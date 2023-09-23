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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023
Тур: 24. Стадион: .
Ранхейм
1:2
Второй тайм: 86'
Фредрикстад
0'
0:1
61' Гол
Ольсен Брандур
68' Желтая карточка
Магнуссон Юлиус
0:2
71' Гол
Sondre Soerloekk
0:2
78' Не забитый пенальти
Бюэ Бендик
1:2
78' Гол
Бюэ Бендик
92
Френдеруп
Никлас
5
Sander
Amble
Haugen
4
Nikolai
Skuseth
2
Эгген-Рисмарк
Кристиан
24
Haakon
Gangstad
8
Ruben
Kristensen
Alte
14
Джонсруд
Эмилсен
Матиас
25
Oliver
Kvendbo
Holden
11
Солли
Сиверт
9
Бюэ
Бендик
15
Erik
Toenne
1
Haavar
Jenssen
6
Philip
Sandvik
Aukland
3
Скарет
Браге
22
Воледзи
Максвелл
12
Меткалф
Патрик
13
Sondre
Soerloekk
19
Магнуссон
Юлиус
7
Ольсен
Брандур
4
Stian
Stray
Molde
29
Ага
Оскар
14
Бьярталид
Йоаннес
Ранхейм
4-3-3
Фредрикстад
3-5-2

История личных встреч

Ранхейм
Фредрикстад

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

19 матчей

42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПД
4:0
ПД
1:1
ПД
3:2
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
1:7
ПД
0:0
ПД
4:0
ПД
3:1
ТМС
0:1
ПД
1:0
ПД
4:1
ПД
1:1
ПД
3:0
А
2:2
А
2:3
КН
5:3

Голы

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

2
1.9

Среднее время на гол

45
47

Всего голов

22
7

Голов в среднем за матч

2.2
0.78

Среднее время на гол

40
115

Всего голов

40
26

Голов в среднем за матч

2.11
1.37

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

42
65

Бомбардиры внутри турнира

Ранхейм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 6 (3) 0.25
Солли Сиверт 4 0.17
Arne Gunnes 4 0.17
Ruben Kristensen Alte 3 0.13
Эгген-Рисмарк Кристиан 3 0.13
Erik Toenne 2 0.08
Региниуссен Мадс 1 0.04
Джонсруд Эмилсен Матиас 1 0.04
Педерсен Мортен-Гамст 1 0.04
Тунекти Себастьян 1 0.04
Vetle Wenaas 1 0.04
Квигстад Лассе 0 0
Френдеруп Никлас 0 0
Henrik Kristiansen 0 0
Jacob Tromsdal 0 0
Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьярталид Йоаннес 6 (3) 0.25
Riki Alba 5 0.21
Sondre Soerloekk 4 0.17
Хельсруд-Юхансен Хенрик 3 0.13
Stian Stray Molde 3 0.13
Ага Оскар 3 0.13
Philip Sandvik Aukland 2 0.08
Simen Rafn 1 0.04
Меткалф Патрик 1 0.04
Ольсен Брандур 1 0.04
Ludvig Begby 1 0.04
Конте Абубакар 1 0.04
Haavard Aasheim 1 0.04
Лима Лукас 1 0.04
Mads Nielsen II 1 0.04
Уильямс Ноа 0 0
Tage Johansen 0 0

Карточки

Ранхейм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Региниуссен Мадс 4 0
Френдеруп Никлас 4 0
Sondre Klingen Langaas 2 1
Квигстад Лассе 2 1
Erik Toenne 3 0
Ruben Kristensen Alte 3 0
Педерсен Мортен-Гамст 2 0
Эгген-Рисмарк Кристиан 2 0
Sander Amble Haugen 2 0
Jonas Bolkan Nordli 2 0
Oliver Kvendbo Holden 2 0
Daniel Kvande 0 1
Сетер Йон-Хоу 1 0
Magnus Lenes 1 0
Henrik Kristiansen 1 0
Jacob Tromsdal 1 0
Тунекти Себастьян 1 0
Haakon Gangstad 1 0
Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магнуссон Юлиус 5 0
Haavar Jenssen 3 0
Конте Абубакар 3 0
Haavard Aasheim 2 0
Mads Nielsen II 2 0
Stian Stray Molde 2 0
Philip Sandvik Aukland 2 0
Бьярталид Йоаннес 2 0
Скарет Браге 2 0
Tage Johansen 2 0
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0
Бьоркстрем Тим 1 0
Riki Alba 1 0
Ludvig Begby 1 0
Воледзи Максвелл 1 0

Результаты матчей

Ранхейм
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Фредрикстад
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

5
4
Ранхейм
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Фредрикстад
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

8
23
Ранхейм
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
Фредрикстад
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
9% (2)
61% (14)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

20
2

Упущенные победы

13
27

Голы по времени матча

Забито

17
11
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
4
24%
0
0%
1-15
1
6%
3
27%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
5
29%
29%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
18%
3
27%
76-90

Пропущено

25
11
12 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
6
24%
1
9%
16-30
6
24%
2
18%
31-45
4
16%
2
18%
46-60
3
12%
2
18%
61-75
6
24%
3
27%
76-90

Забито

11
23
7 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 10
16 Не забивали 13
2
18%
3
13%
1-15
1
9%
4
17%
16-30
4
36%
4
17%
31-45
1
9%
4
17%
46-60
0
0%
5
22%
61-75
3
27%
3
13%
76-90

Пропущено

16
5
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
19%
1
20%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
1
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
6
38%
3
60%
76-90

Забито

28
34
16 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 17
7 Не забивали 5
6
21%
3
9%
1-15
2
7%
7
21%
16-30
8
29%
4
12%
31-45
6
21%
7
21%
46-60
0
0%
7
21%
61-75
6
21%
6
18%
76-90

