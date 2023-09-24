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  4. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Цинциннати
0:0
Первый тайм: 36'
Шарлотт
0'
35' Желтая карточка

Ход матча

35'
 
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Шарлотт
4.40
4.30
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Челентано
Роман
4
Хагглунд
Ник
31
Барреаль
Альваро
15
Москера
Йерсон
32
Мерфи
Ян
13
Ариас
Сантьяго
5
Нвободо
Обинна
10
Акоста
Лусиано
19
Васкес
Брэндон
9
Бупендза
Аарон
93
Морено
Хуниор
1
Кахлина
Кристиян
24
Линдси
Джейлин
29
Маланда
Адилсон
34
Приветт
Эндрю
14
Бёрн
Натан
11
Свидерски
Кароль
8
Вествуд
Эшли
13
Бронико
Брандт
10
Деягере
Брехт
9
Копетти
Энцо
22
Мерам
Джастин
Цинциннати
5-3-2
Шарлотт
4-3-3

История личных встреч

Цинциннати
Шарлотт

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

М
2:2
М
2:0
М
2:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
135

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 14 (6) 0.47
Васкес Брэндон 6 (1) 0.2
Баджи Доминик 4 0.13
Морено Хуниор 4 0.13
Сантос Сержио II 4 0.13
Барреаль Альваро 3 0.1
Бупендза Аарон 3 0.1
Нвободо Обинна 2 0.07
Ариас Сантьяго 2 0.07
Москера Йерсон 2 0.07
Хагглунд Ник 1 0.03
Бреннер 1 0.03
Кубо Юя 0 0
Миазга Мэтт 0 0
Ангуло Марко 0 0
Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 8 (1) 0.28
Копетти Энцо 5 (1) 0.17
Мерам Джастин 4 0.14
Бендер Бен 3 0.1
Юзвяк Камиль 2 0.07
Вествуд Эшли 2 0.07
Варгас Кервин Кальдерон 2 0.07
Арфилд Скотт 2 0.07
Кембридж Брэндон 2 0.07
Линдси Джейлин 1 0.03
Бронико Брандт 1 0.03
Гейнс Маккинзи 1 0.03
Агьеманг Патрик 1 0.03
Кахлина Кристиян 0 0
Аффул Харрисон 0 0
Бёрн Натан 0 0
Маланда Адилсон 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нвободо Обинна 9 0
Москера Йерсон 7 1
Миазга Мэтт 8 0
Мерфи Ян 3 2
Акоста Лусиано 6 0
Барреаль Альваро 5 0
Сантос Сержио II 5 0
Ариас Сантьяго 3 0
Васкес Брэндон 3 0
Хагглунд Ник 1 1
Кубо Юя 2 0
Гэддис Рэймон 2 0
Бреннер 2 0
Бупендза Аарон 2 0
Ангуло Марко 2 0
Челентано Роман 2 0
Пинту Малик 2 0
Хэлси Бретт 1 0
Ордоньес Аркимидес 1 0
Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джонс Деррик 10 0
Бёрн Натан 7 0
Копетти Энцо 7 0
Свидерски Кароль 6 0
Юзвяк Камиль 4 0
Бронико Брандт 4 0
Собоциньский Ян 4 0
Маланда Адилсон 4 0
Агьеманг Патрик 3 0
Вествуд Эшли 3 0
Аффул Харрисон 3 0
Линдси Джейлин 3 0
Гейнс Маккинзи 3 0
Варгас Кервин Кальдерон 3 0
Мерам Джастин 2 0
Туилома Билл 2 0
Коруджо Гусман 2 0
Арфилд Скотт 1 0
Кахлина Кристиян 1 0
Сантуш Нуну III 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Хегардт Кристофер 1 0
Бендер Бен 1 0
Маркс Джордж 1 0

Результаты матчей

Цинциннати
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
29% (4)
0% (0)
Шарлотт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

3
12
Цинциннати
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Шарлотт
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

19
17
Цинциннати
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (14)
38% (11)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
34% (10)
24% (7)
Шарлотт
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

22
29

Голы по времени матча

Забито

27
18
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 9
16 Не забивали 17
3
11%
1
6%
1-15
4
15%
6
33%
16-30
4
15%
2
11%
31-45
7
26%
5
28%
46-60
7
26%
3
17%
61-75
2
7%
1
6%
76-90

Пропущено

9
22
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 11
1
11%
2
9%
1-15
1
11%
2
9%
16-30
4
44%
5
23%
31-45
2
22%
6
27%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
1
11%
4
18%
76-90

Забито

21
18
4 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
1
5%
3
17%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
5
24%
2
11%
46-60
4
19%
4
22%
61-75
8
38%
4
22%
76-90

Пропущено

23
23
17 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
5
22%
3
13%
1-15
5
22%
1
4%
16-30
7
30%
5
22%
31-45
3
13%
3
13%
46-60
1
4%
6
26%
61-75
2
9%
5
22%
76-90

Забито

48
36
15 В 1-м тайме 17
33 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 16
4 Не забивали 7
4
8%
4
11%
1-15
4
8%
9
25%
16-30
7
15%
4
11%
31-45
12
25%
7
19%
46-60
11
23%
7
19%
61-75
10
21%
5
14%
76-90

Пропущено

32
45
23 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 27
11 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 23
6
19%
5
11%
1-15
6
19%
3
7%
16-30
11
34%
10
22%
31-45
5
16%
9
20%
46-60
1
3%
9
20%
61-75
3
9%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ФК Монреаль - Цинциннати 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2
Цинциннати - Нью-Йорк Сити 3:0 Цинциннати - Интер Майами 3:3 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Чивас Гвадалахара 3:1 Цинциннати - Спортинг Канзас-Сити 3:3 Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Шарлотт - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 3:1 Цинциннати - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3
Шарлотт
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Шарлотт - Филадельфия Юнион 2:2 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:1
Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1 Интер Майами - Шарлотт 4:0 Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Шарлотт - Крус Асуль 0:0 Шарлотт - Некакса 4:1 Даллас - Шарлотт 2:3 ФК Монреаль - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Цинциннати 2:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Коламбус Крю - Шарлотт 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Бирмингем Легион - Шарлотт 1:0

