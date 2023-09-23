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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Mohammad Aslam
Олесунн
1:1
Второй тайм: 71'
Стабек
0'
1:0
16' Гол
Сегберг Эрленд
1:1
45' Гол
Костадинов Калоян
46' Желтая карточка
Erik Froeysa
66' Желтая карточка
Атанга Исаак

Ход матча

16'
Сегберг Эрленд
1:0
45'
1:1
Костадинов Калоян
46'
Erik Froeysa
 
46'
Атанга Исаак
Диоп Амиду
 
46'
 
Кабран Кевин
Keegan Jelacic
60'
 
Хауген Фредрик
Хеберг-Ветти Геуте
60'
 
Бакенга Мушага
Luca Kjerrumgaard
64'
Мелланд Хенрик
Карлсбакк Маркус
 
66'
Атанга Исаак
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 30 Владение мячом, % 70
Лучшие коэффициенты
Олесунн
Ничья
Стабек
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Все Коэффициенты
1
Грютебуст
Стен
23
Erik
Froeysa
21
Диоп
Амиду
I
4
Nikolai
Soeyset
Hopland
25
Кителано
Йон
6
Сегберг
Эрленд
8
Haakon
Butli
Hammer
22
Карлсбакк
Маркус
27
Диоп
Моктар
18
Рамсланн
Мартин
29
Кристенсен
Бьорн
Мартин
21
Петтерссон
Исак
15
Оттесен
Стурла
2
Педерсен
Каспер
3
Несс Николай
20
Андресен
Александр
8
Эдвардс
Кертис
18
Хеберг-Ветти
Геуте
23
Keegan
Jelacic
17
Rasmus
Eggen
Vinge
16
Luca
Kjerrumgaard
24
Костадинов
Калоян
Олесунн
4-3-3
Стабек
4-3-3

История личных встреч

Олесунн
Стабек

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

25 матчей

36%
20%
44%
9 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
5 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

40%
32%
28%
10 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

Э
1:0
Э
4:0
Э
1:3
ТПМ
1:1
ТПМ
1:0
Э
1:1
К
3:0
Э
3:1
Э
3:0
Э
1:0
Э
1:4
Э
1:1
Э
3:0
Э
0:2
Э
3:1
Э
0:0
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
2:2
КН
3:1
Э
3:0
Э
1:0
Э
1:2
Э
2:1

Голы

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.67
0.85

Среднее время на гол

54
106

Всего голов

24
12

Голов в среднем за матч

1.85
1

Среднее время на гол

48
90

Всего голов

44
23

Голов в среднем за матч

1.76
0.92

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

51
97

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Атанга Исаак 5 0.22
Карлсбакк Маркус 3 0.13
Кристенсен Бьорн Мартин 3 0.13
Сегберг Эрленд 2 0.09
Эбийе Мозес 2 (1) 0.09
Рамсланн Мартин 1 0.04
Бармен Кристоффер 0 0
Андерсен Александр 0 0
Одемарксбаккен Кристоффер 0 0
Мунксгор Александер 0 0
Лундинг Каспер 0 0
Nikolai Soeyset Hopland 0 0
Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kasper Waarst Hoegh 5 0.24
Бакенга Мушага 5 (1) 0.24
Кабран Кевин 2 0.1
Костадинов Калоян 2 0.1
Педерсен Каспер 1 0.05
Вангберг Симен 1 0.05
Несс Николай 0 0
Крогстад Фредрик 0 0
Оттесен Стурла 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунксгор Александер 6 0
Диоп Амиду I 3 1
Фельман Давид 4 0
Бармен Кристоффер 2 1
Кольскоген Оле 3 0
Nikolai Soeyset Hopland 1 1
Андерсен Александр 2 0
Сегберг Эрленд 2 0
Кителано Йон 2 0
Лундинг Каспер 2 0
Карлсбакк Маркус 2 0
Атанга Исаак 2 0
Стёлос Александер 1 0
Мюррей Трейс 1 0
Одемарксбаккен Кристоффер 1 0
Erik Froeysa 1 0
Мое Еппе 1 0
Кристенсен Бьорн Мартин 1 0
Мелланд Хенрик 1 0
Haakon Butli Hammer 1 0
Диоп Моктар 1 0
Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукка Жонатан 3 1
Геэльмуйден Херман 4 0
Крогстад Фредрик 2 1
Сковгор Андреас 3 0
Kasper Waarst Hoegh 1 1
Вангберг Симен 2 0
Бакенга Мушага 2 0
Пахоник Тобиас 0 1
Несс Николай 1 0
Петтерссон Исак 1 0
Эдвардс Кертис 1 0

Результаты матчей

Олесунн
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Стабек
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
6
Олесунн
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
91% (10)
9% (1)
0% (0)
Стабек
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

34
4

Упущенные победы

0
7
Олесунн
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (8)
50% (11)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (14)
9% (2)
27% (6)
Стабек
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

35
7

Упущенные победы

4
13

Голы по времени матча

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
16 Не забивали 14
0
0%
2
25%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Пропущено

17
26
5 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
12%
5
19%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
2
12%
4
15%
31-45
5
29%
29%
4
15%
46-60
3
18%
1
4%
61-75
4
24%
7
27%
76-90

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
16 Не забивали 16
2
33%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

34
10
14 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
2
6%
1
10%
1-15
7
21%
3
30%
16-30
5
15%
0
0%
31-45
6
18%
0
0%
46-60
5
15%
1
10%
61-75
9
26%
5
50%
76-90

