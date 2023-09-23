Тур: 6. Стадион: Брентфорд Коммьюнити. Главный судья: Оливер Майкл
0'
1' Желтая карточкаЯнг Эшли
0:1
6' ГолДукуре Абдулай
1:1
28' ГолЙенсен Матиас
1:2
67' ГолТарковски Джеймс
1:3
71' ГолКалверт-Льюин Доминик
77' Желтая карточкаМбеумо Брайан
82' Желтая карточкаГоддос Саман
90' Желтая карточкаБрэнтуэйт Джерред
90'+7
Ход матча
1'
6'
28'
1:1
67'
1:2
71'
77'
82'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
6 Удары по воротам 11
-
2 Удары в створ 6
-
1 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
553 Количество передач 422
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Висса
Йоан
18
Янг
Эшли
14
Гомеш
Бету
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Висса ЙоанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
-
33 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Янг ЭшлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гомеш БетуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Годфри БенЗащитник
- Полузащитник
-
61 Доббин ЛьюисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брентфорд
Эвертон
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
2.33
0.67
Среднее время на гол
38
135
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбеумо Брайан
|4 (2)
|0.67
|Йенсен Матиас
|2
|0.33
|Висса Йоан
|2
|0.33
|Шаде Кевин
|1
|0.17
|Норгор Кристиан
|0
|0
|Генри Рико
|0
|0
|Айер Кристоффер
|0
|0
|Янельт Витали
|0
|0
|Коллинз Натан
|0
|0
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукуре Абдулай
|2
|0.33
|Тарковски Джеймс
|1
|0.17
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0.17
|Данджума Арно
|1
|0.17
|Паттерсон Нэйтан
|0
|0
|Гарнер Джеймс
|0
|0
|Макнил Дуайт
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хикки Аарон
|3
|0
|Норгор Кристиан
|1
|0
|Флеккен Марк
|1
|0
|Генри Рико
|1
|0
|Годдос Саман
|1
|0
|Йенсен Матиас
|1
|0
|Висса Йоан
|1
|0
|Мбеумо Брайан
|1
|0
|Коллинз Натан
|1
|0
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брэнтуэйт Джерред
|3
|0
|Янг Эшли
|2
|0
|Паттерсон Нэйтан
|1
|0
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|Дукуре Абдулай
|1
|0
|Кин Майкл
|1
|0
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|Гарнер Джеймс
|1
|0
|Чермити Юссеф
|1
|0
Результаты матчей
Брентфорд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Эвертон
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
3
Брентфорд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Эвертон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
3
0
Брентфорд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Эвертон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
9
3
Голы по времени матча
Забито
6
6
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
17%
2
33%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
3
50%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
9
6
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
1
11%
2
33%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
3
33%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
33%
3
33%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Ньюпорт - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1
Фулхэм - Брентфорд 0:3 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Лилль 0:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Брайтон 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Борэм Вуд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1 Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2
Эвертон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эвертон - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Донкастер - Эвертон 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1
Астон Вилла - Эвертон 4:0 Эвертон - Фулхэм 0:1 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Сток Сити - Эвертон 0:1 Болтон - Эвертон 0:0 Уиган - Эвертон 0:1 Стад де Ньон - Эвертон 1:2 Эвертон - Борнмут 1:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5 Лестер - Эвертон 2:2 Эвертон - Ньюкасл 1:4 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Эвертон - Фулхэм 1:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0
Результаты матчей
Брентфорд
Эвертон
Точный счет
2:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:1
3 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
3 раза 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
0:1
3 раза 50%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Брентфорд
Эвертон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
21
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
33
24
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|5.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|15 - 7
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|8.
|1:0 Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 10
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 9
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|20.
|0:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|8.
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
|20.
|0:1 Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|12.
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|15.
|0:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Кристал Пэлас
|Эдуар Одсонн
|4
|Брайтон
|Фергюсон Эван
|4
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|4
|Ноттингем Форест
|Авонийи Тайво
|3 (2)
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|4
|Челси
|Джексон Николас
|4
|Фулхэм
|Рим Тим
|1 2
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 2
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брентфорд 1:3 Эвертон
Исход игры
Брентфорд
60.7% (74)
Ничья
19.7% (24)
Эвертон
19.7% (24)
Тотал 2.5
Больше
53.85% (63)
Меньше
46.15% (54)
Обе команды забьют
Да
70.94% (83)
Нет
29.06% (34)
Популярный счёт
2:1 Брентфорд
36.1% (44)
1:1 Ничья
16.4% (20)
1:0 Брентфорд
10.7% (13)
2:0 Брентфорд
8.2% (10)
1:2 Эвертон
8.2% (10)
0:1 Эвертон
7.4% (9)
2:2 Ничья
2.5% (3)
3:1 Брентфорд
2.5% (3)
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