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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023
Тур: 24. Стадион: . Зрители: 1600
Согндаль
1:1
Конец матча
Осане
0'
1:0
58' Гол
Martin Andre Sjoelstad
1:1
76' Гол
Sindre Austevoll
90'+6
1
Фей
Рензе
11
Ховен
Андреас
26
Andreas
van
der
Spa
4
Daniel
Arrocha
17
Martin
Andre
Sjoelstad
77
Oskar
Borgthorsson
10
Сконес
Каспер
15
Kristoffer
Nessoe
7
Йоунссон
Йоунатан
8
Ингимюндарсон
Вальдимар
27
Sondre
Oerjasaeter
30
Лисгард
Идар
5
Sindre
Austevoll
3
Eirik
Wollen
Steen
40
Кольскоген
Оле
22
Haakon
Sjaatil
10
Бармен
Кристоффер
18
Ole
Kallevaag
31
Йортесет
Исак
8
Emil
Sildnes
19
Ларсен
Кристоффер
11
Сколевик
Стеффен
Согндаль
4-3-3
Осане
3-5-2

История личных встреч

Согндаль
Осане

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

15 матчей

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПД
2:3
ТМК
1:1
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
1:0
К
0:2
ПД
3:1
ПД
2:2
ПД
1:4
ПД
1:2
ПД
1:4
ТМК
0:2
ПД
1:1
ПД
3:0
КН
0:2

Голы

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1.57
1.75

Среднее время на гол

57
51

Всего голов

8
14

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

19
28

Голов в среднем за матч

1.27
1.87

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11

Среднее время на гол

71
48

Бомбардиры внутри турнира

Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингимюндарсон Вальдимар 5 0.22
Kristoffer Nessoe 5 0.22
Sondre Oerjasaeter 5 0.22
Йоунссон Йоунатан 4 0.17
Флатакер Эрик 3 0.13
Ховен Андреас 2 0.09
Oskar Borgthorsson 2 0.09
Erik Groenner 2 0.09
Сконес Каспер 1 0.04
Тум Исаак 1 0.04
Martin Andre Sjoelstad 1 0.04
Фло Пер-Эгиль 1 0.04
Daniel Arrocha 1 (1) 0.04
Осане
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mame Mor Ndiaye 9 0.38
Emil Sildnes 4 0.17
Stian Nygaard I 4 0.17
Sander Eng Strand 2 (1) 0.08
Мюклебуст Эрлинг 2 0.08
Didrik Fredriksen 2 0.08
Бармен Кристоффер 2 (2) 0.08
Ларсен Кристоффер 1 0.04
Haakon Sjaatil 1 0.04
Ola Heltne Nilsen 1 0.04
Sindre Austevoll 1 0.04
Йортесет Исак 1 0.04
Стефенсен Кристоффер Нессе 0 0
Кольскоген Оле 0 0
Ole Kallevaag 0 0

Карточки

Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Arrocha 5 0
Тум Исаак 5 0
Фло Пер-Эгиль 3 0
Ховен Андреас 3 0
Фей Рензе 2 0
Kristoffer Nessoe 2 0
Сконес Каспер 1 0
Йоунссон Йоунатан 1 0
Ингимюндарсон Вальдимар 1 0
Andreas van der Spa 1 0
Martin Andre Sjoelstad 1 0
Erik Groenner 1 0
Sondre Oerjasaeter 1 0
Осане
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Ueland 7 0
Magnus Nybakken Bruun-Hansen 4 0
Didrik Fredriksen 4 0
Sander Eng Strand 4 0
Стефенсен Кристоффер Нессе 3 0
Лисгард Идар 3 0
Sindre Austevoll 3 0
Бармен Кристоффер 2 0
Knut Haga 2 0
Mame Mor Ndiaye 2 0
Emil Sildnes 1 0
Сколевик Стеффен 1 0
Мюклебуст Эрлинг 1 0
Stian Nygaard I 1 0
Кольскоген Оле 1 0
Ole Kallevaag 1 0
Haakon Sjaatil 1 0
Mats Selmer Thornes 1 0
Ola Heltne Nilsen 1 0

Результаты матчей

Согндаль
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Осане
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

7
11
Согндаль
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Осане
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

12
12
Согндаль
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
52% (12)
30% (7)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
Осане
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

19
23

Голы по времени матча

Забито

20
16
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
1
5%
2
13%
1-15
2
10%
4
25%
16-30
6
30%
3
19%
31-45
5
25%
3
19%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
3
15%
4
25%
76-90

Пропущено

12
18
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
8%
4
22%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
1
8%
4
22%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
4
33%
3
17%
61-75
4
33%
3
17%
76-90

Забито

13
17
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 14
1
8%
2
12%
1-15
1
8%
4
24%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
3
23%
3
18%
46-60
4
31%
4
24%
61-75
2
15%
3
18%
76-90

Пропущено

20
17
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
2
10%
2
12%
1-15
6
30%
3
18%
16-30
1
5%
3
18%
31-45
3
15%
3
18%
46-60
4
20%
3
18%
61-75
4
20%
3
18%
76-90

Забито

33
33
13 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 10
7 Не забивали 5
2
6%
4
12%
1-15
3
9%
8
24%
16-30
8
24%
4
12%
31-45
8
24%
6
18%
46-60
7
21%
4
12%
61-75
5
15%
7
21%
76-90