Результаты матчей

Цинциннати
Шарлотт

Точный счет

1:0
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
1 раз 7%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

3:0
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:2
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 34%
2
8 раз 28%
3
7 раз 24%
0
4 раза 14%
2
9 раз 32%
1
9 раз 32%
0
7 раз 25%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Цинциннати
Шарлотт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
4
9
5
1.5
7
8
5
9
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
3
6
9
1.5
5
8
2
13
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
4
0.5
Больше Меньше
21
7
15
14
1.5
12
16
7
22
2.5
3
25

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 30 15 5 10 56 - 38 50
2.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 30 12 9 9 44 - 34 45
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 30 12 9 9 37 - 31 45
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 29 12 7 10 41 - 33 43
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 28 11 8 9 46 - 41 41
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 29 11 7 11 40 - 44 40
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 30 10 10 10 35 - 39 40
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 30 10 9 11 38 - 46 39
9.
Даллас
 Заявка 28 10 8 10 33 - 32 38
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 29 9 10 10 37 - 38 37
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 30 9 8 13 39 - 43 35
12.
Остин
 Заявка 29 9 7 13 40 - 46 34
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 28 8 9 11 39 - 48 33
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 28 4 10 14 19 - 42 22

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:0 Заявка 30 17 9 4 47 - 33 60
2.
Орландо Сити
 Заявка 29 14 8 7 45 - 36 50
3.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 29 14 7 8 51 - 35 49
4.
Атланта Юнайтед
 1:0 Заявка 31 13 10 8 58 - 46 49
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 28 13 9 6 47 - 34 48
6.
Коламбус Крю
 Заявка 29 14 6 9 60 - 41 48
7.
Нэшвилл
 Заявка 28 12 7 9 35 - 27 43
8.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 30 11 4 15 29 - 42 37
9.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 31 9 10 12 39 - 40 37
10.
Шарлотт
 0:0 Заявка 29 7 13 9 36 - 45 34
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 30 7 13 10 30 - 36 34
12.
Чикаго Файр
 Заявка 29 8 9 12 32 - 45 33
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 30 7 11 12 26 - 35 32
14.
Интер Майами
 Заявка 28 9 4 15 36 - 44 31
15.
Торонто
 Заявка 29 4 10 15 24 - 45 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 10 3 2 31 - 10 33
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 10 2 3 37 - 14 32
3.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 15 9 3 3 31 - 15 30
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 8 5 2 23 - 14 29
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 8 3 4 25 - 17 27
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
7.
Даллас
 Заявка 14 7 4 3 20 - 13 25
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 7 2 6 25 - 19 23
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 5 4 17 - 10 23
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
11.
Остин
 Заявка 14 6 3 5 20 - 15 21
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 5 4 6 21 - 23 19
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 3 8 3 17 - 15 17
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 2 7 5 10 - 13 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:0 Заявка 15 12 2 1 27 - 9 38
2.
Коламбус Крю
 Заявка 15 11 3 1 38 - 12 36
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
4.
Атланта Юнайтед
 1:0 Заявка 16 10 3 3 38 - 19 33
5.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 14 9 4 1 29 - 10 31
6.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 15 9 2 4 21 - 10 29
7.
Нэшвилл
 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
8.
Орландо Сити
 Заявка 14 7 4 3 24 - 16 25
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 6 6 3 19 - 16 24
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 15 6 5 4 18 - 16 23
11.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 16 5 7 4 27 - 19 22
12.
Интер Майами
 Заявка 14 6 3 5 22 - 17 21
13.
Чикаго Файр
 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
14.
Шарлотт
 0:0 Заявка 15 4 8 3 20 - 21 20
15.
Торонто
 Заявка 15 4 6 5 17 - 17 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 6 3 5 19 - 21 21
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 6 2 7 20 - 23 20
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 5 3 7 19 - 24 18
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 4 4 6 17 - 25 16
6.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 15 3 6 6 13 - 19 15
7.
Даллас
 Заявка 14 3 4 7 13 - 19 13
8.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 20 - 31 13
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 2 6 7 13 - 29 12
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 2 5 7 14 - 28 11
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 2 5 8 12 - 25 11
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 2 4 8 10 - 23 10
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 2 3 9 9 - 29 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 15 7 4 4 21 - 20 25
2.
Цинциннати
 0:0 Заявка 15 5 7 3 20 - 24 22
3.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 15 5 3 7 22 - 25 18
4.
Нэшвилл
 Заявка 15 4 4 7 13 - 18 16
5.
Атланта Юнайтед
 1:0 Заявка 15 3 7 5 20 - 27 16
6.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 15 4 3 8 12 - 21 15
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 3 5 6 15 - 22 14
8.
Шарлотт
 0:0 Заявка 14 3 5 6 16 - 24 14
9.
Коламбус Крю
 Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
10.
Чикаго Файр
 Заявка 15 3 3 9 12 - 28 12
11.
Интер Майами
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 15 1 6 8 8 - 19 9
14.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 15 2 2 11 8 - 32 8
15.
Торонто
 Заявка 14 0 4 10 7 - 28 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Цинциннати Акоста Лусиано 14 (8)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (5)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 14
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 10
Остин Даниэль Перейра 1 8
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Шарлотт
4.40
4.30
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