Тур: 23. Стадион: Колор Лайн. Главный судья: Mohammad Aslam
0'
1:0
16' ГолСегберг Эрленд
1:1
45' ГолКостадинов Калоян
46' Желтая карточкаErik Froeysa
66' Желтая карточкаАтанга Исаак
Ход матча
16'
1:0
45'
46'
66'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
30 Владение мячом, % 70
23
Erik
Froeysa
21
Диоп
Амиду
I
25
Кителано
Йон
27
Диоп
Моктар
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Erik FroeysaЗащитник
-
21 Диоп АмидуЗащитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Диоп МоктарНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Харам СименЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Эбийе МозесНападающий
-
19 Атанга ИсаакНападающий
-
-
Главный тренер: Йонсен Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кабран КевинНападающий
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Олесунн
Стабек
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
25 матчей
36%
20%
44%
9 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
5 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
40%
32%
28%
10 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
1.67
0.85
Среднее время на гол
54
106
Всего голов
24
12
Голов в среднем за матч
1.85
1
Среднее время на гол
48
90
Всего голов
44
23
Голов в среднем за матч
1.76
0.92
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
51
97
Бомбардиры внутри турнира
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Атанга Исаак
|5
|0.22
|Карлсбакк Маркус
|3
|0.13
|Кристенсен Бьорн Мартин
|3
|0.13
|Сегберг Эрленд
|2
|0.09
|Эбийе Мозес
|2 (1)
|0.09
|Рамсланн Мартин
|1
|0.04
|Бармен Кристоффер
|0
|0
|Андерсен Александр
|0
|0
|Одемарксбаккен Кристоффер
|0
|0
|Мунксгор Александер
|0
|0
|Лундинг Каспер
|0
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|0
|0
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kasper Waarst Hoegh
|5
|0.24
|Бакенга Мушага
|5 (1)
|0.24
|Кабран Кевин
|2
|0.1
|Костадинов Калоян
|2
|0.1
|Педерсен Каспер
|1
|0.05
|Вангберг Симен
|1
|0.05
|Несс Николай
|0
|0
|Крогстад Фредрик
|0
|0
|Оттесен Стурла
|0
|0
Карточки
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мунксгор Александер
|6
|0
|Диоп Амиду I
|3
|1
|Фельман Давид
|4
|0
|Бармен Кристоффер
|2
|1
|Кольскоген Оле
|3
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|1
|1
|Андерсен Александр
|2
|0
|Сегберг Эрленд
|2
|0
|Кителано Йон
|2
|0
|Лундинг Каспер
|2
|0
|Карлсбакк Маркус
|2
|0
|Атанга Исаак
|2
|0
|Стёлос Александер
|1
|0
|Мюррей Трейс
|1
|0
|Одемарксбаккен Кристоффер
|1
|0
|Erik Froeysa
|1
|0
|Мое Еппе
|1
|0
|Кристенсен Бьорн Мартин
|1
|0
|Мелланд Хенрик
|1
|0
|Haakon Butli Hammer
|1
|0
|Диоп Моктар
|1
|0
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукка Жонатан
|3
|1
|Геэльмуйден Херман
|4
|0
|Крогстад Фредрик
|2
|1
|Сковгор Андреас
|3
|0
|Kasper Waarst Hoegh
|1
|1
|Вангберг Симен
|2
|0
|Бакенга Мушага
|2
|0
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|Несс Николай
|1
|0
|Петтерссон Исак
|1
|0
|Эдвардс Кертис
|1
|0
Результаты матчей
Олесунн
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Стабек
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
4
6
Олесунн
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
91% (10)
9% (1)
0% (0)
Стабек
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
34
4
Упущенные победы
0
7
Олесунн
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (8)
50% (11)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (14)
9% (2)
27% (6)
Стабек
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
35
7
Упущенные победы
4
13
Голы по времени матча
Забито
9
8
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
16 Не забивали 14
0
0%
2
25%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Пропущено
17
26
5 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
12%
5
19%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
2
12%
4
15%
31-45
5
29%
29%
4
15%
46-60
3
18%
1
4%
61-75
4
24%
7
27%
76-90
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
16 Не забивали 16
2
33%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
34
10
14 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
2
6%
1
10%
1-15
7
21%
3
30%
16-30
5
15%
0
0%
31-45
6
18%
0
0%
46-60
5
15%
1
10%
61-75
9
26%
5
50%
76-90
Забито
15
15
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
2
13%
5
33%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
4
27%
2
13%
31-45
4
27%
1
7%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
2
13%
4
