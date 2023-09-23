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  4. Суперлига 2023
Тур: 26. Стадион: .
Ухань Три Таунс
0:1
Конец матча
Тяньцзинь Тайгер
0'
25' Желтая карточка
Берич Роберт
0:1
55' Гол
Берич Роберт
75' Желтая карточка
Мерида Фран
90' Желтая карточка
Jingqi Fang
90'+8

Ход матча

25'
 
Берич Роберт
46'
Якубу Абдул-Азиз
Jing Luo
 
46'
Гао Чжуньи
Чжипэн Цзян
 
46'
Се Пэнфэй
Вэй Ши-Хао
 
55'
0:1
Берич Роберт
(Ба Дунь)
62'
 
Мерида Фран
Фарлей Роса
62'
 
Fan Yang1
Yuanjie Su
62'
Давидсон
Liuyu Duan
 
75'
 
Мерида Фран
76'
 
Weijun Xie
Берич Роберт
76'
 
Yinong Tian
Hao Guo
82'
 
Yumiao Qian
Ба Дунь
82'
Haidong Lu
Wentao Zhang
 
90'
 
Jingqi Fang

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 12
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 6
  • 2 Офсайды 6
  • 9 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 474 Количество передач 491
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
22
Лю
Дяньцзо
2
Yang
Li3
18
Имин
Лю
19
Wentao
Zhang
17
Chen
Yuhao
8
Dinghao
Yan
12
Xiaobin
Zhang
II
15
Чжипэн
Цзян
14
Jing
Luo
4
Вэй
Ши-Хао
24
Liuyu
Duan
22
Jingqi
Fang
32
Yuanjie
Su
6
Pengfei
Han
2
Давид
Андухар
16
Zihao
Yang
36
Hao
Guo
10
Фарлей
Роса
30
Qiuming
Wang
34
Витанов
Петар
29
Ба
Дунь
9
Берич
Роберт
Ухань Три Таунс
3-4-3
Тяньцзинь Тайгер
4-1-4-1

История личных встреч

Ухань Три Таунс
Тяньцзинь Тайгер

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

С
1:1
С
3:0
К
3:0
С
0:1

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

51
180

Бомбардиры внутри турнира

Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якубу Абдул-Азиз 12 (1) 0.46
Давидсон 5 (1) 0.19
Вэй Ши-Хао 4 0.15
Ademilson 4 (1) 0.15
Се Пэнфэй 3 0.12
Qianglong Tao 3 0.12
Marcao V 3 0.12
Ханьвэнь Дэн 2 0.08
Yang Li3 2 0.08
Станчу Николае 1 0.04
Dinghao Yan 1 0.04
Liuyu Duan 1 0.04
Пак Чжи Су 0 0
Guan He 0 0
Xiaobin Zhang II 0 0
Чао Хэ 0 0
Тяньцзинь Тайгер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берич Роберт 8 0.31
Фарлей Роса 5 0.19
Qiuming Wang 5 0.19
Ба Дунь 4 0.15
Weijun Xie 4 0.15
Мерида Фран 1 (1) 0.04
Hao Guo 1 0.04
Мин Тянь 0 0
Jingqi Fang 0 0
Pengfei Han 0 0
Yingjie Zhao 0 0
Yuanjie Su 0 0

Карточки

Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хан Жэнь 5 1
Се Пэнфэй 5 0
Гао Чжуньи 4 0
Чао Хэ 4 0
Вэй Ши-Хао 2 1
Имин Лю 3 0
Ханьвэнь Дэн 1 1
Давидсон 2 0
Dinghao Yan 2 0
Yang Li3 2 0
Станчу Николае 1 0
Сантос Уоллес 1 0
Xiaobin Zhang II 1 0
Пак Чжи Су 1 0
Якубу Абдул-Азиз 1 0
Liuyu Duan 1 0
Denny Wang 1 0
Fei Wu 1 0
Тяньцзинь Тайгер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерида Фран 7 0
Мин Тянь 5 1
Берич Роберт 5 0
Yuanjie Su 4 0
Давид Андухар 4 0
Weijun Xie 4 0
Yang Yu1 2 1
Fan Yang1 2 1
Jiamin Xu 3 0
Hao Guo 3 0
Pengfei Han 3 0
Yinong Tian 3 0
Qiuming Wang 2 0
Feiya Chang 1 0
Jingqi Fang 1 0
Ба Дунь 1 0
Yumiao Qian 1 0
Yan Shi 1 0

