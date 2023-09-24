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  4. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Атланта Юнайтед
4:1
Конец матча
ФК Монреаль
0'
1:0
30' Гол
Силва Алешандре
2:0
33' Гол
Альмада Тьяго
2:1
40' Гол
Хафиз Хуссейн Ахмед
3:1
46' Гол
Якумакис Георгиос
65' Желтая карточка
Робинсон Майлз
66' Желтая карточка
Уотерман Джоэл
79' Желтая карточка
Шуэньер Матьё
87' Красная карточка
Уотерман Джоэл
4:1
89' Гол
Москера Эдвин
90' Желтая карточка
Москера Эдвин
90'+6
1
Гузан
Брэд
11
Леннон
Брукс
12
Робинсон
Майлз
4
Абрам
Луис
26
Уайли
Калеб
8
Муюмба
Тристан
20
Россетто
Матеус
9
Лобжанидзе
Саба
10
Альмада
Тьяго
16
Силва
Алешандре
7
Якумакис
Георгиос
40
Сируа
Жонатан
24
Кэмпбелл
Джордж
16
Уотерман
Джоэл
25
Корбо
Габриэле
15
Бро-Гийяр
Закари
21
Лаппалайнен
Ласси
6
Пьетт
Самюэль
29
Шуэньер
Матьё
7
Хафиз
Хуссейн
Ахмед
9
Оффор
Чинонсо
90
Опоку
Квадво
Атланта Юнайтед
4-2-3-1
ФК Монреаль
3-4-1-2

История личных встреч

Атланта Юнайтед
ФК Монреаль

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

12 матчей

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

М
0:1
М
2:1
М
3:3
М
2:1
М
2:2
М
1:0
М
1:1
М
2:1
М
1:2
М
4:1
М
2:0
М
2:1

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

2.4
1.29

Среднее время на гол

37
70

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.43
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

1.83
1.17

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

49
77

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якумакис Георгиос 15 0.48
Альмада Тьяго 10 (1) 0.32
Вольф Тайлер 5 0.16
Леннон Брукс 4 0.13
Уайли Калеб 4 0.13
Лобжанидзе Саба 3 0.1
Гутман Эндрю 3 0.1
Араужо Луис 3 0.1
Силва Алешандре 2 0.06
Москера Эдвин 2 0.06
Чол Мачоп 2 0.06
Россетто Матеус 1 0.03
Робинсон Майлз 1 0.03
Муюмба Тристан 1 0.03
Фирмино Николас 1 0.03
Пурата Хуан Хосе 1 0.03
Берри Мигель 1 0.03
Этьенн Дерик 0 0
Соса Сантьяго 0 0
Фортьюн Аджани 0 0
ФК Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуэньер Матьё 4 (1) 0.13
Оффор Чинонсо 4 0.13
Опоку Квадво 3 0.1
Киото Ромель 3 (1) 0.1
Дюк Брайс 2 0.07
Тойе Мейсон 2 0.07
Лаппалайнен Ласси 1 0.03
Ласситер Ариэль 1 0.03
Ibrahim Sunusi 1 0.03
Кэмпбелл Джордж 1 0.03
Уотерман Джоэл 1 0.03
Jules-Anthony Vilsaint 1 0.03
Камашо Руди 1 0.03
Бро-Гийяр Закари 1 0.03
Хафиз Хуссейн Ахмед 1 0.03
Эррера Аарон 0 0
Корбо Габриэле 0 0
Matko Miljevic 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибарра Франко 8 1
Якумакис Георгиос 7 0
Гутман Эндрю 3 1
Россетто Матеус 4 0
Альмада Тьяго 4 0
Пурата Хуан Хосе 4 0
Москера Эдвин 4 0
Араужо Луис 2 1
Леннон Брукс 3 0
Муюмба Тристан 3 0
Соса Сантьяго 3 0
Вольф Тайлер 3 0
Фортьюн Аджани 3 0
Гузан Брэд 2 0
Робинсон Майлз 2 0
Сейдич Амар 2 0
Чол Мачоп 2 0
Алонсо Освальдо 1 0
Эрнандес Рональд 1 0
Силва Алешандре 1 0
Абрам Луис 1 0
Этьенн Дерик 1 0
Диоп Клемент 1 0
Берри Мигель 1 0
Уайли Калеб 1 0
Кобб Ноа 1 0
ФК Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уотерман Джоэл 8 1
Камашо Руди 5 1
Ваньяма Виктор 6 0
Корбо Габриэле 5 0
Шуэньер Матьё 4 0
Кэмпбелл Джордж 4 0
Ilias Iliadis 2 1
Ласситер Ариэль 3 0
Эррера Аарон 3 0
Оффор Чинонсо 3 0
Киото Ромель 2 0
Matko Miljevic 2 0
Торкельссон Роберт-Орри 2 0
Дюк Брайс 2 0
Салиба Натан 2 0
Ри Шон 2 0
Пьетт Самюэль 1 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 1 0
Миллер Камаль 1 0
Сируа Жонатан 1 0
Зухир Рида 1 0
Jojea Kwizera 1 0
Ousman Jabang 1 0

