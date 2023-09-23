Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Команда Лутон Таун играла лучше в этом тайме.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Бурк Рис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

50' Самби Локонга Альберт-Мбойо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Самби Локонга Альберт-Мбойо пробует нанести удар издали, но Жозе Са держит все под контролем

46' Гомес Жоао получил желтую карточку от судьи

46' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Камински Томас взял и забрал мяч на выходе

44' Накамба Марвелус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

41' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

40' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Вулверхэмптон

39' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Беллегард Жан-Рикнер оказался удален с поля

39' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

38' Локьер Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Са Жозе взял и забрал мяч на выходе

37' Са Жозе взял и забрал мяч на выходе

36' Накамба Марвелус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Матч возобновится спорным мячом

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Локьер Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

34' Доти Алфи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Нету Педру навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Килман Макс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Накамба Марвелус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Аит-Нури Раян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Локьер Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

23' Игра в одни ворота сейчас. Лутон Таун доминирует и владеет мячом

22' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

21' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

17' Каборе Исса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Браун Джейкоб нанес удар головой, но Жозе Са спокойно отбил мяч.

16' Камински Томас взял и забрал мяч на выходе

15' Доусон Крэйг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Матч возобновлен

13' Са Жозе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Близко! Моррис Карлтон нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

10' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Накамба Марвелус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Аит-Нури Раян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Хи-Чан Хван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

4' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Игрок из команды Вулверхэмптон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Са Жозе взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.