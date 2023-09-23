Тур: 9. Стадион: Городской стадион Познань. Зрители: 15527 Главный судья: Karol Arys
2:1
Конец матча
0'
0:1
23' ГолДоманьски Мацей
1:1
37' ГолВельде Кристоффер
2:1
40' ГолМархвиньски Филип
44' Желтая карточкаВельде Кристоффер
90'+5
Ход матча
23'
0:1
37'
40'
23
Блажич
Миха
15
Гургул
Михал
21
Хотич
Дино
18
Piotr
Wlazlo
17
Шкурин
Илья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Блажич МихаЗащитник
-
15 Гургул МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хотич ДиноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
54 Вилак ФилипПолузащитник
-
17 Шимчак ФилипНападающий
- Нападающий
-
90 Собех АртурНападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шкурин ИльяНападающий
- Запасные игроки
-
13 Ялоха КонрадВратарь
-
22 Брито РафаэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
История личных встреч
Лех
Сталь Мелец
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.5
1.67
Среднее время на гол
180
54
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
0.86
1.29
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
105
70
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мархвиньски Филип
|4
|0.57
|Вельде Кристоффер
|2 (1)
|0.29
|Исхак Микаэль
|1
|0.14
|Блажич Миха
|1
|0.14
|Червински Алан
|1
|0.14
|Дагерстол Филип
|1
|0.14
|Шимчак Филип
|1
|0.14
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Хотич Дино
|0
|0
|Ба-Луа Адриэль
|0
|0
|Соуза Афонсу
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доманьски Мацей
|3
|0.33
|Шкурин Илья
|3
|0.33
|Koki Hinokio
|2
|0.22
|Гетингер Крыстян
|1
|0.11
|Тромбка Михал
|1
|0.11
|Мерилуото Кай
|1
|0.11
|Эсселинк Берт
|1
|0.11
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0.11
|Piotr Wlazlo
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравски Радослав
|2
|1
|Карлстрём Йеспер
|3
|0
|Вельде Кристоффер
|2
|0
|Шимчак Филип
|2
|0
|Собех Артур
|1
|0
|Дуглас Барри
|1
|0
|Исхак Микаэль
|1
|0
|Беднарек Филип
|1
|0
|Андерссон Элиас
|1
|0
|Червински Алан
|1
|0
|Милич Антонио
|1
|0
|Дагерстол Филип
|1
|0
|Соуза Афонсу
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эхманн Марко
|4
|0
|Piotr Wlazlo
|3
|0
|Koki Hinokio
|3
|0
|Гетингер Крыстян
|2
|0
|Leandro VIII
|1
|0
|Kamil Pajnowski
|1
|0
|Тромбка Михал
|1
|0
|Шкурин Илья
|1
|0
|Кохальски Матеуш
|1
|0
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0
Результаты матчей
Лех
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сталь Мелец
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Лех
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сталь Мелец
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
11
Лех
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сталь Мелец
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
6
13
Голы по времени матча
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
60%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
1
50%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
11
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
3
50%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Забито
11
13
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
4
31%
16-30
3
27%
5
38%
31-45
3
27%
2
15%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
7
11
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
4
57%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
1
14%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Варта Познань - Лех 0:2 Лех - Гурник Забже 1:1 Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Спартак Трнава - Лех 3:1
Лех - Спартак Трнава 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Кауно Жальгирис - Лех 1:2 Лех - Радомяк Радом 2:0 Лех - Кауно Жальгирис 3:1 Пяст - Лех 1:2 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 Лех - Баник Острава 1:1 Лех - Слован Либерец 1:3 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Корона Кельце - Лех 0:3 Ракув - Лех 0:2 Лех - Краковия 3:0 Лех - Гурник Забже 0:1 Радомяк Радом - Лех 1:1 Фиорентина - Лех 2:3
Сталь Мелец
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 3:1 Рух Хожув - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0
Ракув - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:0 Сталь Мелец - Краковия 2:2 Сталь Мелец - Сталь Жешув 3:2 Сталь Мелец - Сярка Тарнобжег 1:1 Сталь Мелец - Заря 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 2:3 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 2:1 Сталь Мелец - Варта Познань 1:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 0:0 Висла Плоцк - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2
Результаты матчей
Лех
Сталь Мелец
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Лех
Сталь Мелец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
45
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|8 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|6 (1)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|5 (1)
|Лех
|Мархвиньски Филип
|4 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|4
|Видзев Лодзь
|Сильва Луис
|2 2
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 3
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 3
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|1 3
|Пуща Неполомице
|Konrad Stepien
|1 3