Результаты матчей

Атланта Юнайтед
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
ФК Монреаль
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

9
5
Атланта Юнайтед
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
ФК Монреаль
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
13% (2)
73% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

17
6

Упущенные победы

17
17
Атланта Юнайтед
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (14)
35% (11)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
32% (10)
23% (7)
ФК Монреаль
23.1%
76.9%
6 побед 20 поражений
Первый тайм
13% (4)
33% (10)
53% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (3)
37% (11)
53% (16)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
17

Волевые победы

26
9

Упущенные победы

26
22

Голы по времени матча

Забито

39
9
15 В 1-м тайме 6
24 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 3
15 Не забивали 24
6
15%
1
11%
1-15
5
13%
2
22%
16-30
4
10%
3
33%
31-45
7
18%
0
0%
46-60
3
8%
0
0%
61-75
14
36%
3
33%
76-90

Пропущено

22
35
10 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
3
14%
3
9%
1-15
4
18%
6
17%
16-30
3
14%
12
34%
31-45
6
27%
5
14%
46-60
1
5%
3
9%
61-75
5
23%
6
17%
76-90

Забито

21
20
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
18 Не забивали 19
5
24%
4
20%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
3
14%
1
5%
31-45
3
14%
5
25%
46-60
5
24%
3
15%
61-75
4
19%
5
25%
76-90

Пропущено

26
11
9 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
4
15%
0
0%
1-15
1
4%
2
18%
16-30
4
15%
2
18%
31-45
5
19%
4
36%
46-60
5
19%
2
18%
61-75
7
27%
1
9%
76-90

Забито

60
29
24 В 1-м тайме 13
36 Во 2-м тайме 16
17 Забивали первыми 12
2 Не забивали 13
11
18%
5
17%
1-15
6
10%
4
14%
16-30
7
12%
4
14%
31-45
10
17%
5
17%
46-60
8
13%
3
10%
61-75
18
30%
8
28%
76-90

Пропущено

48
46
19 В 1-м тайме 25
29 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 21
7
15%
3
7%
1-15
5
10%
8
17%
16-30
7
15%
14
30%
31-45
11
23%
9
20%
46-60
6
13%
5
11%
61-75
12
25%
7
15%
76-90

Результаты последних матчей

Атланта Юнайтед
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2
Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1
ФК Монреаль
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ФК Монреаль - Цинциннати 1:1 ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0
ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Торонто - ФК Монреаль 2:3 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 ФК Монреаль - Пумас-УНАМ 2:2 ФК Монреаль - Шарлотт 2:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 3:0 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Нэшвилл 1:0 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:1 Цинциннати - ФК Монреаль 3:0

Результаты матчей

Атланта Юнайтед
ФК Монреаль

Точный счет

1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
4
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
10 раз 67%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:0
7 раз 23%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 42%
2
7 раз 23%
3
4 раза 13%
4
3 раза 10%
0
2 раза 6%
5
2 раза 6%
0
14 раз 47%
2
7 раз 23%
1
6 раз 20%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Атланта Юнайтед
ФК Монреаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
1.5
Больше Меньше
7
8
7
9
2.5
2
13
5
11
3.5
1
14
2
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
5
10
5
10
1.5
3
12
2
13
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
2
0.5
Больше Меньше
16
14
16
15
1.5
10
20
9
22
2.5
3
27
5
26
3.5
1
29
2
29
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 2:1 Заявка 31 16 5 10 58 - 39 53
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 30 12 9 9 44 - 34 45
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 30 12 9 9 37 - 31 45
4.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 29 12 8 9 47 - 41 44
5.
Хьюстон Динамо
 1:2 Заявка 30 12 7 11 42 - 35 43
6.
Реал Солт-Лейк
 0:1 Заявка 30 11 7 12 40 - 45 40
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 30 10 10 10 35 - 39 40
8.
Даллас
 1:1 Заявка 29 10 9 10 34 - 33 39
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 30 10 9 11 38 - 46 39
10.
Спортинг Канзас-Сити
 2:1 Заявка 31 10 8 13 41 - 44 38
11.
Миннесота Юнайтед
 1:2 Заявка 30 9 10 11 38 - 40 37
12.
Остин
 Заявка 29 9 7 13 40 - 46 34
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 28 8 9 11 39 - 48 33
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 28 4 10 14 19 - 42 22

