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  4. Премьер-лига 2023-2024

Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Харрингтон Тони
Бёрнли
 
Позже
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 45
Бёрнли 2.2% (1)
X 4.4% (2)
Манчестер Юнайтед 93.3% (42)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бёрнли
Ничья
Манчестер Юнайтед
4.60
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Бёрнли
Манчестер Юнайтед

История личных встреч

Бёрнли
Манчестер Юнайтед

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед

17 матчей

11.8%
29.4%
58.8%
2 победы 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

11.8%
41.2%
47%
2 победы 7 ничьих 8 побед

История матчей

КЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

2
9

Голов в среднем за матч

0.25
1

Среднее время на гол

360
90

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

2
1.13

Среднее время на гол

45
80

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1.18
1.06

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
5
Больше 29%
Меньше 71%
12

Среднее время на гол

76
85

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 2 0.5
Браунхилл Джош 1 0.25
Амдуни Зеки 1 0.25
Гудмундссон Йоханн 0 0
Каллен Джош 0 0
Колеошо Лука 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эриксен Кристиан 1 0.2
Рэшфорд Маркус 1 0.2
Фернандеш Бруну 1 (1) 0.2
Каземиро Карлос 1 0.2
Варан Рафаэль 1 0.2
Межбри Ханнибал 1 0.2
Уан-Биссака Аарон 0 0
Мартинес Лисандро 0 0

Карточки

Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каллен Джош 2 0
Фостер Лайл 0 1
Зарури Анасс 0 1
Гудмундссон Йоханн 1 0
Браунхилл Джош 1 0
Берге Сандер 1 0
Робертс Коннор II 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
Бейер Джордан 1 0
Траффорд Джеймс 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 3 0
Онана Андре 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Мартинес Лисандро 2 0
Антони 1 0
Шоу Люк 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Межбри Ханнибал 1 0

Результаты матчей

Бёрнли
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Манчестер Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Бёрнли
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
4
Бёрнли
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Манчестер Юнайтед
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

11
4
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
25%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
3
43%
76-90

Пропущено

12
9
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
17%
2
22%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
5
42%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Бёрнли - Астон Вилла 1:3
Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Майнц - Бёрнли 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Генк - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Кардифф Сити 3:0 Бристоль Сити - Бёрнли 1:2 Блэкберн - Бёрнли 0:1 Бёрнли - КПР 1:2 Ротерхэм - Бёрнли 2:2 Рединг - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 2:0 Мидлсбро - Бёрнли 1:2 Бёрнли - Сандерленд 0:0 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Халл Сити - Бёрнли 1:3
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0
Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Рексхэм 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0

Результаты матчей

Бёрнли
Манчестер Юнайтед

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Бёрнли
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Тоттенхэм
 Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
3.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
4.
Арсенал
 Заявка 5 4 1 0 9 - 4 13
5.
Брайтон
 Заявка 5 4 0 1 15 - 7 12
6.
Вест Хэм
 Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
7.
Астон Вилла
 Заявка 5 3 0 2 11 - 10 9
8.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
Фулхэм
 Заявка 5 2 1 2 5 - 10 7
11.
Ньюкасл
 Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 2 0 3 6 - 10 6
13.
Брентфорд
 Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
14.
Челси
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
16.
Борнмут
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
17.
Бёрнли
 Заявка 4 0 1 3 4 - 12 1
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 1 4 5 - 9 1
19.
Эвертон
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
20.
Лутон Таун
 Заявка 4 0 0 4 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Астон Вилла
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Ливерпуль
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Тоттенхэм
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Ньюкасл
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
7.
Брайтон
 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
13.
Фулхэм
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
14.
Брентфорд
 Заявка 3 0 3 0 5 - 5 3
15.
Борнмут
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
16.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
19.
Эвертон
 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0
20.
Бёрнли
 Заявка 3 0 0 3 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 1 0 9 - 4 7
3.
Вест Хэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Брайтон
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
6.
Арсенал
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
7.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Фулхэм
 Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
9.
Брентфорд
 Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Астон Вилла
 Заявка 3 1 0 2 4 - 9 3
13.
Бёрнли
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
15.
Челси
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Эвертон
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
18.
Ньюкасл
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20.
Лутон Таун
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 7 (1)
Кристал Пэлас Эдуар Одсонн 4
Брайтон Фергюсон Эван 4
Брентфорд Мбеумо Брайан 4
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Гордон Энтони 4
Челси Джексон Николас 4
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 2
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 3
Ноттингем Форест Эйна Ола 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 сентября 2023, осталось 2 дня 14 часов 47 минут.

    Главный судья: Харрингтон Тони

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 45
    Бёрнли 2.2% (1)
    X 4.4% (2)
    Манчестер Юнайтед 93.3% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бёрнли
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    4.60
    4.40
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    Прогнозы на матч Бёрнли - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Бёрнли
    2.2% (1)
    Ничья
    4.4% (2)
    Манчестер Юнайтед
    93.3% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.73% (32)
    Меньше
    27.27% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (32)
    Нет
    27.27% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    53.3% (24)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    13.3% (6)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    11.1% (5)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    11.1% (5)
    2:2 Ничья
    4.4% (2)
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