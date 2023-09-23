Тур: 24. Стадион: Hoeddvoll Stadion. Зрители: 1096
0'
0:1
29' ГолBassekou Diabate
34' Желтая карточкаФернандес Леандро
1:1
42' ГолСкривен Альфред
1:2
50' ГолBassekou Diabate
2:2
60' ГолСкривен Альфред
68' Желтая карточкаBernardo Morgado
68' Желтая карточкаХустад Эрленд
90' Желтая карточкаOerjan Heiberg
90'+7
Ход матча
29'
0:1
42'
1:1
50'
1:2
60'
2:2
68'
68'
90'
28
Зико
Ренато
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Зико РенатоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Oliver Aske
-
-
-
-
19 Mirza Mulac
-
-
Главный тренер: Joakim Dragsten
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Бренден ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Коли АлиуЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Georg Dirdal
-
-
23 Thomas Ness2
-
-
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
История личных встреч
Хёдд
Дьерв
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Хёдд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скривен Альфред
|7
|0.3
|Gustav Mogensen
|3
|0.13
|Isak Gabriel Skotheim
|2
|0.09
|Erlend Hellevik Larsen
|2
|0.09
|Sander Sundnes
|1
|0.04
|Torbjoern Kallevaag
|1 (1)
|0.04
|Peder Neersveen
|1
|0.04
|Холланд-Тёссе Кьетил
|1
|0.04
|Halvard Urnes
|1
|0.04
|Simen Kvia-Egeskog
|1
|0.04
|Syver Skundberg Skeide
|1
|0.04
|Thomas Lillo
|1
|0.04
|Rasmus Bonde
|0
|0
Дьерв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педру Самуэл
|14 (3)
|0.58
|Erik Groenner
|3
|0.13
|Угланн Микаэль
|2
|0.08
|Бренден Эрик
|2
|0.08
|Ange Mutsinzi
|2
|0.08
|Bassekou Diabate
|2
|0.08
|Вихманн Матиас
|1
|0.04
|Вильсон Петер
|1
|0.04
|Эукленн Сондре
|1
|0.04
|Iman Mafi
|1
|0.04
|Хустад Эрленд
|1
|0.04
|Torje Wichne
|1
|0.04
|Филиберт Энцо
|1
|0.04
|Lucas Larade
|1
|0.04
|Andre Rosmer Richstad
|0
|0
|Фернандес Леандро II
|0
|0
|Хёуге Рунар
|0
|0
Карточки
Хёдд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Halvard Urnes
|3
|1
|Скривен Альфред
|4
|0
|Sander Sundnes
|4
|0
|Sverre Oekland
|3
|0
|Torbjoern Kallevaag
|3
|0
|Erlend Hellevik Larsen
|3
|0
|Marius Svanberg Alm
|3
|0
|Bernardo Morgado
|3
|0
|Syver Skundberg Skeide
|3
|0
|Зико Ренато
|2
|0
|Thomas Lillo
|2
|0
|Robin Hjelmeseth
|1
|0
|Oerjan Heiberg
|1
|0
|Peder Neersveen
|1
|0
|Холланд-Тёссе Кьетил
|1
|0
|Gustav Mogensen
|1
|0
Дьерв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вихманн Матиас
|5
|0
|Бренден Эрик
|4
|0
|Torje Wichne
|4
|0
|Угланн Микаэль
|4
|0
|Педру Самуэл
|4
|0
|Филиберт Энцо
|2
|1
|Lucas Larade
|3
|0
|Хустад Эрленд
|2
|0
|Фернандес Леандро II
|2
|0
|Erik Sandberg
|2
|0
|Хёуге Рунар
|2
|0
|Thomas Ness2
|2
|0
|Деан ван дер Слёйс
|1
|0
|Oeystein Oevretveit
|1
|0
|Сейнтье Джереми
|1
|0
|Эукленн Сондре
|1
|0
|Haakon Krogelien
|1
|0
|Andre Rosmer Richstad
|1
|0
|Erik Groenner
|1
|0
Результаты матчей
Хёдд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Дьерв
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
7
11
Хёдд
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Дьерв
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
18
13
Упущенные победы
8
15
Хёдд
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
Дьерв
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
20
18
Упущенные победы
15
26
Голы по времени матча
Забито
11
19
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 13
3
27%
2
11%
1-15
1
9%
4
21%
16-30
3
27%
2
11%
31-45
1
9%
5
26%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
3
27%
2
11%
76-90
Пропущено
10
29
4 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
1
10%
2
7%
1-15
2
20%
4
14%
16-30
1
10%
6
21%
31-45
3
30%
7
24%
46-60
1
10%
6
21%
61-75
2
20%
4
14%
76-90
Забито
12
17
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 15
2
17%
2
12%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
3
25%
6
35%
61-75
2
17%
6
35%
76-90
Пропущено
20
20
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
1
5%
4
20%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
3
15%
4
20%
31-45
4
20%
6
30%
46-60
4
20%
2
10%
61-75
6
30%
3
15%
76-90
Забито
23
36
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 9
9 Не забивали 4
5
22%
4
11%
1-15
2
9%
5
14%
16-30
5
22%
3
8%
31-45
3
13%
6
17%
46-60
3
13%
10
28%
61-75
5
22%
8
22%
76-90
Пропущено
30
49
10 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 21
2
7%
6
12%
1-15
4
13%
5
10%
16-30
4
13%
10
20%
31-45
7
23%
13
27%
46-60
5
17%
8
16%
61-75
8
27%
7
14%
76-90
Результаты последних матчей
Хёдд
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Осане - Хёдд 1:0 Хёдд - Конгсвингер 2:1 Фредрикстад - Хёдд 1:0 КФУМ Осло - Хёдд 0:1
Хёдд - Скейд 2:0 Брюне - Хёдд 2:1 Мьёндален - Хёдд 3:0 Хёдд - КФУМ Осло 0:1 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0 Хёдд - Брюне 0:1 Санднес - Хёдд 1:3 Хёдд - Мьёндален 1:2 Браттвог - Хёдд 1:0 Дьерв - Хёдд 2:1 Спьелкавик - Хёдд 0:5 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Согндаль - Хёдд 1:0 Хёдд - Мосс 1:1 ИК Старт - Хёдд 4:2 Хёдд - Ранхейм 0:0
Дьерв
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Дьерв - ИК Старт 0:1 КФУМ Осло - Дьерв 6:2 Дьерв - Брюне 1:3 Мьёндален - Дьерв 2:2
Дьерв - Санднес 0:2 ФК Кристиансунн - Дьерв 3:1 Рёуфосс - Дьерв 2:3 Дьерв - Мосс 1:1 Согндаль - Дьерв 5:1 Дьерв - КФУМ Осло 4:3 ИК Старт - Дьерв 2:1 Дьерв - Рёуфосс 1:0 Хьельсос - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 2:3 Арендал - Дьерв 0:1 Дьерв - Хёдд 2:1 Мандалскамератене - Дьерв 0:3 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 Брюне - Дьерв 0:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1
Результаты матчей
Хёдд
Дьерв
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:3
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
1
11 раз 46%
2
6 раз 25%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хёдд
Дьерв
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
102
38
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
111
39
66
210
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
158
Больше Меньше
213
617
1014
221
420
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (2)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|10 (4)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|10 (2)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Мосс
|Странде Кристиан
|8
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Конгсвингер
|Harald Holter
|7
|Санднес
|Matias Belli Moldskred
|6