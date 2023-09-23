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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Кристал Пэлас
0:0
Первый тайм: 45+'
Фулхэм
0'
14' Желтая карточка
Пальинья Жоау
16' Желтая карточка
Рим Тим
21' Желтая карточка
Айю Джордан
40' Желтая карточка
Митчелл Тайрик

Ход матча

14'
 
Пальинья Жоау
16'
 
Рим Тим
21'
Айю Джордан
 
40'
Митчелл Тайрик
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 120
Кристал Пэлас 65% (78)
X 23.3% (28)
Фулхэм 11.7% (14)
0
выиграет Фулхэм, со счетом 1:2
вот так
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Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кристал Пэлас
Ничья
Фулхэм
2.60
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3.40
3.95
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Джонстон
Сэм
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
19
Хьюз
Уилл
28
Дукуре
Шейк
9
Айю
Джордан
10
Эзе
Эберечи
15
Шлупп
Джеффри
22
Эдуар
Одсонн
17
Лено
Бернд
21
Кастань
Тимоти
31
Диоп
Исса
13
Рим
Тим
33
Робинсон
Энтони
6
Рид
Харрисон
26
Пальинья
Жоау
14
Рид
Бобби
18
Перейра
Андреас
20
Виллиан
Боргес
7
Хименес
Рауль
Кристал Пэлас
4-2-3-1
Фулхэм
4-2-3-1

История личных встреч

Кристал Пэлас
Фулхэм

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ТМК
3:1
ТМК
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

3
10

Голов в среднем за матч

0.75
1.67

Среднее время на гол

120
54

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Среднее время на гол

60
51

Всего голов

12
17

Голов в среднем за матч

1.2
1.7

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

75
52

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдуар Одсонн 4 0.67
Андерсен Йоаким 1 0.17
Эзе Эберечи 1 0.17
Матета Жан-Филипп 0 0
Айю Джордан 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рим Тим 1 0.17
Рид Бобби 1 0.17
Перейра Андреас 1 0.17
Пальинья Жоау 1 0.17
Винисиус Карлос 1 0.17
Рид Харрисон 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорд Джоэл 2 0
Айю Джордан 2 0
Хьюз Уилл 1 0
Эзе Эберечи 1 0
Дукуре Шейк 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рим Тим 2 1
Угелумба Кэлвин 1 1
Тете Кенни 2 0
Пальинья Жоау 2 0
Диоп Исса 2 0
Марку Силва 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Рид Бобби 1 0
Хименес Рауль 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Родак Марек 1 0
Рид Харрисон 1 0
Перейра Андреас 1 0
Лукич Саша 1 0
Робинсон Энтони 1 0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Фулхэм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Кристал Пэлас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Фулхэм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
1
Кристал Пэлас
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Фулхэм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
3
43%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
75%
1
33%
76-90

Забито

6
5
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
50%
1
20%
76-90

Пропущено

7
10
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
1
14%
4
40%
61-75
4
57%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Плимут - Кристал Пэлас 2:4 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1
Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Кристал Пэлас - Мильонариос 1:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 2:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 0:4 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Барнет - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Борнмут 2:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 0:2
Фулхэм
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Арсенал - Фулхэм 2:2
Фулхэм - Брентфорд 0:3 Эвертон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Челси - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Саутгемптон - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 5:3 Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:3 Фулхэм - Вест Хэм 0:1

Результаты матчей

Кристал Пэлас
Фулхэм

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Кристал Пэлас
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
1
4
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2.
Тоттенхэм
 Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
3.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
4.
Арсенал
 Заявка 5 4 1 0 9 - 4 13
5.
Брайтон
 Заявка 5 4 0 1 15 - 7 12
6.
Вест Хэм
 Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
7.
Астон Вилла
 Заявка 5 3 0 2 11 - 10 9
8.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
9.
Фулхэм
 0:0 Заявка 6 2 2 2 5 - 10 8
10.
Ноттингем Форест
 0:2 Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
11.
Ньюкасл
 Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 2 0 3 6 - 10 6
13.
Брентфорд
 Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
14.
Челси
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
15.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
16.
Борнмут
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
17.
Бёрнли
 Заявка 4 0 1 3 4 - 12 1
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 1 4 5 - 9 1
19.
Эвертон
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
20.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Астон Вилла
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
4.
Ливерпуль
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Тоттенхэм
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Ньюкасл
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
7.
Брайтон
 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
9.
Ноттингем Форест
 0:2 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
11.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
13.
Фулхэм
 0:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
14.
Брентфорд
 Заявка 3 0 3 0 5 - 5 3
15.
Борнмут
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
16.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
19.
Эвертон
 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0
20.
Бёрнли
 Заявка 3 0 0 3 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 1 0 9 - 4 7
3.
Вест Хэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Брайтон
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
6.
Арсенал
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
7.
Фулхэм
 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
8.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
10.
Брентфорд
 Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
11.
Астон Вилла
 Заявка 3 1 0 2 4 - 9 3
12.
Ноттингем Форест
 0:2 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
13.
Бёрнли
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
15.
Челси
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Эвертон
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
18.
Ньюкасл
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
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Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 8 (1)
Кристал Пэлас Эдуар Одсонн 4
Брайтон Фергюсон Эван 4
Брентфорд Мбеумо Брайан 4
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Гордон Энтони 4
Челси Джексон Николас 4
Фулхэм Рим Тим 1 2
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 2
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 3
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    Прогнозы 120
    Кристал Пэлас 65% (78)
    X 23.3% (28)
    Фулхэм 11.7% (14)
    0
    выиграет Фулхэм, со счетом 1:2
    вот так
    martik #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Фулхэм
    2.60
    Реклама, betcity.ru
    3.40
    3.95
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    65.3% (79)
    Ничья
    23.1% (28)
    Фулхэм
    11.6% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.26% (67)
    Меньше
    41.74% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    77.39% (89)
    Нет
    22.61% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Кристал Пэлас
    39.7% (48)
    1:1 Ничья
    18.2% (22)
    1:0 Кристал Пэлас
    15.7% (19)
    1:2 Фулхэм
    7.4% (9)
    2:2 Ничья
    4.1% (5)
    2:0 Кристал Пэлас
    3.3% (4)
    0:1 Фулхэм
    1.7% (2)
    3:2 Кристал Пэлас
    1.7% (2)
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