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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Якубик Кржыштоф
Краковия
1:5
Конец матча
Погонь Щецин
0'
0:1
8' Пенальти
Гросицки Камил
0:2
21' Гол
Горгон Александр
45' Желтая карточка
Малец Мариуш
0:3
50' Гол
Горгон Александр
0:3
57' Не забитый пенальти
Patryk Makuch
0:4
64' Гол
Кулурис Эфтимос
70' Желтая карточка
Ракочи Михал
73' Желтая карточка
Кулурис Эфтимос
0:5
87' Гол
Смолиньски Кацпер
89' Желтая карточка
Смолиньски Кацпер
1:5
90' Гол
Ракочи Михал
90'+5
13
Sebastian
Madejski
3
Сковгор
Андреас
15
Глик
Камил
5
Гицэ
Вирджил
2
Рыпэ
Корнел
18
Takuto
Oshima
17
Бохнак
Матеуш
4
Ярошински
Павел
6
Атанасов
Яни
9
Кялльман
Беньямин
10
Ракочи
Михал
77
Кожокару
Валентин
28
Вальквист
Линус
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
32
Кутрис
Леонардо
8
Ульвестад
Фредрик
7
Кужава
Рафал
22
Бичахчян
Ваан
20
Горгон
Александр
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
Краковия
3-4-3
Погонь Щецин
4-2-3-1

История личных встреч

Краковия
Погонь Щецин

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
60%
8 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

24 матча

29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
4 победы 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
45.8%
20.9%
8 побед 11 ничьих 5 побед

История матчей

Э
3:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:1
ЭГА
2:1
Э
1:0
Э
2:0
ЭГА
0:3
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:4
Э
0:3
Э
3:0
Э
1:1
Э
1:1
ЭГА
3:2
Э
2:2
Э
4:1
Э
0:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
0:1

Голы

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.46
1.18

Среднее время на гол

61
76

Всего голов

15
16

Голов в среднем за матч

1.36
1.23

Среднее время на гол

66
73

Всего голов

34
29

Голов в среднем за матч

1.42
1.21

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
4
Больше 17%
Меньше 83%
20

Среднее время на гол

63
74

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 2 0.25
Patryk Makuch 2 0.25
Ракочи Михал 1 0.13
Ярошински Павел 1 0.13
Takuto Oshima 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 3 0.38
Горгон Александр 3 0.38
Бичахчян Ваан 1 0.13
Захович Лука 1 0.13
Лонкар Даниель 1 0.13
Гросицки Камил 1 (1) 0.13
Ульвестад Фредрик 0 0
Кужава Рафал 0 0
Вендрыховски Марцел 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Takuto Oshima 4 0
Атанасов Яни 2 0
Patryk Makuch 2 0
Рыпэ Корнел 1 0
Югас Якуб 1 0
Хосконен Артту 1 0
Гицэ Вирджил 1 0
Ракочи Михал 1 0
Karol Knap 1 0
Kacper Smiglewski 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бичахчян Ваан 3 0
Гросицки Камил 2 0
Захович Лука 2 0
Гамбоа Жоау 2 0
Горгон Александр 1 0
Вальквист Линус 1 0
Лисовски Войцех 1 0
Кужава Рафал 1 0
Кутрис Леонардо 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0
Малец Мариуш 1 0
Пшиборек Адриан 1 0

Результаты матчей

Краковия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Погонь Щецин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
Краковия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Погонь Щецин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

3
5
Краковия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Погонь Щецин
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
2
100%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
2
50%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
6
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
3
50%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
3
38%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Краковия - Заглембе Сосновец 3:1 Краковия - Корона Кельце 0:0 Варта Познань - Краковия 0:0
Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Радомяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 1:0 Сталь Мелец - Краковия 2:2 Краковия - Ружомберок 1:0 Краковия - Млада Болеслав 1:1 Варта Познань - Краковия 1:1 Краковия - Баник Острава 0:1 Краковия - Спишска-Нова-Вес 2:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Ягеллония Белосток - Краковия 1:1 Краковия - Заглембе Любин 0:1 Лех - Краковия 3:0 Краковия - Медзь Легница 1:1
Погонь Щецин
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0
Погонь Щецин - Гент 2:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Гент - Погонь Щецин 5:0 Погонь Щецин - Линфилд 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Линфилд - Погонь Щецин 2:5 Погонь Щецин - Галлешер 2:3 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Погонь Щецин - Хойничанка Хойнице 1:0 Погонь Щецин - Радомяк Радом 4:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Медзь Легница 3:2 Погонь Щецин - Легия 2:1

