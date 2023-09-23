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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 17902 Главный судья: Франковски Бартож
Шленск Вроцлав
1:0
Конец матча
Пяст
0'
1:0
41' Гол
Науэль Матиас
42' Желтая карточка
Пырка Аркадиуш
45' Вторая желтая карточка
Пырка Аркадиуш
69' Желтая карточка
Лещыньски Рафал
90' Желтая карточка
Гук Томаш
1:0
90' Не забитый пенальти
Экспозито Эрик
90' Желтая карточка
Самец-Талар Пётр
90'+8
12
Лещыньски
Рафал
27
Кончковски
Мартин
5
Петков
Алекс
4
Бейгер
Лукаш
33
Маценко
Егор
16
Покорны
Петер
26
Индже
Бурак
17
Шварц
Петр
8
Ольсен
Патрик
10
Науэль
Матиас
9
Экспозито
Эрик
26
Плах
Франтишек
77
Пырка
Аркадиуш
2
Мосур
Ариэль
5
Гук
Томаш
98
Катранис
Александрос
20
Томашевич
Гжегож
24
Хэйтли
Том
44
Serhij
Krykun
6
Храпек
Михал
19
Michael
Ameyaw
27
Gabriel
Kirejczyk
Шленск Вроцлав
4-1-4-1
Пяст
4-2-3-1

История личных встреч

Шленск Вроцлав
Пяст

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
72.7%
8 побед 8 ничьих 0 побед

23 матча

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 11 побед

34 матча

26.5%
26.5%
47%
9 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

20.6%
41.2%
38.2%
7 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

23.5%
44.1%
32.4%
8 побед 15 ничьих 11 побед

История матчей

Э
0:1
ТМК
0:1
Э
1:1
Э
1:3
Э
1:1
Э
2:0
Э
2:0
ЭГА
1:0
Э
0:3
Э
2:1
Э
2:0
Э
4:1
Э
3:1
Э
2:2
Э
1:1
ЭГБ
2:0
Э
3:4
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:2
Э
2:0
Э
3:0
Э
0:0
Э
0:0
Э
1:1
Э
3:2
Э
1:3
Э
2:2
Э
2:1
Э
0:1
КЛ
1:2
OE
0:1
КЛ
3:1
ВД
1:0

Голы

Всего голов

26
14

Голов в среднем за матч

1.53
0.82

Среднее время на гол

58
109

Всего голов

23
23

Голов в среднем за матч

1.35
1.35

Среднее время на гол

66
66

Всего голов

49
37

Голов в среднем за матч

1.44
1.09

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

62
82

Бомбардиры внутри турнира

Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 8 (5) 0.89
Науэль Матиас 2 0.22
Самец-Талар Пётр 1 0.11
Шварц Петр 1 0.11
Кончковски Мартин 1 0.11
Индже Бурак 1 0.11
Patryk Szwedzik 1 0.11
Палюшек Александр 1 0.11
Янасик Патрик 0 0
Ястржембски Деннис 0 0
Петков Алекс 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзичек Патрик 3 (3) 0.33
Serhij Krykun 1 0.11
Храпек Михал 1 (1) 0.11
Michael Ameyaw 0 0

Карточки

Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Покорны Петер 4 0
Экспозито Эрик 3 0
Жуковски Матеуш 3 0
Кончковски Мартин 2 0
Ольсен Патрик 2 0
Петков Алекс 2 0
Бейгер Лукаш 2 0
Лещыньски Рафал 1 0
Науэль Матиас 1 0
Самец-Талар Пётр 1 0
Patryk Szwedzik 1 0
Маценко Егор 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пырка Аркадиуш 3 1
Дзичек Патрик 4 0
Храпек Михал 3 0
Томашевич Гжегож 3 0
Катранис Александрос 2 0
Мосур Ариэль 2 0
Aleksandar Vukovic 1 0
Червински Якуб 1 0
Гук Томаш 1 0
Феликс Хорхе 1 0
Michael Ameyaw 1 0
Gabriel Kirejczyk 1 0

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Пяст
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2
Шленск Вроцлав
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Пяст
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

8
2
Шленск Вроцлав
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Пяст
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

9
4

Голы по времени матча

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
3
75%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
3
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
6
67%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Забито

16
5
5 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
0 Не забивали 4
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
2
40%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
2
40%
61-75
8
50%
1
20%
76-90

