  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023
Тур: 24. Стадион: .
Скейд
1:2
Второй тайм: 87'
Конгсвингер
0'
1:0
26' Гол
Simen Kvia-Egeskog
1:1
29' Гол
Martin Tangen Vinjor
53' Желтая карточка
Фло Фредрик
1:2
53' Гол
Martin Hoel Andersen
83' Желтая карточка
Nickolay Arsbog

Ход матча

26'
Simen Kvia-Egeskog
1:0
29'
1:1
Martin Tangen Vinjor
34'
 
Adem Gueven
Ludvig Langrekken
53'
Фло Фредрик
 
53'
1:2
Martin Hoel Andersen
74'
Henning Toensberg Andresen
Уильямс Ноа
 
74'
Nickolay Arsbog
Tage Johansen
 
83'
Nickolay Arsbog
 
Лучшие коэффициенты
Скейд
Ничья
Конгсвингер
63.49
Реклама, olimp.bet
7.50
Реклама, betcity.ru
1.50
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты
12
Видтун-Нильсен
Симен
24
Tage
Johansen
4
Стейринг
Пер-Магнус
3
Фло
Фредрик
11
David
Hickson
8
Мельхиор
Маркус
39
Bendik
Rise
18
Суннгот
Оле-Себастьян
28
Уильямс
Ноа
9
Будусон
Джонни
27
Simen
Kvia-Egeskog
1
Стрёмберг
Август
16
Martin
Hellan
5
Холме
Фредрик
10
Герсон
Ларс
12
Хокенстад
Матс
8
Моберг
Вегар
6
Harald
Holter
20
Jesper
Grundt
22
Ludvig
Langrekken
11
Martin
Hoel
Andersen
23
Martin
Tangen
Vinjor
Скейд
4-3-3
Конгсвингер
4-3-3

История личных встреч

Скейд
Конгсвингер

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПД
5:0
ПД
4:0
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
0:2
ТМС
0:6
КН
3:4
А
1:1
А
4:0
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.67
1.75

Среднее время на гол

54
51

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.8
1.5

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

50
60

Бомбардиры внутри турнира

Скейд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristoffer Hoven 5 0.21
Будусон Джонни 4 (1) 0.17
Ulrich Ness 2 0.08
Мельхиор Маркус 2 0.08
Simen Kvia-Egeskog 2 0.08
Стейринг Пер-Магнус 1 0.04
David Hickson 1 0.04
Erik Nordengen 1 0.04
Эффьом Максвелл 1 0.04
Уильямс Ноа 1 0.04
Bendik Rise 1 0.04
Боянг Сулайман 0 0
Фло Фредрик 0 0
Henning Toensberg Andresen 0 0
Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joacim Holtan 10 0.42
Adem Gueven 7 0.29
Ludvig Langrekken 4 0.17
Martin Tangen Vinjor 4 0.17
Jesper Grundt 3 0.13
Моберг Вегар 3 0.13
Martin Hoel Andersen 3 0.13
Хокенстад Матс 2 0.08
Martin Hellan 1 0.04
Герсон Ларс 1 (1) 0.04
Elias Myrlid 1 0.04
Victor Grodaas 1 0.04
Eric Taylor 1 0.04
Harald Holter 0 0
Холме Фредрик 0 0

Карточки

Скейд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мельхиор Маркус 4 0
Torje Naustdal 2 1
Стейринг Пер-Магнус 3 0
Henning Toensberg Andresen 3 0
Видтун-Нильсен Симен 3 0
Фло Фредрик 2 0
Ulrich Ness 1 0
David Hickson 1 0
Будусон Джонни 1 0
Bendik Rise 1 0
Erik Nordengen 1 0
Лёкай Флёринд 1 0
Tage Johansen 1 0
Туре Усман 1 0
Арне Эрландсен 1 0
Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Harald Holter 7 0
Victor Grodaas 3 0
Joacim Holtan 3 0
Холме Фредрик 3 0
Martin Hellan 3 0
Моберг Вегар 2 0
Adem Gueven 2 0
Martin Tangen Vinjor 2 0
Ludvig Langrekken 2 0
Солнёрдал Оскар 2 0
Brage Pedersen 0 1
Vegard Hansen 1 0
Martin Hoel Andersen 1 0
Хокенстад Матс 1 0
Стрёмберг Август 1 0
Jesper Grundt 1 0
Marius Aamodt Eriksen 1 0
Eric Taylor 1 0

