Тур: 1. Стадион: Mercedes-Benz Stadium.
2:0
Первый тайм: 36'
Ход матча
30'
33'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
11
Леннон
Брукс
26
Уайли
Калеб
90
Опоку
Квадво
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Уайли КалебЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Вольф ТайлерПолузащитник
-
19 Берри МигельНападающий
-
29 Тьяре ДжамалНападающий
-
Главный тренер: Пинеда Гонсало
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Опоку КвадвоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Салиба НатанПолузащитник
-
10 Дюк БрайсПолузащитник
-
30 Киото РомельНападающий
-
-
-
Главный тренер: Hernan Losada
История личных встреч
Атланта Юнайтед
ФК Монреаль
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
12 матчей
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
2.4
1.29
Среднее время на гол
37
70
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.43
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
1.83
1.17
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
49
77
Бомбардиры внутри турнира
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якумакис Георгиос
|14
|0.45
|Альмада Тьяго
|9 (1)
|0.29
|Вольф Тайлер
|5
|0.16
|Леннон Брукс
|4
|0.13
|Уайли Калеб
|4
|0.13
|Лобжанидзе Саба
|3
|0.1
|Гутман Эндрю
|3
|0.1
|Араужо Луис
|3
|0.1
|Чол Мачоп
|2
|0.06
|Силва Алешандре
|1
|0.03
|Россетто Матеус
|1
|0.03
|Робинсон Майлз
|1
|0.03
|Муюмба Тристан
|1
|0.03
|Фирмино Николас
|1
|0.03
|Пурата Хуан Хосе
|1
|0.03
|Москера Эдвин
|1
|0.03
|Берри Мигель
|1
|0.03
|Этьенн Дерик
|0
|0
|Соса Сантьяго
|0
|0
|Фортьюн Аджани
|0
|0
ФК Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуэньер Матьё
|4 (1)
|0.13
|Оффор Чинонсо
|4
|0.13
|Опоку Квадво
|3
|0.1
|Киото Ромель
|3 (1)
|0.1
|Дюк Брайс
|2
|0.07
|Тойе Мейсон
|2
|0.07
|Ласситер Ариэль
|1
|0.03
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.03
|Ibrahim Sunusi
|1
|0.03
|Кэмпбелл Джордж
|1
|0.03
|Уотерман Джоэл
|1
|0.03
|Jules-Anthony Vilsaint
|1
|0.03
|Камашо Руди
|1
|0.03
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0.03
|Эррера Аарон
|0
|0
|Корбо Габриэле
|0
|0
|Matko Miljevic
|0
|0
Карточки
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибарра Франко
|8
|1
|Якумакис Георгиос
|7
|0
|Гутман Эндрю
|3
|1
|Россетто Матеус
|4
|0
|Альмада Тьяго
|4
|0
|Пурата Хуан Хосе
|4
|0
|Араужо Луис
|2
|1
|Леннон Брукс
|3
|0
|Муюмба Тристан
|3
|0
|Соса Сантьяго
|3
|0
|Москера Эдвин
|3
|0
|Вольф Тайлер
|3
|0
|Фортьюн Аджани
|3
|0
|Гузан Брэд
|2
|0
|Сейдич Амар
|2
|0
|Чол Мачоп
|2
|0
|Алонсо Освальдо
|1
|0
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|Силва Алешандре
|1
|0
|Абрам Луис
|1
|0
|Этьенн Дерик
|1
|0
|Диоп Клемент
|1
|0
|Робинсон Майлз
|1
|0
|Берри Мигель
|1
|0
|Уайли Калеб
|1
|0
|Кобб Ноа
|1
|0
ФК Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уотерман Джоэл
|7
|0
|Камашо Руди
|5
|1
|Ваньяма Виктор
|6
|0
|Корбо Габриэле
|5
|0
|Кэмпбелл Джордж
|4
|0
|Ilias Iliadis
|2
|1
|Ласситер Ариэль
|3
|0
|Эррера Аарон
|3
|0
|Шуэньер Матьё
|3
|0
|Оффор Чинонсо
|3
|0
|Киото Ромель
|2
|0
|Matko Miljevic
|2
|0
|Торкельссон Роберт-Орри
|2
|0
|Дюк Брайс
|2
|0
|Салиба Натан
|2
|0
|Ри Шон
|2
|0
|Пьетт Самюэль
|1
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|1
|0
|Миллер Камаль
|1
|0
|Сируа Жонатан
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
|Jojea Kwizera
|1
|0
|Ousman Jabang
|1
|0
Результаты матчей
Атланта Юнайтед
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
ФК Монреаль
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
9
4
Атланта Юнайтед
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
ФК Монреаль
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
17
6
Упущенные победы
17
17
Атланта Юнайтед
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (13)
37% (11)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
33% (10)
23% (7)
ФК Монреаль
24%
76%
6 побед 19 поражений
Первый тайм
14% (4)
34% (10)
52% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (3)
38% (11)
52% (15)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
17
Волевые победы
25
9
Упущенные победы
26
21
Голы по времени матча
Забито
35
8
13 В 1-м тайме 5
22 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 3
15 Не забивали 24
6
17%
1
13%
1-15
4
11%
2
25%
16-30
3
9%
2
25%
31-45
6
17%
0
0%
46-60
3
9%
0
0%
61-75
13
37%
3
38%
76-90
Пропущено
21
31
9 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
3
14%
3
10%
1-15
4
19%
5
16%
16-30
2
10%
11
35%
31-45
6
29%
4
13%
46-60
1
5%
3
10%
61-75
5
24%
5
16%
76-90
Забито
21
20
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
17 Не забивали 18
5
24%
4
20%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
3
14%
1
5%
31-45
3
14%
5
25%
46-60
5
24%
3
15%
61-75
4
19%
5
25%
76-90
Пропущено
26
11
9 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
4
15%
0
0%
1-15
1
4%
2
18%
16-30
4
15%
2
18%
31-45
5
19%
4
36%
46-60
5
19%
2
18%
61-75
7
27%
1
9%
76-90
Забито
56
28
22 В 1-м тайме 12
34 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 12
2 Не забивали 13
11
20%
5
18%
1-15
5
9%
4
14%
16-30
6
11%
3
11%
31-45
9
16%
5
18%
46-60
8
14%
3
11%
61-75
17
30%
8
29%
76-90
Пропущено
47
42
18 В 1-м тайме 23
29 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 20
7
15%
3
7%
1-15
5
11%
7
17%
16-30
6
13%
13
31%
31-45
11
23%
8
19%
46-60
6
13%
5
12%
61-75
12
26%
6
14%
76-90
Результаты последних матчей
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2
Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1
ФК Монреаль
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ФК Монреаль - Цинциннати 1:1 ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0
ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Торонто - ФК Монреаль 2:3 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 ФК Монреаль - Пумас-УНАМ 2:2 ФК Монреаль - Шарлотт 2:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 3:0 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Нэшвилл 1:0 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:1 Цинциннати - ФК Монреаль 3:0
Результаты матчей
Атланта Юнайтед
ФК Монреаль
Точный счет
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