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 30 18 8 4 50 - 33 62
2.
Орландо Сити
 Заявка 29 14 8 7 45 - 36 50
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 29 14 7 8 51 - 35 49
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 Заявка 29 13 10 6 49 - 36 49
5.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 30 14 7 9 61 - 42 49
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 31 13 10 8 61 - 47 49
7.
Нэшвилл
 Заявка 28 12 7 9 35 - 27 43
8.
ФК Монреаль
 Заявка 30 11 4 15 30 - 45 37
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 31 9 9 13 41 - 44 36
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 30 8 10 12 30 - 37 34
11.
Чикаго Файр
 2:2 Заявка 30 8 10 12 34 - 47 34
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 30 7 13 10 30 - 36 34
13.
Шарлотт
 Заявка 29 7 12 10 36 - 48 33
14.
Интер Майами
 Заявка 28 9 4 15 36 - 44 31
15.
Торонто
 Заявка 29 4 10 15 24 - 45 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 1:2 Заявка 15 10 3 2 31 - 10 33
2.
Сент-Луис Сити
 2:1 Заявка 15 10 2 3 37 - 14 32
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 3 3 31 - 15 30
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 8 5 2 23 - 14 29
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 8 3 4 25 - 17 27
6.
Даллас
 1:1 Заявка 15 7 5 3 21 - 14 26
7.
Спортинг Канзас-Сити
 2:1 Заявка 16 8 2 6 27 - 20 26
8.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 5 4 17 - 10 23
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
11.
Остин
 Заявка 14 6 3 5 20 - 15 21
12.
Реал Солт-Лейк
 0:1 Заявка 16 5 4 7 21 - 24 19
13.
Миннесота Юнайтед
 1:2 Заявка 15 3 8 4 18 - 17 17
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 2 7 5 10 - 13 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 15 13 1 1 30 - 9 40
2.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 15 11 3 1 38 - 12 36
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 10 3 3 41 - 20 33
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 9 4 1 29 - 10 31
6.
ФК Монреаль
 Заявка 15 9 2 4 21 - 10 29
7.
Нэшвилл
 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
8.
Орландо Сити
 Заявка 14 7 4 3 24 - 16 25
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 6 6 3 19 - 16 24
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 6 5 4 18 - 16 23
11.
Чикаго Файр
 2:2 Заявка 15 5 7 3 22 - 19 22
12.
Интер Майами
 Заявка 14 6 3 5 22 - 17 21
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 5 6 5 29 - 23 21
14.
Шарлотт
 Заявка 15 4 8 3 20 - 21 20
15.
Торонто
 Заявка 15 4 6 5 17 - 17 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
2.
Реал Солт-Лейк
 0:1 Заявка 14 6 3 5 19 - 21 21
3.
Сент-Луис Сити
 2:1 Заявка 16 6 3 7 21 - 25 21
4.
Миннесота Юнайтед
 1:2 Заявка 15 6 2 7 20 - 23 20
5.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 15 5 4 6 18 - 25 19
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 3 6 6 13 - 19 15
7.
Даллас
 1:1 Заявка 14 3 4 7 13 - 19 13
8.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 20 - 31 13
9.
Спортинг Канзас-Сити
 2:1 Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 2 6 7 13 - 29 12
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 2 5 7 14 - 28 11
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 2 5 8 12 - 25 11
13.
Хьюстон Динамо
 1:2 Заявка 15 2 4 9 11 - 25 10
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 2 3 9 9 - 29 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 15 7 4 4 21 - 20 25
2.
Цинциннати
 Заявка 15 5 7 3 20 - 24 22
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 3 7 22 - 25 18
4.
Нэшвилл
 Заявка 15 4 4 7 13 - 18 16
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 3 7 5 20 - 27 16
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 3 8 12 - 21 15
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 Заявка 15 3 6 6 17 - 24 15
8.
Шарлотт
 Заявка 14 3 4 7 16 - 27 13
9.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 15 3 4 8 23 - 30 13
10.
Чикаго Файр
 2:2 Заявка 15 3 3 9 12 - 28 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 2 5 8 12 - 21 11
12.
Интер Майами
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
14.
ФК Монреаль
 Заявка 15 2 2 11 9 - 35 8
15.
Торонто
 Заявка 14 0 4 10 7 - 28 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Цинциннати Акоста Лусиано 15 (9)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 15
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (5)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 10
Остин Даниэль Перейра 1 8
Чикаго Файр Хименес Гастон 1 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 91'
    Москера Эдвин получил желтую карточку от судьи
  • 90'
    Россетто Матеус уходит с поля. Амар Сейдич выходит вместо него
  • 89'
    Альмада Тьяго сделал результативную передачу.
  • 89'
    Г О О О О Л - Москера Эдвин бьет в цель!
  • 87'
    УДАЛЕНИЕ! - Джоэль Уотерман увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 85'
    Лаппалайнен Ласси уходит с поля. Брюс Дьюк выходит вместо него
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