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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 24. Стадион: . Зрители: 5523
Дегерфорс
1:2
Конец матча
Мальмё
0'
0:1
42' Гол
Веккья Стефано
0:2
60' Гол
Пенья Серхио
65' Желтая карточка
Корнелиус Дерек
77' Желтая карточка
Левицки Оскар
1:2
79' Гол
Кампос Диего
90'+7
1
Россбах
Сондре
2
Гранат
Густав
29
Бергквист
Дуг
15
Корач
Сеид
16
Эрквист
Расмус
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
14
Болин
Уго
11
Гравиус
Христос
21
Гваргис
Питер
9
Линдгрен
Густав
8
Кампос
Диего
27
Далин
Юхан
18
Янссон
Понтус
19
Корнелиус
Дерек
13
Ольссон
Мартин
22
Али
Таха
Абди
8
Пенья
Серхио
23
Йонсен
Лассер
Берг
20
Берг
Оливер
21
Веккья
Стефано
9
Телин
Исаак
11
Нанаси
Себастьян
Дегерфорс
5-3-2
Мальмё
3-4-3

История личных встреч

Дегерфорс
Мальмё

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

А
5:0
А
2:2
А
0:2
А
3:0
А
0:5
К
3:2
КШ
7:1

Голы

Всего голов

20
7

Голов в среднем за матч

4
3.5

Среднее время на гол

22
25

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

2.86
1.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

31
52

Бомбардиры внутри турнира

Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампос Диего 5 (1) 0.21
Вукоевич Диян 3 0.13
Эрквист Расмус 3 0.13
Бузаине Элиас 2 0.08
Гранат Густав 2 0.08
Гравиус Христос 1 0.04
Салмон Джастин 1 0.04
Мартенссон Йохан 1 0.04
Гайаю Джозеф-Клод 1 0.04
Линделль Эрик 1 0.04
Шауш Абделькарим Маммар 1 0.04
Павлович Дамьян 1 0.04
Линдгрен Густав 1 0.04
Россбах Сондре 0 0
Мёрфельт Альбин 0 0
Валлин Оскар 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 13 (3) 0.54
Нанаси Себастьян 9 (1) 0.38
Веккья Стефано 7 0.29
Али Таха Абди 5 0.21
Рикс Сёрен 3 0.13
Ларссон Хуго 2 0.08
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0.04
Пенья Серхио 1 0.04
Йоргенсен Себастьян Винтер 1 0.04
Ольссон Мартин 1 0.04
Кристиансен Андерс 1 0.04
Сейдиу Патриот 1 0.04
Янссон Понтус 1 0.04
Корнелиус Дерек 1 0.04
Otto Rosengren 1 0.04
Далин Юхан 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Зейдан Мустафа 0 0
Йонсен Лассер Берг 0 0
Болин Уго 0 0

Карточки

Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравиус Христос 5 1
Эрквист Расмус 5 0
Корач Сеид 4 0
Ольссон Себастьян II 3 0
Гранат Густав 3 0
Павлович Дамьян 3 0
Линдгрен Густав 3 0
Бузаине Элиас 3 0
Гайаю Джозеф-Клод 2 0
Pashang Abdulla 2 0
Шауш Абделькарим Маммар 2 0
Мёрфельт Альбин 2 0
Кампос Диего 2 0
Andreas Holmberg 1 0
Линделль Эрик 1 0
Сабеткар Шон 1 0
Салмон Джастин 1 0
Валлин Оскар 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Даль Тое Бусанелло 7 0
Корнелиус Дерек 5 0
Пенья Серхио 4 0
Рикс Сёрен 4 0
Левицки Оскар 3 0
Ларссон Хуго 3 0
Нильсен Лассе 2 0
Кристиансен Андерс 2 0
Янссон Понтус 2 0
Otto Rosengren 2 0
Болин Уго 2 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Телин Исаак 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Веккья Стефано 1 0

Результаты матчей

Дегерфорс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
8% (1)
38% (5)
Мальмё
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

7
0
Дегерфорс
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Мальмё
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

30
2

Упущенные победы

3
28
Дегерфорс
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (15)
8% (2)
29% (7)
Мальмё
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (7)
29% (7)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
33% (8)
42% (10)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

33
7

Упущенные победы

10
28

Голы по времени матча

Забито

17
21
5 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
2
12%
4
19%
1-15
2
12%
3
14%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
3
18%
3
14%
46-60
5
29%
29%
3
14%
61-75
4
24%
5
24%
76-90

Пропущено

18
11
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
1
6%
2
18%
1-15
4
22%
1
9%
16-30
5
28%
4
36%
31-45
4
22%
1
9%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
2
11%
3
27%
76-90

Забито

8
29
4 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 17
1 Забивали первыми 7
17 Не забивали 13
0
0%
5
17%
1-15
4
50%
3
10%
16-30
0
0%
4
14%
31-45
0
0%
6
21%
46-60
1
13%
6
21%
61-75
3
38%
5
17%
76-90

Пропущено

31
11
18 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
6
19%
3
27%
1-15
4
13%
1
9%
16-30
8
26%
2
18%
31-45
4
13%
2
18%
46-60
7
23%
1
9%
61-75
2
6%
2
18%
76-90

