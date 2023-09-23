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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Брентфорд
1:3
Конец матча
Эвертон
0'
1' Желтая карточка
Янг Эшли
0:1
6' Гол
Дукуре Абдулай
1:1
28' Гол
Йенсен Матиас
1:2
67' Гол
Тарковски Джеймс
1:3
71' Гол
Калверт-Льюин Доминик
77' Желтая карточка
Мбеумо Брайан
82' Желтая карточка
Годдос Саман
90' Желтая карточка
Брэнтуэйт Джерред
90'+7

Ход матча

1'
 
Янг Эшли
6'
0:1
Дукуре Абдулай
(Тарковски Джеймс)
28'
Йенсен Матиас
(Янельт Витали)
1:1
61'
Айер Кристоффер
Расмуссен Мадс
 
62'
Ониика Фрэнк
Янельт Витали
 
63'
 
Калверт-Льюин Доминик
Гомеш Бету
67'
1:2
Тарковски Джеймс
(Макнил Дуайт)
71'
1:3
Калверт-Льюин Доминик
(Гарнер Джеймс)
73'
Годдос Саман
Хикки Аарон
 
77'
Мбеумо Брайан
 
77'
 
Данджума Арно
Онана Амаду
82'
Годдос Саман
 
89'
Michael Olakigbe
Льюис-Поттер Кин
 
90'
 
Брэнтуэйт Джерред

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 11
  • 2 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 553 Количество передач 422
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Брентфорд 60.7% (74)
X 19.7% (24)
Эвертон 19.7% (24)
0
выиграет Эвертон, со счетом 0:1
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Флеккен
Марк
30
Расмуссен
Мадс
22
Коллинз
Натан
5
Пиннок
Итан
2
Хикки
Аарон
8
Йенсен
Матиас
6
Норгор
Кристиан
27
Янельт
Витали
19
Мбеумо
Брайан
11
Висса
Йоан
23
Льюис-Поттер
Кин
1
Пикфорд
Джордан
18
Янг
Эшли
6
Тарковски
Джеймс
32
Брэнтуэйт
Джерред
19
Миколенко
Виталий
37
Гарнер
Джеймс
27
Гуэйе
Идрисса
8
Онана
Амаду
7
Макнил
Дуайт
16
Дукуре
Абдулай
14
Гомеш
Бету
Брентфорд
4-3-3
Эвертон
4-4-1-1

История личных встреч

Брентфорд
Эвертон

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
К
4:1
ПЛ
1:0
КC
1:1

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
0.67

Среднее время на гол

38
135

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 4 (2) 0.67
Йенсен Матиас 2 0.33
Висса Йоан 2 0.33
Шаде Кевин 1 0.17
Норгор Кристиан 0 0
Генри Рико 0 0
Айер Кристоффер 0 0
Янельт Витали 0 0
Коллинз Натан 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукуре Абдулай 2 0.33
Тарковски Джеймс 1 0.17
Калверт-Льюин Доминик 1 0.17
Данджума Арно 1 0.17
Паттерсон Нэйтан 0 0
Гарнер Джеймс 0 0
Макнил Дуайт 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хикки Аарон 3 0
Норгор Кристиан 1 0
Флеккен Марк 1 0
Генри Рико 1 0
Годдос Саман 1 0
Йенсен Матиас 1 0
Висса Йоан 1 0
Мбеумо Брайан 1 0
Коллинз Натан 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брэнтуэйт Джерред 3 0
Янг Эшли 2 0
Паттерсон Нэйтан 1 0
Гуэйе Идрисса 1 0
Дукуре Абдулай 1 0
Кин Майкл 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Гарнер Джеймс 1 0
Чермити Юссеф 1 0

Результаты матчей

Брентфорд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Эвертон
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
3
Брентфорд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Эвертон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

3
0
Брентфорд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Эвертон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

