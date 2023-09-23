Тур: 23.
0'
0:1
2' ГолСелик Мерван
17' Красная карточкаЭдквист Адриан
0:2
37' ГолСелик Мерван
42' Желтая карточкаУоллиндер Робин
0:3
43' ПенальтиОберг Йоаким
0:4
51' ГолОберг Йоаким
56' Желтая карточкаРойсхенберг Мартин
0:5
74' ГолХольмстрём Александр Аль
0:6
90' ГолВангберг Август
90'+3
Ход матча
2'
0:1
17'
37'
0:2
42'
43'
0:3
51'
0:4
74'
90'
11
Энглунд
Лео
10
Ahmed
Bonnah
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
-
10 Ahmed BonnahНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Robin FrejЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
История личных встреч
Гефле
ГАИС
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
16 матчей
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
18.8%
62.5%
18.7%
3 победы 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
1.75
0.63
Среднее время на гол
51
144
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.25
0.81
Тотал матчей
2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
72
110
Бомбардиры внутри турнира
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энглунд Лео
|9 (3)
|0.39
|Лундин Антон
|4
|0.17
|Эдквист Адриан
|3
|0.13
|Antonio Yakoub
|3
|0.13
|Лундин Оскар
|2
|0.09
|Nils Eriksson
|2
|0.09
|Рафаэль Йорк
|1
|0.04
|Ройсхенберг Мартин
|1
|0.04
|Йельте Якоб
|1
|0.04
|Kevin Persson
|1
|0.04
|Constantino Capotondi
|1
|0.04
|Аспгрен Кристоффер
|0
|0
|Sebastian Friman
|0
|0
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селик Мерван
|9
|0.39
|Линдберг Юлиус
|8 (2)
|0.35
|Хольмстрём Александр Аль
|8 (1)
|0.35
|Фрайди Ричард
|4
|0.17
|Axel Henriksson
|3
|0.13
|Gustav Lundgren
|2
|0.09
|Оберг Йоаким
|2 (1)
|0.09
|Вангберг Август
|2
|0.09
|Салихович Дино
|1
|0.04
|Filip Beckman
|1
|0.04
|Норен Аксель
|1
|0.04
|Viktor Krueger
|1
|0.04
|Robin Frej
|1
|0.04
|Anes Cardaklija
|1
|0.04
|Линдберг Йонас
|0
|0
|Бинаку Эгзон
|0
|0
|Александерссон Виктор
|0
|0
Карточки
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдквист Адриан
|5
|1
|Лундин Оскар
|6
|0
|Аспгрен Кристоффер
|3
|1
|Antonio Yakoub
|4
|0
|Ройсхенберг Мартин
|3
|0
|Рафаэль Йорк
|3
|0
|Kevin Persson
|3
|0
|Constantino Capotondi
|3
|0
|Лундин Антон
|2
|0
|Энглунд Лео
|2
|0
|Уоллиндер Робин
|2
|0
|Iu Ranera
|1
|0
|Ahmed Bonnah
|1
|0
|Daniel Eliasson
|1
|0
|Nils Eriksson
|1
|0
|Niclas Haakansson
|1
|0
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норен Аксель
|6
|0
|Фрайди Ричард
|3
|1
|Хольмстрём Александр Аль
|4
|0
|Селик Мерван
|3
|0
|Бинаку Эгзон
|3
|0
|Вангберг Август
|3
|0
|Салихович Дино
|3
|0
|Axel Henriksson
|3
|0
|Gustav Lundgren
|3
|0
|Андерсен Никлас II
|1
|1
|Линдберг Юлиус
|2
|0
|Оберг Йоаким
|2
|0
|Robin Frej
|2
|0
|Anes Cardaklija
|2
|0
|Filip Beckman
|2
|0
|Линдберг Йонас
|1
|0
|Александерссон Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Гефле
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
ГАИС
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
4
4
Гефле
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
ГАИС
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
7
26
Гефле
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
35% (8)
13% (3)
ГАИС
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
11
30
Голы по времени матча
Забито
19
21
4 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 15
1
5%
5
24%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
2
11%
4
19%
31-45
6
32%
2
10%
46-60
5
26%
3
14%
61-75
4
21%
4
19%
76-90
Пропущено
19
6
12 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
6
32%
0
0%
1-15
2
11%
1
17%
16-30
4
21%
3
50%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
1
5%
2
33%
76-90
Забито
10
26
5 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
2
20%
3
12%
1-15
2
20%
5
19%
16-30
1
10%
5
19%
31-45
1
10%
3
12%
46-60
1
10%
2
8%
61-75
3
30%
8
31%
76-90
Пропущено
16
10
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
1
6%
1
10%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
4
25%
4
40%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
4
25%
3
30%
76-90
Забито
29
47
9 В 1-м тайме 25
20 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 15
5 Не забивали 6
3
10%
8
17%
1-15
3
10%
8
17%
16-30
3
10%
9
19%
31-45
7
24%
5
11%
46-60
6
21%
5
11%
61-75
7
24%
12
26%
76-90
Пропущено
35
16
19 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 12
7
20%
1
6%
1-15
6
17%
1
6%
16-30
6
17%
4
25%
31-45
8
23%
4
25%
46-60
3
9%
1
6%
61-75
5
14%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Гефле
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эстерсунд - Гефле 2:2 Гефле - Йёнчёпинг 1:0 Сирианска Эскильстуна - Гефле 2:1 Соллентуна - Гефле 0:1
Гефле - Эребру 2:1 Эстер - Гефле 1:2 Гефле - Браге 2:0 Вестерос - Гефле 1:0 Гефле - Эстерсунд 2:2 ГАИС - Гефле 1:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Гефле - Браге 0:1 Гефле - Эстер 3:2 Эребру - Гефле 2:0 Гефле - Сундсвалль 1:3 Эргрюте - Гефле 3:1 Браге - Гефле 1:1 Гефле - Сковде АИК 4:1 Гефле - Вестерос 0:3 Ландскруна - Гефле 1:0
ГАИС
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ГАИС - Хельсинборг 4:1 Ландскруна - ГАИС 2:1 ГАИС - Сковде АИК 3:1 Хесслехольм ИФ - ГАИС 2:3
ГАИС - Сирианска Эскильстуна 3:0 Браге - ГАИС 0:4 ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эребру - ГАИС 0:0 ГАИС - Вестерос 0:2 ГАИС - Гефле 1:1 Сковде АИК - ГАИС 0:0 ГАИС - Эребру 4:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 ГАИС - Эргрюте 0:1 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Эстер - ГАИС 1:2 ГАИС - Треллеборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 ГАИС - Ландскруна 2:0
Результаты матчей
Гефле
ГАИС
Точный счет
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 43%
2
6 раз 26%
0
5 раз 22%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
6 раз 26%
3
5 раз 22%
1
4 раза 17%
2
4 раза 17%
4
3 раза 13%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Гефле
ГАИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
93
66
84
210
66
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
83
29
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
176
815
1310
221
914
122
419
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|16 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|11 (2)
|ГАИС
|Селик Мерван
|9 (4)
|Гефле
|Энглунд Лео
|9 (2)
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|8
|Эргрюте
|Erion Sadiku
|8