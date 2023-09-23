Тур: 23.
0'
0:1
2' ГолСелик Мерван
17' Красная карточкаЭдквист Адриан
0:2
37' ГолСелик Мерван
42' Желтая карточкаУоллиндер Робин
0:3
43' ПенальтиОберг Йоаким
0:4
51' ГолОберг Йоаким
56' Желтая карточкаРойсхенберг Мартин
0:5
74' ГолХольмстрём Александр Аль
Ход матча
2'
0:1
17'
37'
0:2
42'
43'
0:3
51'
0:4
74'
11
Энглунд
Лео
10
Ahmed
Bonnah
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
-
10 Ahmed BonnahНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Robin FrejЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
История личных встреч
Гефле
ГАИС
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
16 матчей
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
18.8%
62.5%
18.7%
3 победы 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
1.75
0.63
Среднее время на гол
51
144
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.25
0.81
Тотал матчей
2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
72
110
Бомбардиры внутри турнира
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энглунд Лео
|9 (3)
|0.39
|Лундин Антон
|4
|0.17
|Эдквист Адриан
|3
|0.13
|Antonio Yakoub
|3
|0.13
|Лундин Оскар
|2
|0.09
|Nils Eriksson
|2
|0.09
|Рафаэль Йорк
|1
|0.04
|Ройсхенберг Мартин
|1
|0.04
|Йельте Якоб
|1
|0.04
|Kevin Persson
|1
|0.04
|Constantino Capotondi
|1
|0.04
|Аспгрен Кристоффер
|0
|0
|Sebastian Friman
|0
|0
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селик Мерван
|9
|0.39
|Линдберг Юлиус
|8 (2)
|0.35
|Хольмстрём Александр Аль
|7 (1)
|0.3
|Фрайди Ричард
|4
|0.17
|Axel Henriksson
|3
|0.13
|Gustav Lundgren
|2
|0.09
|Оберг Йоаким
|2 (1)
|0.09
|Вангберг Август
|1
|0.04
|Салихович Дино
|1
|0.04
|Filip Beckman
|1
|0.04
|Норен Аксель
|1
|0.04
|Viktor Krueger
|1
|0.04
|Robin Frej
|1
|0.04
|Anes Cardaklija
|1
|0.04
|Линдберг Йонас
|0
|0
|Бинаку Эгзон
|0
|0
|Александерссон Виктор
|0
|0
Карточки
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдквист Адриан
|5
|1
|Лундин Оскар
|6
|0
|Аспгрен Кристоффер
|3
|1
|Antonio Yakoub
|4
|0
|Ройсхенберг Мартин
|3
|0
|Рафаэль Йорк
|3
|0
|Kevin Persson
|3
|0
|Constantino Capotondi
|3
|0
|Лундин Антон
|2
|0
|Энглунд Лео
|2
|0
|Уоллиндер Робин
|2
|0
|Iu Ranera
|1
|0
|Ahmed Bonnah
|1
|0
|Daniel Eliasson
|1
|0
|Nils Eriksson
|1
|0
|Niclas Haakansson
|1
|0
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норен Аксель
|6
|0
|Фрайди Ричард
|3
|1
|Хольмстрём Александр Аль
|4
|0
|Селик Мерван
|3
|0
|Бинаку Эгзон
|3
|0
|Вангберг Август
|3
|0
|Салихович Дино
|3
|0
|Axel Henriksson
|3
|0
|Gustav Lundgren
|3
|0
|Андерсен Никлас II
|1
|1
|Линдберг Юлиус
|2
|0
|Оберг Йоаким
|2
|0
|Robin Frej
|2
|0
|Anes Cardaklija
|2
|0
|Filip Beckman
|2
|0
|Линдберг Йонас
|1
|0
|Александерссон Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Гефле
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
ГАИС
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
4
4
Гефле
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
ГАИС
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
7
26
Гефле
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (12)
36% (8)
9% (2)
ГАИС
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
11
30
Голы по времени матча
Забито
19
15
4 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 15
1
5%
4
27%
1-15
1
5%
3
20%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
6
32%
1
7%
46-60
5
26%
2
13%
61-75
4
21%
3
20%
76-90
Пропущено
13
6
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
5
38%
0
0%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
2
15%
3
50%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
10
26
5 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
2
20%
3
12%
1-15
2
20%
5
19%
16-30
1
10%
5
19%
31-45
1
10%
3
12%
46-60
1
10%
2
8%
61-75
3
30%
8
31%
76-90
Пропущено
16
10
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
1
6%
1
10%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
4
25%
4
40%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
4
25%
3
30%
76-90
Забито
29
41
