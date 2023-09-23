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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 24. Стадион: .
Броммапойкарна
2:2
Конец матча
ИФК Норрчепинг
0'
0:1
19' Гол
Сигюргейрссон Исак
0:2
29' Гол
Бьёрк Карл
1:2
59' Гол
Петтерссон Оскар
66' Желтая карточка
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
81' Желтая карточка
Daniel Eid
84' Желтая карточка
Васич Никола
89' Желтая карточка
Эрикссон Антон
2:2
90' Гол
Васич Никола
90'+5

Ход матча

12'
 
Толинссон Йеспер
Лунд Марко
19'
0:1
Сигюргейрссон Исак
(Хаммерсхёй-Мистрати Вито)
29'
0:2
Бьёрк Карл
(Daniel Eid)
59'
Петтерссон Оскар
(Alexander Jensen)
1:2
61'
 
Каллей Яхья
Marcus Baggesen
61'
 
Линн Виктор
Бьёрк Карл
66'
 
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
75'
Marijan Cosic
Сёдерстрём Тим
 
75'
Wilmer Odefalk
Samuel Holm
 
77'
 
Сисей Йеспер
Kevin Jansson
77'
 
Скуласон Ари
Сема Майч
79'
Тимосси-Андерссон Алекс
Петтерссон Оскар
 
81'
 
Daniel Eid
84'
Васич Никола
 
89'
 
Эрикссон Антон
90'
Васич Никола
(Лёфгрен Йеспер)
2:2

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
20
Filip
Sidklev
14
Лёфгрен
Йеспер
4
Amadeus
Soegaard
2
Торбьерн
Эггем
17
Alexander
Jensen
13
Фрицсон
Людвиг
15
Samuel
Holm
23
Сёдерстрём
Тим
7
Петтерссон
Оскар
9
Васич
Никола
24
Акерманн
Кевин
1
Янссон
Оскар
20
Daniel
Eid
4
Лунд
Марко
24
Эрикссон
Антон
3
Marcus
Baggesen
25
Kevin
Jansson
10
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
9
Траустасон
Арнор
8
Сигюргейрссон
Исак
23
Сема
Майч
15
Бьёрк
Карл
Броммапойкарна
3-4-3
ИФК Норрчепинг
4-3-3

История личных встреч

Броммапойкарна
ИФК Норрчепинг

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

10 матчей

40%
60%
4 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

А
0:2
ТМК
1:2
ТМК
3:1
А
0:1
А
2:1
К
4:0
А
3:1
А
3:0
А
2:1
А
1:0

Голы

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

1.33
1.14

Среднее время на гол

67
78

Всего голов

15
1

Голов в среднем за матч

2.14
0.33

Среднее время на гол

42
270

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.9
0.9

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7

Среднее время на гол

47
100

Бомбардиры внутри турнира

Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петтерссон Оскар 8 (2) 0.33
Фрицсон Людвиг 4 0.17
Васич Никола 4 0.17
Акерманн Кевин 3 0.13
Alexander Jensen 2 0.08
Marijan Cosic 2 0.08
Йоханссон Александр II 2 0.08
Инусса Зейдан 2 0.08
Samuel Holm 1 0.04
Сёдерстрём Тим 1 0.04
Оморова Ричи 1 0.04
Кроон Самуэль 1 0.04
Gustav Sandberg-Magnusson 0 0
Лёфгрен Йеспер 0 0
Monir Jelassi 0 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траустасон Арнор 8 (1) 0.33
Нюман Кристоффер 7 0.29
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 5 0.21
Сигурдссон Арнор 5 0.21
Линн Виктор 5 0.21
Лунд Марко 2 0.08
Сигюргейрссон Исак 1 0.04
Хазени Кристоффер 1 0.04
Сема Майч 1 0.04
Бьёрк Карл 1 0.04
Шабани Лаорент 1 0.04
Daniel Eid 0 0
Marcus Baggesen 0 0
Эрикссон Антон 0 0
Сисей Йеспер 0 0

Карточки

Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалышир Андре 4 0
Фрицсон Людвиг 4 0
Васич Никола 4 0
Акерманн Кевин 4 0
Amadeus Soegaard 4 0
Gustav Sandberg-Magnusson 3 0
Оморова Ричи 3 0
Samuel Holm 2 0
Абрахамссон Александер 2 0
Сёдерстрём Тим 1 0
Liam Jordan 1 0
Торбьерн Эггем 1 0
Петтерссон Оскар 1 0
Кроон Самуэль 1 0
Alexander Jensen 1 0
Инусса Зейдан 1 0
Wilmer Odefalk 1 0
Filip Sidklev 1 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Йеспер 8 0
Эрикссон Антон 7 0
Лунд Марко 5 1
Траустасон Арнор 5 0
Ортмарк Якоб 4 0
Нюман Кристоффер 3 0
Сигурдссон Арнор 3 0
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 2 0
Daniel Eid 2 0
Скуласон Ари 1 0
Гуннарссон Никлас 1 0
Шабани Лаорент 1 0
Робак Эмиль 1 0
Каллей Яхья 1 0
Линн Виктор 1 0
Marcus Baggesen 1 0

Результаты матчей

Броммапойкарна
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
ИФК Норрчепинг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

7
9
Броммапойкарна
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
ИФК Норрчепинг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

21
8

Упущенные победы

9
15
Броммапойкарна
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
42% (10)
38% (9)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)
ИФК Норрчепинг
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
13% (3)
46% (11)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

23
11

Упущенные победы

16
24

Голы по времени матча

Забито

15
22
9 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
5
33%
1
5%
1-15
4
27%
6
27%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
3
20%
3
14%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
1
7%
5
23%
76-90

