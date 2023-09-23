Тур: 9. Стадион: Stadion im. Braci Czachorow.
1:1
Второй тайм: 56'
0'
0:0
26' Не забитый пенальтиВольски Рафал
0:1
49' ГолLukasz Solowiej
1:1
51' ГолPedro Rodriguez2
Ход матча
26'
0:0
49'
51'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
13
Гжесик
Ян
92
Майк
Сестор
20
Машаду
Луиш
48
Зых
Оливер
22
Крачун
Артур
70
Хайда
Войцех
17
Бартош
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Гжесик ЯнЗащитник
- Защитник
-
92 Майк СесторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
5 Са ЭлдерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Семеду ЭдиПолузащитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
48 Зых ОливерВратарь
- Защитник
-
22 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Хайда ВойцехПолузащитник
-
17 Бартош ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Кой МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Jakub Stec
-
-
30 Adam Kramarz
-
20 Filip Gil
-
Главный тренер: Tomasz Tulacz
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Радомяк Радом
Пуща Неполомице
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.5
Среднее время на гол
72
180
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1
0.75
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
90
120
Бомбардиры внутри турнира
Радомяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pedro Rodriguez2
|5
|0.56
|Вольски Рафал
|1
|0.11
|Донис Христос
|1
|0.11
|Семеду Лисандру
|1
|0.11
|Цихоцки Матеуш
|1
|0.11
|Роча Леонардо
|1
|0.11
|Абрамович Давид
|0
|0
|Кастаньеда Франк
|0
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lukasz Solowiej
|2
|0.22
|Крачун Артур
|2 (2)
|0.22
|Холевяк Матеуш
|1
|0.11
|Кидрич Рок
|1
|0.11
|Вальски Михал
|1
|0.11
|Семашко Артур
|1
|0.11
|Piotr Mrozinski
|0
|0
|Запольник Камиль
|0
|0
|Якуба Роман
|0
|0
Карточки
Радомяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранко Рафаэл
|4
|0
|Цихоцки Матеуш
|2
|0
|Машаду Луиш
|2
|0
|Гжесик Ян
|2
|0
|Майк Сестор
|1
|0
|Вольски Рафал
|1
|0
|Донис Христос
|1
|0
|Damian Jakubik
|1
|0
|Семеду Лисандру
|1
|0
|Роча Леонардо
|1
|0
|Michal Kaput
|1
|0
|Pedro Rodriguez2
|1
|0
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|1
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Konrad Stepien
|3
|1
|Крачун Артур
|3
|1
|Jacub Serafin
|4
|0
|Семашко Артур
|2
|0
|Хайда Войцех
|2
|0
|Майчрзак Джордан
|2
|0
|Мешанович Мурис
|1
|0
|Piotr Mrozinski
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Кой Михал
|1
|0
|Бартош Якуб
|1
|0
|Запольник Камиль
|1
|0
|Hubert Tomalski
|1
|0
|Кидрич Рок
|1
|0
|Якуба Роман
|1
|0
Результаты матчей
Радомяк Радом
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Пуща Неполомице
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
3
Радомяк Радом
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Пуща Неполомице
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
4
4
Радомяк Радом
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Пуща Неполомице
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Пропущено
4
10
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
3
60%
76-90
Забито
10
8
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
3
30%
1
13%
1-15
3
30%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
1
10%
2
25%
76-90
Пропущено
11
15
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
2
13%
16-30
3
27%
3
20%
31-45
2
18%
3
20%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
1
9%
6
40%
76-90
Результаты последних матчей
Радомяк Радом
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2
Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Радомяк Радом - Краковия 0:1 Лех - Радомяк Радом 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1 Радомяк Радом - Заглембе Сосновец 0:1 Радомяк Радом - Тыхы 0:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 2:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 4:0 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Варта Познань - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Пяст 0:1 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 0:1 Радомяк Радом - Лех 1:1 Краковия - Радомяк Радом 3:0 Радомяк Радом - Ракув 0:0
Пуща Неполомице
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0
Пуща Неполомице - Легия 1:1 Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 ГКС Катовице - Пуща Неполомице 3:1 Пуща Неполомице - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Пуща Неполомице - Вишиста Краков 0:0 Подбескидзе - Пуща Неполомице 1:3 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:3 Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 2:3 Висла Краков - Пуща Неполомице 1:4 Пуща Неполомице - Хробры Глогув 0:1 СКРА Ченстохова - Пуща Неполомице 0:3 Пуща Неполомице - Тыхы 2:1 ГКС Катовице - Пуща Неполомице 2:2
Результаты матчей
Радомяк Радом
Пуща Неполомице
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Радомяк Радом
Пуща Неполомице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
22
32
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
44
26
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|15 - 9
|16
|2.
|8
|5
|1
|2
|17 - 12
|16
|3.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|5.
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|8.
|1:1
|9
|3
|2
|4
|11 - 12
|11
|9.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|10.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|11.
|7
|3
|0
|4
|6 - 8
|9
|12.
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|13.
|8
|2
|3
|3
|5 - 10
|9
|14.
|8
|1
|6
|1
|6 - 6
|9
|15.
|1:1
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|16.
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|17.
|8
|1
|3
|4
|6 - 9
|6
|18.
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|3.
|4
|4
|0
|0
|13 - 5
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|5.
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|6.
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|7.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|1:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|9.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|11.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|12.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|13.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|15.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|16.
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|17.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|18.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|2.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|3.
|1:1
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|4.
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|5.
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|6.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|8.
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|13.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|15.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|16.
|1:1
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|5
|0
|0
|5
|1 - 9
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|8 (2)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|5 (1)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|5 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|4
|Варта Познань
|Шмыт Каетан
|4
|Видзев Лодзь
|Сильва Луис
|2 2
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 3
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 3
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|1 3
|Пуща Неполомице
|Konrad Stepien
|1 3