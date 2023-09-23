  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 24. Стадион: .
Дегерфорс
1:2
Второй тайм: 87'
Мальмё
0'
0:1
42' Гол
Веккья Стефано
0:2
60' Гол
Пенья Серхио
65' Желтая карточка
Корнелиус Дерек
77' Желтая карточка
Левицки Оскар
1:2
80' Гол
Кампос Диего

Ход матча

42'
0:1
Веккья Стефано
(Пенья Серхио)
60'
0:2
Пенья Серхио
61'
 
Otto Rosengren
Йонсен Лассер Берг
61'
 
Левицки Оскар
Али Таха Абди
64'
Салмон Джастин
Бергквист Дуг
 
65'
 
Корнелиус Дерек
71'
Pashang Abdulla
Линдгрен Густав
 
72'
 
Йоргенсен Себастьян Винтер
Веккья Стефано
77'
 
Левицки Оскар
80'
Кампос Диего
1:2
83'
Павлович Дамьян
Гваргис Питер
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 8
  • 4 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дегерфорс
Ничья
Мальмё
7.40
Реклама, tennisi.bet
8.60
Реклама, betboom.ru
5.00
Все Коэффициенты
1
Россбах
Сондре
2
Гранат
Густав
29
Бергквист
Дуг
15
Корач
Сеид
16
Эрквист
Расмус
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
14
Болин
Уго
11
Гравиус
Христос
21
Гваргис
Питер
9
Линдгрен
Густав
8
Кампос
Диего
27
Далин
Юхан
18
Янссон
Понтус
19
Корнелиус
Дерек
13
Ольссон
Мартин
22
Али
Таха
Абди
8
Пенья
Серхио
23
Йонсен
Лассер
Берг
20
Берг
Оливер
21
Веккья
Стефано
9
Телин
Исаак
11
Нанаси
Себастьян
Дегерфорс
5-3-2
Мальмё
3-4-3

История личных встреч

Дегерфорс
Мальмё

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

А
5:0
А
2:2
А
0:2
А
3:0
А
0:5
К
3:2
КШ
7:1

Голы

Всего голов

20
7

Голов в среднем за матч

4
3.5

Среднее время на гол

22
25

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

2.86
1.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

31
52

Бомбардиры внутри турнира

Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампос Диего 4 (1) 0.17
Вукоевич Диян 3 0.13
Эрквист Расмус 3 0.13
Бузаине Элиас 2 0.08
Гранат Густав 2 0.08
Гравиус Христос 1 0.04
Салмон Джастин 1 0.04
Мартенссон Йохан 1 0.04
Гайаю Джозеф-Клод 1 0.04
Линделль Эрик 1 0.04
Шауш Абделькарим Маммар 1 0.04
Павлович Дамьян 1 0.04
Линдгрен Густав 1 0.04
Россбах Сондре 0 0
Мёрфельт Альбин 0 0
Валлин Оскар 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 13 (3) 0.54
Нанаси Себастьян 9 (1) 0.38
Веккья Стефано 7 0.29
Али Таха Абди 5 0.21
Рикс Сёрен 3 0.13
Ларссон Хуго 2 0.08
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0.04
Пенья Серхио 1 0.04
Йоргенсен Себастьян Винтер 1 0.04
Ольссон Мартин 1 0.04
Кристиансен Андерс 1 0.04
Сейдиу Патриот 1 0.04
Янссон Понтус 1 0.04
Корнелиус Дерек 1 0.04
Otto Rosengren 1 0.04
Далин Юхан 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Зейдан Мустафа 0 0
Йонсен Лассер Берг 0 0
Болин Уго 0 0