Результаты матчей

Ухань Три Таунс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
79% (11)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Тяньцзинь Тайгер
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
69% (9)
31% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

5
6
Ухань Три Таунс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Тяньцзинь Тайгер
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

18
18
Ухань Три Таунс
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (6)
62% (16)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
Тяньцзинь Тайгер
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
54% (14)
31% (8)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

23
24

Голы по времени матча

Забито

20
10
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
4
20%
4
40%
1-15
1
5%
1
10%
16-30
5
25%
1
10%
31-45
1
5%
1
10%
46-60
4
20%
2
20%
61-75
5
25%
1
10%
76-90

Пропущено

17
13
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
12%
2
15%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
5
29%
29%
1
8%
46-60
5
29%
29%
3
23%
61-75
2
12%
4
31%
76-90

Забито

22
18
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
2
9%
4
22%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
7
32%
4
22%
31-45
4
18%
1
6%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
4
18%
5
28%
76-90

Пропущено

12
14
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
25%
3
21%
1-15
3
25%
1
7%
16-30
2
17%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
2
17%
1
7%
76-90

Забито

42
28
21 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 10
4 Не забивали 7
6
14%
8
29%
1-15
3
7%
3
11%
16-30
12
29%
5
18%
31-45
5
12%
2
7%
46-60
7
17%
4
14%
61-75
9
21%
6
21%
76-90

Пропущено

29
27
13 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 18
5
17%
5
19%
1-15
4
14%
3
11%
16-30
4
14%
5
19%
31-45
5
17%
4
15%
46-60
7
24%
5
19%
61-75
4
14%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ухань Три Таунс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ухань Три Таунс - Урава Редс 2:2 Ухань Три Таунс - Цанчжоу 2:0 Ухань Три Таунс - Наньтун Чжиюнь 4:2 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 0:1
Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 1:2 Ухань Три Таунс - Хэнань Суншань Лунмэн 4:2 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Циндао Чжуннэн 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Порт - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Ухань Три Таунс - Далянь Профешнл 0:0 Цзянси Ляньшэн - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Ухань Три Таунс 1:1 Цанчжоу - Ухань Три Таунс 2:1 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5
Тяньцзинь Тайгер
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Тяньцзинь Тайгер - Далянь Профешнл 1:0 Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 2:0 Тяньцзинь Тайгер - Мэйчжоу Хакка 3:1 Шаньдун Тайшань - Тяньцзинь Тайгер 1:0
Хэнань Суншань Лунмэн - Тяньцзинь Тайгер 1:0 Тяньцзинь Тайгер - Бэйцзин Гоань 0:0 Шанхай Порт - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Тяньцзинь Тайгер - Чанчунь Ятай 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Шэньчжэнь 3:3 Чжэцзян Профессионал - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Цанчжоу - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 1:2 Тяньцзинь Тайгер - Циндао Чжуннэн 3:2 Вукси Вугу - Тяньцзинь Тайгер 0:2 Ченду Беттер Сити - Тяньцзинь Тайгер 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Ухань Три Таунс 1:1 Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 0:1 Мэйчжоу Хакка - Тяньцзинь Тайгер 1:1

