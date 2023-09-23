Тур: 24. Стадион: Стора Валла.
0'
0:1
42' ГолВеккья Стефано
0:2
60' ГолПенья Серхио
65' Желтая карточкаКорнелиус Дерек
77' Желтая карточкаЛевицки Оскар
1:2
80' ГолКампос Диего
Ход матча
42'
0:1
60'
0:2
65'
77'
80'
1:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 7
-
6 Угловые 8
-
4 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
15
Корач
Сеид
14
Болин
Уго
27
Далин
Юхан
20
Берг
Оливер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Корач СеидЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Болин УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бишис ДжеймиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Холмберг Андреас
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Берг ОливерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
История личных встреч
Дегерфорс
Мальмё
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
7
Голов в среднем за матч
4
3.5
Среднее время на гол
22
25
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
2.86
1.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
31
52
Бомбардиры внутри турнира
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампос Диего
|4 (1)
|0.17
|Вукоевич Диян
|3
|0.13
|Эрквист Расмус
|3
|0.13
|Бузаине Элиас
|2
|0.08
|Гранат Густав
|2
|0.08
|Гравиус Христос
|1
|0.04
|Салмон Джастин
|1
|0.04
|Мартенссон Йохан
|1
|0.04
|Гайаю Джозеф-Клод
|1
|0.04
|Линделль Эрик
|1
|0.04
|Шауш Абделькарим Маммар
|1
|0.04
|Павлович Дамьян
|1
|0.04
|Линдгрен Густав
|1
|0.04
|Россбах Сондре
|0
|0
|Мёрфельт Альбин
|0
|0
|Валлин Оскар
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|13 (3)
|0.54
|Нанаси Себастьян
|9 (1)
|0.38
|Веккья Стефано
|7
|0.29
|Али Таха Абди
|5
|0.21
|Рикс Сёрен
|3
|0.13
|Ларссон Хуго
|2
|0.08
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0.04
|Пенья Серхио
|1
|0.04
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|1
|0.04
|Ольссон Мартин
|1
|0.04
|Кристиансен Андерс
|1
|0.04
|Сейдиу Патриот
|1
|0.04
|Янссон Понтус
|1
|0.04
|Корнелиус Дерек
|1
|0.04
|Otto Rosengren
|1
|0.04
|Далин Юхан
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Зейдан Мустафа
|0
|0
|Йонсен Лассер Берг
|0
|0
|Болин Уго
|0
|0
Карточки
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравиус Христос
|5
|1
|Эрквист Расмус
|5
|0
|Корач Сеид
|4
|0
|Ольссон Себастьян II
|3
|0
|Гранат Густав
|3
|0
|Павлович Дамьян
|3
|0
|Линдгрен Густав
|3
|0
|Бузаине Элиас
|3
|0
|Гайаю Джозеф-Клод
|2
|0
|Pashang Abdulla
|2
|0
|Шауш Абделькарим Маммар
|2
|0
|Мёрфельт Альбин
|2
|0
|Кампос Диего
|2
|0
|Andreas Holmberg
|1
|0
|Линделль Эрик
|1
|0
|Сабеткар Шон
|1
|0
|Салмон Джастин
|1
|0
|Валлин Оскар
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|7
|0
|Корнелиус Дерек
|5
|0
|Пенья Серхио
|4
|0
|Рикс Сёрен
|4
|0
|Ларссон Хуго
|3
|0
|Нильсен Лассе
|2
|0
|Кристиансен Андерс
|2
|0
|Янссон Понтус
|2
|0
|Левицки Оскар
|2
|0
|Otto Rosengren
|2
|0
|Болин Уго
|2
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Веккья Стефано
|1
|0
Результаты матчей
Дегерфорс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
0% (0)
42% (5)
Мальмё
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
6
0
Дегерфорс
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Мальмё
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
30
2
Упущенные победы
3
28
Дегерфорс
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (15)
4% (1)
30% (7)
Мальмё
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
33
6
Упущенные победы
9
28
Голы по времени матча
Забито
16
19
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
2
13%
4
21%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
3
19%
2
11%
46-60
5
31%
3
16%
61-75
3
19%
5
26%
76-90
Пропущено
16
10
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
6%
2
20%
1-15
4
25%
1
10%
16-30
4
25%
4
40%
31-45
3
19%
1
10%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
2
20%
76-90
Забито
8
29
4 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 17
1 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
0
0%
5
17%
1-15
4
50%
3
10%
16-30
0
0%
4
14%
31-45
0
0%
6
21%
46-60
1
13%
6
21%
61-75
3
38%
5
17%
76-90
Пропущено
31
11
18 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
6
19%
3
27%
1-15
4
13%
1
9%
16-30
8
26%
2
18%
31-45
4
13%
2
18%
46-60
7
23%
1
9%
61-75
2
6%
2
18%
76-90
Забито
24
48
