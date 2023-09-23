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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Кристал Пэлас
0:0
Конец матча
Фулхэм
0'
14' Желтая карточка
Пальинья Жоау
16' Желтая карточка
Рим Тим
21' Желтая карточка
Айю Джордан
40' Желтая карточка
Митчелл Тайрик
68' Желтая карточка
Дукуре Шейк
90'+5

Ход матча

14'
 
Пальинья Жоау
16'
 
Рим Тим
21'
Айю Джордан
 
40'
Митчелл Тайрик
 
68'
Дукуре Шейк
 
70'
Матета Жан-Филипп
Шлупп Джеффри
 
75'
 
Айуоби Алекс
Перейра Андреас
79'
 
Винисиус Карлос
Хименес Рауль
79'
 
Уилсон Гарри
Рид Бобби
90'
Рак-Сакьи Джесуран
Эдуар Одсонн
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 466 Количество передач 452
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Кристал Пэлас 65.3% (79)
X 23.1% (28)
Фулхэм 11.6% (14)
0
выиграет Фулхэм, со счетом 1:2
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Джонстон
Сэм
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
19
Хьюз
Уилл
28
Дукуре
Шейк
9
Айю
Джордан
10
Эзе
Эберечи
15
Шлупп
Джеффри
22
Эдуар
Одсонн
17
Лено
Бернд
21
Кастань
Тимоти
31
Диоп
Исса
13
Рим
Тим
33
Робинсон
Энтони
6
Рид
Харрисон
26
Пальинья
Жоау
14
Рид
Бобби
18
Перейра
Андреас
20
Виллиан
Боргес
7
Хименес
Рауль
Кристал Пэлас
4-2-3-1
Фулхэм
4-2-3-1

История личных встреч

Кристал Пэлас
Фулхэм

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ТМК
3:1
ТМК
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

3
10

Голов в среднем за матч

0.75
1.67

Среднее время на гол

120
54

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Среднее время на гол

60
51

Всего голов

12
17

Голов в среднем за матч

1.2
1.7

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

75
52

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдуар Одсонн 4 0.67
Андерсен Йоаким 1 0.17
Эзе Эберечи 1 0.17
Матета Жан-Филипп 0 0
Айю Джордан 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рим Тим 1 0.17
Рид Бобби 1 0.17
Перейра Андреас 1 0.17
Пальинья Жоау 1 0.17
Винисиус Карлос 1 0.17
Рид Харрисон 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорд Джоэл 2 0
Айю Джордан 2 0
Дукуре Шейк 2 0
Хьюз Уилл 1 0
Эзе Эберечи 1 0
Митчелл Тайрик 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рим Тим 2 1
Угелумба Кэлвин 1 1
Тете Кенни 2 0
Пальинья Жоау 2 0
Диоп Исса 2 0
Марку Силва 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Рид Бобби 1 0
Хименес Рауль 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Родак Марек 1 0
Рид Харрисон 1 0
Перейра Андреас 1 0
Лукич Саша 1 0
Робинсон Энтони 1 0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Фулхэм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Кристал Пэлас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Фулхэм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
1
Кристал Пэлас
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Фулхэм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
3
43%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
75%
1
33%
76-90

Забито

6
5
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
50%
1
20%
76-90

Пропущено

7
10
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
1
14%
4
40%
61-75
4
57%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Плимут - Кристал Пэлас 2:4 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1
Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Кристал Пэлас - Мильонариос 1:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 2:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 0:4 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Барнет - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Борнмут 2:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 0:2
Фулхэм
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Арсенал - Фулхэм 2:2
Фулхэм - Брентфорд 0:3 Эвертон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Челси - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Саутгемптон - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 5:3 Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:3 Фулхэм - Вест Хэм 0:1

Результаты матчей

Кристал Пэлас
Фулхэм

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Кристал Пэлас
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
1
5
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2.
Тоттенхэм
 Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
3.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
4.
Арсенал
 Заявка 5 4 1 0 9 - 4 13
5.
Брайтон
 Заявка 5 4 0 1 15 - 7 12
6.
Вест Хэм
 Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
7.
Астон Вилла
 Заявка 5 3 0 2 11 - 10 9
8.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
9.
Фулхэм
 Заявка 6 2 2 2 5 - 10 8
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
11.
Брентфорд
 1:1 Заявка 6 1 4 1 9 - 7 7
12.
Ньюкасл
 Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 2 0 3 6 - 10 6
14.
Челси
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
16.
Борнмут
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
17.
Эвертон
 1:1 Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
18.
Бёрнли
 Заявка 4 0 1 3 4 - 12 1
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 1 4 5 - 9 1
20.
Лутон Таун
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Астон Вилла
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
4.
Ливерпуль
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Тоттенхэм
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Ньюкасл
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
7.
Брайтон
 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Брентфорд
 1:1 Заявка 4 0 4 0 6 - 6 4
13.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
14.
Фулхэм
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
15.
Борнмут
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
16.
Лутон Таун
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
19.
Эвертон
 1:1 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0
20.
Бёрнли
 Заявка 3 0 0 3 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 1 0 9 - 4 7
3.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Вест Хэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Брайтон
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
6.
Арсенал
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
7.
Фулхэм
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
8.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
10.
Брентфорд
 1:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
11.
Астон Вилла
 Заявка 3 1 0 2 4 - 9 3
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
13.
Эвертон
 1:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
14.
Бёрнли
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Челси
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
18.
Ньюкасл
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20.
Лутон Таун
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 8 (1)
Кристал Пэлас Эдуар Одсонн 4
Брайтон Фергюсон Эван 4
Брентфорд Мбеумо Брайан 4
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Гордон Энтони 4
Челси Джексон Николас 4
Фулхэм Рим Тим 1 2
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    Прогнозы 121
    Кристал Пэлас 65.3% (79)
    X 23.1% (28)
    Фулхэм 11.6% (14)
    0
    выиграет Фулхэм, со счетом 1:2
    вот так
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    65.3% (79)
    Ничья
    23.1% (28)
    Фулхэм
    11.6% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.26% (67)
    Меньше
    41.74% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    77.39% (89)
    Нет
    22.61% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Кристал Пэлас
    39.7% (48)
    1:1 Ничья
    18.2% (22)
    1:0 Кристал Пэлас
    15.7% (19)
    1:2 Фулхэм
    7.4% (9)
    2:2 Ничья
    4.1% (5)
    2:0 Кристал Пэлас
    3.3% (4)
    0:1 Фулхэм
    1.7% (2)
    3:2 Кристал Пэлас
    1.7% (2)
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