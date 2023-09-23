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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023
Тур: 24. Стадион: . Зрители: 1096
Хёдд
2:2
Конец матча
Дьерв
0'
0:1
29' Гол
Bassekou Diabate
34' Желтая карточка
Фернандес Леандро
1:1
42' Гол
Скривен Альфред
1:2
50' Гол
Bassekou Diabate
2:2
60' Гол
Скривен Альфред
68' Желтая карточка
Bernardo Morgado
68' Желтая карточка
Хустад Эрленд
90' Желтая карточка
Oerjan Heiberg
90'+7
25
Андерсен
Маркус
18
Bernardo
Morgado
77
Marius
Svanberg
Alm
4
Peder
Neersveen
24
Erlend
Hellevik
Larsen
11
Torbjoern
Kallevaag
17
Холланд-Тёссе
Кьетил
14
Halvard
Urnes
28
Зико
Ренато
21
Gustav
Mogensen
9
Скривен
Альфред
20
Oeystein
Oevretveit
4
Ange
Mutsinzi
5
Erik
Sandberg
27
Филиберт
Энцо
7
Хёуге
Рунар
15
Бренден
Эрик
6
Вихманн
Матиас
10
Фернандес
Леандро
II
21
Деан
ван
дер
Слёйс
9
Хустад
Эрленд
17
Bassekou
Diabate
Хёдд
3-5-2
Дьерв
3-5-2

История личных встреч

Хёдд
Дьерв

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПД
2:1
ПД
0:2
ПД
5:1
Т(
1:1
ПД
0:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Хёдд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скривен Альфред 7 0.3
Gustav Mogensen 3 0.13
Isak Gabriel Skotheim 2 0.09
Erlend Hellevik Larsen 2 0.09
Sander Sundnes 1 0.04
Torbjoern Kallevaag 1 (1) 0.04
Peder Neersveen 1 0.04
Холланд-Тёссе Кьетил 1 0.04
Halvard Urnes 1 0.04
Simen Kvia-Egeskog 1 0.04
Syver Skundberg Skeide 1 0.04
Thomas Lillo 1 0.04
Rasmus Bonde 0 0
Дьерв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педру Самуэл 14 (3) 0.58
Erik Groenner 3 0.13
Угланн Микаэль 2 0.08
Бренден Эрик 2 0.08
Ange Mutsinzi 2 0.08
Bassekou Diabate 2 0.08
Вихманн Матиас 1 0.04
Вильсон Петер 1 0.04
Эукленн Сондре 1 0.04
Iman Mafi 1 0.04
Хустад Эрленд 1 0.04
Torje Wichne 1 0.04
Филиберт Энцо 1 0.04
Lucas Larade 1 0.04
Andre Rosmer Richstad 0 0
Фернандес Леандро II 0 0
Хёуге Рунар 0 0

Карточки

Хёдд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Halvard Urnes 3 1
Скривен Альфред 4 0
Sander Sundnes 4 0
Sverre Oekland 3 0
Torbjoern Kallevaag 3 0
Erlend Hellevik Larsen 3 0
Marius Svanberg Alm 3 0
Bernardo Morgado 3 0
Syver Skundberg Skeide 3 0
Зико Ренато 2 0
Thomas Lillo 2 0
Robin Hjelmeseth 1 0
Oerjan Heiberg 1 0
Peder Neersveen 1 0
Холланд-Тёссе Кьетил 1 0
Gustav Mogensen 1 0
Дьерв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вихманн Матиас 5 0
Бренден Эрик 4 0
Torje Wichne 4 0
Угланн Микаэль 4 0
Педру Самуэл 4 0
Филиберт Энцо 2 1
Lucas Larade 3 0
Хустад Эрленд 2 0
Фернандес Леандро II 2 0
Erik Sandberg 2 0
Хёуге Рунар 2 0
Thomas Ness2 2 0
Деан ван дер Слёйс 1 0
Oeystein Oevretveit 1 0
Сейнтье Джереми 1 0
Эукленн Сондре 1 0
Haakon Krogelien 1 0
Andre Rosmer Richstad 1 0
Erik Groenner 1 0

Результаты матчей

Хёдд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Дьерв
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

7
11
Хёдд
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Дьерв
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

18
13

Упущенные победы

8
15
Хёдд
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
Дьерв
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

20
18

Упущенные победы

15
26

Голы по времени матча

Забито

11
19
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 13
3
27%
2
11%
1-15
1
9%
4
21%
16-30
3
27%
2
11%
31-45
1
9%
5
26%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
3
27%
2
11%
76-90

Пропущено

10
29
4 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
1
10%
2
7%
1-15
2
20%
4
14%
16-30
1
10%
6
21%
31-45
3
30%
7
24%
46-60
1
10%
6
21%
61-75
2
20%
4
14%
76-90

Забито

12
17
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 15
2
17%
2
12%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
3
25%
6
35%
61-75
2
17%
6
35%
76-90

Пропущено

20
20
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
1
5%
4
20%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
3
15%
4
20%
31-45
4
20%
6
30%
46-60
4
20%
2
10%
61-75
6
30%
3
15%
76-90

Забито

23
36
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 9
9 Не забивали 4
5
22%
4
11%
1-15
2
9%
5
14%
16-30
5
22%
3
8%
31-45
3
13%
6
17%
46-60
3
13%
10
28%
61-75
5
22%
8
22%
76-90

Пропущено

30
49
10 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 21
2
7%
6
12%
1-15
4
13%
5
10%
16-30
4
13%
10
20%
31-45
7
23%
13
27%
46-60
5
17%
8
16%
61-75
8
27%
7
14%
76-90

