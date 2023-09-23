  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 15527 Главный судья: Karol Arys
Лех
2:1
Конец матча
Сталь Мелец
0'
0:1
23' Гол
Доманьски Мацей
1:1
37' Гол
Вельде Кристоффер
2:1
40' Гол
Мархвиньски Филип
44' Желтая карточка
Вельде Кристоффер
90'+5
41
Мрожек
Бартош
25
Дагерстол
Филип
23
Блажич
Миха
15
Гургул
Михал
44
Червински
Алан
22
Муравски
Радослав
6
Карлстрём
Йеспер
21
Хотич
Дино
7
Соуза
Афонсу
10
Мархвиньски
Филип
11
Вельде
Кристоффер
1
Кохальски
Матеуш
5
Эхманн
Марко
21
Матрас
Матеуш
3
Эсселинк
Берт
7
Lukasz
Gerstenstein
23
Гетингер
Крыстян
19
Тромбка
Михал
18
Piotr
Wlazlo
10
Доманьски
Мацей
8
Koki
Hinokio
17
Шкурин
Илья
Лех
3-4-3
Сталь Мелец
3-4-2-1

История личных встреч

Лех
Сталь Мелец

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Э
0:0
Э
0:2
Э
3:1
Э
0:0
Э
1:2
Э
1:1
К
1:3

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.5
1.67

Среднее время на гол

180
54

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

0.86
1.29

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

105
70

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мархвиньски Филип 4 0.57
Вельде Кристоффер 2 (1) 0.29
Исхак Микаэль 1 0.14
Блажич Миха 1 0.14
Червински Алан 1 0.14
Дагерстол Филип 1 0.14
Шимчак Филип 1 0.14
Перейра Жоэл III 0 0
Хотич Дино 0 0
Ба-Луа Адриэль 0 0
Соуза Афонсу 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доманьски Мацей 3 0.33
Шкурин Илья 3 0.33
Koki Hinokio 2 0.22
Гетингер Крыстян 1 0.11
Тромбка Михал 1 0.11
Мерилуото Кай 1 0.11
Эсселинк Берт 1 0.11
Lukasz Gerstenstein 1 0.11
Piotr Wlazlo 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравски Радослав 2 1
Карлстрём Йеспер 3 0
Вельде Кристоффер 2 0
Шимчак Филип 2 0
Собех Артур 1 0
Дуглас Барри 1 0
Исхак Микаэль 1 0
Беднарек Филип 1 0
Андерссон Элиас 1 0
Червински Алан 1 0
Милич Антонио 1 0
Дагерстол Филип 1 0
Соуза Афонсу 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эхманн Марко 4 0
Piotr Wlazlo 3 0
Koki Hinokio 3 0
Гетингер Крыстян 2 0
Leandro VIII 1 0
Kamil Pajnowski 1 0
Тромбка Михал 1 0
Шкурин Илья 1 0
Кохальски Матеуш 1 0
Lukasz Gerstenstein 1 0

Результаты матчей

Лех
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сталь Мелец
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Лех
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сталь Мелец
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
11
Лех
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сталь Мелец
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

6
13

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
60%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
1
50%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
11
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
3
50%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Забито

11
13
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
4
31%
16-30
3
27%
5
38%
31-45
3
27%
2
15%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

7
11
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
4
57%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
1
14%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Варта Познань - Лех 0:2 Лех - Гурник Забже 1:1 Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Спартак Трнава - Лех 3:1
Лех - Спартак Трнава 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Кауно Жальгирис - Лех 1:2 Лех - Радомяк Радом 2:0 Лех - Кауно Жальгирис 3:1 Пяст - Лех 1:2 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 Лех - Баник Острава 1:1 Лех - Слован Либерец 1:3 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Корона Кельце - Лех 0:3 Ракув - Лех 0:2 Лех - Краковия 3:0 Лех - Гурник Забже 0:1 Радомяк Радом - Лех 1:1 Фиорентина - Лех 2:3
Сталь Мелец
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 3:1 Рух Хожув - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0
Ракув - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:0 Сталь Мелец - Краковия 2:2 Сталь Мелец - Сталь Жешув 3:2 Сталь Мелец - Сярка Тарнобжег 1:1 Сталь Мелец - Заря 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 2:3 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 2:1 Сталь Мелец - Варта Познань 1:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 0:0 Висла Плоцк - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2

