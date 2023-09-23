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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Радомяк Радом
1:1
Второй тайм: 56'
Пуща Неполомице
0'
0:0
26' Не забитый пенальти
Вольски Рафал
0:1
49' Гол
Lukasz Solowiej
1:1
51' Гол
Pedro Rodriguez2

Ход матча

26'
Вольски Рафал
0:0
49'
0:1
Lukasz Solowiej
(Холевяк Матеуш)
51'
Pedro Rodriguez2
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Радомяк Радом
Ничья
Пуща Неполомице
3.90
3.95
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6.80
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Все Коэффициенты
12
Albert
Posiadala
13
Гжесик
Ян
16
Цихоцки
Матеуш
92
Майк
Сестор
33
Абрамович
Давид
77
Донис
Христос
6
Michal
Kaput
7
Семеду
Лисандру
27
Вольски
Рафал
20
Машаду
Луиш
96
Pedro
Rodriguez2
48
Зых
Оливер
6
Marcel
Pieczek
22
Крачун
Артур
27
Lukasz
Solowiej
3
Якуба
Роман
93
Bartlomiej
Poczobut
70
Хайда
Войцех
17
Бартош
Якуб
10
Hubert
Tomalski
11
Холевяк
Матеуш
24
Мешанович
Мурис
Радомяк Радом
4-2-3-1
Пуща Неполомице
4-2-3-1

История личных встреч

Радомяк Радом
Пуща Неполомице

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПД
0:4
ПД
2:0
ПД
4:0
ПД
1:1
ВД
0:0
ВД
0:1
ВД
1:0
ВД
0:0

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Среднее время на гол

72
180

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1
0.75

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

90
120

Бомбардиры внутри турнира

Радомяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pedro Rodriguez2 5 0.56
Вольски Рафал 1 0.11
Донис Христос 1 0.11
Семеду Лисандру 1 0.11
Цихоцки Матеуш 1 0.11
Роча Леонардо 1 0.11
Абрамович Давид 0 0
Кастаньеда Франк 0 0
Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lukasz Solowiej 2 0.22
Крачун Артур 2 (2) 0.22
Холевяк Матеуш 1 0.11
Кидрич Рок 1 0.11
Вальски Михал 1 0.11
Семашко Артур 1 0.11
Piotr Mrozinski 0 0
Запольник Камиль 0 0
Якуба Роман 0 0

Карточки

Радомяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранко Рафаэл 4 0
Цихоцки Матеуш 2 0
Машаду Луиш 2 0
Гжесик Ян 2 0
Майк Сестор 1 0
Вольски Рафал 1 0
Донис Христос 1 0
Damian Jakubik 1 0
Семеду Лисандру 1 0
Роча Леонардо 1 0
Michal Kaput 1 0
Pedro Rodriguez2 1 0
Новаес Пальярес Луис Густаво 1 0
Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Konrad Stepien 3 1
Крачун Артур 3 1
Jacub Serafin 4 0
Семашко Артур 2 0
Хайда Войцех 2 0
Майчрзак Джордан 2 0
Мешанович Мурис 1 0
Piotr Mrozinski 1 0
Холевяк Матеуш 1 0
Кой Михал 1 0
Бартош Якуб 1 0
Запольник Камиль 1 0
Hubert Tomalski 1 0
Кидрич Рок 1 0
Якуба Роман 1 0

Результаты матчей

Радомяк Радом
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Пуща Неполомице
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
Радомяк Радом
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Пуща Неполомице
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

4
4
Радомяк Радом
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Пуща Неполомице
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
3
60%
76-90

Забито

10
8
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
3
30%
1
13%
1-15
3
30%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
1
10%
2
25%
76-90

Пропущено

11
15
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
2
13%
16-30
3
27%
3
20%
31-45
2
18%
3
20%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
1
9%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Радомяк Радом
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2
Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Радомяк Радом - Краковия 0:1 Лех - Радомяк Радом 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1 Радомяк Радом - Заглембе Сосновец 0:1 Радомяк Радом - Тыхы 0:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 2:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 4:0 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Варта Познань - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Пяст 0:1 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 0:1 Радомяк Радом - Лех 1:1 Краковия - Радомяк Радом 3:0 Радомяк Радом - Ракув 0:0
Пуща Неполомице
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0
Пуща Неполомице - Легия 1:1 Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 ГКС Катовице - Пуща Неполомице 3:1 Пуща Неполомице - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Пуща Неполомице - Вишиста Краков 0:0 Подбескидзе - Пуща Неполомице 1:3 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:3 Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 2:3 Висла Краков - Пуща Неполомице 1:4 Пуща Неполомице - Хробры Глогув 0:1 СКРА Ченстохова - Пуща Неполомице 0:3 Пуща Неполомице - Тыхы 2:1 ГКС Катовице - Пуща Неполомице 2:2

