  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 23.
Гефле
0:5
Второй тайм: 86'
ГАИС
0'
0:1
2' Гол
Селик Мерван
17' Красная карточка
Эдквист Адриан
0:2
37' Гол
Селик Мерван
42' Желтая карточка
Уоллиндер Робин
0:3
43' Пенальти
Оберг Йоаким
0:4
51' Гол
Оберг Йоаким
56' Желтая карточка
Ройсхенберг Мартин
0:5
74' Гол
Хольмстрём Александр Аль
13
Уоллиндер
Робин
16
Kevin
Persson
29
Ройсхенберг
Мартин
5
Niclas
Haakansson
19
Аспгрен
Кристоффер
6
Лундин
Оскар
18
Constantino
Capotondi
14
Sebastian
Friman
12
Эдквист
Адриан
11
Энглунд
Лео
10
Ahmed
Bonnah
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
4
Норен
Аксель
24
Filip
Beckman
12
Robin
Frej
8
Александерссон
Виктор
7
Оберг
Йоаким
25
Линдберг
Йонас
26
Chovanie
Amatkarijo
11
Линдберг
Юлиус
10
Селик
Мерван
Гефле
3-4-3
ГАИС
4-3-3

История личных встреч

Гефле
ГАИС

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

16 матчей

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

18.8%
62.5%
18.7%
3 победы 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:1
С
1:0
С
0:0
С
2:1
С
1:0
КШ
1:1
А
2:3
А
0:0
А
1:3
А
2:3
А
1:0
А
2:1
А
4:0
А
0:0
А
0:0
А
2:0

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

1.75
0.63

Среднее время на гол

51
144

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.25
0.81

Тотал матчей

2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

72
110

Бомбардиры внутри турнира

Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энглунд Лео 9 (3) 0.39
Лундин Антон 4 0.17
Эдквист Адриан 3 0.13
Antonio Yakoub 3 0.13
Лундин Оскар 2 0.09
Nils Eriksson 2 0.09
Рафаэль Йорк 1 0.04
Ройсхенберг Мартин 1 0.04
Йельте Якоб 1 0.04
Kevin Persson 1 0.04
Constantino Capotondi 1 0.04
Аспгрен Кристоффер 0 0
Sebastian Friman 0 0
ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селик Мерван 9 0.39
Линдберг Юлиус 8 (2) 0.35
Хольмстрём Александр Аль 7 (1) 0.3
Фрайди Ричард 4 0.17
Axel Henriksson 3 0.13
Gustav Lundgren 2 0.09
Оберг Йоаким 2 (1) 0.09
Вангберг Август 1 0.04
Салихович Дино 1 0.04
Filip Beckman 1 0.04
Норен Аксель 1 0.04
Viktor Krueger 1 0.04
Robin Frej 1 0.04
Anes Cardaklija 1 0.04
Линдберг Йонас 0 0
Бинаку Эгзон 0 0
Александерссон Виктор 0 0

Карточки

Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдквист Адриан 5 1
Лундин Оскар 6 0
Аспгрен Кристоффер 3 1
Antonio Yakoub 4 0
Ройсхенберг Мартин 3 0
Рафаэль Йорк 3 0
Kevin Persson 3 0
Constantino Capotondi 3 0
Лундин Антон 2 0
Энглунд Лео 2 0
Уоллиндер Робин 2 0
Iu Ranera 1 0
Ahmed Bonnah 1 0
Daniel Eliasson 1 0
Nils Eriksson 1 0
Niclas Haakansson 1 0
ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норен Аксель 6 0
Фрайди Ричард 3 1
Хольмстрём Александр Аль 4 0
Селик Мерван 3 0
Бинаку Эгзон 3 0
Вангберг Август 3 0
Салихович Дино 3 0
Axel Henriksson 3 0
Gustav Lundgren 3 0
Андерсен Никлас II 1 1
Линдберг Юлиус 2 0
Оберг Йоаким 2 0
Robin Frej 2 0
Anes Cardaklija 2 0
Filip Beckman 2 0
Линдберг Йонас 1 0
Александерссон Виктор 1 0

Результаты матчей

Гефле
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
ГАИС
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
4
Гефле
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
ГАИС
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

7
26
Гефле
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (12)
36% (8)
9% (2)
ГАИС
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

11
30

Голы по времени матча

Забито

19
15
4 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 15
1
5%
4
27%
1-15
1
5%
3
20%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
6
32%
1
7%
46-60
5
26%
2
13%
61-75
4
21%
3
20%
76-90

Пропущено

13
6
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
5
38%
0
0%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
2
15%
3
50%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

10
26
5 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
2
20%
3
12%
1-15
2
20%
5
19%
16-30
1
10%
5
19%
31-45
1
10%
3
12%
46-60
1
10%
2
8%
61-75
3
30%
8
31%
76-90

Пропущено

16
10
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
1
6%
1
10%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
4
25%
4
40%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
4
25%
3
30%
76-90

Забито

29
41
9 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 14
4 Не забивали 6
3
10%
7
17%
1-15
3
10%
8
20%
16-30
3
10%
7
17%
31-45
7
24%
4
10%
46-60
6
21%
4
10%
61-75
7
24%
11
27%
76-90

