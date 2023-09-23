Тур: 24. Стадион: Гримста.
2:2
Конец матча
0'
0:1
19' ГолСигюргейрссон Исак
0:2
29' ГолБьёрк Карл
1:2
59' ГолПеттерссон Оскар
66' Желтая карточкаХаммерсхёй-Мистрати Вито
81' Желтая карточкаDaniel Eid
84' Желтая карточкаВасич Никола
89' Желтая карточкаЭрикссон Антон
2:2
90' ГолВасич Никола
90'+5
Ход матча
19'
29'
0:2
59'
81'
84'
89'
90'
2:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 5
-
8 Угловые 2
-
4 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
15
Samuel
Holm
20
Daniel
Eid
23
Сема
Майч
15
Бьёрк
Карл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Жута ЛеонардЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Daniel EidЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Сема МайчНападающий
-
15 Бьёрк КарлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Каллей ЯхьяЗащитник
-
18 Скуласон АриПолузащитник
-
19 Линн ВикторПолузащитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
- Нападающий
-
45 Робак ЭмильНападающий
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
История личных встреч
Броммапойкарна
ИФК Норрчепинг
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
10 матчей
40%
60%
4 победы 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
1.33
1.14
Среднее время на гол
67
78
Всего голов
15
1
Голов в среднем за матч
2.14
0.33
Среднее время на гол
42
270
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
1.9
0.9
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
Среднее время на гол
47
100
Бомбардиры внутри турнира
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петтерссон Оскар
|8 (2)
|0.33
|Фрицсон Людвиг
|4
|0.17
|Васич Никола
|4
|0.17
|Акерманн Кевин
|3
|0.13
|Alexander Jensen
|2
|0.08
|Marijan Cosic
|2
|0.08
|Йоханссон Александр II
|2
|0.08
|Инусса Зейдан
|2
|0.08
|Samuel Holm
|1
|0.04
|Сёдерстрём Тим
|1
|0.04
|Оморова Ричи
|1
|0.04
|Кроон Самуэль
|1
|0.04
|Gustav Sandberg-Magnusson
|0
|0
|Лёфгрен Йеспер
|0
|0
|Monir Jelassi
|0
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траустасон Арнор
|8 (1)
|0.33
|Нюман Кристоффер
|7
|0.29
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|5
|0.21
|Сигурдссон Арнор
|5
|0.21
|Линн Виктор
|5
|0.21
|Лунд Марко
|2
|0.08
|Сигюргейрссон Исак
|1
|0.04
|Хазени Кристоффер
|1
|0.04
|Сема Майч
|1
|0.04
|Бьёрк Карл
|1
|0.04
|Шабани Лаорент
|1
|0.04
|Daniel Eid
|0
|0
|Marcus Baggesen
|0
|0
|Эрикссон Антон
|0
|0
|Сисей Йеспер
|0
|0
Карточки
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалышир Андре
|4
|0
|Фрицсон Людвиг
|4
|0
|Васич Никола
|4
|0
|Акерманн Кевин
|4
|0
|Amadeus Soegaard
|4
|0
|Gustav Sandberg-Magnusson
|3
|0
|Оморова Ричи
|3
|0
|Samuel Holm
|2
|0
|Абрахамссон Александер
|2
|0
|Сёдерстрём Тим
|1
|0
|Liam Jordan
|1
|0
|Торбьерн Эггем
|1
|0
|Петтерссон Оскар
|1
|0
|Кроон Самуэль
|1
|0
|Alexander Jensen
|1
|0
|Инусса Зейдан
|1
|0
|Wilmer Odefalk
|1
|0
|Filip Sidklev
|1
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисей Йеспер
|8
|0
|Эрикссон Антон
|7
|0
|Лунд Марко
|5
|1
|Траустасон Арнор
|5
|0
|Ортмарк Якоб
|4
|0
|Нюман Кристоффер
|3
|0
|Сигурдссон Арнор
|3
|0
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|2
|0
|Daniel Eid
|2
|0
|Скуласон Ари
|1
|0
|Гуннарссон Никлас
|1
|0
|Шабани Лаорент
|1
|0
|Робак Эмиль
|1
|0
|Каллей Яхья
|1
|0
|Линн Виктор
|1
|0
|Marcus Baggesen
|1
|0
Результаты матчей
Броммапойкарна
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
ИФК Норрчепинг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
7
9
Броммапойкарна
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
ИФК Норрчепинг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
21
8
Упущенные победы
9
15
Броммапойкарна
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
42% (10)
38% (9)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)
ИФК Норрчепинг
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
13% (3)
46% (11)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
23
11
Упущенные победы
16
24
Голы по времени матча
Забито
15
22
9 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
5
33%
1
5%
1-15
4
27%
6
27%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
3
20%
3
14%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
1
7%
5
23%
76-90
Пропущено
17
18
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
12%
4
22%
1-15
4
24%
3
17%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
5
29%
29%
6
33%
76-90
Забито
16
19
4 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
1
6%
2
11%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
1
6%
4
21%
31-45
4
25%
3
16%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
6
38%
5
26%
76-90
Пропущено
25
12
10 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
8%
2
17%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
4
16%
1
8%
31-45
3
12%
4
33%
46-60
4
16%
1
8%
61-75
8
32%
4
33%
76-90
Забито
31
41
13 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 12
6 Не забивали 4
6
19%
3
7%
1-15
6
19%
8
20%
16-30
1
3%
8
20%
31-45
7
23%
6
15%
46-60
4
13%
6
15%
61-75
7
23%
10
24%
76-90
Пропущено
42
30
20 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 18
4
10%
6
20%
1-15
8
19%
3
10%
16-30
8
19%
1
3%
31-45
3
7%
8
27%
46-60
6
14%
2
7%
61-75
13
31%
10
33%
76-90
Результаты последних матчей
Броммапойкарна
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Гётеборг - Броммапойкарна 1:0 Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - Кальмар 2:3 Рослагсбро ИФ - Броммапойкарна 0:5
Броммапойкарна - Хальмстад 3:1 АИК - Броммапойкарна 2:2 Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 Эребру - Броммапойкарна 0:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Вернаму - Броммапойкарна 0:1
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 3:2 Лакста - ИФК Норрчепинг 0:6
ИФК Норрчепинг - АИК 3:1 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0
Результаты матчей
Броммапойкарна
ИФК Норрчепинг
Точный счет
1:2
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
Точный счет
0:2
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:2
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 33%
1
7 раз 29%
0
6 раз 25%
3
3 раза 13%
2
8 раз 33%
1
7 раз 29%
3
5 раз 21%
0
4 раза 17%
Тоталы голов в матче
Броммапойкарна
ИФК Норрчепинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
93
57
57
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
111
66
84
210
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
204
1113
1311
321
519
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|9 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (6)
|Хаммарбю
|Джуканович Виктор
|9
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|8
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 6
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 6
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 6
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|7