Тур: 24. Стадион: EXTRA Arena.
1:2
Второй тайм: 86'
0'
0:1
61' ГолОльсен Брандур
68' Желтая карточкаМагнуссон Юлиус
0:2
71' ГолSondre Soerloekk
0:2
78' Не забитый пенальтиБюэ Бендик
1:2
78' ГолБюэ Бендик
Ход матча
61'
68'
71'
0:2
78'
0:2
78'
1:2
11
Солли
Сиверт
15
Erik
Toenne
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Солли СивертНападающий
- Нападающий
-
15 Erik ToenneНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Arne GunnesНападающий
-
-
-
-
27 Vetle Wenaas
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ага ОскарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
17 Квиле СигурЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Riki AlbaНападающий
-
-
-
23 Mikail Maden
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
История личных встреч
Ранхейм
Фредрикстад
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
19 матчей
42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
19
Голов в среднем за матч
2
1.9
Среднее время на гол
45
47
Всего голов
22
7
Голов в среднем за матч
2.2
0.78
Среднее время на гол
40
115
Всего голов
40
26
Голов в среднем за матч
2.11
1.37
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
42
65
Бомбардиры внутри турнира
Ранхейм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюэ Бендик
|6 (3)
|0.25
|Солли Сиверт
|4
|0.17
|Arne Gunnes
|4
|0.17
|Ruben Kristensen Alte
|3
|0.13
|Эгген-Рисмарк Кристиан
|3
|0.13
|Erik Toenne
|2
|0.08
|Региниуссен Мадс
|1
|0.04
|Джонсруд Эмилсен Матиас
|1
|0.04
|Педерсен Мортен-Гамст
|1
|0.04
|Тунекти Себастьян
|1
|0.04
|Vetle Wenaas
|1
|0.04
|Квигстад Лассе
|0
|0
|Френдеруп Никлас
|0
|0
|Henrik Kristiansen
|0
|0
|Jacob Tromsdal
|0
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьярталид Йоаннес
|6 (3)
|0.25
|Riki Alba
|5
|0.21
|Sondre Soerloekk
|4
|0.17
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|3
|0.13
|Stian Stray Molde
|3
|0.13
|Ага Оскар
|3
|0.13
|Philip Sandvik Aukland
|2
|0.08
|Simen Rafn
|1
|0.04
|Меткалф Патрик
|1
|0.04
|Ольсен Брандур
|1
|0.04
|Ludvig Begby
|1
|0.04
|Конте Абубакар
|1
|0.04
|Haavard Aasheim
|1
|0.04
|Лима Лукас
|1
|0.04
|Mads Nielsen II
|1
|0.04
|Уильямс Ноа
|0
|0
|Tage Johansen
|0
|0
Карточки
Ранхейм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Региниуссен Мадс
|4
|0
|Френдеруп Никлас
|4
|0
|Sondre Klingen Langaas
|2
|1
|Квигстад Лассе
|2
|1
|Erik Toenne
|3
|0
|Ruben Kristensen Alte
|3
|0
|Педерсен Мортен-Гамст
|2
|0
|Эгген-Рисмарк Кристиан
|2
|0
|Sander Amble Haugen
|2
|0
|Jonas Bolkan Nordli
|2
|0
|Oliver Kvendbo Holden
|2
|0
|Daniel Kvande
|0
|1
|Сетер Йон-Хоу
|1
|0
|Magnus Lenes
|1
|0
|Henrik Kristiansen
|1
|0
|Jacob Tromsdal
|1
|0
|Тунекти Себастьян
|1
|0
|Haakon Gangstad
|1
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магнуссон Юлиус
|5
|0
|Haavar Jenssen
|3
|0
|Конте Абубакар
|3
|0
|Haavard Aasheim
|2
|0
|Mads Nielsen II
|2
|0
|Stian Stray Molde
|2
|0
|Philip Sandvik Aukland
|2
|0
|Бьярталид Йоаннес
|2
|0
|Скарет Браге
|2
|0
|Tage Johansen
|2
|0
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|1
|0
|Бьоркстрем Тим
|1
|0
|Riki Alba
|1
|0
|Ludvig Begby
|1
|0
|Воледзи Максвелл
|1
|0
Результаты матчей
Ранхейм
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Фредрикстад
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
5
4
Ранхейм
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Фредрикстад
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
13
0
Упущенные победы
8
23
Ранхейм
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
Фредрикстад
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
9% (2)
61% (14)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
20
2
Упущенные победы
13
27
Голы по времени матча
Забито
17
11
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
4
24%
0
0%
1-15
1
6%
3
27%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
5
29%
29%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
18%
3
27%
76-90
Пропущено
25
11
12 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
6
24%
1
9%
16-30
6
24%
2
18%
31-45
4
16%
2
18%
46-60
3
12%
2
18%
61-75
6
24%
3
27%
76-90
Забито
11
23
7 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 10
16 Не забивали 13
2
18%
3
13%
1-15
1
9%
4
17%
16-30
4
36%
4
17%
31-45
1
9%
4
17%
46-60
0
0%
5
22%
61-75
3
27%
3
13%
76-90
Пропущено
16
5
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
19%
1
20%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
1
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
6
38%
3
60%
76-90
Забито
28
34