Пропущено

32
35
12 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 19
3
9%
6
17%
1-15
7
22%
4
11%
16-30
2
6%
7
20%
31-45
4
13%
6
17%
46-60
8
25%
6
17%
61-75
8
25%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Согндаль
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Фредрикстад - Согндаль 2:1 Согндаль - Ранхейм 1:2 Согндаль - Скейд 2:0 Рёуфосс - Согндаль 3:0
Согндаль - Конгсвингер 3:3 ИК Старт - Согндаль 2:0 Санднес - Согндаль 1:2 Согндаль - Дьерв 5:1 Скейд - Согндаль 2:4 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Мьёндален - Согндаль 0:0 Согндаль - Мосс 2:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Лисеклостер - Согндаль 1:2 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Фёрде - Согндаль 1:3 Ранхейм - Согндаль 2:0 Согндаль - Хёдд 1:0 Осане - Согндаль 2:3
Осане
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Осане - Хёдд 1:0 Скейд - Осане 1:3 Осане - Рёуфосс 3:1 ИК Старт - Осане 1:0
Осане - Брюне 2:1 Конгсвингер - Осане 3:1 Осане - Мьёндален 3:2 КФУМ Осло - Осане 2:1 Осане - Скейд 0:0 Санднес - Осане 3:3 Осане - ФК Кристиансунн 2:2 Брюне - Осане 1:2 КФУМ Осло - Осане 4:2 Осане - Конгсвингер 1:2 Фанна БК - Осане 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1 Лоддефьёрд - Осане 2:3 Осане - ИК Старт 2:2 Мосс - Осане 1:0 Осане - Согндаль 2:3

Результаты матчей

Согндаль
Осане

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

2:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 30%
0
6 раз 26%
2
6 раз 26%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
9 раз 38%
2
6 раз 25%
0
5 раз 21%
3
4 раза 17%

Тоталы голов в матче

Согндаль
Осане

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
1
6
5
1.5
6
5
2
9
2.5
2
9
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
4
4
8
1.5
4
9
2
10
2.5
2
11
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
19
5
10
13
1.5
10
14
4
19
2.5
4
20
2
21
3.5
1
22
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 24 14 9 1 36 - 17 51
2.
Конгсвингер
 24 13 4 7 41 - 30 43
3.
КФУМ Осло
 23 12 5 6 42 - 30 41
4.
ИК Старт
 23 10 8 5 43 - 29 38
5.
Согндаль
 23 10 5 8 34 - 31 35
6.
ФК Кристиансунн
 22 9 7 6 38 - 30 34
7.
Ранхейм
 24 10 3 11 29 - 43 33
8.
Рёуфосс
 23 9 5 9 32 - 29 32
9.
Брюне
 23 9 4 10 32 - 30 31
10.
Мосс
 23 8 6 9 28 - 32 30
11.
Санднес
 22 8 5 9 34 - 29 29
12.
Дьерв
 24 7 6 11 36 - 49 27
13.
Осане
 24 6 9 9 33 - 35 27
14.
Мьёндален
 23 7 5 11 30 - 36 26
15.
Хёдд
 23 6 6 11 23 - 30 24
16.
Скейд
 24 2 5 17 21 - 52 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 12 8 4 0 21 - 7 28
2.
ИК Старт
 11 8 2 1 27 - 12 26
3.
ФК Кристиансунн
 12 7 3 2 24 - 11 24
4.
Брюне
 12 7 3 2 20 - 10 24
5.
КФУМ Осло
 11 7 2 2 24 - 12 23
6.
Конгсвингер
 12 7 2 3 22 - 13 23
7.
Мосс
 12 7 1 4 15 - 10 22
8.
Согндаль
 11 6 3 2 20 - 12 21
9.
Рёуфосс
 11 5 4 2 18 - 10 19
10.
Осане
 11 4 4 3 18 - 16 16
11.
Ранхейм
 12 5 1 6 18 - 27 16
12.
Санднес
 12 4 3 5 19 - 17 15
13.
Дьерв
 12 4 3 5 17 - 20 15
14.
Хёдд
 11 3 5 3 11 - 10 14
15.
Мьёндален
 12 3 4 5 16 - 16 13
16.
Скейд
 12 1 2 9 12 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 12 6 5 1 15 - 10 23
2.
Конгсвингер
 12 6 2 4 19 - 17 20
3.
КФУМ Осло
 12 5 3 4 18 - 18 18
4.
Ранхейм
 12 5 2 5 11 - 16 17
5.
Санднес
 10 4 2 4 15 - 12 14
6.
Согндаль
 12 4 2 6 14 - 19 14
7.
Мьёндален
 11 4 1 6 14 - 20 13
8.
Рёуфосс
 12 4 1 7 14 - 19 13
9.
Дьерв
 12 3 3 6 19 - 29 12
10.
ИК Старт
 12 2 6 4 16 - 17 12
11.
Осане
 13 2 5 6 15 - 19 11
12.
ФК Кристиансунн
 10 2 4 4 14 - 19 10
13.
Хёдд
 12 3 1 8 12 - 20 10
14.
Мосс
 11 1 5 5 13 - 22 8
15.
Брюне
 11 2 1 8 12 - 20 7
16.
Скейд
 12 1 3 8 9 - 25 6
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 14 (2)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (1)
Санднес Хейланн Томми 10 (4)
Конгсвингер Joacim Holtan 10 (2)
Мьёндален Kristian Lien 10
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 8
ИК Старт Вормгор Вито 7
Осане Martin Ueland 7
Конгсвингер Harald Holter 7
Санднес Matias Belli Moldskred 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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