Результаты матчей

Лех
Сталь Мелец

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Лех
Сталь Мелец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
4
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 9 6 1 2 16 - 9 19
2.
Ягеллония Белосток
 8 5 1 2 17 - 12 16
3.
Легия
 6 4 2 0 12 - 3 14
4.
Лех
 7 4 2 1 11 - 7 14
5.
Ракув
 6 4 1 1 11 - 4 13
6.
Заглембе Любин
 8 4 1 3 10 - 11 13
7.
Погонь Щецин
 8 4 0 4 11 - 9 12
8.
Сталь Мелец
 9 3 3 3 13 - 11 12
9.
Радомяк Радом
 9 3 2 4 11 - 12 11
10.
Видзев Лодзь
 9 3 2 4 11 - 13 11
11.
Краковия
 8 2 4 2 7 - 11 10
12.
Варта Познань
 8 2 3 3 10 - 10 9
13.
Гурник Забже
 8 2 3 3 5 - 10 9
14.
Пяст
 9 1 6 2 6 - 7 9
15.
Пуща Неполомице
 9 2 2 5 9 - 16 8
16.
ЛКС Лодзь
 9 2 1 6 6 - 14 7
17.
Корона Кельце
 8 1 3 4 6 - 9 6
18.
Рух Хожув
 8 1 3 4 6 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 5 4 1 0 10 - 2 13
2.
Легия
 4 4 0 0 10 - 1 12
3.
Ягеллония Белосток
 4 4 0 0 13 - 5 12
4.
Сталь Мелец
 5 3 2 0 11 - 5 11
5.
Заглембе Любин
 4 3 1 0 5 - 2 10
6.
Шленск Вроцлав
 4 3 0 1 7 - 4 9
7.
Видзев Лодзь
 4 3 0 1 6 - 4 9
8.
Лех
 3 2 1 0 5 - 2 7
9.
Пуща Неполомице
 4 2 1 1 5 - 5 7
10.
ЛКС Лодзь
 4 2 1 1 5 - 5 7
11.
Погонь Щецин
 4 2 0 2 5 - 6 6
12.
Корона Кельце
 4 1 2 1 4 - 3 5
13.
Радомяк Радом
 4 1 2 1 5 - 5 5
14.
Пяст
 4 1 2 1 4 - 4 5
15.
Гурник Забже
 4 1 2 1 2 - 3 5
16.
Краковия
 4 1 2 1 4 - 7 5
17.
Варта Познань
 5 1 2 2 4 - 5 5
18.
Рух Хожув
 3 1 1 1 3 - 2 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 5 3 1 1 9 - 5 10
2.
Лех
 4 2 1 1 6 - 5 7
3.
Погонь Щецин
 4 2 0 2 6 - 3 6
4.
Радомяк Радом
 5 2 0 3 6 - 7 6
5.
Краковия
 4 1 2 1 3 - 4 5
6.
Варта Познань
 3 1 1 1 6 - 5 4
7.
Ягеллония Белосток
 4 1 1 2 4 - 7 4
8.
Гурник Забже
 4 1 1 2 3 - 7 4
9.
Пяст
 5 0 4 1 2 - 3 4
10.
Заглембе Любин
 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Легия
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Видзев Лодзь
 5 0 2 3 5 - 9 2
13.
Рух Хожув
 5 0 2 3 3 - 8 2
14.
Корона Кельце
 4 0 1 3 2 - 6 1
15.
Сталь Мелец
 4 0 1 3 2 - 6 1
16.
Пуща Неполомице
 5 0 1 4 4 - 11 1
17.
Ракув
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
ЛКС Лодзь
 5 0 0 5 1 - 9 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 8 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 6 (1)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 5 (1)
Лех Мархвиньски Филип 4 (1)
Легия Пекхарт Томаш 4
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Сильва Луис 2 2
Легия Енджейчик Артур 1 3
Легия Жозуэ Филипе 1 3
Заглембе Любин Налепа Михал 1 3
Пуща Неполомице Konrad Stepien 1 3
Весь список
  • 62'
    Piotr Wlazlo уходит с поля. Яунземс Алвис выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Лех 2:1 Сталь Мелец онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
    2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     