Пропущено

9
8
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
5
56%
3
38%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
1
11%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Шленск Вроцлав
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3 Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2
Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Шленск Вроцлав 2:1 Шленск Вроцлав - Опава 0:1 Шленск Вроцлав - Тыхы 1:2 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 3:2 Шленск Вроцлав - Медзь Легница 0:0 Явор Иваньица - Шленск Вроцлав 0:8 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Медзь Легница 4:2 Шленск Вроцлав - Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 1:1 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 0:1 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0
Пяст
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Пяст - Легия 1:1 Рух Хожув - Пяст 0:3 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Пяст - Рух Хожув 0:0
Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Ракув 2:1 Гурник Забже - Пяст 0:0 Сталь Мелец - Пяст 0:0 Пяст - Лех 1:2 Пяст - Бельско-Бяла 3:0 Рух Хожув - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Пяст 2:3 Пяст - Лехия Гданьск 3:1 Пяст - Радуния Стезика 3:0 Варта Познань - Пяст 1:1 Пяст - Корона Кельце 2:1 Радомяк Радом - Пяст 0:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Видзев Лодзь - Пяст 2:3 Пяст - Висла Плоцк 1:0

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
Пяст

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

3:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
1:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Шленск Вроцлав
Пяст

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
1
8
2
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 9 6 1 2 16 - 9 19
2.
Ягеллония Белосток
 8 5 1 2 17 - 12 16
3.
Легия
 6 4 2 0 12 - 3 14
4.
Ракув
 6 4 1 1 11 - 4 13
5.
Заглембе Любин
 8 4 1 3 10 - 11 13
6.
Погонь Щецин
 8 4 0 4 11 - 9 12
7.
Сталь Мелец
 8 3 3 2 12 - 9 12
8.
Лех
 6 3 2 1 9 - 6 11
9.
Радомяк Радом
 9 3 2 4 11 - 12 11
10.
Видзев Лодзь
 9 3 2 4 11 - 13 11
11.
Краковия
 8 2 4 2 7 - 11 10
12.
Варта Познань
 8 2 3 3 10 - 10 9
13.
Гурник Забже
 8 2 3 3 5 - 10 9
14.
Пяст
 9 1 6 2 6 - 7 9
15.
Пуща Неполомице
 9 2 2 5 9 - 16 8
16.
ЛКС Лодзь
 9 2 1 6 6 - 14 7
17.
Корона Кельце
 8 1 3 4 6 - 9 6
18.
Рух Хожув
 8 1 3 4 6 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 5 4 1 0 10 - 2 13
2.
Легия
 4 4 0 0 10 - 1 12
3.
Ягеллония Белосток
 4 4 0 0 13 - 5 12
4.
Сталь Мелец
 5 3 2 0 11 - 5 11
5.
Заглембе Любин
 4 3 1 0 5 - 2 10
6.
Шленск Вроцлав
 4 3 0 1 7 - 4 9
7.
Видзев Лодзь
 4 3 0 1 6 - 4 9
8.
Пуща Неполомице
 4 2 1 1 5 - 5 7
9.
ЛКС Лодзь
 4 2 1 1 5 - 5 7
10.
Погонь Щецин
 4 2 0 2 5 - 6 6
11.
Корона Кельце
 4 1 2 1 4 - 3 5
12.
Радомяк Радом
 4 1 2 1 5 - 5 5
13.
Пяст
 4 1 2 1 4 - 4 5
14.
Гурник Забже
 4 1 2 1 2 - 3 5
15.
Краковия
 4 1 2 1 4 - 7 5
16.
Варта Познань
 5 1 2 2 4 - 5 5
17.
Лех
 2 1 1 0 3 - 1 4
18.
Рух Хожув
 3 1 1 1 3 - 2 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 5 3 1 1 9 - 5 10
2.
Лех
 4 2 1 1 6 - 5 7
3.
Погонь Щецин
 4 2 0 2 6 - 3 6
4.
Радомяк Радом
 5 2 0 3 6 - 7 6
5.
Краковия
 4 1 2 1 3 - 4 5
6.
Варта Познань
 3 1 1 1 6 - 5 4
7.
Ягеллония Белосток
 4 1 1 2 4 - 7 4
8.
Гурник Забже
 4 1 1 2 3 - 7 4
9.
Пяст
 5 0 4 1 2 - 3 4
10.
Заглембе Любин
 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Легия
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Видзев Лодзь
 5 0 2 3 5 - 9 2
13.
Рух Хожув
 5 0 2 3 3 - 8 2
14.
Сталь Мелец
 3 0 1 2 1 - 4 1
15.
Корона Кельце
 4 0 1 3 2 - 6 1
16.
Пуща Неполомице
 5 0 1 4 4 - 11 1
17.
Ракув
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
ЛКС Лодзь
 5 0 0 5 1 - 9 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 8 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 6 (1)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 5 (1)
Легия Пекхарт Томаш 4
Варта Познань Шмыт Каетан 4
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Сильва Луис 2 2
Легия Енджейчик Артур 1 3
Легия Жозуэ Филипе 1 3
Заглембе Любин Налепа Михал 1 3
Пуща Неполомице Konrad Stepien 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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