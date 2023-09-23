  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 23.
Йёнчёпинг
2:1
Конец матча
Эргрюте
0'
1:0
23' Гол
Сильверхолт Тейлор
38' Желтая карточка
Бук Робин
1:1
51' Гол
Тагессон Линус
64' Желтая карточка
Дротт Джонатан
84' Желтая карточка
Erion Sadiku
90' Желтая карточка
Хольмен Кевин
2:1
90' Гол
Нордстрем Элиас
90' Желтая карточка
Николич Марко
90' Желтая карточка
Андреассон Антон
90' Желтая карточка
Ben Engdahl
90'+10
31
David
Celic
19
Ламин
Адам
Бен
4
Маннс
Йеспер
3
Бернтссон
Александер
7
Моенза
Малкольм
8
Адриан
Самуэль
2
Ben
Engdahl
24
Николич
Марко
10
Бук
Робин
23
Hady
Saleh
Karim
9
Сильверхолт
Тейлор
12
Нилльсон
Маттиас
2
Тагессон
Линус
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
3
Азулай
Джонатан
15
Дальквист
Исак
18
Дротт
Джонатан
6
Хольмен
Кевин
14
Полсон
Дэниел
19
Андреассон
Антон
26
Силисуфай
Эди
11
Noah
Christoffersson
Йёнчёпинг
4-1-4-1
Эргрюте
3-5-2

История личных встреч

Йёнчёпинг
Эргрюте

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

20 матчей

40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 победы

История матчей

С
2:2
С
0:0
С
2:2
С
0:2
С
0:0
С
2:0
С
2:0
К
2:0
С
5:2
С
1:1
К
1:2
С
2:2
С
1:2
С
1:3
С
0:0
С
0:1
С
0:2
ТМС
3:1
С
1:0
С
0:0

Голы

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.6
1.1

Среднее время на гол

56
81

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

0.9
1.1

Среднее время на гол

100
81

Всего голов

25
22

Голов в среднем за матч

1.25
1.1

Тотал матчей

2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

72
81

Бомбардиры внутри турнира

Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Робин 8 (2) 0.35
Pashang Abdulla 8 0.35
Сильверхолт Тейлор 7 0.3
Николич Марко 2 0.09
August Karlin 2 0.09
Моенза Малкольм 1 0.04
Flamur Dzelili 1 0.04
Торссон Антон 1 0.04
Маннс Йеспер 1 0.04
Sadmir Zekovic 1 0.04
Страндсатер Даниэль 1 0.04
Нордстрем Элиас 1 0.04
Arvid Eriksson 1 0.04
Адриан Самуэль 0 0
Делаверис Филип 0 0
Ben Engdahl 0 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 0 0
Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Christoffersson 6 0.26
Хаглинд-Сангре Маркус 3 (1) 0.13
Тагессон Линус 3 0.13
Дальквист Исак 2 0.09
Hady Saleh Karim 2 0.09
Силисуфай Эди 2 0.09
Муянич Амел 2 0.09
Дальстрём Виллиам 1 0.04
Дротт Джонатан 1 0.04
Erion Sadiku 1 0.04
Christoffer Styffe 1 0.04
Свенссон Уильям 1 0.04
Азулай Джонатан 1 (1) 0.04
Хольмен Кевин 0 0
Беркрот Никлас 0 0
Люндберг Виктор 0 0
Нюх Мубаарак 0 0

Карточки

Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламин Адам Бен 5 1
Flamur Dzelili 6 0
August Karlin 3 1
Бук Робин 4 0
Arvid Eriksson 2 1
Маннс Йеспер 3 0
Адриан Самуэль 3 0
Нильссон Александр 2 0
Моенза Малкольм 2 0
Николич Марко 2 0
Сильверхолт Тейлор 2 0
Бернтссон Александер 1 0
Pashang Abdulla 1 0
Торссон Антон 1 0
Страндсатер Даниэль 1 0
Нордстрем Элиас 1 0
Ben Engdahl 1 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 1 0
Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дротт Джонатан 8 0
Erion Sadiku 8 0
Hady Saleh Karim 4 1
Свенссон Уильям 4 0
Хольмен Кевин 4 0
Хаглинд-Сангре Маркус 3 0
Азулай Джонатан 3 0
Полсон Дэниел 3 0
Тагессон Линус 3 0
Дальквист Хампус 3 0
Люндберг Виктор 2 0
Беркрот Никлас 2 0
Нилльсон Маттиас 2 0
Нюх Мубаарак 2 0
Дальстрём Виллиам 2 0
Муянич Амел 2 0
Дальквист Исак 2 0
Андреассон Антон 1 0
Абрахам Саргон 1 0
Noah Christoffersson 1 0
Christoffer Styffe 1 0

Результаты матчей

Йёнчёпинг
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Эргрюте
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

10
4
Йёнчёпинг
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Эргрюте
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

12
14
Йёнчёпинг
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
39% (9)
17% (4)
Эргрюте
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

18
11

Упущенные победы

22
18

Голы по времени матча

Забито

24
11
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 3
12 Не забивали 16
4
17%
3
27%
1-15
3
13%
1
9%
16-30
2
8%
2
18%
31-45
5
21%
2
18%
46-60
7
29%
29%
1
9%
61-75
3
13%
2
18%
76-90

Пропущено

14
19
2 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
14%
4
21%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
7
50%
4
21%
46-60
1
7%
1
5%
61-75
4
29%
5
26%
76-90

Забито

15
16
10 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
5
33%
8
50%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
2
13%
3
19%
76-90

Пропущено

24
17
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
13%
2
12%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
5
21%
5
29%
29%
31-45
2
8%
4
24%
46-60
5
21%
2
12%
61-75
6
25%
3
18%
76-90