9 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 14
4 Не забивали 6
3
10%
7
17%
1-15
3
10%
8
20%
16-30
3
10%
7
17%
31-45
7
24%
4
10%
46-60
6
21%
4
10%
61-75
7
24%
11
27%
76-90
Пропущено
29
16
16 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 12
6
21%
1
6%
1-15
6
21%
1
6%
16-30
4
14%
4
25%
31-45
7
24%
4
25%
46-60
2
7%
1
6%
61-75
4
14%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Гефле
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эстерсунд - Гефле 2:2 Гефле - Йёнчёпинг 1:0 Сирианска Эскильстуна - Гефле 2:1 Соллентуна - Гефле 0:1
Гефле - Эребру 2:1 Эстер - Гефле 1:2 Гефле - Браге 2:0 Вестерос - Гефле 1:0 Гефле - Эстерсунд 2:2 ГАИС - Гефле 1:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Гефле - Браге 0:1 Гефле - Эстер 3:2 Эребру - Гефле 2:0 Гефле - Сундсвалль 1:3 Эргрюте - Гефле 3:1 Браге - Гефле 1:1 Гефле - Сковде АИК 4:1 Гефле - Вестерос 0:3 Ландскруна - Гефле 1:0
ГАИС
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ГАИС - Хельсинборг 4:1 Ландскруна - ГАИС 2:1 ГАИС - Сковде АИК 3:1 Хесслехольм ИФ - ГАИС 2:3
ГАИС - Сирианска Эскильстуна 3:0 Браге - ГАИС 0:4 ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эребру - ГАИС 0:0 ГАИС - Вестерос 0:2 ГАИС - Гефле 1:1 Сковде АИК - ГАИС 0:0 ГАИС - Эребру 4:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 ГАИС - Эргрюте 0:1 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Эстер - ГАИС 1:2 ГАИС - Треллеборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 ГАИС - Ландскруна 2:0
Результаты матчей
Гефле
ГАИС
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 14%
0:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 45%
2
6 раз 27%
0
4 раза 18%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
6 раз 27%
3
5 раз 23%
1
4 раза 18%
2
4 раза 18%
4
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Гефле
ГАИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
93
65
84
29
66
110
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
73
29
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
184
Больше Меньше
166
814
1210
220
814
121
319
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|23
|14
|6
|3
|37 - 18
|48
|2.
|22
|14
|4
|4
|41 - 17
|46
|3.
|24
|13
|5
|6
|49 - 32
|44
|4.
|5:0
|23
|12
|6
|5
|44 - 18
|42
|5.
|23
|10
|4
|9
|31 - 33
|34
|6.
|0:5
|23
|9
|5
|9
|29 - 34
|32
|7.
|23
|8
|5
|10
|26 - 34
|29
|8.
|0:4
|23
|6
|11
|6
|31 - 30
|29
|9.
|1:0
|23
|7
|7
|9
|35 - 40
|28
|10.
|23
|6
|10
|7
|30 - 29
|28
|11.
|22
|7
|6
|9
|30 - 37
|27
|12.
|0:2
|24
|7
|5
|12
|31 - 46
|26
|13.
|23
|6
|7
|10
|20 - 31
|25
|14.
|23
|6
|6
|11
|25 - 33
|24
|15.
|0:1
|23
|5
|7
|11
|25 - 36
|22
|16.
|4:0
|23
|5
|4
|14
|25 - 41
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|27 - 8
|26
|2.
|2:0
|11
|7
|4
|0
|16 - 3
|25
|3.
|5:0
|12
|7
|2
|3
|25 - 11
|23
|4.
|12
|7
|2
|3
|20 - 14
|23
|5.
|0:5
|12
|7
|2
|3
|19 - 18
|23
|6.
|12
|6
|3
|3
|19 - 14
|21
|7.
|1:0
|12
|6
|2
|4
|20 - 16
|20
|8.
|11
|6
|1
|4
|22 - 12
|19
|9.
|12
|4
|7
|1
|16 - 8
|19
|10.
|11
|5
|1
|5
|15 - 18
|16
|11.
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|12.
|4:0
|11
|4
|3
|4
|16 - 12
|15
|13.
|0:4
|11
|3
|6
|2
|20 - 17
|15
|14.
|0:2
|12
|4
|3
|5
|17 - 22
|15
|15.
|12
|4
|2
|6
|13 - 16
|14
|16.
|0:1
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|27 - 20
|25
|2.
|2:0
|12
|7
|2
|3
|21 - 15
|23
|3.
|11
|6
|2
|3
|14 - 9
|20
|4.
|5:0
|11
|5
|4
|2
|19 - 7
|19
|5.
|0:4
|12
|3
|5
|4
|11 - 13
|14
|6.
|11
|4
|1
|6
|12 - 19
|13
|7.
|11
|2
|5
|4
|15 - 19
|11
|8.
|0:1
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|9.
|0:2
|12
|3
|2
|7
|14 - 24
|11
|10.
|11
|2
|4
|5
|12 - 17
|10
|11.
|0:5
|11
|2
|3
|6
|10 - 16
|9
|12.
|11
|2
|3
|6
|14 - 21
|9
|13.
|12
|2
|3
|7
|8 - 21
|9
|14.
|1:0
|11
|1
|5
|5
|15 - 24
|8
|15.
|11
|1
|3
|7
|6 - 20
|6
|16.
|4:0
|12
|1
|1
|10
|9 - 29
|4
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|16 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|11 (2)
|ГАИС
|Селик Мерван
|9 (4)
|Гефле
|Энглунд Лео
|9 (2)
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|1 6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|7