Результаты матчей

Скейд
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Конгсвингер
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

9
6
Скейд
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Конгсвингер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

23
7

Упущенные победы

6
21
Скейд
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Конгсвингер
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (9)
22% (5)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
35% (8)
43% (10)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

23
11

Упущенные победы

15
27

Голы по времени матча

Забито

11
17
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
2
18%
1
6%
1-15
2
18%
4
24%
16-30
2
18%
2
12%
31-45
2
18%
2
12%
46-60
2
18%
3
18%
61-75
1
9%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

25
16
10 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
1
4%
2
13%
1-15
6
24%
0
0%
16-30
3
12%
5
31%
31-45
3
12%
3
19%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
10
40%
4
25%
76-90

Забито

9
24
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 6
19 Не забивали 12
1
11%
2
8%
1-15
1
11%
4
17%
16-30
2
22%
2
8%
31-45
1
11%
5
21%
46-60
2
22%
4
17%
61-75
2
22%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

25
11
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
4
16%
1
9%
1-15
4
16%
2
18%
16-30
3
12%
2
18%
31-45
1
4%
3
27%
46-60
5
20%
2
18%
61-75
8
32%
1
9%
76-90

Забито

20
41
10 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 26
5 Забивали первыми 12
11 Не забивали 3
3
15%
3
7%
1-15
3
15%
8
20%
16-30
4
20%
4
10%
31-45
3
15%
7
17%
46-60
4
20%
7
17%
61-75
3
15%
12
29%
29%
76-90

Пропущено

50
27
21 В 1-м тайме 12
29 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 17
5
10%
3
11%
1-15
10
20%
2
7%
16-30
6
12%
7
26%
31-45
4
8%
6
22%
46-60
7
14%
4
15%
61-75
18
36%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Скейд
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Мосс - Скейд 3:0 Скейд - Осане 1:3 Согндаль - Скейд 2:0 Скейд - Ранхейм 0:1
Хёдд - Скейд 2:0 Скейд - Рёуфосс 1:2 ИК Старт - Скейд 3:0 Скейд - Фредрикстад 1:2 Осане - Скейд 0:0 Скейд - Согндаль 2:4 Рёуфосс - Скейд 1:0 Скейд - КФУМ Осло 0:4 Скейд - Брюне 2:0 Берум - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Хольмлиа - Скейд 0:2 Скейд - Мьёндален 0:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 Скейд - ИК Старт 1:4 Фредрикстад - Скейд 0:0
Конгсвингер
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Конгсвингер - ФК Кристиансунн 1:1 Хёдд - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - КФУМ Осло 1:1 Конгсвингер - Фредрикстад 1:2
Согндаль - Конгсвингер 3:3 Конгсвингер - Осане 3:1 Ранхейм - Конгсвингер 1:4 Конгсвингер - Рёуфосс 1:3 Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - ИК Старт 2:1 Мосс - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Осане - Конгсвингер 1:2 Йовик-Люн - Конгсвингер 3:3 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Лиллехаммер - Конгсвингер 3:5 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 КФУМ Осло - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Дьерв 2:1