Забито

25
50
9 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 28
7 Забивали первыми 13
7 Не забивали 5
2
8%
9
18%
1-15
6
24%
6
12%
16-30
1
4%
7
14%
31-45
3
12%
9
18%
46-60
6
24%
9
18%
61-75
7
28%
10
20%
76-90

Пропущено

49
22
28 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 9
17 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 14
7
14%
5
23%
1-15
8
16%
2
9%
16-30
13
27%
6
27%
31-45
8
16%
3
14%
46-60
9
18%
1
5%
61-75
4
8%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Дегерфорс
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
АИК - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хеккен 1:0 Юргорден - Дегерфорс 4:1 Катринхольмс - Дегерфорс 0:3
Дегерфорс - Гётеборг 1:2 Вернаму - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сириус 0:3 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Кальмар - Дегерфорс 2:1 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Дегерфорс - АИК 2:1 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Дегерфорс - Юргорден 2:1
Мальмё
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хаммарбю - Мальмё 1:3 Мальмё - Гётеборг 2:2 Сириус - Мальмё 1:3 Смедби Аис - Мальмё 0:2
Мальмё - Юргорден 0:0 Мьельбю - Мальмё 1:0 Мальмё - Хальмстад 3:0 Мальмё - Вернаму 3:1 АИК - Мальмё 0:0 Юргорден - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Вернаму - Мальмё 1:3 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Эльфсборг - Мальмё 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6

Результаты матчей

Дегерфорс
Мальмё

Точный счет

1:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
3
5 раз 42%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:3
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
0
4 раза 33%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
6
1 раз 8%

Точный счет

1:2
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
3:0
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:6
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 42%
0
8 раз 33%
2
5 раз 21%
3
1 раз 4%
3
8 раз 33%
0
5 раз 21%
1
4 раза 17%
2
4 раза 17%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Дегерфорс
Мальмё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
1
5
8
1.5
9
3
1
12
2.5
7
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
8
4
1
10
1.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
19
5
6
18
1.5
15
9
1
23
2.5
11
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 24 16 4 4 51 - 21 52
2.
Эльфсборг
 23 15 3 5 46 - 21 48
3.
Хеккен
 23 15 2 6 55 - 29 47
4.
Юргорден
 23 12 4 7 34 - 27 40
5.
Хаммарбю
 23 10 5 8 33 - 32 35
6.
ИФК Норрчепинг
 2:2 24 10 5 9 38 - 33 35
7.
Мьельбю
 23 10 4 9 24 - 24 34
8.
Кальмар
 23 9 6 8 27 - 31 33
9.
Вернаму
 23 10 2 11 25 - 25 32
10.
Хальмстад
 23 8 5 10 23 - 38 29
11.
Броммапойкарна
 2:2 24 8 3 13 32 - 41 27
12.
Гётеборг
 23 6 8 9 26 - 28 26
13.
АИК
 23 6 7 10 26 - 30 25
14.
Сириус
 23 6 5 12 35 - 36 23
15.
Дегерфорс
 24 7 2 15 23 - 51 23
16.
Варберг БоИС
 23 3 5 15 20 - 51 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 12 11 0 1 39 - 15 33
2.
Юргорден
 12 9 1 2 22 - 11 28
3.
Мальмё
 12 8 3 1 30 - 10 27
4.
Эльфсборг
 12 8 2 2 26 - 10 26
5.
Хаммарбю
 11 8 1 2 22 - 14 25
6.
Кальмар
 11 5 3 3 13 - 14 18
7.
Гётеборг
 12 5 3 4 18 - 10 18
8.
ИФК Норрчепинг
 2:2 12 5 2 5 16 - 15 17
9.
Дегерфорс
 13 5 2 6 16 - 19 17
10.
Хальмстад
 11 4 3 4 10 - 15 15
11.
АИК
 11 3 5 3 14 - 12 14
12.
Броммапойкарна
 2:2 12 4 2 6 15 - 17 14
13.
Вернаму
 11 4 1 6 8 - 10 13
14.
Сириус
 12 4 1 7 23 - 19 13
15.
Мьельбю
 11 3 3 5 10 - 12 12
16.
Варберг БоИС
 11 1 3 7 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 12 8 1 3 21 - 11 25
2.
Эльфсборг
 11 7 1 3 20 - 11 22
3.
Мьельбю
 12 7 1 4 14 - 12 22
4.
Вернаму
 12 6 1 5 17 - 15 19
5.
ИФК Норрчепинг
 2:2 12 5 3 4 22 - 18 18
6.
Кальмар
 12 4 3 5 14 - 17 15
7.
Хеккен
 11 4 2 5 16 - 14 14
8.
Хальмстад
 12 4 2 6 13 - 23 14
9.
Броммапойкарна
 2:2 12 4 1 7 17 - 24 13
10.
Юргорден
 11 3 3 5 12 - 16 12
11.
АИК
 12 3 2 7 12 - 18 11
12.
Сириус
 11 2 4 5 12 - 17 10
13.
Хаммарбю
 12 2 4 6 11 - 18 10
14.
Гётеборг
 11 1 5 5 8 - 18 8
15.
Варберг БоИС
 12 2 2 8 12 - 26 8
16.
Дегерфорс
 11 2 0 9 7 - 32 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 9 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (6)
Хаммарбю Джуканович Виктор 9
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 8
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
Сириус Стенссон Даниэль 1 6
Хаммарбю Странд Симон 1 6
Юргорден Шуллер Расмус 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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