Тур: 6. Стадион: Терф Мур. Главный судья: Харрингтон Тони
Позже
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Главный тренер: Компани Венсан
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Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
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- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Бёрнли
Манчестер Юнайтед
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед
17 матчей
11.8%
29.4%
58.8%
2 победы 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
11.8%
41.2%
47%
2 победы 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
9
Голов в среднем за матч
0.25
1
Среднее время на гол
360
90
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
2
1.13
Среднее время на гол
45
80
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
1.18
1.06
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
Среднее время на гол
76
85
Бомбардиры внутри турнира
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фостер Лайл
|2
|0.5
|Браунхилл Джош
|1
|0.25
|Амдуни Зеки
|1
|0.25
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Каллен Джош
|0
|0
|Колеошо Лука
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эриксен Кристиан
|1
|0.2
|Рэшфорд Маркус
|1
|0.2
|Фернандеш Бруну
|1 (1)
|0.2
|Каземиро Карлос
|1
|0.2
|Варан Рафаэль
|1
|0.2
|Межбри Ханнибал
|1
|0.2
|Уан-Биссака Аарон
|0
|0
|Мартинес Лисандро
|0
|0
Карточки
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каллен Джош
|2
|0
|Фостер Лайл
|0
|1
|Зарури Анасс
|0
|1
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0
|Браунхилл Джош
|1
|0
|Берге Сандер
|1
|0
|Робертс Коннор II
|1
|0
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|Бейер Джордан
|1
|0
|Траффорд Джеймс
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|3
|0
|Онана Андре
|2
|0
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0
|Мартинес Лисандро
|2
|0
|Антони
|1
|0
|Шоу Люк
|1
|0
|Линделоф Виктор
|1
|0
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
|Межбри Ханнибал
|1
|0
Результаты матчей
Бёрнли
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Манчестер Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Бёрнли
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
4
Бёрнли
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Манчестер Юнайтед
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
11
4
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
25%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
3
43%
76-90
Пропущено
12
9
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
17%
2
22%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
5
42%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Бёрнли
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Бёрнли - Астон Вилла 1:3
Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Майнц - Бёрнли 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Генк - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Кардифф Сити 3:0 Бристоль Сити - Бёрнли 1:2 Блэкберн - Бёрнли 0:1 Бёрнли - КПР 1:2 Ротерхэм - Бёрнли 2:2 Рединг - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 2:0 Мидлсбро - Бёрнли 1:2 Бёрнли - Сандерленд 0:0 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Халл Сити - Бёрнли 1:3
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0
Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Рексхэм 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0
Результаты матчей
Бёрнли
Манчестер Юнайтед
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Бёрнли
Манчестер Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
13
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|5.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|15 - 7
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 10
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Кристал Пэлас
|Эдуар Одсонн
|4
|Брайтон
|Фергюсон Эван
|4
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|4
|Ноттингем Форест
|Авонийи Тайво
|3 (2)
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|4
|Челси
|Джексон Николас
|4
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 2
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|3
|Ноттингем Форест
|Эйна Ола
|3
Прогнозы на матч Бёрнли - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Бёрнли
2.2% (1)
Ничья
4.4% (2)
Манчестер Юнайтед
93.3% (42)
Тотал 2.5
Больше
72.73% (32)
Меньше
27.27% (12)
Обе команды забьют
Да
72.73% (32)
Нет
27.27% (12)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
53.3% (24)
0:2 Манчестер Юнайтед
13.3% (6)
0:1 Манчестер Юнайтед
11.1% (5)
1:3 Манчестер Юнайтед
11.1% (5)
2:2 Ничья
4.4% (2)
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