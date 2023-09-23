Тур: 9. Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски. Главный судья: Якубик Кржыштоф
1:5
Конец матча
0'
0:1
8' ПенальтиГросицки Камил
0:2
21' ГолГоргон Александр
45' Желтая карточкаМалец Мариуш
0:3
50' ГолГоргон Александр
0:3
57' Не забитый пенальтиPatryk Makuch
0:4
64' ГолКулурис Эфтимос
70' Желтая карточкаРакочи Михал
73' Желтая карточкаКулурис Эфтимос
0:5
87' ГолСмолиньски Кацпер
89' Желтая карточкаСмолиньски Кацпер
1:5
90' ГолРакочи Михал
90'+5
Ход матча
8'
0:1
21'
45'
50'
0:3
57'
0:3
64'
0:4
70'
73'
87'
90'
1:5
15
Глик
Камил
10
Ракочи
Михал
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Ракочи МихалНападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
-
73 Зауха ПатрикПолузащитник
-
-
-
20 Karol Knap
-
-
-
-
87 Oliwier Hyla
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаПолузащитник
-
Главный тренер: Густафссон Йенс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Краковия
Погонь Щецин
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
60%
8 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед
24 матча
29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
16.7%
41.7%
41.6%
4 победы 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
45.8%
20.9%
8 побед 11 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
1.46
1.18
Среднее время на гол
61
76
Всего голов
15
16
Голов в среднем за матч
1.36
1.23
Среднее время на гол
66
73
Всего голов
34
29
Голов в среднем за матч
1.42
1.21
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
Среднее время на гол
63
74
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|2
|0.25
|Patryk Makuch
|2
|0.25
|Ракочи Михал
|1
|0.13
|Ярошински Павел
|1
|0.13
|Takuto Oshima
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|3
|0.38
|Горгон Александр
|3
|0.38
|Бичахчян Ваан
|1
|0.13
|Захович Лука
|1
|0.13
|Лонкар Даниель
|1
|0.13
|Гросицки Камил
|1 (1)
|0.13
|Ульвестад Фредрик
|0
|0
|Кужава Рафал
|0
|0
|Вендрыховски Марцел
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Takuto Oshima
|4
|0
|Атанасов Яни
|2
|0
|Patryk Makuch
|2
|0
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|Югас Якуб
|1
|0
|Хосконен Артту
|1
|0
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|Ракочи Михал
|1
|0
|Karol Knap
|1
|0
|Kacper Smiglewski
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бичахчян Ваан
|3
|0
|Гросицки Камил
|2
|0
|Захович Лука
|2
|0
|Гамбоа Жоау
|2
|0
|Горгон Александр
|1
|0
|Вальквист Линус
|1
|0
|Лисовски Войцех
|1
|0
|Кужава Рафал
|1
|0
|Кутрис Леонардо
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|Малец Мариуш
|1
|0
|Пшиборек Адриан
|1
|0
Результаты матчей
Краковия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Погонь Щецин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
0
Краковия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Погонь Щецин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
3
5
Краковия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Погонь Щецин
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
2
100%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
2
50%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
6
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
3
50%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
3
38%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Краковия - Заглембе Сосновец 3:1 Краковия - Корона Кельце 0:0 Варта Познань - Краковия 0:0
Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Радомяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 1:0 Сталь Мелец - Краковия 2:2 Краковия - Ружомберок 1:0 Краковия - Млада Болеслав 1:1 Варта Познань - Краковия 1:1 Краковия - Баник Острава 0:1 Краковия - Спишска-Нова-Вес 2:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Ягеллония Белосток - Краковия 1:1 Краковия - Заглембе Любин 0:1 Лех - Краковия 3:0 Краковия - Медзь Легница 1:1
Погонь Щецин
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0
Погонь Щецин - Гент 2:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Гент - Погонь Щецин 5:0 Погонь Щецин - Линфилд 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Линфилд - Погонь Щецин 2:5 Погонь Щецин - Галлешер 2:3 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Погонь Щецин - Хойничанка Хойнице 1:0 Погонь Щецин - Радомяк Радом 4:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Медзь Легница 3:2 Погонь Щецин - Легия 2:1
Результаты матчей
Краковия
Погонь Щецин
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Краковия
Погонь Щецин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
25
25
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|8 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|6 (1)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|5 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|4
|Варта Познань
|Шмыт Каетан
|4
|Видзев Лодзь
|Сильва Луис
|2 2
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 3
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 3
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|1 3
|Пуща Неполомице
|Konrad Stepien
|1 3