Результаты матчей

Краковия
Погонь Щецин

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Краковия
Погонь Щецин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
2
5
1.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 9 6 1 2 16 - 9 19
2.
Ягеллония Белосток
 8 5 1 2 17 - 12 16
3.
Легия
 6 4 2 0 12 - 3 14
4.
Ракув
 6 4 1 1 11 - 4 13
5.
Заглембе Любин
 8 4 1 3 10 - 11 13
6.
Погонь Щецин
 8 4 0 4 11 - 9 12
7.
Сталь Мелец
 8 3 3 2 12 - 9 12
8.
Лех
 6 3 2 1 9 - 6 11
9.
Радомяк Радом
 9 3 2 4 11 - 12 11
10.
Видзев Лодзь
 9 3 2 4 11 - 13 11
11.
Краковия
 8 2 4 2 7 - 11 10
12.
Варта Познань
 8 2 3 3 10 - 10 9
13.
Гурник Забже
 8 2 3 3 5 - 10 9
14.
Пяст
 9 1 6 2 6 - 7 9
15.
Пуща Неполомице
 9 2 2 5 9 - 16 8
16.
ЛКС Лодзь
 9 2 1 6 6 - 14 7
17.
Корона Кельце
 8 1 3 4 6 - 9 6
18.
Рух Хожув
 8 1 3 4 6 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 5 4 1 0 10 - 2 13
2.
Легия
 4 4 0 0 10 - 1 12
3.
Ягеллония Белосток
 4 4 0 0 13 - 5 12
4.
Сталь Мелец
 5 3 2 0 11 - 5 11
5.
Заглембе Любин
 4 3 1 0 5 - 2 10
6.
Шленск Вроцлав
 4 3 0 1 7 - 4 9
7.
Видзев Лодзь
 4 3 0 1 6 - 4 9
8.
Пуща Неполомице
 4 2 1 1 5 - 5 7
9.
ЛКС Лодзь
 4 2 1 1 5 - 5 7
10.
Погонь Щецин
 4 2 0 2 5 - 6 6
11.
Корона Кельце
 4 1 2 1 4 - 3 5
12.
Радомяк Радом
 4 1 2 1 5 - 5 5
13.
Пяст
 4 1 2 1 4 - 4 5
14.
Гурник Забже
 4 1 2 1 2 - 3 5
15.
Краковия
 4 1 2 1 4 - 7 5
16.
Варта Познань
 5 1 2 2 4 - 5 5
17.
Лех
 2 1 1 0 3 - 1 4
18.
Рух Хожув
 3 1 1 1 3 - 2 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 5 3 1 1 9 - 5 10
2.
Лех
 4 2 1 1 6 - 5 7
3.
Погонь Щецин
 4 2 0 2 6 - 3 6
4.
Радомяк Радом
 5 2 0 3 6 - 7 6
5.
Краковия
 4 1 2 1 3 - 4 5
6.
Варта Познань
 3 1 1 1 6 - 5 4
7.
Ягеллония Белосток
 4 1 1 2 4 - 7 4
8.
Гурник Забже
 4 1 1 2 3 - 7 4
9.
Пяст
 5 0 4 1 2 - 3 4
10.
Заглембе Любин
 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Легия
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Видзев Лодзь
 5 0 2 3 5 - 9 2
13.
Рух Хожув
 5 0 2 3 3 - 8 2
14.
Сталь Мелец
 3 0 1 2 1 - 4 1
15.
Корона Кельце
 4 0 1 3 2 - 6 1
16.
Пуща Неполомице
 5 0 1 4 4 - 11 1
17.
Ракув
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
ЛКС Лодзь
 5 0 0 5 1 - 9 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 8 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 6 (1)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 5 (1)
Легия Пекхарт Томаш 4
Варта Познань Шмыт Каетан 4
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Сильва Луис 2 2
Легия Енджейчик Артур 1 3
Легия Жозуэ Филипе 1 3
Заглембе Любин Налепа Михал 1 3
Пуща Неполомице Konrad Stepien 1 3
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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