16 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 17
7 Не забивали 5
6
21%
3
9%
1-15
2
7%
7
21%
16-30
8
29%
4
12%
31-45
6
21%
7
21%
46-60
0
0%
7
21%
61-75
6
21%
6
18%
76-90
Пропущено
41
16
18 В 1-м тайме 5
23 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 3
17 Не пропускали 12
0
0%
1
6%
1-15
9
22%
2
13%
16-30
9
22%
2
13%
31-45
6
15%
3
19%
46-60
5
12%
2
13%
61-75
12
29%
29%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
Ранхейм
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ранхейм - Рёуфосс 1:3 Согндаль - Ранхейм 1:2 Ранхейм - ИК Старт 0:0 Скейд - Ранхейм 0:1
Ранхейм - КФУМ Осло 4:2 Мьёндален - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Конгсвингер 1:4 Брюне - Ранхейм 1:0 Ранхейм - Санднес 0:5 Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Ранхейм - Мьёндален 2:3 Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Ранхейм - Мосс 2:1 Стриндхейм - Ранхейм 1:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Вердал - Ранхейм 1:4 Ранхейм - Согндаль 2:0 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2 Рёуфосс - Ранхейм 0:0
Фредрикстад
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фредрикстад - Согндаль 2:1 ИК Старт - Фредрикстад 2:2 Фредрикстад - Хёдд 1:0 Конгсвингер - Фредрикстад 1:2
Фредрикстад - ФК Кристиансунн 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 2:1 Фредрикстад - Брюне 2:1 Скейд - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Фредрикстад - Викинг 1:2 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Эрн-Хортен - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1 Спринт Елоэй - Фредрикстад 0:3 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1
Результаты матчей
Ранхейм
Фредрикстад
Точный счет
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
1
7 раз 64%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
Точный счет
0:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
2:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 35%
2
8 раз 35%
1
5 раз 22%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
11 раз 48%
2
6 раз 26%
0
3 раза 13%
4
2 раза 9%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ранхейм
Фредрикстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
102
65
66
29
39
110
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
101
48
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
158
Больше Меньше
203
1013
914
221
320
122
221
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|24
|14
|9
|1
|36 - 17
|51
|2.
|2:1
|24
|13
|4
|7
|41 - 30
|43
|3.
|23
|12
|5
|6
|42 - 30
|41
|4.
|23
|10
|8
|5
|43 - 29
|38
|5.
|1:1
|23
|10
|5
|8
|34 - 31
|35
|6.
|22
|9
|7
|6
|38 - 30
|34
|7.
|1:2
|24
|10
|3
|11
|29 - 43
|33
|8.
|23
|9
|5
|9
|32 - 29
|32
|9.
|23
|9
|4
|10
|32 - 30
|31
|10.
|23
|8
|6
|9
|28 - 32
|30
|11.
|22
|8
|5
|9
|34 - 29
|29
|12.
|2:2
|24
|7
|6
|11
|36 - 49
|27
|13.
|1:1
|24
|6
|9
|9
|33 - 35
|27
|14.
|23
|7
|5
|11
|30 - 36
|26
|15.
|2:2
|23
|6
|6
|11
|23 - 30
|24
|16.
|1:2
|24
|2
|5
|17
|21 - 52
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|12
|8
|4
|0
|21 - 7
|28
|2.
|11
|8
|2
|1
|27 - 12
|26
|3.
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|4.
|12
|7
|3
|2
|20 - 10
|24
|5.
|11
|7
|2
|2
|24 - 12
|23
|6.
|2:1
|12
|7
|2
|3
|22 - 13
|23
|7.
|12
|7
|1
|4
|15 - 10
|22
|8.
|1:1
|11
|6
|3
|2
|20 - 12
|21
|9.
|11
|5
|4
|2
|18 - 10
|19
|10.
|1:1
|11
|4
|4
|3
|18 - 16
|16
|11.
|1:2
|12
|5
|1
|6
|18 - 27
|16
|12.
|12
|4
|3
|5
|19 - 17
|15
|13.
|2:2
|12
|4
|3
|5
|17 - 20
|15
|14.
|2:2
|11
|3
|5
|3
|11 - 10
|14
|15.
|12
|3
|4
|5
|16 - 16
|13
|16.
|1:2
|12
|1
|2
|9
|12 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|12
|6
|5
|1
|15 - 10
|23
|2.
|2:1
|12
|6
|2
|4
|19 - 17
|20
|3.
|12
|5
|3
|4
|18 - 18
|18
|4.
|1:2
|12
|5
|2
|5
|11 - 16
|17
|5.
|10
|4
|2
|4
|15 - 12
|14
|6.
|1:1
|12
|4
|2
|6
|14 - 19
|14
|7.
|11
|4
|1
|6
|14 - 20
|13
|8.
|12
|4
|1
|7
|14 - 19
|13
|9.
|2:2
|12
|3
|3
|6
|19 - 29
|12
|10.
|12
|2
|6
|4
|16 - 17
|12
|11.
|1:1
|13
|2
|5
|6
|15 - 19
|11
|12.
|10
|2
|4
|4
|14 - 19
|10
|13.
|2:2
|12
|3
|1
|8
|12 - 20
|10
|14.
|11
|1
|5
|5
|13 - 22
|8
|15.
|11
|2
|1
|8
|12 - 20
|7
|16.
|1:2
|12
|1
|3
|8
|9 - 25
|6
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (2)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|10 (4)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|10 (2)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Мосс
|Странде Кристиан
|8
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Конгсвингер
|Harald Holter
|7
|Санднес
|Matias Belli Moldskred
|6