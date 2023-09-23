Тур: 24. Стадион: Фоссхауган Кампус. Зрители: 1600
Ход матча
58'
76'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
- Основной состав
-
30 Лисгард ИдарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Knut HagaЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Morten Roessland
История личных встреч
Согндаль
Осане
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
15 матчей
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
1.57
1.75
Среднее время на гол
57
51
Всего голов
8
14
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
19
28
Голов в среднем за матч
1.27
1.87
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
Среднее время на гол
71
48
Бомбардиры внутри турнира
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингимюндарсон Вальдимар
|5
|0.22
|Kristoffer Nessoe
|5
|0.22
|Sondre Oerjasaeter
|5
|0.22
|Йоунссон Йоунатан
|4
|0.17
|Флатакер Эрик
|3
|0.13
|Ховен Андреас
|2
|0.09
|Oskar Borgthorsson
|2
|0.09
|Erik Groenner
|2
|0.09
|Сконес Каспер
|1
|0.04
|Тум Исаак
|1
|0.04
|Martin Andre Sjoelstad
|1
|0.04
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0.04
|Daniel Arrocha
|1 (1)
|0.04
Осане
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mame Mor Ndiaye
|9
|0.38
|Emil Sildnes
|4
|0.17
|Stian Nygaard I
|4
|0.17
|Sander Eng Strand
|2 (1)
|0.08
|Мюклебуст Эрлинг
|2
|0.08
|Didrik Fredriksen
|2
|0.08
|Бармен Кристоффер
|2 (2)
|0.08
|Ларсен Кристоффер
|1
|0.04
|Haakon Sjaatil
|1
|0.04
|Ola Heltne Nilsen
|1
|0.04
|Sindre Austevoll
|1
|0.04
|Йортесет Исак
|1
|0.04
|Стефенсен Кристоффер Нессе
|0
|0
|Кольскоген Оле
|0
|0
|Ole Kallevaag
|0
|0
Карточки
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Arrocha
|5
|0
|Тум Исаак
|5
|0
|Фло Пер-Эгиль
|3
|0
|Ховен Андреас
|3
|0
|Фей Рензе
|2
|0
|Kristoffer Nessoe
|2
|0
|Сконес Каспер
|1
|0
|Йоунссон Йоунатан
|1
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|1
|0
|Andreas van der Spa
|1
|0
|Martin Andre Sjoelstad
|1
|0
|Erik Groenner
|1
|0
|Sondre Oerjasaeter
|1
|0
Осане
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Ueland
|7
|0
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|4
|0
|Didrik Fredriksen
|4
|0
|Sander Eng Strand
|4
|0
|Стефенсен Кристоффер Нессе
|3
|0
|Лисгард Идар
|3
|0
|Sindre Austevoll
|3
|0
|Бармен Кристоффер
|2
|0
|Knut Haga
|2
|0
|Mame Mor Ndiaye
|2
|0
|Emil Sildnes
|1
|0
|Сколевик Стеффен
|1
|0
|Мюклебуст Эрлинг
|1
|0
|Stian Nygaard I
|1
|0
|Кольскоген Оле
|1
|0
|Ole Kallevaag
|1
|0
|Haakon Sjaatil
|1
|0
|Mats Selmer Thornes
|1
|0
|Ola Heltne Nilsen
|1
|0
Результаты матчей
Согндаль
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Осане
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
7
11
Согндаль
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Осане
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
12
12
Согндаль
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
52% (12)
30% (7)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
Осане
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
19
23
Голы по времени матча
Забито
20
16
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
1
5%
2
13%
1-15
2
10%
4
25%
16-30
6
30%
3
19%
31-45
5
25%
3
19%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
3
15%
4
25%
76-90
Пропущено
12
18
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
8%
4
22%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
1
8%
4
22%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
4
33%
3
17%
61-75
4
33%
3
17%
76-90
Забито
13
17
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 14
1
8%
2
12%
1-15
1
8%
4
24%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
3
23%
3
18%
46-60
4
31%
4
24%
61-75
2
15%
3
18%
76-90
Пропущено
20
17
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
2
10%
2
12%
1-15
6
30%
3
18%
16-30
1
5%
3
18%
31-45
3
15%
3
18%
46-60
4
20%
3
18%
61-75
4
20%
3
18%
76-90
Забито
33
33
13 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 10
7 Не забивали 5
2
6%
4
12%
1-15
3
9%
8
24%
16-30
8
24%
4
12%
31-45
8
24%
6
18%
46-60
7
21%
4
12%
61-75
5
15%
7
21%
76-90
Пропущено
32
35
12 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 19
3
9%
6
17%
1-15
7
22%
4
11%
16-30
2
6%
7
20%
31-45
4
13%
6
17%
46-60
8
25%
6
17%
61-75
8
25%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Согндаль
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Фредрикстад - Согндаль 2:1 Согндаль - Ранхейм 1:2 Согндаль - Скейд 2:0 Рёуфосс - Согндаль 3:0
Согндаль - Конгсвингер 3:3 ИК Старт - Согндаль 2:0 Санднес - Согндаль 1:2 Согндаль - Дьерв 5:1 Скейд - Согндаль 2:4 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Мьёндален - Согндаль 0:0 Согндаль - Мосс 2:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Лисеклостер - Согндаль 1:2 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Фёрде - Согндаль 1:3 Ранхейм - Согндаль 2:0 Согндаль - Хёдд 1:0 Осане - Согндаль 2:3
Осане
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Осане - Хёдд 1:0 Скейд - Осане 1:3 Осане - Рёуфосс 3:1 ИК Старт - Осане 1:0
Осане - Брюне 2:1 Конгсвингер - Осане 3:1 Осане - Мьёндален 3:2 КФУМ Осло - Осане 2:1 Осане - Скейд 0:0 Санднес - Осане 3:3 Осане - ФК Кристиансунн 2:2 Брюне - Осане 1:2 КФУМ Осло - Осане 4:2 Осане - Конгсвингер 1:2 Фанна БК - Осане 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1 Лоддефьёрд - Осане 2:3 Осане - ИК Старт 2:2 Мосс - Осане 1:0 Осане - Согндаль 2:3
Результаты матчей
Согндаль
Осане
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
2:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 30%
0
6 раз 26%
2
6 раз 26%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
9 раз 38%
2
6 раз 25%
0
5 раз 21%
3
4 раза 17%
Тоталы голов в матче
Согндаль
Осане
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
101
65
65
29
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
94
48
49
210
211
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
176
Больше Меньше
195
1013
1014
419
420
221
122
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (2)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|10 (4)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|10 (2)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Мосс
|Странде Кристиан
|8
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Конгсвингер
|Harald Holter
|7
|Санднес
|Matias Belli Moldskred
|6