27%
76-90
Пропущено
51
36
19 В 1-м тайме 18
32 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 17
4
8%
6
17%
1-15
8
16%
8
22%
16-30
7
14%
4
11%
31-45
11
22%
4
11%
46-60
8
16%
2
6%
61-75
13
25%
12
33%
76-90
Результаты последних матчей
Олесунн
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Волеренга - Олесунн 3:1 Олесунн - Лиллестрём 1:1 Русенборг - Олесунн 4:0 Бранн - Олесунн 5:1
Олесунн - Хам-Кам 0:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Олесунн 3:1 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Олесунн - Одд 0:3 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Олесунн - Русенборг 1:0 Олесунн - Тромсё 2:3 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Бьясен - Олесунн 1:6 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Эйд - Олесунн 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Стабек - Олесунн 1:0 Олесунн - Хёугесунн 0:0
Стабек
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Стабек - Бранн 0:1 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Викинг - Стабек 1:0 Одд - Стабек 4:0
Стабек - Молде 0:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Стабек - Викинг 0:1 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Тромсё - Стабек 2:1 Стабек - Русенборг 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Хьельсос - Стабек 3:1 Стабек - Волеренга 2:1 Оссиден - Стабек 0:4 Бранн - Стабек 4:1 Стабек - Олесунн 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Молде - Стабек 2:3 Стабек - Бранн 0:2
Результаты матчей
Олесунн
Стабек
Точный счет
0:3
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
3:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
5:1
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
5 раз 45%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
3:1
4 раза 18%
1:0
4 раза 18%
0:3
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
5:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:1
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 45%
1
10 раз 45%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
0
9 раз 45%
1
6 раз 30%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Олесунн
Стабек
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
55
29
37
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1210
Больше Меньше
119
220
515
121
218
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|15
|3
|3
|46 - 26
|48
|2.
|21
|14
|4
|3
|53 - 27
|46
|3.
|21
|14
|3
|4
|32 - 21
|45
|4.
|21
|12
|4
|5
|47 - 23
|40
|5.
|21
|12
|3
|6
|37 - 24
|39
|6.
|21
|10
|3
|8
|38 - 34
|33
|7.
|22
|10
|3
|9
|40 - 35
|33
|8.
|22
|8
|5
|9
|27 - 30
|29
|9.
|22
|8
|5
|9
|29 - 32
|29
|10.
|21
|8
|2
|11
|25 - 28
|26
|11.
|21
|7
|2
|12
|30 - 45
|23
|12.
|21
|5
|6
|10
|28 - 34
|21
|13.
|21
|5
|6
|10
|31 - 39
|21
|14.
|22
|5
|5
|12
|19 - 33
|20
|15.
|1:1
|21
|4
|5
|12
|19 - 34
|17
|16.
|1:1
|23
|3
|3
|17
|16 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|24 - 9
|26
|2.
|11
|8
|2
|1
|29 - 15
|26
|3.
|12
|8
|2
|2
|20 - 11
|26
|4.
|10
|7
|2
|1
|26 - 8
|23
|5.
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|6.
|12
|6
|2
|4
|19 - 15
|20
|7.
|11
|6
|1
|4
|24 - 15
|19
|8.
|10
|6
|0
|4
|24 - 17
|18
|9.
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|10.
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|11.
|10
|4
|4
|2
|20 - 11
|16
|12.
|10
|5
|0
|5
|14 - 12
|15
|13.
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|14.
|1:1
|10
|3
|3
|4
|9 - 8
|12
|15.
|1:1
|12
|3
|3
|6
|10 - 18
|12
|16.
|11
|2
|2
|7
|16 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|30 - 17
|26
|2.
|10
|7
|1
|2
|17 - 11
|22
|3.
|9
|6
|1
|2
|12 - 10
|19
|4.
|11
|5
|2
|4
|21 - 15
|17
|5.
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|6.
|11
|4
|2
|5
|16 - 20
|14
|7.
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|8.
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|13
|9.
|12
|3
|3
|6
|14 - 20
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|11.
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|12.
|10
|2
|0
|8
|13 - 29
|6
|13.
|11
|1
|3
|7
|5 - 16
|6
|14.
|1:1
|11
|1
|2
|8
|10 - 26
|5
|15.
|11
|1
|2
|8
|11 - 28
|5
|16.
|1:1
|11
|0
|0
|11
|6 - 34
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|18 (8)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|13 (4)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|11 (6)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|7
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 4