Результаты последних матчей

Хёдд
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Осане - Хёдд 1:0 Хёдд - Конгсвингер 2:1 Фредрикстад - Хёдд 1:0 КФУМ Осло - Хёдд 0:1
Хёдд - Скейд 2:0 Брюне - Хёдд 2:1 Мьёндален - Хёдд 3:0 Хёдд - КФУМ Осло 0:1 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0 Хёдд - Брюне 0:1 Санднес - Хёдд 1:3 Хёдд - Мьёндален 1:2 Браттвог - Хёдд 1:0 Дьерв - Хёдд 2:1 Спьелкавик - Хёдд 0:5 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Согндаль - Хёдд 1:0 Хёдд - Мосс 1:1 ИК Старт - Хёдд 4:2 Хёдд - Ранхейм 0:0
Дьерв
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Дьерв - ИК Старт 0:1 КФУМ Осло - Дьерв 6:2 Дьерв - Брюне 1:3 Мьёндален - Дьерв 2:2
Дьерв - Санднес 0:2 ФК Кристиансунн - Дьерв 3:1 Рёуфосс - Дьерв 2:3 Дьерв - Мосс 1:1 Согндаль - Дьерв 5:1 Дьерв - КФУМ Осло 4:3 ИК Старт - Дьерв 2:1 Дьерв - Рёуфосс 1:0 Хьельсос - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 2:3 Арендал - Дьерв 0:1 Дьерв - Хёдд 2:1 Мандалскамератене - Дьерв 0:3 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 Брюне - Дьерв 0:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1

Результаты матчей

Хёдд
Дьерв

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:3
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
1
11 раз 46%
2
6 раз 25%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хёдд
Дьерв

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
2
3
8
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
11
1
3
9
1.5
6
6
2
10
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
8
0.5
Больше Меньше
21
3
6
17
1.5
10
14
2
21
2.5
4
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 24 14 9 1 36 - 17 51
2.
Конгсвингер
 24 13 4 7 41 - 30 43
3.
КФУМ Осло
 23 12 5 6 42 - 30 41
4.
ИК Старт
 23 10 8 5 43 - 29 38
5.
Согндаль
 23 10 5 8 34 - 31 35
6.
ФК Кристиансунн
 22 9 7 6 38 - 30 34
7.
Ранхейм
 24 10 3 11 29 - 43 33
8.
Рёуфосс
 23 9 5 9 32 - 29 32
9.
Брюне
 23 9 4 10 32 - 30 31
10.
Мосс
 23 8 6 9 28 - 32 30
11.
Санднес
 22 8 5 9 34 - 29 29
12.
Дьерв
 24 7 6 11 36 - 49 27
13.
Осане
 24 6 9 9 33 - 35 27
14.
Мьёндален
 23 7 5 11 30 - 36 26
15.
Хёдд
 23 6 6 11 23 - 30 24
16.
Скейд
 24 2 5 17 21 - 52 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 12 8 4 0 21 - 7 28
2.
ИК Старт
 11 8 2 1 27 - 12 26
3.
ФК Кристиансунн
 12 7 3 2 24 - 11 24
4.
Брюне
 12 7 3 2 20 - 10 24
5.
КФУМ Осло
 11 7 2 2 24 - 12 23
6.
Конгсвингер
 12 7 2 3 22 - 13 23
7.
Мосс
 12 7 1 4 15 - 10 22
8.
Согндаль
 11 6 3 2 20 - 12 21
9.
Рёуфосс
 11 5 4 2 18 - 10 19
10.
Осане
 11 4 4 3 18 - 16 16
11.
Ранхейм
 12 5 1 6 18 - 27 16
12.
Санднес
 12 4 3 5 19 - 17 15
13.
Дьерв
 12 4 3 5 17 - 20 15
14.
Хёдд
 11 3 5 3 11 - 10 14
15.
Мьёндален
 12 3 4 5 16 - 16 13
16.
Скейд
 12 1 2 9 12 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 12 6 5 1 15 - 10 23
2.
Конгсвингер
 12 6 2 4 19 - 17 20
3.
КФУМ Осло
 12 5 3 4 18 - 18 18
4.
Ранхейм
 12 5 2 5 11 - 16 17
5.
Санднес
 10 4 2 4 15 - 12 14
6.
Согндаль
 12 4 2 6 14 - 19 14
7.
Мьёндален
 11 4 1 6 14 - 20 13
8.
Рёуфосс
 12 4 1 7 14 - 19 13
9.
Дьерв
 12 3 3 6 19 - 29 12
10.
ИК Старт
 12 2 6 4 16 - 17 12
11.
Осане
 13 2 5 6 15 - 19 11
12.
ФК Кристиансунн
 10 2 4 4 14 - 19 10
13.
Хёдд
 12 3 1 8 12 - 20 10
14.
Мосс
 11 1 5 5 13 - 22 8
15.
Брюне
 11 2 1 8 12 - 20 7
16.
Скейд
 12 1 3 8 9 - 25 6
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 14 (2)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (1)
Санднес Хейланн Томми 10 (4)
Конгсвингер Joacim Holtan 10 (2)
Мьёндален Kristian Lien 10
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Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 8
ИК Старт Вормгор Вито 7
Осане Martin Ueland 7
Конгсвингер Harald Holter 7
Санднес Matias Belli Moldskred 6
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      Г О О О О Л - Bassekou Diabate бьет в цель!
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