Результаты матчей

Ухань Три Таунс
Тяньцзинь Тайгер

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 67%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:1
6 раз 23%
2:1
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
7 раз 27%
0:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 46%
0
4 раза 15%
2
4 раза 15%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
13 раз 50%
0
6 раз 23%
3
4 раза 15%
2
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Ухань Три Таунс
Тяньцзинь Тайгер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
3
6
8
1.5
5
8
3
11
2.5
4
9
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
8
1.5
Больше Меньше
2
11
3
9
2.5
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
4
0.5
Больше Меньше
20
6
10
16
1.5
7
19
6
20
2.5
4
22
3
23
3.5
1
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 26 17 5 4 55 - 25 56
2.
Шаньдун Тайшань
 26 13 9 4 48 - 22 48
3.
Шанхай Шеньхуа
 26 13 6 7 30 - 28 45
4.
Ченду Беттер Сити
 26 12 7 7 39 - 28 43
5.
Чжэцзян Профессионал
 25 12 6 7 40 - 31 42
6.
Бэйцзин Гоань
 26 11 9 6 44 - 31 42
7.
Ухань Три Таунс
 26 11 9 6 42 - 29 42
8.
Тяньцзинь Тайгер
 26 9 13 4 31 - 24 40
9.
Чанчунь Ятай
 26 9 8 9 39 - 40 35
10.
Хэнань Суншань Лунмэн
 26 8 8 10 30 - 31 32
11.
Мэйчжоу Хакка
 26 8 6 12 40 - 46 30
12.
Цанчжоу
 26 8 6 12 28 - 47 30
13.
Циндао Чжуннэн
 25 6 5 14 28 - 37 23
14.
Наньтун Чжиюнь
 25 3 10 12 20 - 35 19
15.
Далянь Профешнл
 26 3 10 13 20 - 37 19
16.
Шэньчжэнь
 25 3 3 19 22 - 65 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 13 10 2 1 34 - 8 32
2.
Шанхай Порт
 13 8 3 2 26 - 16 27
3.
Бэйцзин Гоань
 13 7 4 2 27 - 13 25
4.
Шанхай Шеньхуа
 13 7 4 2 16 - 12 25
5.
Ченду Беттер Сити
 13 7 3 3 21 - 14 24
6.
Мэйчжоу Хакка
 13 7 2 4 24 - 16 23
7.
Чжэцзян Профессионал
 13 7 2 4 20 - 13 23
8.
Хэнань Суншань Лунмэн
 13 6 5 2 18 - 10 23
9.
Чанчунь Ятай
 13 6 5 2 23 - 18 23
10.
Тяньцзинь Тайгер
 13 5 8 0 19 - 13 23
11.
Ухань Три Таунс
 14 6 5 3 21 - 16 23
12.
Циндао Чжуннэн
 12 6 2 4 19 - 16 20
13.
Цанчжоу
 13 5 3 5 15 - 19 18
14.
Далянь Профешнл
 13 3 7 3 12 - 14 16
15.
Шэньчжэнь
 12 3 1 8 12 - 24 10
16.
Наньтун Чжиюнь
 12 2 4 6 9 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 13 9 2 2 29 - 9 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 13 6 2 5 14 - 16 20
3.
Ухань Три Таунс
 12 5 4 3 21 - 13 19
4.
Чжэцзян Профессионал
 12 5 4 3 20 - 18 19
5.
Ченду Беттер Сити
 13 5 4 4 18 - 14 19
6.
Тяньцзинь Тайгер
 13 4 5 4 12 - 11 17
7.
Бэйцзин Гоань
 13 4 5 4 17 - 18 17
8.
Шаньдун Тайшань
 13 3 7 3 14 - 14 16
9.
Чанчунь Ятай
 13 3 3 7 16 - 22 12
10.
Цанчжоу
 13 3 3 7 13 - 28 12
11.
Хэнань Суншань Лунмэн
 13 2 3 8 12 - 21 9
12.
Наньтун Чжиюнь
 13 1 6 6 11 - 17 9
13.
Мэйчжоу Хакка
 13 1 4 8 16 - 30 7
14.
Циндао Чжуннэн
 13 0 3 10 9 - 21 3
15.
Далянь Профешнл
 13 0 3 10 8 - 23 3
16.
Шэньчжэнь
 13 0 2 11 10 - 41 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 16 (5)
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 14 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 14 (2)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 12
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 5
Мэйчжоу Хакка Ximing Pan 1 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Шанхай Порт Браунинг Тайас 2 4
Тяньцзинь Тайгер Мерида Фран 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Jingqi Fang получил желтую карточку от судьи
  • 84'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 82'
    Wentao Zhang уходит с поля. Haidong Lu выходит вместо него
  • 82'
    Ба Дунь уходит с поля. Yumiao Qian выходит вместо него
  • 76'
    Hao Guo уходит с поля. Yinong Tian выходит вместо него
  • 76'
    Берич Роберт уходит с поля. Weijun Xie выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Jing Luo уходит с поля. Якубу Абдул-Азиз выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 25'
      Берич Роберт получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hankou Cultural Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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