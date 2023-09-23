Тур: 23.
0'
1:0
23' ГолСильверхолт Тейлор
38' Желтая карточкаБук Робин
1:1
51' ГолТагессон Линус
64' Желтая карточкаДротт Джонатан
84' Желтая карточкаErion Sadiku
90' Желтая карточкаХольмен Кевин
2:1
90' ГолНордстрем Элиас
90' Желтая карточкаНиколич Марко
90' Желтая карточкаАндреассон Антон
90' Желтая карточкаBen Engdahl
90'+10
Ход матча
23'
38'
51'
1:1
64'
84'
90'
90'
90'
90'
90'
31
David
Celic
10
Бук
Робин
- Основной состав
-
31 David CelicВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бук РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
26 Milian Sipos
-
-
Главный тренер: Andres Garcia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Erion Sadiku
-
-
30 Alex Rahm
-
-
Главный тренер: Джеффри Обинн
История личных встреч
Йёнчёпинг
Эргрюте
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
20 матчей
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
1.6
1.1
Среднее время на гол
56
81
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
0.9
1.1
Среднее время на гол
100
81
Всего голов
25
22
Голов в среднем за матч
1.25
1.1
Тотал матчей
2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
72
81
Бомбардиры внутри турнира
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Робин
|8 (2)
|0.35
|Pashang Abdulla
|8
|0.35
|Сильверхолт Тейлор
|7
|0.3
|Николич Марко
|2
|0.09
|August Karlin
|2
|0.09
|Моенза Малкольм
|1
|0.04
|Flamur Dzelili
|1
|0.04
|Торссон Антон
|1
|0.04
|Маннс Йеспер
|1
|0.04
|Sadmir Zekovic
|1
|0.04
|Страндсатер Даниэль
|1
|0.04
|Нордстрем Элиас
|1
|0.04
|Arvid Eriksson
|1
|0.04
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Делаверис Филип
|0
|0
|Ben Engdahl
|0
|0
|Albin Sjoestrand Bjurnemark
|0
|0
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Christoffersson
|6
|0.26
|Хаглинд-Сангре Маркус
|3 (1)
|0.13
|Тагессон Линус
|3
|0.13
|Дальквист Исак
|2
|0.09
|Hady Saleh Karim
|2
|0.09
|Силисуфай Эди
|2
|0.09
|Муянич Амел
|2
|0.09
|Дальстрём Виллиам
|1
|0.04
|Дротт Джонатан
|1
|0.04
|Erion Sadiku
|1
|0.04
|Christoffer Styffe
|1
|0.04
|Свенссон Уильям
|1
|0.04
|Азулай Джонатан
|1 (1)
|0.04
|Хольмен Кевин
|0
|0
|Беркрот Никлас
|0
|0
|Люндберг Виктор
|0
|0
|Нюх Мубаарак
|0
|0
Карточки
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламин Адам Бен
|5
|1
|Flamur Dzelili
|6
|0
|August Karlin
|3
|1
|Бук Робин
|4
|0
|Arvid Eriksson
|2
|1
|Маннс Йеспер
|3
|0
|Адриан Самуэль
|3
|0
|Нильссон Александр
|2
|0
|Моенза Малкольм
|2
|0
|Николич Марко
|2
|0
|Сильверхолт Тейлор
|2
|0
|Бернтссон Александер
|1
|0
|Pashang Abdulla
|1
|0
|Торссон Антон
|1
|0
|Страндсатер Даниэль
|1
|0
|Нордстрем Элиас
|1
|0
|Ben Engdahl
|1
|0
|Albin Sjoestrand Bjurnemark
|1
|0
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дротт Джонатан
|8
|0
|Erion Sadiku
|8
|0
|Hady Saleh Karim
|4
|1
|Свенссон Уильям
|4
|0
|Хольмен Кевин
|4
|0
|Хаглинд-Сангре Маркус
|3
|0
|Азулай Джонатан
|3
|0
|Полсон Дэниел
|3
|0
|Тагессон Линус
|3
|0
|Дальквист Хампус
|3
|0
|Люндберг Виктор
|2
|0
|Беркрот Никлас
|2
|0
|Нилльсон Маттиас
|2
|0
|Нюх Мубаарак
|2
|0
|Дальстрём Виллиам
|2
|0
|Муянич Амел
|2
|0
|Дальквист Исак
|2
|0
|Андреассон Антон
|1
|0
|Абрахам Саргон
|1
|0
|Noah Christoffersson
|1
|0
|Christoffer Styffe
|1
|0
Результаты матчей
Йёнчёпинг
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Эргрюте
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
10
4
Йёнчёпинг
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Эргрюте
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
8
Упущенные победы
12
14
Йёнчёпинг
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
39% (9)
17% (4)
Эргрюте
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
18
11
Упущенные победы
22
18
Голы по времени матча
Забито
24
11
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 3
12 Не забивали 16
4
17%
3
27%
1-15
3
13%
1
9%
16-30
2
8%
2
18%
31-45
5
21%
2
18%
46-60
7
29%
29%
1
9%
61-75
3
13%
2
18%
76-90
Пропущено
14
19
2 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
14%
4
21%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
7
50%
4
21%
46-60
1
7%
1
5%
61-75
4
29%
5
26%
76-90
Забито
15
16
10 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
5
33%
8
50%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
2
13%
3
19%
76-90
Пропущено
24
17
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
13%
2
12%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
5
21%
5
29%
29%
31-45
2
8%
4
24%
46-60
5
21%
2
12%
61-75
6
25%
3
18%
76-90
Забито
39
27
19 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 8
4 Не забивали 7
6
15%
3
11%
1-15
6
15%
3
11%
16-30
7
18%
10
37%
31-45
6
15%
3
11%
46-60
9
23%
3
11%
61-75
5
13%
5
19%
76-90
Пропущено
38
36
13 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 19
5
13%
6
17%
1-15
3
8%
3
8%
16-30
5
13%
8
22%
31-45
9
24%
8
22%
46-60
6
16%
3
8%
61-75
10
26%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Йёнчёпинг
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Йёнчёпинг - Ландскруна 1:2 Гефле - Йёнчёпинг 1:0 Сундсвалль - Йёнчёпинг 3:2 Юнайтед ИК - Йёнчёпинг 3:0
Йёнчёпинг - Хельсинборг 2:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2 Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Йёнчёпинг - Браге 4:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1
Эргрюте
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Эребру 0:3 Эстер - Эргрюте 2:0 Йёнчёпингс БК - Эргрюте 0:2
Эргрюте - Эстерсунд 2:2 Эргрюте - Сковде АИК 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Эргрюте - Браге 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Браге - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 ГАИС - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Гефле 3:1 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 2:1
Результаты матчей
Йёнчёпинг
Эргрюте
Точный счет
2:1
3 раза 25%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:2
4 раза 36%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:2
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
3
2 раза 17%
Точный счет
2:1
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:2
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 39%
0
5 раз 22%
1
5 раз 22%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
1
9 раз 39%
0
7 раз 30%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Йёнчёпинг
Эргрюте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
92
84
56
210
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
75
56
210
29
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
167
1310
716
419
320
122
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|16 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|11 (2)
|ГАИС
|Селик Мерван
|9 (4)
|Гефле
|Энглунд Лео
|9 (2)
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|8
|Эргрюте
|Erion Sadiku
|8