10 раз 71%
2
2 раза 14%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:0
7 раз 24%
1:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 43%
2
7 раз 23%
3
4 раза 13%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
2 раза 7%
0
14 раз 48%
2
7 раз 24%
1
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Атланта Юнайтед
ФК Монреаль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
78
69
213
411
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
410
510
311
213
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
282
Больше Меньше
1514
1515
1019
822
326
426
128
228
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|56 - 38
|50
|2.
|0:0 Заявка
|30
|12
|9
|9
|44 - 34
|45
|3.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|37 - 31
|45
|4.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|41 - 33
|43
|5.
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|46 - 41
|41
|6.
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|40 - 44
|40
|7.
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|35 - 39
|40
|8.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|38 - 46
|39
|9.
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|33 - 32
|38
|10.
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|37 - 38
|37
|11.
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|39 - 43
|35
|12.
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|40 - 46
|34
|13.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|39 - 48
|33
|14.
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|19 - 42
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|30
|17
|9
|4
|47 - 33
|60
|2.
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|45 - 36
|50
|3.
|0:0 Заявка
|29
|14
|7
|8
|51 - 35
|49
|4.
|1:0 Заявка
|31
|13
|10
|8
|58 - 46
|49
|5.
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|47 - 34
|48
|6.
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|60 - 41
|48
|7.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|35 - 27
|43
|8.
|0:1 Заявка
|30
|11
|4
|15
|29 - 42
|37
|9.
|1:1 Заявка
|31
|9
|10
|12
|39 - 40
|37
|10.
|0:0 Заявка
|29
|7
|13
|9
|36 - 45
|34
|11.
|Заявка
|30
|7
|13
|10
|30 - 36
|34
|12.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|32 - 45
|33
|13.
|1:1 Заявка
|30
|7
|11
|12
|26 - 35
|32
|14.
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|36 - 44
|31
|15.
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|24 - 45
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 10
|33
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 14
|32
|3.
|0:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 15
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|23 - 14
|29
|5.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 17
|27
|6.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|7.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|20 - 13
|25
|8.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 19
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 10
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 23
|19
|13.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|17 - 15
|17
|14.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|10 - 13
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|15
|12
|2
|1
|27 - 9
|38
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|38 - 12
|36
|3.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|4.
|1:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|38 - 19
|33
|5.
|0:0 Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 10
|31
|6.
|0:1 Заявка
|15
|9
|2
|4
|21 - 10
|29
|7.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|8.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|19 - 16
|24
|10.
|1:1 Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 16
|23
|11.
|1:1 Заявка
|16
|5
|7
|4
|27 - 19
|22
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 17
|21
|13.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|14.
|0:0 Заявка
|15
|4
|8
|3
|20 - 21
|20
|15.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 21
|22
|2.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 21
|21
|3.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|20 - 23
|20
|4.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|5.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 25
|16
|6.
|0:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 19
|15
|7.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 19
|13
|8.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 31
|13
|9.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|10.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 29
|12
|11.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 28
|11
|12.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 25
|11
|13.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 23
|10
|14.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 29
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 20
|25
|2.
|0:0 Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 24
|22
|3.
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 25
|18
|4.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 18
|16
|5.
|1:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 27
|16
|6.
|1:1 Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 21
|15
|7.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 22
|14
|8.
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 24
|14
|9.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|10.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 28
|12
|11.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
|12.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|13.
|1:1 Заявка
|15
|1
|6
|8
|8 - 19
|9
|14.
|0:1 Заявка
|15
|2
|2
|11
|8 - 32
|8
|15.
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|7 - 28
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|14 (8)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (5)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|14
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|13 (7)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 8
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 8