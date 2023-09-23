Тур: 24. Стадион: OBOS Idrettspark Nordre Aasen. Зрители: 671
1:2
Конец матча
0'
1:0
26' ГолSimen Kvia-Egeskog
1:1
29' ГолMartin Tangen Vinjor
53' Желтая карточкаФло Фредрик
1:2
53' ГолMartin Hoel Andersen
83' Желтая карточкаNickolay Arsbog
89' Желтая карточкаХокенстад Матс
90'+8
Ход матча
26'
29'
53'
53'
83'
89'
39
Bendik
Rise
28
Уильямс
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Bendik RiseПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Уильямс НоаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
17 Hayder Altai
-
-
-
-
Главный тренер: Арне Эрландсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
26 Elias Myrlid
-
-
-
-
Главный тренер: Vegard Hansen
История личных встреч
Скейд
Конгсвингер
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.67
1.75
Среднее время на гол
54
51
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.8
1.5
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
50
60
Бомбардиры внутри турнира
Скейд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristoffer Hoven
|5
|0.21
|Будусон Джонни
|4 (1)
|0.17
|Ulrich Ness
|2
|0.08
|Мельхиор Маркус
|2
|0.08
|Simen Kvia-Egeskog
|2
|0.08
|Стейринг Пер-Магнус
|1
|0.04
|David Hickson
|1
|0.04
|Erik Nordengen
|1
|0.04
|Эффьом Максвелл
|1
|0.04
|Уильямс Ноа
|1
|0.04
|Bendik Rise
|1
|0.04
|Боянг Сулайман
|0
|0
|Фло Фредрик
|0
|0
|Henning Toensberg Andresen
|0
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joacim Holtan
|10
|0.42
|Adem Gueven
|7
|0.29
|Ludvig Langrekken
|4
|0.17
|Martin Tangen Vinjor
|4
|0.17
|Jesper Grundt
|3
|0.13
|Моберг Вегар
|3
|0.13
|Martin Hoel Andersen
|3
|0.13
|Хокенстад Матс
|2
|0.08
|Martin Hellan
|1
|0.04
|Герсон Ларс
|1 (1)
|0.04
|Elias Myrlid
|1
|0.04
|Victor Grodaas
|1
|0.04
|Eric Taylor
|1
|0.04
|Harald Holter
|0
|0
|Холме Фредрик
|0
|0
Карточки
Скейд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мельхиор Маркус
|4
|0
|Torje Naustdal
|2
|1
|Стейринг Пер-Магнус
|3
|0
|Henning Toensberg Andresen
|3
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|3
|0
|Фло Фредрик
|2
|0
|Ulrich Ness
|1
|0
|David Hickson
|1
|0
|Будусон Джонни
|1
|0
|Bendik Rise
|1
|0
|Erik Nordengen
|1
|0
|Лёкай Флёринд
|1
|0
|Tage Johansen
|1
|0
|Туре Усман
|1
|0
|Nickolay Arsbog
|1
|0
|Арне Эрландсен
|1
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Harald Holter
|7
|0
|Victor Grodaas
|3
|0
|Joacim Holtan
|3
|0
|Холме Фредрик
|3
|0
|Martin Hellan
|3
|0
|Хокенстад Матс
|2
|0
|Моберг Вегар
|2
|0
|Adem Gueven
|2
|0
|Martin Tangen Vinjor
|2
|0
|Ludvig Langrekken
|2
|0
|Солнёрдал Оскар
|2
|0
|Brage Pedersen
|0
|1
|Vegard Hansen
|1
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Стрёмберг Август
|1
|0
|Jesper Grundt
|1
|0
|Marius Aamodt Eriksen
|1
|0
|Eric Taylor
|1
|0
Результаты матчей
Скейд
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Конгсвингер
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
10
6
Скейд
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Конгсвингер
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
23
7
Упущенные победы
6
21
Скейд
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)
Конгсвингер
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (9)
25% (6)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
33% (8)
42% (10)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
23
12
Упущенные победы
16
27
Голы по времени матча
Забито
12
19
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
2
17%
1
5%
1-15
3
25%
5
26%
16-30
2
17%
2
11%
31-45
2
17%
3
16%
46-60
2
17%
3
16%
61-75
1
8%
5
26%
76-90
Пропущено
27
17
11 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
1
4%
2
12%
1-15
7
26%
1
6%
16-30
3
11%
5
29%
29%
31-45
4
15%
3
18%
46-60
2
7%
2
12%
61-75
10
37%
4
24%
76-90
Забито
9
24
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 6
20 Не забивали 13
1
11%
2
8%
1-15
1
11%
4
17%
16-30
2
22%
2
8%
31-45
1
11%
5
21%
46-60
2
22%
4
17%
61-75
2
22%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
25
11
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
4
16%
1
9%
1-15
4
16%
2
18%
16-30
3
12%
2
18%
31-45
1
4%
3
27%
46-60
5
20%
2
18%
61-75
8
32%
1
9%
76-90
Забито
21
43
11 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 27
6 Забивали первыми 12
11 Не забивали 3
3
14%
3
7%
1-15
4
19%
9
21%
16-30
4
19%
4
9%
31-45
3
14%
8
19%
46-60
4
19%
7
16%
61-75
3
14%
12
28%
76-90
Пропущено
52
28
22 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 18
5
10%
3
11%
1-15
11
21%
3
11%
16-30
6
12%
7
25%
31-45
5
10%
6
21%
46-60
7
13%
4
14%
61-75
18
35%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Скейд
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Мосс - Скейд 3:0 Скейд - Осане 1:3 Согндаль - Скейд 2:0 Скейд - Ранхейм 0:1
Хёдд - Скейд 2:0 Скейд - Рёуфосс 1:2 ИК Старт - Скейд 3:0 Скейд - Фредрикстад 1:2 Осане - Скейд 0:0 Скейд - Согндаль 2:4 Рёуфосс - Скейд 1:0 Скейд - КФУМ Осло 0:4 Скейд - Брюне 2:0 Берум - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Хольмлиа - Скейд 0:2 Скейд - Мьёндален 0:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 Скейд - ИК Старт 1:4 Фредрикстад - Скейд 0:0
Конгсвингер
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Конгсвингер - ФК Кристиансунн 1:1 Хёдд - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - КФУМ Осло 1:1 Конгсвингер - Фредрикстад 1:2
Согндаль - Конгсвингер 3:3 Конгсвингер - Осане 3:1 Ранхейм - Конгсвингер 1:4 Конгсвингер - Рёуфосс 1:3 Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - ИК Старт 2:1 Мосс - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Осане - Конгсвингер 1:2 Йовик-Люн - Конгсвингер 3:3 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Лиллехаммер - Конгсвингер 3:5 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 КФУМ Осло - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Дьерв 2:1
Результаты матчей
Скейд
Конгсвингер
Точный счет
1:2
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:2
4 раза 33%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 67%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:2
5 раз 21%
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 46%
1
7 раз 29%
2
5 раз 21%
4
1 раз 4%
1
9 раз 38%
2
7 раз 29%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Скейд
Конгсвингер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
111
39
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
48
Больше Меньше
102
39
66
111
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1311
Больше Меньше
213
618
1212
123
519
123
222
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (2)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|10 (4)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|10 (2)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Мосс
|Странде Кристиан
|8
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Конгсвингер
|Harald Holter
|7
|Санднес
|Matias Belli Moldskred
|6