Тур: 6. Стадион: Кенилуорт Роуд. Зрители: 10893 Главный судья: Josh Smith
1:1
Конец матча
0'
39' Красная карточкаБеллегард Жан-Рикнер
45' Желтая карточкаГомес Жоао
0:1
50' ГолНету Педру
1:1
65' ПенальтиМоррис Карлтон
90' Желтая карточкаЛемина Марио
90'+9
Ход матча
45'
50'
0:1
65'
1:1
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
8 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 3
-
10 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 17
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
426 Количество передач 352
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Бурк
Рис
29
Бэлл
Амари
12
Каборе
Исса
45
Доти
Алфи
1
Са
Жозе
15
Доусон
Крэйг
23
Килман
Макс
11
Хи-Чан
Хван
12
Кунья
Матеус
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бурк РисЗащитник
- Защитник
-
29 Бэлл АмариЗащитник
-
12 Каборе ИссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Доти АлфиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Крул ТимВратарь
- Защитник
-
15 Менги ТеденЗащитник
- Полузащитник
-
14 Чон ТахитПолузащитник
-
17 Раддок ПеллиПолузащитник
-
26 Джайлз РайанПолузащитник
-
10 Вудроу КоулиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эдвардс Роб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
23 Килман МаксЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хи-Чан ХванПолузащитник
-
12 Кунья МатеусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Буэно УгоЗащитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дойл ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гари О'Нил
История личных встреч
Лутон Таун
Вулверхэмптон
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
0
Бомбардиры внутри турнира
Лутон Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Карлтон
|2 (2)
|0.4
|Андерсен Мадс
|1
|0.2
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хи-Чан Хван
|3
|0.5
|Нету Педру
|1
|0.17
|Калайджич Саша
|1
|0.17
|Кунья Матеус
|1
|0.17
|Сарабия Пабло
|0
|0
Карточки
Лутон Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Накамба Марвелус
|2
|0
|Камински Томас
|1
|0
|Локьер Том
|1
|0
|Андерсен Мадс
|1
|0
|Чон Тахит
|1
|0
|Браун Джейкоб
|1
|0
|Каборе Исса
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемина Марио
|3
|0
|Гомес Жоао
|3
|0
|Семеду Нелсон
|3
|0
|Луис Матеус II
|1
|1
|Доусон Крэйг
|2
|0
|Аит-Нури Раян
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|0
|1
|О'Нил Гари
|1
|0
|Нету Педру
|1
|0
|Килман Макс
|1
|0
|Хи-Чан Хван
|1
|0
Результаты матчей
Лутон Таун
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Вулверхэмптон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Лутон Таун
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Вулверхэмптон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
0
0
Лутон Таун
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Вулверхэмптон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
3
60%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Пропущено
8
6
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
4
67%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Забито
3
7
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
2
67%
3
43%
76-90
Пропущено
11
11
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
5
45%
46-60
4
36%
1
9%
61-75
3
27%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Лутон Таун
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Лутон Таун - Джиллингем 3:2 Челси - Лутон Таун 3:0
Брайтон - Лутон Таун 4:1 Бохум - Лутон Таун 1:3 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Уэллинг - Лутон Таун 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Лутон Таун 1:2 Ипсвич - Лутон Таун 1:1 Ковентри - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Сандерленд 2:0 Сандерленд - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Халл Сити 0:0 Блэкберн - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Мидлсбро 2:1 Рединг - Лутон Таун 1:1 Ротерхэм - Лутон Таун 0:2 Лутон Таун - Блэкпул 3:1 Миллуолл - Лутон Таун 0:0
Вулверхэмптон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Блэкпул 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1
Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Селтик - Вулверхэмптон 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Брайтон - Вулверхэмптон 6:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0 Лестер - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0
Результаты матчей
Лутон Таун
Вулверхэмптон
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Лутон Таун
Вулверхэмптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|5.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|15 - 7
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 10
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|11.
|1:1 Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 7
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|13.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|17.
|1:1 Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|1:1 Заявка
|4
|0
|4
|0
|6 - 6
|4
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|19.
|1:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|10.
|1:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|13.
|1:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Кристал Пэлас
|Эдуар Одсонн
|4
|Брайтон
|Фергюсон Эван
|4
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|4
|Ноттингем Форест
|Авонийи Тайво
|3 (2)
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|4
|Челси
|Джексон Николас
|4
|Фулхэм
|Рим Тим
|1 2
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 2
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лутон Таун 1:1 Вулверхэмптон
Исход игры
Лутон Таун
6.7% (8)
Ничья
27.5% (33)
Вулверхэмптон
65.8% (79)
Тотал 2.5
Больше
40.52% (47)
Меньше
59.48% (69)
Обе команды забьют
Да
65.52% (76)
Нет
34.48% (40)
Популярный счёт
1:2 Вулверхэмптон
31.7% (38)
0:1 Вулверхэмптон
25% (30)
1:1 Ничья
25% (30)
0:2 Вулверхэмптон
5% (6)
2:1 Лутон Таун
3.3% (4)
2:3 Вулверхэмптон
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!