Результаты матчей

Радомяк Радом
Пуща Неполомице

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Радомяк Радом
Пуща Неполомице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
3
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
2
3
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
2
6
1
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 8 5 1 2 15 - 9 16
2.
Ягеллония Белосток
 8 5 1 2 17 - 12 16
3.
Легия
 6 4 2 0 12 - 3 14
4.
Ракув
 6 4 1 1 11 - 4 13
5.
Заглембе Любин
 8 4 1 3 10 - 11 13
6.
Сталь Мелец
 8 3 3 2 12 - 9 12
7.
Лех
 6 3 2 1 9 - 6 11
8.
Радомяк Радом
 1:1 9 3 2 4 11 - 12 11
9.
Видзев Лодзь
 9 3 2 4 11 - 13 11
10.
Краковия
 7 2 4 1 6 - 6 10
11.
Погонь Щецин
 7 3 0 4 6 - 8 9
12.
Варта Познань
 8 2 3 3 10 - 10 9
13.
Гурник Забже
 8 2 3 3 5 - 10 9
14.
Пяст
 8 1 6 1 6 - 6 9
15.
Пуща Неполомице
 1:1 9 2 2 5 9 - 16 8
16.
ЛКС Лодзь
 9 2 1 6 6 - 14 7
17.
Корона Кельце
 8 1 3 4 6 - 9 6
18.
Рух Хожув
 8 1 3 4 6 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 5 4 1 0 10 - 2 13
2.
Легия
 4 4 0 0 10 - 1 12
3.
Ягеллония Белосток
 4 4 0 0 13 - 5 12
4.
Сталь Мелец
 5 3 2 0 11 - 5 11
5.
Заглембе Любин
 4 3 1 0 5 - 2 10
6.
Видзев Лодзь
 4 3 0 1 6 - 4 9
7.
ЛКС Лодзь
 4 2 1 1 5 - 5 7
8.
Пуща Неполомице
 1:1 4 2 1 1 5 - 5 7
9.
Шленск Вроцлав
 3 2 0 1 6 - 4 6
10.
Погонь Щецин
 4 2 0 2 5 - 6 6
11.
Краковия
 3 1 2 0 3 - 2 5
12.
Корона Кельце
 4 1 2 1 4 - 3 5
13.
Пяст
 4 1 2 1 4 - 4 5
14.
Радомяк Радом
 1:1 4 1 2 1 5 - 5 5
15.
Гурник Забже
 4 1 2 1 2 - 3 5
16.
Варта Познань
 5 1 2 2 4 - 5 5
17.
Лех
 2 1 1 0 3 - 1 4
18.
Рух Хожув
 3 1 1 1 3 - 2 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 5 3 1 1 9 - 5 10
2.
Лех
 4 2 1 1 6 - 5 7
3.
Радомяк Радом
 1:1 5 2 0 3 6 - 7 6
4.
Краковия
 4 1 2 1 3 - 4 5
5.
Варта Познань
 3 1 1 1 6 - 5 4
6.
Ягеллония Белосток
 4 1 1 2 4 - 7 4
7.
Гурник Забже
 4 1 1 2 3 - 7 4
8.
Пяст
 4 0 4 0 2 - 2 4
9.
Погонь Щецин
 3 1 0 2 1 - 2 3
10.
Заглембе Любин
 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Легия
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Видзев Лодзь
 5 0 2 3 5 - 9 2
13.
Рух Хожув
 5 0 2 3 3 - 8 2
14.
Сталь Мелец
 3 0 1 2 1 - 4 1
15.
Корона Кельце
 4 0 1 3 2 - 6 1
16.
Пуща Неполомице
 1:1 5 0 1 4 4 - 11 1
17.
Ракув
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
ЛКС Лодзь
 5 0 0 5 1 - 9 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 8 (2)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 5 (1)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 5 (1)
Легия Пекхарт Томаш 4
Варта Познань Шмыт Каетан 4
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Сильва Луис 2 2
Легия Енджейчик Артур 1 3
Легия Жозуэ Филипе 1 3
Заглембе Любин Налепа Михал 1 3
Пуща Неполомице Konrad Stepien 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 51'
    Г О О О О Л - Pedro бьет в цель!
  • 49'
    Холевяк Матеуш сделал результативную передачу.
  • 49'
    Г О О О О Л - Lukasz Solowiej бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 26'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Вольски Рафал пробил пенальти, но не смог забить!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 62% завершится ничьей.
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    1.62 ПОСТАВИТЬ
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Радомяк Радом
Ничья
Пуща Неполомице
3.90
3.95
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6.80
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Радомяк Радом
Пуща Неполомице
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