Забито

15
15
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
2
13%
5
33%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
4
27%
2
13%
31-45
4
27%
1
7%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
2
13%
4
27%
76-90

Пропущено

51
36
19 В 1-м тайме 18
32 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 17
4
8%
6
17%
1-15
8
16%
8
22%
16-30
7
14%
4
11%
31-45
11
22%
4
11%
46-60
8
16%
2
6%
61-75
13
25%
12
33%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Волеренга - Олесунн 3:1 Олесунн - Лиллестрём 1:1 Русенборг - Олесунн 4:0 Бранн - Олесунн 5:1
Олесунн - Хам-Кам 0:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Олесунн 3:1 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Олесунн - Одд 0:3 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Олесунн - Русенборг 1:0 Олесунн - Тромсё 2:3 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Бьясен - Олесунн 1:6 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Эйд - Олесунн 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Стабек - Олесунн 1:0 Олесунн - Хёугесунн 0:0
Стабек
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Стабек - Бранн 0:1 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Викинг - Стабек 1:0 Одд - Стабек 4:0
Стабек - Молде 0:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Стабек - Викинг 0:1 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Тромсё - Стабек 2:1 Стабек - Русенборг 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Хьельсос - Стабек 3:1 Стабек - Волеренга 2:1 Оссиден - Стабек 0:4 Бранн - Стабек 4:1 Стабек - Олесунн 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Молде - Стабек 2:3 Стабек - Бранн 0:2

Результаты матчей

Олесунн
Стабек

Точный счет

0:3
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

3:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
5:1
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
5 раз 45%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

3:1
4 раза 18%
1:0
4 раза 18%
0:3
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
5:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:1
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 45%
1
10 раз 45%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
0
9 раз 45%
1
6 раз 30%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Олесунн
Стабек

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
5
5
2
9
1.5
3
7
1
10
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
6
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
10
0.5
Больше Меньше
11
9
2
20
1.5
5
15
1
21
2.5
2
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 21 15 3 3 46 - 26 48
2.
Будё-Глимт
 21 14 4 3 53 - 27 46
3.
Тромсё
 21 14 3 4 32 - 21 45
4.
Молде
 21 12 4 5 47 - 23 40
5.
Бранн
 21 12 3 6 37 - 24 39
6.
Лиллестрём
 21 10 3 8 38 - 34 33
7.
Сарпсборг-08
 22 10 3 9 40 - 35 33
8.
Одд
 22 8 5 9 27 - 30 29
9.
Русенборг
 22 8 5 9 29 - 32 29
10.
Стрёмсгодсет
 21 8 2 11 25 - 28 26
11.
Хам-Кам
 21 7 2 12 30 - 45 23
12.
Волеренга
 21 5 6 10 28 - 34 21
13.
Саннефьёрд
 21 5 6 10 31 - 39 21
14.
Хёугесунн
 22 5 5 12 19 - 33 20
15.
Стабек
 1:1 21 4 5 12 19 - 34 17
16.
Олесунн
 1:1 23 3 3 17 16 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 11 8 2 1 24 - 9 26
2.
Викинг
 11 8 2 1 29 - 15 26
3.
Тромсё
 12 8 2 2 20 - 11 26
4.
Молде
 10 7 2 1 26 - 8 23
5.
Будё-Глимт
 9 6 2 1 23 - 10 20
6.
Русенборг
 12 6 2 4 19 - 15 20
7.
Сарпсборг-08
 11 6 1 4 24 - 15 19
8.
Лиллестрём
 10 6 0 4 24 - 17 18
9.
Одд
 10 5 2 3 13 - 10 17
10.
Хам-Кам
 11 5 2 4 17 - 16 17
11.
Саннефьёрд
 10 4 4 2 20 - 11 16
12.
Стрёмсгодсет
 10 5 0 5 14 - 12 15
13.
Хёугесунн
 11 4 2 5 14 - 17 14
14.
Стабек
 1:1 10 3 3 4 9 - 8 12
15.
Олесунн
 1:1 12 3 3 6 10 - 18 12
16.
Волеренга
 11 2 2 7 16 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 8 2 2 30 - 17 26
2.
Викинг
 10 7 1 2 17 - 11 22
3.
Тромсё
 9 6 1 2 12 - 10 19
4.
Молде
 11 5 2 4 21 - 15 17
5.
Лиллестрём
 11 4 3 4 14 - 17 15
6.
Сарпсборг-08
 11 4 2 5 16 - 20 14
7.
Бранн
 10 4 1 5 13 - 15 13
8.
Волеренга
 10 3 4 3 12 - 11 13
9.
Одд
 12 3 3 6 14 - 20 12
10.
Стрёмсгодсет
 11 3 2 6 11 - 16 11
11.
Русенборг
 10 2 3 5 10 - 17 9
12.
Хам-Кам
 10 2 0 8 13 - 29 6
13.
Хёугесунн
 11 1 3 7 5 - 16 6
14.
Стабек
 1:1 11 1 2 8 10 - 26 5
15.
Саннефьёрд
 11 1 2 8 11 - 28 5
16.
Олесунн
 1:1 11 0 0 11 6 - 34 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 18 (8)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 13 (4)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (1)
Викинг Трипич Златко 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 7
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Г О О О О Л - Костадинов Калоян бьет в цель!
Лучшие коэффициенты
Олесунн
Ничья
Стабек
4.12
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3.50
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6.00
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