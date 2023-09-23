Тур: 26. Стадион: Hankou Cultural Sports Centre.
0:1
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаБерич Роберт
0:1
55' ГолБерич Роберт
75' Желтая карточкаМерида Фран
90' Желтая карточкаJingqi Fang
90'+8
Ход матча
25'
46'
55'
0:1
62'
62'
75'
76'
82'
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 12
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
2 Офсайды 6
-
9 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
474 Количество передач 491
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.73 Победа «Уханя»
-
22
Лю
Дяньцзо
2
Yang
Li3
18
Имин
Лю
19
Wentao
Zhang
17
Chen
Yuhao
15
Чжипэн
Цзян
14
Jing
Luo
24
Liuyu
Duan
22
Jingqi
Fang
32
Yuanjie
Su
16
Zihao
Yang
36
Hao
Guo
10
Фарлей
Роса
30
Qiuming
Wang
29
Ба
Дунь
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
-
2 Yang Li3Защитник
-
18 Имин ЛюЗащитник
-
19 Wentao ZhangЗащитник
-
17 Chen YuhaoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Чжипэн ЦзянПолузащитник
-
14 Jing LuoНападающий
- Нападающий
-
24 Liuyu DuanНападающий
- Запасные игроки
-
23 Хан ЖэньЗащитник
-
20 Гао ЧжуньиЗащитник
-
16 Kuo YangПолузащитник
-
25 Ханьвэнь ДэнПолузащитник
-
30 Се ПэнфэйНападающий
- Нападающий
-
11 ДавидсонНападающий
-
32 Haidong Lu
-
34 Zihao Xia
-
31 Jiayu Guo
-
37 Zixi Min
-
38 Tianle Yu
-
Главный тренер: Tsutomu Takahata
- Основной состав
-
22 Jingqi FangВратарь
-
32 Yuanjie SuЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Zihao YangЗащитник
-
36 Hao GuoПолузащитник
-
10 Фарлей РосаПолузащитник
-
30 Qiuming WangПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Ба ДуньПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Jianan WangЗащитник
- Полузащитник
-
19 Feiya ChangПолузащитник
-
38 Мерида ФранПолузащитник
-
40 Yan Shi
-
-
24 Taoyu Piao
-
-
23 Yumiao Qian
-
31 Yinong Tian
-
-
11 Weijun Xie
-
Главный тренер: Ю Генвей
История личных встреч
Ухань Три Таунс
Тяньцзинь Тайгер
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.75
0.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
51
180
Бомбардиры внутри турнира
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якубу Абдул-Азиз
|12 (1)
|0.46
|Давидсон
|5 (1)
|0.19
|Вэй Ши-Хао
|4
|0.15
|Ademilson
|4 (1)
|0.15
|Се Пэнфэй
|3
|0.12
|Qianglong Tao
|3
|0.12
|Marcao V
|3
|0.12
|Ханьвэнь Дэн
|2
|0.08
|Yang Li3
|2
|0.08
|Станчу Николае
|1
|0.04
|Dinghao Yan
|1
|0.04
|Liuyu Duan
|1
|0.04
|Пак Чжи Су
|0
|0
|Guan He
|0
|0
|Xiaobin Zhang II
|0
|0
|Чао Хэ
|0
|0
Тяньцзинь Тайгер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берич Роберт
|8
|0.31
|Фарлей Роса
|5
|0.19
|Qiuming Wang
|5
|0.19
|Ба Дунь
|4
|0.15
|Weijun Xie
|4
|0.15
|Мерида Фран
|1 (1)
|0.04
|Hao Guo
|1
|0.04
|Мин Тянь
|0
|0
|Jingqi Fang
|0
|0
|Pengfei Han
|0
|0
|Yingjie Zhao
|0
|0
|Yuanjie Su
|0
|0
Карточки
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хан Жэнь
|5
|1
|Се Пэнфэй
|5
|0
|Гао Чжуньи
|4
|0
|Чао Хэ
|4
|0
|Вэй Ши-Хао
|2
|1
|Имин Лю
|3
|0
|Ханьвэнь Дэн
|1
|1
|Давидсон
|2
|0
|Dinghao Yan
|2
|0
|Yang Li3
|2
|0
|Станчу Николае
|1
|0
|Сантос Уоллес
|1
|0
|Xiaobin Zhang II
|1
|0
|Пак Чжи Су
|1
|0
|Якубу Абдул-Азиз
|1
|0
|Liuyu Duan
|1
|0
|Denny Wang
|1
|0
|Fei Wu
|1
|0
Тяньцзинь Тайгер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мерида Фран
|7
|0
|Мин Тянь
|5
|1
|Берич Роберт
|5
|0
|Yuanjie Su
|4
|0
|Давид Андухар
|4
|0
|Weijun Xie
|4
|0
|Yang Yu1
|2
|1
|Fan Yang1
|2
|1
|Jiamin Xu
|3
|0
|Hao Guo
|3
|0
|Pengfei Han
|3
|0
|Yinong Tian
|3
|0
|Qiuming Wang
|2
|0
|Feiya Chang
|1
|0
|Jingqi Fang
|1
|0
|Ба Дунь
|1
|0
|Yumiao Qian
|1
|0
|Yan Shi
|1
|0
Результаты матчей
Ухань Три Таунс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
79% (11)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Тяньцзинь Тайгер
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
69% (9)
31% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
5
6
Ухань Три Таунс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Тяньцзинь Тайгер
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
18
18
Ухань Три Таунс
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (6)