Пропущено

29
16
16 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 12
6
21%
1
6%
1-15
6
21%
1
6%
16-30
4
14%
4
25%
31-45
7
24%
4
25%
46-60
2
7%
1
6%
61-75
4
14%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Гефле
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эстерсунд - Гефле 2:2 Гефле - Йёнчёпинг 1:0 Сирианска Эскильстуна - Гефле 2:1 Соллентуна - Гефле 0:1
Гефле - Эребру 2:1 Эстер - Гефле 1:2 Гефле - Браге 2:0 Вестерос - Гефле 1:0 Гефле - Эстерсунд 2:2 ГАИС - Гефле 1:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Гефле - Браге 0:1 Гефле - Эстер 3:2 Эребру - Гефле 2:0 Гефле - Сундсвалль 1:3 Эргрюте - Гефле 3:1 Браге - Гефле 1:1 Гефле - Сковде АИК 4:1 Гефле - Вестерос 0:3 Ландскруна - Гефле 1:0
ГАИС
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ГАИС - Хельсинборг 4:1 Ландскруна - ГАИС 2:1 ГАИС - Сковде АИК 3:1 Хесслехольм ИФ - ГАИС 2:3
ГАИС - Сирианска Эскильстуна 3:0 Браге - ГАИС 0:4 ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эребру - ГАИС 0:0 ГАИС - Вестерос 0:2 ГАИС - Гефле 1:1 Сковде АИК - ГАИС 0:0 ГАИС - Эребру 4:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 ГАИС - Эргрюте 0:1 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Эстер - ГАИС 1:2 ГАИС - Треллеборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 ГАИС - Ландскруна 2:0

Результаты матчей

Гефле
ГАИС

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 14%
0:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 45%
2
6 раз 27%
0
4 раза 18%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
6 раз 27%
3
5 раз 23%
1
4 раза 18%
2
4 раза 18%
4
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Гефле
ГАИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
3
6
5
1.5
8
4
2
9
2.5
6
6
1
10
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
3
2
9
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
4
0.5
Больше Меньше
16
6
8
14
1.5
12
10
2
20
2.5
8
14
1
21
3.5
3
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 2:0 23 14 6 3 37 - 18 48
2.
Утсиктенс
 22 14 4 4 41 - 17 46
3.
Эстер
 24 13 5 6 49 - 32 44
4.
ГАИС
 5:0 23 12 6 5 44 - 18 42
5.
Ландскруна
 23 10 4 9 31 - 33 34
6.
Гефле
 0:5 23 9 5 9 29 - 34 32
7.
Браге
 23 8 5 10 26 - 34 29
8.
Эстерсунд
 0:4 23 6 11 6 31 - 30 29
9.
Йёнчёпинг
 1:0 23 7 7 9 35 - 40 28
10.
Эребру
 23 6 10 7 30 - 29 28
11.
Треллеборг
 22 7 6 9 30 - 37 27
12.
Сундсвалль
 0:2 24 7 5 12 31 - 46 26
13.
Сирианска Эскильстуна
 23 6 7 10 20 - 31 25
14.
Хельсинборг
 23 6 6 11 25 - 33 24
15.
Эргрюте
 0:1 23 5 7 11 25 - 36 22
16.
Сковде АИК
 4:0 23 5 4 14 25 - 41 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 11 8 2 1 27 - 8 26
2.
Вестерос
 2:0 11 7 4 0 16 - 3 25
3.
ГАИС
 5:0 12 7 2 3 25 - 11 23
4.
Браге
 12 7 2 3 20 - 14 23
5.
Гефле
 0:5 12 7 2 3 19 - 18 23
6.
Ландскруна
 12 6 3 3 19 - 14 21
7.
Йёнчёпинг
 1:0 12 6 2 4 20 - 16 20
8.
Эстер
 11 6 1 4 22 - 12 19
9.
Эребру
 12 4 7 1 16 - 8 19
10.
Треллеборг
 11 5 1 5 15 - 18 16
11.
Сирианска Эскильстуна
 11 4 4 3 12 - 10 16
12.
Сковде АИК
 4:0 11 4 3 4 16 - 12 15
13.
Эстерсунд
 0:4 11 3 6 2 20 - 17 15
14.
Сундсвалль
 0:2 12 4 3 5 17 - 22 15
15.
Хельсинборг
 12 4 2 6 13 - 16 14
16.
Эргрюте
 0:1 11 2 5 4 15 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 13 7 4 2 27 - 20 25
2.
Вестерос
 2:0 12 7 2 3 21 - 15 23
3.
Утсиктенс
 11 6 2 3 14 - 9 20
4.
ГАИС
 5:0 11 5 4 2 19 - 7 19
5.
Эстерсунд
 0:4 12 3 5 4 11 - 13 14
6.
Ландскруна
 11 4 1 6 12 - 19 13
7.
Треллеборг
 11 2 5 4 15 - 19 11
8.
Эргрюте
 0:1 12 3 2 7 10 - 18 11
9.
Сундсвалль
 0:2 12 3 2 7 14 - 24 11
10.
Хельсинборг
 11 2 4 5 12 - 17 10
11.
Гефле
 0:5 11 2 3 6 10 - 16 9
12.
Эребру
 11 2 3 6 14 - 21 9
13.
Сирианска Эскильстуна
 12 2 3 7 8 - 21 9
14.
Йёнчёпинг
 1:0 11 1 5 5 15 - 24 8
15.
Браге
 11 1 3 7 6 - 20 6
16.
Сковде АИК
 4:0 12 1 1 10 9 - 29 4
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  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 16 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 12 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 11 (2)
ГАИС Селик Мерван 9 (4)
Гефле Энглунд Лео 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Утсиктенс Lucas Hedlund 1 6
Эргрюте Дротт Джонатан 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Г О О О О Л - Оберг Йоаким из команды ГАИС забивает с точки!
    • 42'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Уоллиндер Робин получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Вангберг Август сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Селик Мерван бьет в цель!
    • 17'
      УДАЛЕНИЕ! - Эдквист Адриан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 2'
      Г О О О О Л - Селик Мерван бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Гефле
    Ничья
    ГАИС
    5.40
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