9
3

Голы по времени матча

Забито

6
6
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
17%
2
33%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
3
50%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

9
6
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
1
11%
2
33%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
3
33%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
33%
3
33%
61-75
2
22%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Ньюпорт - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1
Фулхэм - Брентфорд 0:3 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Лилль 0:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Брайтон 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Борэм Вуд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1 Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2
Эвертон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эвертон - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Донкастер - Эвертон 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1
Астон Вилла - Эвертон 4:0 Эвертон - Фулхэм 0:1 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Сток Сити - Эвертон 0:1 Болтон - Эвертон 0:0 Уиган - Эвертон 0:1 Стад де Ньон - Эвертон 1:2 Эвертон - Борнмут 1:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5 Лестер - Эвертон 2:2 Эвертон - Ньюкасл 1:4 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Эвертон - Фулхэм 1:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0

Результаты матчей

Брентфорд
Эвертон

Точный счет

2:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:1
3 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
0:1
3 раза 50%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Брентфорд
Эвертон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
2
1
1
1
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
3
3
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2.
Тоттенхэм
 Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
3.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
4.
Арсенал
 Заявка 5 4 1 0 9 - 4 13
5.
Брайтон
 Заявка 5 4 0 1 15 - 7 12
6.
Вест Хэм
 Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
7.
Астон Вилла
 Заявка 5 3 0 2 11 - 10 9
8.
Манчестер Юнайтед
 1:0 Заявка 6 3 0 3 7 - 10 9
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10.
Фулхэм
 Заявка 6 2 2 2 5 - 10 8
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
12.
Ньюкасл
 Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
13.
Брентфорд
 Заявка 6 1 3 2 9 - 9 6
14.
Челси
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
15.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
17.
Борнмут
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 1 4 5 - 9 1
19.
Лутон Таун
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20.
Бёрнли
 0:1 Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Астон Вилла
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
4.
Ливерпуль
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Тоттенхэм
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Ньюкасл
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
7.
Брайтон
 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
8.
Манчестер Юнайтед
 1:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
13.
Фулхэм
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
14.
Брентфорд
 Заявка 4 0 3 1 6 - 8 3
15.
Борнмут
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
16.
Лутон Таун
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
19.
Эвертон
 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0
20.
Бёрнли
 0:1 Заявка 4 0 0 4 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 1 0 9 - 4 7
3.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Вест Хэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Брайтон
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
6.
Арсенал
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
7.
Фулхэм
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
8.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Эвертон
 Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Брентфорд
 Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
12.
Манчестер Юнайтед
 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13.
Астон Вилла
 Заявка 3 1 0 2 4 - 9 3
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
15.
Бёрнли
 0:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Челси
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
Ньюкасл
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Лутон Таун
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
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Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 8 (1)
Кристал Пэлас Эдуар Одсонн 4
Брайтон Фергюсон Эван 4
Брентфорд Мбеумо Брайан 4
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 3 (2)
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Топ нарушителей
Ньюкасл Гордон Энтони 4
Челси Джексон Николас 4
Фулхэм Рим Тим 1 2
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 2
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 2
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    Прогнозы 122
    Брентфорд 60.7% (74)
    X 19.7% (24)
    Эвертон 19.7% (24)
    0
    выиграет Эвертон, со счетом 0:1
    вот так
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брентфорд 1:3 Эвертон

    Исход игры
    Брентфорд
    60.7% (74)
    Ничья
    19.7% (24)
    Эвертон
    19.7% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.85% (63)
    Меньше
    46.15% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    70.94% (83)
    Нет
    29.06% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Брентфорд
    36.1% (44)
    1:1 Ничья
    16.4% (20)
    1:0 Брентфорд
    10.7% (13)
    2:0 Брентфорд
    8.2% (10)
    1:2 Эвертон
    8.2% (10)
    0:1 Эвертон
    7.4% (9)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    3:1 Брентфорд
    2.5% (3)
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