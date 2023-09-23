Тур: 9. Стадион: Городской стадион Вроцлава. Главный судья: Франковски Бартож
1:0
Второй тайм: 86'
0'
1:0
41' ГолНауэль Матиас
42' Желтая карточкаПырка Аркадиуш
45' Вторая желтая карточкаПырка Аркадиуш
69' Желтая карточкаЛещыньски Рафал
Ход матча
41'
1:0
42'
45'
69'
33
Маценко
Егор
26
Индже
Бурак
17
Шварц
Петр
24
Хэйтли
Том
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Маценко ЕгорЗащитник
- Полузащитник
-
26 Индже БуракПолузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Karol Borys
-
Главный тренер: Магера Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Шленск Вроцлав
Пяст
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
72.7%
8 побед 8 ничьих 0 побед
23 матча
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 11 побед
34 матча
26.5%
26.5%
47%
9 побед 9 ничьих 16 побед
Первый тайм
20.6%
41.2%
38.2%
7 побед 14 ничьих 13 побед
Второй тайм
23.5%
44.1%
32.4%
8 побед 15 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
14
Голов в среднем за матч
1.53
0.82
Среднее время на гол
58
109
Всего голов
23
23
Голов в среднем за матч
1.35
1.35
Среднее время на гол
66
66
Всего голов
49
37
Голов в среднем за матч
1.44
1.09
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
62
82
Бомбардиры внутри турнира
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|8 (5)
|0.89
|Науэль Матиас
|2
|0.22
|Самец-Талар Пётр
|1
|0.11
|Шварц Петр
|1
|0.11
|Кончковски Мартин
|1
|0.11
|Индже Бурак
|1
|0.11
|Patryk Szwedzik
|1
|0.11
|Палюшек Александр
|1
|0.11
|Янасик Патрик
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
|Петков Алекс
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзичек Патрик
|3 (3)
|0.33
|Serhij Krykun
|1
|0.11
|Храпек Михал
|1 (1)
|0.11
|Michael Ameyaw
|0
|0
Карточки
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Покорны Петер
|4
|0
|Экспозито Эрик
|3
|0
|Жуковски Матеуш
|3
|0
|Кончковски Мартин
|2
|0
|Ольсен Патрик
|2
|0
|Петков Алекс
|2
|0
|Бейгер Лукаш
|2
|0
|Науэль Матиас
|1
|0
|Patryk Szwedzik
|1
|0
|Маценко Егор
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пырка Аркадиуш
|3
|1
|Дзичек Патрик
|4
|0
|Храпек Михал
|3
|0
|Томашевич Гжегож
|3
|0
|Катранис Александрос
|2
|0
|Мосур Ариэль
|2
|0
|Aleksandar Vukovic
|1
|0
|Червински Якуб
|1
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
|Michael Ameyaw
|1
|0
|Gabriel Kirejczyk
|1
|0
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Пяст
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
2
Шленск Вроцлав
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Пяст
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
8
2
Шленск Вроцлав
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Пяст
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
9
4
Голы по времени матча
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
2
33%
1
50%
76-90
Пропущено
4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
3
75%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
3
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
6
67%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Забито
15
5
4 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
2
40%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
2
40%
61-75
8
53%
1
20%
76-90
Пропущено
9
7
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
5
56%
3
43%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
1
11%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3 Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2
Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Шленск Вроцлав 2:1 Шленск Вроцлав - Опава 0:1 Шленск Вроцлав - Тыхы 1:2 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 3:2 Шленск Вроцлав - Медзь Легница 0:0 Явор Иваньица - Шленск Вроцлав 0:8 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Медзь Легница 4:2 Шленск Вроцлав - Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 1:1 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 0:1 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0
Пяст
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Пяст - Легия 1:1 Рух Хожув - Пяст 0:3 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Пяст - Рух Хожув 0:0
Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Ракув 2:1 Гурник Забже - Пяст 0:0 Сталь Мелец - Пяст 0:0 Пяст - Лех 1:2 Пяст - Бельско-Бяла 3:0 Рух Хожув - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Пяст 2:3 Пяст - Лехия Гданьск 3:1 Пяст - Радуния Стезика 3:0 Варта Познань - Пяст 1:1 Пяст - Корона Кельце 2:1 Радомяк Радом - Пяст 0:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Видзев Лодзь - Пяст 2:3 Пяст - Висла Плоцк 1:0
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
Пяст
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Шленск Вроцлав
Пяст
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
17
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|6
|1
|2
|16 - 9
|19
|2.
|8
|5
|1
|2
|17 - 12
|16
|3.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|5.
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|8.
|9
|3
|2
|4
|11 - 12
|11
|9.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|10.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|11.
|7
|3
|0
|4
|6 - 8
|9
|12.
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|13.
|8
|2
|3
|3
|5 - 10
|9
|14.
|0:1
|9
|1
|6
|2
|6 - 7
|9
|15.
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|16.
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|17.
|8
|1
|3
|4
|6 - 9
|6
|18.
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|3.
|4
|4
|0
|0
|13 - 5
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|5.
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|6.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|7.
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|8.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|10.
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|11.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|12.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|13.
|0:1
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|15.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|16.
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|17.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|18.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|2.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|3.
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|4.
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|5.
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|6.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|8.
|0:1
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|13.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|15.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|16.
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|5
|0
|0
|5
|1 - 9
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|8 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|6 (1)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|5 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|4
|Варта Познань
|Шмыт Каетан
|4
|Видзев Лодзь
|Сильва Луис
|2 2
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 3
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 3
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|1 3
|Пуща Неполомице
|Konrad Stepien
|1 3