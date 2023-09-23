Тур: 24. Стадион: EXTRA Arena. Зрители: 1232
1:2
Конец матча
0'
0:1
61' ГолОльсен Брандур
67' Желтая карточкаМагнуссон Юлиус
0:2
71' ГолSondre Soerloekk
0:2
78' Не забитый пенальтиБюэ Бендик
1:2
78' ГолБюэ Бендик
90' Желтая карточкаErik Toenne
90'+7
Ход матча
61'
67'
71'
0:2
78'
0:2
78'
1:2
90'
11
Солли
Сиверт
15
Erik
Toenne
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Солли СивертНападающий
- Нападающий
-
15 Erik ToenneНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Arne GunnesНападающий
-
-
-
-
27 Vetle Wenaas
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ага ОскарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
17 Квиле СигурЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Riki AlbaНападающий
-
-
-
23 Mikail Maden
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
История личных встреч
Ранхейм
Фредрикстад
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
19 матчей
42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
19
Голов в среднем за матч
2
1.9
Среднее время на гол
45
47
Всего голов
22
7
Голов в среднем за матч
2.2
0.78
Среднее время на гол
40
115
Всего голов
40
26
Голов в среднем за матч
2.11
1.37
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
42
65
Бомбардиры внутри турнира
Ранхейм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюэ Бендик
|7 (3)
|0.29
|Солли Сиверт
|4
|0.17
|Arne Gunnes
|4
|0.17
|Ruben Kristensen Alte
|3
|0.13
|Эгген-Рисмарк Кристиан
|3
|0.13
|Erik Toenne
|2
|0.08
|Региниуссен Мадс
|1
|0.04
|Джонсруд Эмилсен Матиас
|1
|0.04
|Педерсен Мортен-Гамст
|1
|0.04
|Тунекти Себастьян
|1
|0.04
|Vetle Wenaas
|1
|0.04
|Квигстад Лассе
|0
|0
|Френдеруп Никлас
|0
|0
|Henrik Kristiansen
|0
|0
|Jacob Tromsdal
|0
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьярталид Йоаннес
|6 (3)
|0.25
|Riki Alba
|5
|0.21
|Sondre Soerloekk
|4
|0.17
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|3
|0.13
|Stian Stray Molde
|3
|0.13
|Ага Оскар
|3
|0.13
|Philip Sandvik Aukland
|2
|0.08
|Simen Rafn
|1
|0.04
|Меткалф Патрик
|1
|0.04
|Ольсен Брандур
|1
|0.04
|Ludvig Begby
|1
|0.04
|Конте Абубакар
|1
|0.04
|Haavard Aasheim
|1
|0.04
|Лима Лукас
|1
|0.04
|Mads Nielsen II
|1
|0.04
|Уильямс Ноа
|0
|0
|Tage Johansen
|0
|0
Карточки
Ранхейм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Региниуссен Мадс
|4
|0
|Erik Toenne
|4
|0
|Френдеруп Никлас
|4
|0
|Sondre Klingen Langaas
|2
|1
|Квигстад Лассе
|2
|1
|Ruben Kristensen Alte
|3
|0
|Педерсен Мортен-Гамст
|2
|0
|Эгген-Рисмарк Кристиан
|2
|0
|Sander Amble Haugen
|2
|0
|Jonas Bolkan Nordli
|2
|0
|Oliver Kvendbo Holden
|2
|0
|Daniel Kvande
|0
|1
|Сетер Йон-Хоу
|1
|0
|Magnus Lenes
|1
|0
|Henrik Kristiansen
|1
|0
|Jacob Tromsdal
|1
|0
|Тунекти Себастьян
|1
|0
|Haakon Gangstad
|1
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магнуссон Юлиус
|5
|0
|Haavar Jenssen
|3
|0
|Конте Абубакар
|3
|0
|Haavard Aasheim
|2
|0
|Mads Nielsen II
|2
|0
|Stian Stray Molde
|2
|0
|Philip Sandvik Aukland
|2
|0
|Бьярталид Йоаннес
|2
|0
|Скарет Браге
|2
|0
|Tage Johansen
|2
|0
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|1
|0
|Бьоркстрем Тим
|1
|0
|Riki Alba
|1
|0
|Ludvig Begby
|1
|0
|Воледзи Максвелл
|1
|0
Результаты матчей
Ранхейм
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Фредрикстад
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
6
4
Ранхейм
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Фредрикстад
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
13
0
Упущенные победы
8
23
Ранхейм
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
29% (7)
29% (7)
Фредрикстад
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
8% (2)
63% (15)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
20
3
Упущенные победы
14
27
Голы по времени матча
Забито
18
13
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 15
4
22%
0
0%
1-15
1
6%
3
23%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
5
28%
3
23%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
4
22%
3
23%
76-90
Пропущено
27
12
12 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
6
22%
1
8%
16-30
6
22%
2
17%
31-45
4
15%
2
17%
46-60
5
19%
2
17%
61-75
6
22%
4
33%
76-90
Забито
11
23
7 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 10
17 Не забивали 14
2
18%
3
13%
1-15
1
9%
4
17%
16-30
4
36%
4
17%
31-45
1
9%
4
17%
46-60
0
0%
5
22%
61-75
3
27%
3
13%
76-90
Пропущено
16
5
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
19%
1
20%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
1
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
6
38%
3
60%
76-90
Забито
29
36
16 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 18
7 Не забивали 5
6
21%
3
8%
1-15
2
7%
7
19%
16-30
8
28%
4
11%
31-45
6
21%
7
19%
46-60
0
0%
9
25%
61-75
7
24%
6
17%
76-90
Пропущено
43
17
18 В 1-м тайме 5
25 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 3
18 Не пропускали 13
0
0%
1
6%
1-15
9
21%
2
12%
16-30
9
21%
2
12%
31-45
6
14%
3
18%
46-60
7
16%
2
12%
61-75
12
28%
7
41%
76-90
Результаты последних матчей
Ранхейм
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ранхейм - Рёуфосс 1:3 Согндаль - Ранхейм 1:2 Ранхейм - ИК Старт 0:0 Скейд - Ранхейм 0:1
Ранхейм - КФУМ Осло 4:2 Мьёндален - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Конгсвингер 1:4 Брюне - Ранхейм 1:0 Ранхейм - Санднес 0:5 Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Ранхейм - Мьёндален 2:3 Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Ранхейм - Мосс 2:1 Стриндхейм - Ранхейм 1:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Вердал - Ранхейм 1:4 Ранхейм - Согндаль 2:0 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2 Рёуфосс - Ранхейм 0:0
Фредрикстад
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фредрикстад - Согндаль 2:1 ИК Старт - Фредрикстад 2:2 Фредрикстад - Хёдд 1:0 Конгсвингер - Фредрикстад 1:2
Фредрикстад - ФК Кристиансунн 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 2:1 Фредрикстад - Брюне 2:1 Скейд - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Фредрикстад - Викинг 1:2 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Эрн-Хортен - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1 Спринт Елоэй - Фредрикстад 0:3 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1
Результаты матчей
Ранхейм
Фредрикстад
Точный счет
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
1
7 раз 58%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:2
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
2:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 33%
2
8 раз 33%
1
6 раз 25%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
11 раз 46%
2
7 раз 29%
0
3 раза 13%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ранхейм
Фредрикстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
66
66
210
39
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
111
48
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
168
Больше Меньше
213
1014
1014
222
321
123
222
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (2)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|10 (4)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|10 (2)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Мосс
|Странде Кристиан
|8
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Конгсвингер
|Harald Holter
|7
|Санднес
|Matias Belli Moldskred
|6