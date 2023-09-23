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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 10893 Главный судья: Josh Smith
Лутон Таун
1:1
Конец матча
Вулверхэмптон
0'
39' Красная карточка
Беллегард Жан-Рикнер
45' Желтая карточка
Гомес Жоао
0:1
50' Гол
Нету Педру
1:1
65' Пенальти
Моррис Карлтон
90' Желтая карточка
Лемина Марио
90'+9

Ход матча

39'
 
Беллегард Жан-Рикнер
45'
 
Гомес Жоао
46'
 
Доэрти Мэтт
Хи-Чан Хван
46'
 
Гомеш Тоти
Аит-Нури Раян
50'
0:1
Нету Педру
57'
Раддок Пелли
Самби Локонга Альберт-Мбойо
 
65'
Моррис Карлтон
1:1
71'
 
Траоре Бубакар
Кунья Матеус
72'
Джайлз Райан
Доти Алфи
 
72'
Вудроу Коули
Браун Джейкоб
 
84'
 
Буэно Уго
Семеду Нелсон
85'
Адебайо Элайджа
Каборе Исса
 
90'
 
Дойл Томми
Гомес Жоао
90'
 
Лемина Марио

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 426 Количество передач 352
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Лутон Таун 6.7% (8)
X 27.5% (33)
Вулверхэмптон 65.8% (79)
0
выиграет Вулверхэмптон, со счетом 2:3
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Камински
Томас
16
Бурк
Рис
4
Локьер
Том
29
Бэлл
Амари
12
Каборе
Исса
13
Накамба
Марвелус
28
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
45
Доти
Алфи
19
Браун
Джейкоб
9
Моррис
Карлтон
7
Огбене
Чидози
1
Са
Жозе
22
Семеду
Нелсон
15
Доусон
Крэйг
23
Килман
Макс
3
Аит-Нури
Раян
8
Гомес
Жоао
5
Лемина
Марио
7
Нету
Педру
27
Беллегард
Жан-Рикнер
11
Хи-Чан
Хван
12
Кунья
Матеус
Лутон Таун
3-4-3
Вулверхэмптон
4-2-3-1

История личных встреч

Лутон Таун
Вулверхэмптон

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
0:0
К
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
0

Бомбардиры внутри турнира

Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Карлтон 2 (2) 0.4
Андерсен Мадс 1 0.2
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хи-Чан Хван 3 0.5
Нету Педру 1 0.17
Калайджич Саша 1 0.17
Кунья Матеус 1 0.17
Сарабия Пабло 0 0

Карточки

Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Накамба Марвелус 2 0
Камински Томас 1 0
Локьер Том 1 0
Андерсен Мадс 1 0
Чон Тахит 1 0
Браун Джейкоб 1 0
Каборе Исса 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 3 0
Гомес Жоао 3 0
Семеду Нелсон 3 0
Луис Матеус II 1 1
Доусон Крэйг 2 0
Аит-Нури Раян 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 0 1
О'Нил Гари 1 0
Нету Педру 1 0
Килман Макс 1 0
Хи-Чан Хван 1 0

Результаты матчей

Лутон Таун
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Вулверхэмптон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Лутон Таун
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Вулверхэмптон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

0
0
Лутон Таун
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Вулверхэмптон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
3
60%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

8
6
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
4
67%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
2
67%
3
43%
76-90

Пропущено

11
11
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
5
45%
46-60
4
36%
1
9%
61-75
3
27%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Лутон Таун
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Лутон Таун - Джиллингем 3:2 Челси - Лутон Таун 3:0
Брайтон - Лутон Таун 4:1 Бохум - Лутон Таун 1:3 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Уэллинг - Лутон Таун 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Лутон Таун 1:2 Ипсвич - Лутон Таун 1:1 Ковентри - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Сандерленд 2:0 Сандерленд - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Халл Сити 0:0 Блэкберн - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Мидлсбро 2:1 Рединг - Лутон Таун 1:1 Ротерхэм - Лутон Таун 0:2 Лутон Таун - Блэкпул 3:1 Миллуолл - Лутон Таун 0:0
Вулверхэмптон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Блэкпул 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1
Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Селтик - Вулверхэмптон 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Брайтон - Вулверхэмптон 6:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0 Лестер - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0

Результаты матчей

Лутон Таун
Вулверхэмптон

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Лутон Таун
Вулверхэмптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2.
Тоттенхэм
 Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
3.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
4.
Арсенал
 Заявка 5 4 1 0 9 - 4 13
5.
Брайтон
 Заявка 5 4 0 1 15 - 7 12
6.
Вест Хэм
 Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
7.
Астон Вилла
 Заявка 5 3 0 2 11 - 10 9
8.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
9.
Фулхэм
 Заявка 6 2 2 2 5 - 10 8
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
11.
Брентфорд
 1:1 Заявка 6 1 4 1 9 - 7 7
12.
Ньюкасл
 Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 2 0 3 6 - 10 6
14.
Челси
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
16.
Борнмут
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
17.
Эвертон
 1:1 Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
18.
Бёрнли
 Заявка 4 0 1 3 4 - 12 1
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 1 4 5 - 9 1
20.
Лутон Таун
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Астон Вилла
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
4.
Ливерпуль
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Тоттенхэм
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Ньюкасл
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
7.
Брайтон
 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Брентфорд
 1:1 Заявка 4 0 4 0 6 - 6 4
13.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
14.
Фулхэм
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
15.
Борнмут
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
16.
Лутон Таун
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
19.
Эвертон
 1:1 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0
20.
Бёрнли
 Заявка 3 0 0 3 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 1 0 9 - 4 7
3.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Вест Хэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Брайтон
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
6.
Арсенал
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
7.
Фулхэм
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
8.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
10.
Брентфорд
 1:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
11.
Астон Вилла
 Заявка 3 1 0 2 4 - 9 3
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
13.
Эвертон
 1:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
14.
Бёрнли
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Челси
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
18.
Ньюкасл
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20.
Лутон Таун
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
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  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 8 (1)
Кристал Пэлас Эдуар Одсонн 4
Брайтон Фергюсон Эван 4
Брентфорд Мбеумо Брайан 4
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Гордон Энтони 4
Челси Джексон Николас 4
Фулхэм Рим Тим 1 2
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 2
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 99'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Лутон Таун: 56%, Вулверхэмптон: 44%.
  • 99'
    Сегодняшная посещаемость составляет 10893 болельщиков
  • 98'
    Килман Макс из команды Вулверхэмптон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 98'
    Гомеш Тоти из команды Вулверхэмптон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 98'
    Джайлз Райан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kenilworth Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Лутон Таун 6.7% (8)
    X 27.5% (33)
    Вулверхэмптон 65.8% (79)
    0
    выиграет Вулверхэмптон, со счетом 2:3
    вот так
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лутон Таун 1:1 Вулверхэмптон

    Исход игры
    Лутон Таун
    6.7% (8)
    Ничья
    27.5% (33)
    Вулверхэмптон
    65.8% (79)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.52% (47)
    Меньше
    59.48% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    65.52% (76)
    Нет
    34.48% (40)
    Популярный счёт
    1:2 Вулверхэмптон
    31.7% (38)
    0:1 Вулверхэмптон
    25% (30)
    1:1 Ничья
    25% (30)
    0:2 Вулверхэмптон
    5% (6)
    2:1 Лутон Таун
    3.3% (4)
    2:3 Вулверхэмптон
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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