Пропущено

17
18
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
12%
4
22%
1-15
4
24%
3
17%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
5
29%
29%
6
33%
76-90

Забито

16
19
4 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
1
6%
2
11%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
1
6%
4
21%
31-45
4
25%
3
16%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
6
38%
5
26%
76-90

Пропущено

25
12
10 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
8%
2
17%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
4
16%
1
8%
31-45
3
12%
4
33%
46-60
4
16%
1
8%
61-75
8
32%
4
33%
76-90

Забито

31
41
13 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 12
6 Не забивали 4
6
19%
3
7%
1-15
6
19%
8
20%
16-30
1
3%
8
20%
31-45
7
23%
6
15%
46-60
4
13%
6
15%
61-75
7
23%
10
24%
76-90

Пропущено

42
30
20 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 18
4
10%
6
20%
1-15
8
19%
3
10%
16-30
8
19%
1
3%
31-45
3
7%
8
27%
46-60
6
14%
2
7%
61-75
13
31%
10
33%
76-90

Результаты последних матчей

Броммапойкарна
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Гётеборг - Броммапойкарна 1:0 Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - Кальмар 2:3 Рослагсбро ИФ - Броммапойкарна 0:5
Броммапойкарна - Хальмстад 3:1 АИК - Броммапойкарна 2:2 Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 Эребру - Броммапойкарна 0:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Вернаму - Броммапойкарна 0:1
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 3:2 Лакста - ИФК Норрчепинг 0:6
ИФК Норрчепинг - АИК 3:1 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0

Результаты матчей

Броммапойкарна
ИФК Норрчепинг

Точный счет

1:2
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:2
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:2
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 33%
1
7 раз 29%
0
6 раз 25%
3
3 раза 13%
2
8 раз 33%
1
7 раз 29%
3
5 раз 21%
0
4 раза 17%

Тоталы голов в матче

Броммапойкарна
ИФК Норрчепинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
5
7
1.5
5
7
1
11
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
11
1
6
6
1.5
8
4
2
10
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
20
4
11
13
1.5
13
11
3
21
2.5
5
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 24 16 4 4 51 - 21 52
2.
Эльфсборг
 23 15 3 5 46 - 21 48
3.
Хеккен
 23 15 2 6 55 - 29 47
4.
Юргорден
 23 12 4 7 34 - 27 40
5.
Хаммарбю
 23 10 5 8 33 - 32 35
6.
ИФК Норрчепинг
 24 10 5 9 38 - 33 35
7.
Мьельбю
 23 10 4 9 24 - 24 34
8.
Кальмар
 23 9 6 8 27 - 31 33
9.
Вернаму
 23 10 2 11 25 - 25 32
10.
Хальмстад
 23 8 5 10 23 - 38 29
11.
Броммапойкарна
 24 8 3 13 32 - 41 27
12.
Гётеборг
 23 6 8 9 26 - 28 26
13.
АИК
 23 6 7 10 26 - 30 25
14.
Сириус
 23 6 5 12 35 - 36 23
15.
Дегерфорс
 24 7 2 15 23 - 51 23
16.
Варберг БоИС
 23 3 5 15 20 - 51 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 12 11 0 1 39 - 15 33
2.
Юргорден
 12 9 1 2 22 - 11 28
3.
Мальмё
 12 8 3 1 30 - 10 27
4.
Эльфсборг
 12 8 2 2 26 - 10 26
5.
Хаммарбю
 11 8 1 2 22 - 14 25
6.
Кальмар
 11 5 3 3 13 - 14 18
7.
Гётеборг
 12 5 3 4 18 - 10 18
8.
ИФК Норрчепинг
 12 5 2 5 16 - 15 17
9.
Дегерфорс
 13 5 2 6 16 - 19 17
10.
Хальмстад
 11 4 3 4 10 - 15 15
11.
АИК
 11 3 5 3 14 - 12 14
12.
Броммапойкарна
 12 4 2 6 15 - 17 14
13.
Вернаму
 11 4 1 6 8 - 10 13
14.
Сириус
 12 4 1 7 23 - 19 13
15.
Мьельбю
 11 3 3 5 10 - 12 12
16.
Варберг БоИС
 11 1 3 7 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 12 8 1 3 21 - 11 25
2.
Эльфсборг
 11 7 1 3 20 - 11 22
3.
Мьельбю
 12 7 1 4 14 - 12 22
4.
Вернаму
 12 6 1 5 17 - 15 19
5.
ИФК Норрчепинг
 12 5 3 4 22 - 18 18
6.
Кальмар
 12 4 3 5 14 - 17 15
7.
Хеккен
 11 4 2 5 16 - 14 14
8.
Хальмстад
 12 4 2 6 13 - 23 14
9.
Броммапойкарна
 12 4 1 7 17 - 24 13
10.
Юргорден
 11 3 3 5 12 - 16 12
11.
АИК
 12 3 2 7 12 - 18 11
12.
Сириус
 11 2 4 5 12 - 17 10
13.
Хаммарбю
 12 2 4 6 11 - 18 10
14.
Гётеборг
 11 1 5 5 8 - 18 8
15.
Варберг БоИС
 12 2 2 8 12 - 26 8
16.
Дегерфорс
 11 2 0 9 7 - 32 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 9 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (6)
Хаммарбю Джуканович Виктор 9
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 8
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
Сириус Стенссон Даниэль 1 6
Хаммарбю Странд Симон 1 6
Юргорден Шуллер Расмус 7
Весь список
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      Г О О О О Л - Петтерссон Оскар бьет в цель!
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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