9 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 27
7 Забивали первыми 12
7 Не забивали 5
2
8%
9
19%
1-15
6
25%
6
13%
16-30
1
4%
6
13%
31-45
3
13%
8
17%
46-60
6
25%
9
19%
61-75
6
25%
10
21%
76-90
Пропущено
47
21
27 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 8
16 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 13
7
15%
5
24%
1-15
8
17%
2
10%
16-30
12
26%
6
29%
31-45
7
15%
3
14%
46-60
9
19%
1
5%
61-75
4
9%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Дегерфорс
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
АИК - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хеккен 1:0 Юргорден - Дегерфорс 4:1 Катринхольмс - Дегерфорс 0:3
Дегерфорс - Гётеборг 1:2 Вернаму - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сириус 0:3 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Кальмар - Дегерфорс 2:1 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Дегерфорс - АИК 2:1 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Дегерфорс - Юргорден 2:1
Мальмё
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хаммарбю - Мальмё 1:3 Мальмё - Гётеборг 2:2 Сириус - Мальмё 1:3 Смедби Аис - Мальмё 0:2
Мальмё - Юргорден 0:0 Мьельбю - Мальмё 1:0 Мальмё - Хальмстад 3:0 Мальмё - Вернаму 3:1 АИК - Мальмё 0:0 Юргорден - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Вернаму - Мальмё 1:3 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Эльфсборг - Мальмё 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6
Результаты матчей
Дегерфорс
Мальмё
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
3
5 раз 42%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:3
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
0
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Точный счет
2:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
3:0
4 раза 17%
1:3
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:6
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
2
5 раз 22%
3
1 раз 4%
3
8 раз 35%
0
5 раз 22%
1
4 раза 17%
2
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Дегерфорс
Мальмё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
111
57
93
111
75
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
74
110
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
158
Больше Меньше
185
617
149
122
1112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|24
|16
|4
|4
|51 - 21
|52
|2.
|23
|15
|3
|5
|46 - 21
|48
|3.
|23
|15
|2
|6
|55 - 29
|47
|4.
|23
|12
|4
|7
|34 - 27
|40
|5.
|23
|10
|5
|8
|33 - 32
|35
|6.
|23
|10
|4
|9
|36 - 31
|34
|7.
|23
|10
|4
|9
|24 - 24
|34
|8.
|23
|9
|6
|8
|27 - 31
|33
|9.
|23
|10
|2
|11
|25 - 25
|32
|10.
|23
|8
|5
|10
|23 - 38
|29
|11.
|23
|8
|2
|13
|30 - 39
|26
|12.
|23
|6
|8
|9
|26 - 28
|26
|13.
|23
|6
|7
|10
|26 - 30
|25
|14.
|23
|6
|5
|12
|35 - 36
|23
|15.
|1:2
|24
|7
|2
|15
|23 - 51
|23
|16.
|23
|3
|5
|15
|20 - 51
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|11
|0
|1
|39 - 15
|33
|2.
|12
|9
|1
|2
|22 - 11
|28
|3.
|2:1
|12
|8
|3
|1
|30 - 10
|27
|4.
|12
|8
|2
|2
|26 - 10
|26
|5.
|11
|8
|1
|2
|22 - 14
|25
|6.
|11
|5
|3
|3
|13 - 14
|18
|7.
|12
|5
|3
|4
|18 - 10
|18
|8.
|12
|5
|2
|5
|16 - 15
|17
|9.
|1:2
|13
|5
|2
|6
|16 - 19
|17
|10.
|11
|4
|3
|4
|10 - 15
|15
|11.
|11
|3
|5
|3
|14 - 12
|14
|12.
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|13.
|11
|4
|1
|6
|8 - 10
|13
|14.
|12
|4
|1
|7
|23 - 19
|13
|15.
|11
|3
|3
|5
|10 - 12
|12
|16.
|11
|1
|3
|7
|8 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|12
|8
|1
|3
|21 - 11
|25
|2.
|11
|7
|1
|3
|20 - 11
|22
|3.
|12
|7
|1
|4
|14 - 12
|22
|4.
|12
|6
|1
|5
|17 - 15
|19
|5.
|11
|5
|2
|4
|20 - 16
|17
|6.
|12
|4
|3
|5
|14 - 17
|15
|7.
|11
|4
|2
|5
|16 - 14
|14
|8.
|12
|4
|2
|6
|13 - 23
|14
|9.
|12
|4
|1
|7
|17 - 24
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|11.
|12
|3
|2
|7
|12 - 18
|11
|12.
|11
|2
|4
|5
|12 - 17
|10
|13.
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|14.
|11
|1
|5
|5
|8 - 18
|8
|15.
|12
|2
|2
|8
|12 - 26
|8
|16.
|1:2
|11
|2
|0
|9
|7 - 32
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|9 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (6)
|Хаммарбю
|Джуканович Виктор
|9
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|8
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 6
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 6
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 6
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|7