Пропущено

41
16
18 В 1-м тайме 5
23 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 3
17 Не пропускали 12
0
0%
1
6%
1-15
9
22%
2
13%
16-30
9
22%
2
13%
31-45
6
15%
3
19%
46-60
5
12%
2
13%
61-75
12
29%
29%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Ранхейм
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ранхейм - Рёуфосс 1:3 Согндаль - Ранхейм 1:2 Ранхейм - ИК Старт 0:0 Скейд - Ранхейм 0:1
Ранхейм - КФУМ Осло 4:2 Мьёндален - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Конгсвингер 1:4 Брюне - Ранхейм 1:0 Ранхейм - Санднес 0:5 Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Ранхейм - Мьёндален 2:3 Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Ранхейм - Мосс 2:1 Стриндхейм - Ранхейм 1:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Вердал - Ранхейм 1:4 Ранхейм - Согндаль 2:0 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2 Рёуфосс - Ранхейм 0:0
Фредрикстад
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фредрикстад - Согндаль 2:1 ИК Старт - Фредрикстад 2:2 Фредрикстад - Хёдд 1:0 Конгсвингер - Фредрикстад 1:2
Фредрикстад - ФК Кристиансунн 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 2:1 Фредрикстад - Брюне 2:1 Скейд - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Фредрикстад - Викинг 1:2 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Эрн-Хортен - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1 Спринт Елоэй - Фредрикстад 0:3 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1

Результаты матчей

Ранхейм
Фредрикстад

Точный счет

2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
1
7 раз 64%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
2:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 35%
2
8 раз 35%
1
5 раз 22%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
11 раз 48%
2
6 раз 26%
0
3 раза 13%
4
2 раза 9%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ранхейм
Фредрикстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
2
6
5
1.5
6
6
2
9
2.5
3
9
1
10
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
10
1
4
8
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
8
0.5
Больше Меньше
20
3
10
13
1.5
9
14
2
21
2.5
3
20
1
22
3.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 2:1 24 14 9 1 36 - 17 51
2.
Конгсвингер
 2:1 24 13 4 7 41 - 30 43
3.
КФУМ Осло
 23 12 5 6 42 - 30 41
4.
ИК Старт
 23 10 8 5 43 - 29 38
5.
Согндаль
 1:1 23 10 5 8 34 - 31 35
6.
ФК Кристиансунн
 22 9 7 6 38 - 30 34
7.
Ранхейм
 1:2 24 10 3 11 29 - 43 33
8.
Рёуфосс
 23 9 5 9 32 - 29 32
9.
Брюне
 23 9 4 10 32 - 30 31
10.
Мосс
 23 8 6 9 28 - 32 30
11.
Санднес
 22 8 5 9 34 - 29 29
12.
Дьерв
 2:2 24 7 6 11 36 - 49 27
13.
Осане
 1:1 24 6 9 9 33 - 35 27
14.
Мьёндален
 23 7 5 11 30 - 36 26
15.
Хёдд
 2:2 23 6 6 11 23 - 30 24
16.
Скейд
 1:2 24 2 5 17 21 - 52 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 2:1 12 8 4 0 21 - 7 28
2.
ИК Старт
 11 8 2 1 27 - 12 26
3.
ФК Кристиансунн
 12 7 3 2 24 - 11 24
4.
Брюне
 12 7 3 2 20 - 10 24
5.
КФУМ Осло
 11 7 2 2 24 - 12 23
6.
Конгсвингер
 2:1 12 7 2 3 22 - 13 23
7.
Мосс
 12 7 1 4 15 - 10 22
8.
Согндаль
 1:1 11 6 3 2 20 - 12 21
9.
Рёуфосс
 11 5 4 2 18 - 10 19
10.
Осане
 1:1 11 4 4 3 18 - 16 16
11.
Ранхейм
 1:2 12 5 1 6 18 - 27 16
12.
Санднес
 12 4 3 5 19 - 17 15
13.
Дьерв
 2:2 12 4 3 5 17 - 20 15
14.
Хёдд
 2:2 11 3 5 3 11 - 10 14
15.
Мьёндален
 12 3 4 5 16 - 16 13
16.
Скейд
 1:2 12 1 2 9 12 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 2:1 12 6 5 1 15 - 10 23
2.
Конгсвингер
 2:1 12 6 2 4 19 - 17 20
3.
КФУМ Осло
 12 5 3 4 18 - 18 18
4.
Ранхейм
 1:2 12 5 2 5 11 - 16 17
5.
Санднес
 10 4 2 4 15 - 12 14
6.
Согндаль
 1:1 12 4 2 6 14 - 19 14
7.
Мьёндален
 11 4 1 6 14 - 20 13
8.
Рёуфосс
 12 4 1 7 14 - 19 13
9.
Дьерв
 2:2 12 3 3 6 19 - 29 12
10.
ИК Старт
 12 2 6 4 16 - 17 12
11.
Осане
 1:1 13 2 5 6 15 - 19 11
12.
ФК Кристиансунн
 10 2 4 4 14 - 19 10
13.
Хёдд
 2:2 12 3 1 8 12 - 20 10
14.
Мосс
 11 1 5 5 13 - 22 8
15.
Брюне
 11 2 1 8 12 - 20 7
16.
Скейд
 1:2 12 1 3 8 9 - 25 6
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 14 (2)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (1)
Санднес Хейланн Томми 10 (4)
Конгсвингер Joacim Holtan 10 (2)
Мьёндален Kristian Lien 10
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 8
ИК Старт Вормгор Вито 7
Осане Martin Ueland 7
Конгсвингер Harald Holter 7
Санднес Matias Belli Moldskred 6
Весь список
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