62% (16)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
Тяньцзинь Тайгер
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
54% (14)
31% (8)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
23
24
Голы по времени матча
Забито
20
10
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
4
20%
4
40%
1-15
1
5%
1
10%
16-30
5
25%
1
10%
31-45
1
5%
1
10%
46-60
4
20%
2
20%
61-75
5
25%
1
10%
76-90
Пропущено
17
13
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
12%
2
15%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
5
29%
29%
1
8%
46-60
5
29%
29%
3
23%
61-75
2
12%
4
31%
76-90
Забито
22
18
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
2
9%
4
22%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
7
32%
4
22%
31-45
4
18%
1
6%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
4
18%
5
28%
76-90
Пропущено
12
14
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
25%
3
21%
1-15
3
25%
1
7%
16-30
2
17%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
2
17%
1
7%
76-90
Забито
42
28
21 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 10
4 Не забивали 7
6
14%
8
29%
1-15
3
7%
3
11%
16-30
12
29%
5
18%
31-45
5
12%
2
7%
46-60
7
17%
4
14%
61-75
9
21%
6
21%
76-90
Пропущено
29
27
13 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 18
5
17%
5
19%
1-15
4
14%
3
11%
16-30
4
14%
5
19%
31-45
5
17%
4
15%
46-60
7
24%
5
19%
61-75
4
14%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ухань Три Таунс - Урава Редс 2:2 Ухань Три Таунс - Цанчжоу 2:0 Ухань Три Таунс - Наньтун Чжиюнь 4:2 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 0:1
Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 1:2 Ухань Три Таунс - Хэнань Суншань Лунмэн 4:2 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Циндао Чжуннэн 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Порт - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Ухань Три Таунс - Далянь Профешнл 0:0 Цзянси Ляньшэн - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Ухань Три Таунс 1:1 Цанчжоу - Ухань Три Таунс 2:1 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5
Тяньцзинь Тайгер
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Тяньцзинь Тайгер - Далянь Профешнл 1:0 Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 2:0 Тяньцзинь Тайгер - Мэйчжоу Хакка 3:1 Шаньдун Тайшань - Тяньцзинь Тайгер 1:0
Хэнань Суншань Лунмэн - Тяньцзинь Тайгер 1:0 Тяньцзинь Тайгер - Бэйцзин Гоань 0:0 Шанхай Порт - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Тяньцзинь Тайгер - Чанчунь Ятай 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Шэньчжэнь 3:3 Чжэцзян Профессионал - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Цанчжоу - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 1:2 Тяньцзинь Тайгер - Циндао Чжуннэн 3:2 Вукси Вугу - Тяньцзинь Тайгер 0:2 Ченду Беттер Сити - Тяньцзинь Тайгер 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Ухань Три Таунс 1:1 Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 0:1 Мэйчжоу Хакка - Тяньцзинь Тайгер 1:1
Результаты матчей
Ухань Три Таунс
Тяньцзинь Тайгер
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 67%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:1
6 раз 23%
2:1
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
7 раз 27%
0:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 46%
0
4 раза 15%
2
4 раза 15%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
13 раз 50%
0
6 раз 23%
3
4 раза 15%
2
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Ухань Три Таунс
Тяньцзинь Тайгер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
103
68
58
311
49
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
48
Больше Меньше
211
39
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
224
Больше Меньше
206
1016
719
620
422
323
125
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|16 (5)
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|14 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|14 (2)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|12
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 5
|Мэйчжоу Хакка
|Ximing Pan
|1 6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 6
|Шанхай Порт
|Браунинг Тайас
|2 4
|Тяньцзинь Тайгер
|Мерида Фран
|7