Карточки

Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравиус Христос 5 1
Эрквист Расмус 5 0
Корач Сеид 4 0
Ольссон Себастьян II 3 0
Гранат Густав 3 0
Павлович Дамьян 3 0
Линдгрен Густав 3 0
Бузаине Элиас 3 0
Гайаю Джозеф-Клод 2 0
Pashang Abdulla 2 0
Шауш Абделькарим Маммар 2 0
Мёрфельт Альбин 2 0
Кампос Диего 2 0
Andreas Holmberg 1 0
Линделль Эрик 1 0
Сабеткар Шон 1 0
Салмон Джастин 1 0
Валлин Оскар 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Даль Тое Бусанелло 7 0
Корнелиус Дерек 5 0
Пенья Серхио 4 0
Рикс Сёрен 4 0
Ларссон Хуго 3 0
Нильсен Лассе 2 0
Кристиансен Андерс 2 0
Янссон Понтус 2 0
Левицки Оскар 2 0
Otto Rosengren 2 0
Болин Уго 2 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Телин Исаак 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Веккья Стефано 1 0

Результаты матчей

Дегерфорс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
0% (0)
42% (5)
Мальмё
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

6
0
Дегерфорс
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Мальмё
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

30
2

Упущенные победы

3
28
Дегерфорс
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (15)
4% (1)
30% (7)
Мальмё
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

33
6

Упущенные победы

9
28

Голы по времени матча

Забито

16
19
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
2
13%
4
21%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
3
19%
2
11%
46-60
5
31%
3
16%
61-75
3
19%
5
26%
76-90

Пропущено

16
10
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
6%
2
20%
1-15
4
25%
1
10%
16-30
4
25%
4
40%
31-45
3
19%
1
10%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
2
20%
76-90

Забито

8
29
4 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 17
1 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
0
0%
5
17%
1-15
4
50%
3
10%
16-30
0
0%
4
14%
31-45
0
0%
6
21%
46-60
1
13%
6
21%
61-75
3
38%
5
17%
76-90

Пропущено

31
11
18 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
6
19%
3
27%
1-15
4
13%
1
9%
16-30
8
26%
2
18%
31-45
4
13%
2
18%
46-60
7
23%
1
9%
61-75
2
6%
2
18%
76-90

Забито

24
48
9 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 27
7 Забивали первыми 12
7 Не забивали 5
2
8%
9
19%
1-15
6
25%
6
13%
16-30
1
4%
6
13%
31-45
3
13%
8
17%
46-60
6
25%
9
19%
61-75
6
25%
10
21%
76-90

Пропущено

47
21
27 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 8
16 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 13
7
15%
5
24%
1-15
8
17%
2
10%
16-30
12
26%
6
29%
31-45
7
15%
3
14%
46-60
9
19%
1
5%
61-75
4
9%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Дегерфорс
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
АИК - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хеккен 1:0 Юргорден - Дегерфорс 4:1 Катринхольмс - Дегерфорс 0:3
Дегерфорс - Гётеборг 1:2 Вернаму - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сириус 0:3 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Кальмар - Дегерфорс 2:1 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Дегерфорс - АИК 2:1 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Дегерфорс - Юргорден 2:1
Мальмё
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хаммарбю - Мальмё 1:3 Мальмё - Гётеборг 2:2 Сириус - Мальмё 1:3 Смедби Аис - Мальмё 0:2
Мальмё - Юргорден 0:0 Мьельбю - Мальмё 1:0 Мальмё - Хальмстад 3:0 Мальмё - Вернаму 3:1 АИК - Мальмё 0:0 Юргорден - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Вернаму - Мальмё 1:3 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Эльфсборг - Мальмё 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6

Результаты матчей

Дегерфорс
Мальмё

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
3
5 раз 42%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:3
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
0
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Точный счет

2:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
3:0
4 раза 17%
1:3
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:6
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
2
5 раз 22%
3
1 раз 4%
3
8 раз 35%
0
5 раз 22%
1
4 раза 17%
2
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Дегерфорс
Мальмё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
11
1
5
7
1.5
9
3
1
11
2.5
7
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
4
1
10
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
8
0.5
Больше Меньше
18
5
6
17
1.5
14
9
1
22
2.5
11
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2:1 24 16 4 4 51 - 21 52
2.
Эльфсборг
 23 15 3 5 46 - 21 48
3.
Хеккен
 23 15 2 6 55 - 29 47
4.
Юргорден
 23 12 4 7 34 - 27 40
5.
Хаммарбю
 23 10 5 8 33 - 32 35
6.
ИФК Норрчепинг
 23 10 4 9 36 - 31 34
7.
Мьельбю
 23 10 4 9 24 - 24 34
8.
Кальмар
 23 9 6 8 27 - 31 33
9.
Вернаму
 23 10 2 11 25 - 25 32
10.
Хальмстад
 23 8 5 10 23 - 38 29
11.
Броммапойкарна
 23 8 2 13 30 - 39 26
12.
Гётеборг
 23 6 8 9 26 - 28 26
13.
АИК
 23 6 7 10 26 - 30 25
14.
Сириус
 23 6 5 12 35 - 36 23
15.
Дегерфорс
 1:2 24 7 2 15 23 - 51 23
16.
Варберг БоИС
 23 3 5 15 20 - 51 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 12 11 0 1 39 - 15 33
2.
Юргорден
 12 9 1 2 22 - 11 28
3.
Мальмё
 2:1 12 8 3 1 30 - 10 27
4.
Эльфсборг
 12 8 2 2 26 - 10 26
5.
Хаммарбю
 11 8 1 2 22 - 14 25
6.
Кальмар
 11 5 3 3 13 - 14 18
7.
Гётеборг
 12 5 3 4 18 - 10 18
8.
ИФК Норрчепинг
 12 5 2 5 16 - 15 17
9.
Дегерфорс
 1:2 13 5 2 6 16 - 19 17
10.
Хальмстад
 11 4 3 4 10 - 15 15
11.
АИК
 11 3 5 3 14 - 12 14
12.
Броммапойкарна
 11 4 1 6 13 - 15 13
13.
Вернаму
 11 4 1 6 8 - 10 13
14.
Сириус
 12 4 1 7 23 - 19 13
15.
Мьельбю
 11 3 3 5 10 - 12 12
16.
Варберг БоИС
 11 1 3 7 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2:1 12 8 1 3 21 - 11 25
2.
Эльфсборг
 11 7 1 3 20 - 11 22
3.
Мьельбю
 12 7 1 4 14 - 12 22
4.
Вернаму
 12 6 1 5 17 - 15 19
5.
ИФК Норрчепинг
 11 5 2 4 20 - 16 17
6.
Кальмар
 12 4 3 5 14 - 17 15
7.
Хеккен
 11 4 2 5 16 - 14 14
8.
Хальмстад
 12 4 2 6 13 - 23 14
9.
Броммапойкарна
 12 4 1 7 17 - 24 13
10.
Юргорден
 11 3 3 5 12 - 16 12
11.
АИК
 12 3 2 7 12 - 18 11
12.
Сириус
 11 2 4 5 12 - 17 10
13.
Хаммарбю
 12 2 4 6 11 - 18 10
14.
Гётеборг
 11 1 5 5 8 - 18 8
15.
Варберг БоИС
 12 2 2 8 12 - 26 8
16.
Дегерфорс
 1:2 11 2 0 9 7 - 32 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 9 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (6)
Хаммарбю Джуканович Виктор 9
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 8
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
Сириус Стенссон Даниэль 1 6
Хаммарбю Странд Симон 1 6
Юргорден Шуллер Расмус 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Пенья Серхио сделал результативную передачу.
  • 42'
    Г О О О О Л - Веккья Стефано бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Дегерфорс
    Ничья
    Мальмё
    7.40
    Реклама, tennisi.bet
    8.60
    Реклама, betboom.ru
    5.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Дегерфорс 1:2 Мальмё онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Дегерфорс
    Мальмё
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
    2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     