Результаты матчей

Скейд
Конгсвингер

Точный счет

1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
2:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
8 раз 67%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 48%
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
4
1 раз 4%
1
9 раз 39%
2
6 раз 26%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Скейд
Конгсвингер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
11
1
3
8
1.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
8
0.5
Больше Меньше
9
2
3
9
1.5
5
6
1
11
2.5
2
9
1
11
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
11
0.5
Больше Меньше
20
3
6
17
1.5
11
12
1
22
2.5
5
18
1
22
3.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 2:1 24 14 9 1 36 - 17 51
2.
Конгсвингер
 2:1 24 13 4 7 41 - 30 43
3.
КФУМ Осло
 23 12 5 6 42 - 30 41
4.
ИК Старт
 23 10 8 5 43 - 29 38
5.
Согндаль
 1:1 23 10 5 8 34 - 31 35
6.
ФК Кристиансунн
 22 9 7 6 38 - 30 34
7.
Ранхейм
 1:2 24 10 3 11 29 - 43 33
8.
Рёуфосс
 23 9 5 9 32 - 29 32
9.
Брюне
 23 9 4 10 32 - 30 31
10.
Мосс
 23 8 6 9 28 - 32 30
11.
Санднес
 22 8 5 9 34 - 29 29
12.
Дьерв
 2:2 24 7 6 11 36 - 49 27
13.
Осане
 1:1 24 6 9 9 33 - 35 27
14.
Мьёндален
 23 7 5 11 30 - 36 26
15.
Хёдд
 2:2 23 6 6 11 23 - 30 24
16.
Скейд
 1:2 24 2 5 17 21 - 52 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 2:1 12 8 4 0 21 - 7 28
2.
ИК Старт
 11 8 2 1 27 - 12 26
3.
ФК Кристиансунн
 12 7 3 2 24 - 11 24
4.
Брюне
 12 7 3 2 20 - 10 24
5.
КФУМ Осло
 11 7 2 2 24 - 12 23
6.
Конгсвингер
 2:1 12 7 2 3 22 - 13 23
7.
Мосс
 12 7 1 4 15 - 10 22
8.
Согндаль
 1:1 11 6 3 2 20 - 12 21
9.
Рёуфосс
 11 5 4 2 18 - 10 19
10.
Осане
 1:1 11 4 4 3 18 - 16 16
11.
Ранхейм
 1:2 12 5 1 6 18 - 27 16
12.
Санднес
 12 4 3 5 19 - 17 15
13.
Дьерв
 2:2 12 4 3 5 17 - 20 15
14.
Хёдд
 2:2 11 3 5 3 11 - 10 14
15.
Мьёндален
 12 3 4 5 16 - 16 13
16.
Скейд
 1:2 12 1 2 9 12 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 2:1 12 6 5 1 15 - 10 23
2.
Конгсвингер
 2:1 12 6 2 4 19 - 17 20
3.
КФУМ Осло
 12 5 3 4 18 - 18 18
4.
Ранхейм
 1:2 12 5 2 5 11 - 16 17
5.
Санднес
 10 4 2 4 15 - 12 14
6.
Согндаль
 1:1 12 4 2 6 14 - 19 14
7.
Мьёндален
 11 4 1 6 14 - 20 13
8.
Рёуфосс
 12 4 1 7 14 - 19 13
9.
Дьерв
 2:2 12 3 3 6 19 - 29 12
10.
ИК Старт
 12 2 6 4 16 - 17 12
11.
Осане
 1:1 13 2 5 6 15 - 19 11
12.
ФК Кристиансунн
 10 2 4 4 14 - 19 10
13.
Хёдд
 2:2 12 3 1 8 12 - 20 10
14.
Мосс
 11 1 5 5 13 - 22 8
15.
Брюне
 11 2 1 8 12 - 20 7
16.
Скейд
 1:2 12 1 3 8 9 - 25 6
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 14 (2)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (1)
Санднес Хейланн Томми 10 (4)
Конгсвингер Joacim Holtan 10 (2)
Мьёндален Kristian Lien 10
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 8
ИК Старт Вормгор Вито 7
Осане Martin Ueland 7
Конгсвингер Harald Holter 7
Санднес Matias Belli Moldskred 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Лучшие коэффициенты
Скейд
Ничья
Конгсвингер
63.49
Реклама, olimp.bet
7.50
Реклама, betcity.ru
1.50
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Скейд 1:2 Конгсвингер онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Скейд
Конгсвингер
Бонусы букмекеров

Букмекеры

Букмекеры
1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 