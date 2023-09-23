Тур: 6. Стадион: Селхерст Парк. Главный судья: Тирни Пол
0:0
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаПальинья Жоау
16' Желтая карточкаРим Тим
21' Желтая карточкаАйю Джордан
40' Желтая карточкаМитчелл Тайрик
68' Желтая карточкаДукуре Шейк
90'+5
Ход матча
14'
16'
21'
40'
68'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
466 Количество передач 452
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Хьюз
Уилл
28
Дукуре
Шейк
10
Эзе
Эберечи
22
Эдуар
Одсонн
17
Лено
Бернд
31
Диоп
Исса
13
Рим
Тим
14
Рид
Бобби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
- Запасные игроки
-
31 Мэттьюз РемиВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Ричардс КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
17 Лено БерндВратарь
- Защитник
-
31 Диоп ИссаЗащитник
-
13 Рим ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кристал Пэлас
Фулхэм
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
10
Голов в среднем за матч
0.75
1.67
Среднее время на гол
120
54
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.75
Среднее время на гол
60
51
Всего голов
12
17
Голов в среднем за матч
1.2
1.7
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
75
52
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдуар Одсонн
|4
|0.67
|Андерсен Йоаким
|1
|0.17
|Эзе Эберечи
|1
|0.17
|Матета Жан-Филипп
|0
|0
|Айю Джордан
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рим Тим
|1
|0.17
|Рид Бобби
|1
|0.17
|Перейра Андреас
|1
|0.17
|Пальинья Жоау
|1
|0.17
|Винисиус Карлос
|1
|0.17
|Рид Харрисон
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уорд Джоэл
|2
|0
|Айю Джордан
|2
|0
|Дукуре Шейк
|2
|0
|Хьюз Уилл
|1
|0
|Эзе Эберечи
|1
|0
|Митчелл Тайрик
|1
|0
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рим Тим
|2
|1
|Угелумба Кэлвин
|1
|1
|Тете Кенни
|2
|0
|Пальинья Жоау
|2
|0
|Диоп Исса
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Рид Бобби
|1
|0
|Хименес Рауль
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Родак Марек
|1
|0
|Рид Харрисон
|1
|0
|Перейра Андреас
|1
|0
|Лукич Саша
|1
|0
|Робинсон Энтони
|1
|0
Результаты матчей
Кристал Пэлас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Фулхэм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Кристал Пэлас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Фулхэм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
2
1
Кристал Пэлас
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Фулхэм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90
Пропущено
3
7
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
3
43%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
75%
1
33%
76-90
Забито
6
5
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
50%
1
20%
76-90
Пропущено
7
10
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
1
14%
4
40%
61-75
4
57%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Плимут - Кристал Пэлас 2:4 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1
Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Кристал Пэлас - Мильонариос 1:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 2:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 0:4 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Барнет - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Борнмут 2:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 0:2
Фулхэм
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Арсенал - Фулхэм 2:2
Фулхэм - Брентфорд 0:3 Эвертон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Челси - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Саутгемптон - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 5:3 Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:3 Фулхэм - Вест Хэм 0:1
Результаты матчей
Кристал Пэлас
Фулхэм
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Кристал Пэлас
Фулхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
15
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|5.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|15 - 7
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 10
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|11.
|1:1 Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 7
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|13.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|17.
|1:1 Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|1:1 Заявка
|4
|0
|4
|0
|6 - 6
|4
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|19.
|1:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|10.
|1:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|13.
|1:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Кристал Пэлас
|Эдуар Одсонн
|4
|Брайтон
|Фергюсон Эван
|4
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|4
|Ноттингем Форест
|Авонийи Тайво
|3 (2)
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|4
|Челси
|Джексон Николас
|4
|Фулхэм
|Рим Тим
|1 2
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 2
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм
Исход игры
Кристал Пэлас
65.3% (79)
Ничья
23.1% (28)
Фулхэм
11.6% (14)
Тотал 2.5
Больше
58.26% (67)
Меньше
41.74% (48)
Обе команды забьют
Да
77.39% (89)
Нет
22.61% (26)
Популярный счёт
2:1 Кристал Пэлас
39.7% (48)
1:1 Ничья
18.2% (22)
1:0 Кристал Пэлас
15.7% (19)
1:2 Фулхэм
7.4% (9)
2:2 Ничья
4.1% (5)
2:0 Кристал Пэлас
3.3% (4)
0:1 Фулхэм
1.7% (2)
3:2 Кристал Пэлас
1.7% (2)
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