Забито

39
27
19 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 8
4 Не забивали 7
6
15%
3
11%
1-15
6
15%
3
11%
16-30
7
18%
10
37%
31-45
6
15%
3
11%
46-60
9
23%
3
11%
61-75
5
13%
5
19%
76-90

Пропущено

38
36
13 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 19
5
13%
6
17%
1-15
3
8%
3
8%
16-30
5
13%
8
22%
31-45
9
24%
8
22%
46-60
6
16%
3
8%
61-75
10
26%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Йёнчёпинг
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Йёнчёпинг - Ландскруна 1:2 Гефле - Йёнчёпинг 1:0 Сундсвалль - Йёнчёпинг 3:2 Юнайтед ИК - Йёнчёпинг 3:0
Йёнчёпинг - Хельсинборг 2:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2 Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Йёнчёпинг - Браге 4:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1
Эргрюте
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Эребру 0:3 Эстер - Эргрюте 2:0 Йёнчёпингс БК - Эргрюте 0:2
Эргрюте - Эстерсунд 2:2 Эргрюте - Сковде АИК 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Эргрюте - Браге 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Браге - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 ГАИС - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Гефле 3:1 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 2:1

Результаты матчей

Йёнчёпинг
Эргрюте

Точный счет

2:1
3 раза 25%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:2
4 раза 36%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:2
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
3
2 раза 17%

Точный счет

2:1
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:2
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 39%
0
5 раз 22%
1
5 раз 22%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
1
9 раз 39%
0
7 раз 30%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Йёнчёпинг
Эргрюте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
2
8
4
1.5
5
6
2
10
2.5
1
10
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
5
5
6
1.5
2
10
2
9
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
16
7
13
10
1.5
7
16
4
19
2.5
3
20
1
22
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 23 14 6 3 37 - 18 48
2.
Утсиктенс
 22 14 4 4 41 - 17 46
3.
Эстер
 24 13 5 6 49 - 32 44
4.
ГАИС
 23 12 6 5 45 - 18 42
5.
Ландскруна
 23 10 4 9 31 - 33 34
6.
Гефле
 23 9 5 9 29 - 35 32
7.
Браге
 23 8 5 10 26 - 34 29
8.
Эстерсунд
 23 6 11 6 32 - 31 29
9.
Йёнчёпинг
 23 7 7 9 36 - 41 28
10.
Эребру
 23 6 10 7 30 - 29 28
11.
Треллеборг
 22 7 6 9 30 - 37 27
12.
Сундсвалль
 24 7 5 12 31 - 46 26
13.
Сирианска Эскильстуна
 23 6 7 10 20 - 31 25
14.
Хельсинборг
 23 6 6 11 25 - 33 24
15.
Эргрюте
 23 5 7 11 26 - 37 22
16.
Сковде АИК
 23 5 4 14 26 - 42 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 11 8 2 1 27 - 8 26
2.
Вестерос
 11 7 4 0 16 - 3 25
3.
ГАИС
 12 7 2 3 25 - 11 23
4.
Браге
 12 7 2 3 20 - 14 23
5.
Гефле
 12 7 2 3 19 - 19 23
6.
Ландскруна
 12 6 3 3 19 - 14 21
7.
Йёнчёпинг
 12 6 2 4 21 - 17 20
8.
Эстер
 11 6 1 4 22 - 12 19
9.
Эребру
 12 4 7 1 16 - 8 19
10.
Треллеборг
 11 5 1 5 15 - 18 16
11.
Сирианска Эскильстуна
 11 4 4 3 12 - 10 16
12.
Сковде АИК
 11 4 3 4 17 - 13 15
13.
Эстерсунд
 11 3 6 2 20 - 17 15
14.
Сундсвалль
 12 4 3 5 17 - 22 15
15.
Хельсинборг
 12 4 2 6 13 - 16 14
16.
Эргрюте
 11 2 5 4 15 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 13 7 4 2 27 - 20 25
2.
Вестерос
 12 7 2 3 21 - 15 23
3.
Утсиктенс
 11 6 2 3 14 - 9 20
4.
ГАИС
 11 5 4 2 20 - 7 19
5.
Эстерсунд
 12 3 5 4 12 - 14 14
6.
Ландскруна
 11 4 1 6 12 - 19 13
7.
Треллеборг
 11 2 5 4 15 - 19 11
8.
Эргрюте
 12 3 2 7 11 - 19 11
9.
Сундсвалль
 12 3 2 7 14 - 24 11
10.
Хельсинборг
 11 2 4 5 12 - 17 10
11.
Гефле
 11 2 3 6 10 - 16 9
12.
Эребру
 11 2 3 6 14 - 21 9
13.
Сирианска Эскильстуна
 12 2 3 7 8 - 21 9
14.
Йёнчёпинг
 11 1 5 5 15 - 24 8
15.
Браге
 11 1 3 7 6 - 20 6
16.
Сковде АИК
 12 1 1 10 9 - 29 4
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  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 16 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 12 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 11 (2)
ГАИС Селик Мерван 9 (4)
Гефле Энглунд Лео 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Эргрюте Дротт Джонатан 8
Эргрюте Erion Sadiku 8
Весь список
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    • 64'
      Дротт Джонатан получил желтую карточку от судьи
    • 51'
      Силисуфай Эди сделал результативную передачу.
    • 51'
      Г О О О О Л - Тагессон Линус бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Бук Робин получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Ben Engdahl сделал результативную передачу.
    • 23'
      Г О О О О Л - Сильверхолт Тейлор бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Йёнчёпинг 2:1 Эргрюте онлайн

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