Тур: 1. Стадион: TQL Stadium.
3:0
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаВествуд Эшли
1:0
45' ГолБарреаль Альваро
45' Желтая карточкаКахлина Кристиян
2:0
50' ГолБупендза Аарон
3:0
78' ГолАкоста Лусиано
90'+3
Ход матча
35'
45'
1:0
45'
50'
2:0
74'
78'
3:0
32
Мерфи
Ян
14
Бёрн
Натан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Мерфи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Хэлси БреттЗащитник
- Полузащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
-
26 Пинту МаликПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pat Noonan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Бёрн НатанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Маркс ДжорджВратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
-
20 Джонс ДеррикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Латтанцио Кристиан
История личных встреч
Цинциннати
Шарлотт
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
135
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|15 (6)
|0.5
|Васкес Брэндон
|6 (1)
|0.2
|Барреаль Альваро
|4
|0.13
|Баджи Доминик
|4
|0.13
|Морено Хуниор
|4
|0.13
|Сантос Сержио II
|4
|0.13
|Бупендза Аарон
|4
|0.13
|Нвободо Обинна
|2
|0.07
|Ариас Сантьяго
|2
|0.07
|Москера Йерсон
|2
|0.07
|Хагглунд Ник
|1
|0.03
|Бреннер
|1
|0.03
|Кубо Юя
|0
|0
|Миазга Мэтт
|0
|0
|Ангуло Марко
|0
|0
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свидерски Кароль
|8 (1)
|0.28
|Копетти Энцо
|5 (1)
|0.17
|Мерам Джастин
|4
|0.14
|Бендер Бен
|3
|0.1
|Юзвяк Камиль
|2
|0.07
|Вествуд Эшли
|2
|0.07
|Варгас Кервин Кальдерон
|2
|0.07
|Арфилд Скотт
|2
|0.07
|Кембридж Брэндон
|2
|0.07
|Линдси Джейлин
|1
|0.03
|Бронико Брандт
|1
|0.03
|Гейнс Маккинзи
|1
|0.03
|Агьеманг Патрик
|1
|0.03
|Кахлина Кристиян
|0
|0
|Аффул Харрисон
|0
|0
|Бёрн Натан
|0
|0
|Маланда Адилсон
|0
|0
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нвободо Обинна
|9
|0
|Москера Йерсон
|7
|1
|Миазга Мэтт
|8
|0
|Мерфи Ян
|3
|2
|Акоста Лусиано
|6
|0
|Барреаль Альваро
|5
|0
|Сантос Сержио II
|5
|0
|Ариас Сантьяго
|3
|0
|Васкес Брэндон
|3
|0
|Хагглунд Ник
|1
|1
|Кубо Юя
|2
|0
|Гэддис Рэймон
|2
|0
|Бреннер
|2
|0
|Бупендза Аарон
|2
|0
|Ангуло Марко
|2
|0
|Челентано Роман
|2
|0
|Пинту Малик
|2
|0
|Хэлси Бретт
|1
|0
|Ордоньес Аркимидес
|1
|0
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джонс Деррик
|10
|0
|Бёрн Натан
|7
|0
|Копетти Энцо
|7
|0
|Свидерски Кароль
|6
|0
|Вествуд Эшли
|4
|0
|Юзвяк Камиль
|4
|0
|Бронико Брандт
|4
|0
|Собоциньский Ян
|4
|0
|Маланда Адилсон
|4
|0
|Агьеманг Патрик
|3
|0
|Аффул Харрисон
|3
|0
|Линдси Джейлин
|3
|0
|Гейнс Маккинзи
|3
|0
|Варгас Кервин Кальдерон
|3
|0
|Кахлина Кристиян
|2
|0
|Мерам Джастин
|2
|0
|Туилома Билл
|2
|0
|Коруджо Гусман
|2
|0
|Арфилд Скотт
|1
|0
|Сантуш Нуну III
|1
|0
|Шиньяшики Андре
|1
|0
|Хегардт Кристофер
|1
|0
|Бендер Бен
|1
|0
|Маркс Джордж
|1
|0
Результаты матчей
Цинциннати
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
27% (4)
0% (0)
Шарлотт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
3
12
Цинциннати
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Шарлотт
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
19
17
Цинциннати
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (15)
37% (11)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
33% (10)
23% (7)
Шарлотт
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
22
29
Голы по времени матча
Забито
30
18
12 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 9
16 Не забивали 18
3
10%
1
6%
1-15
4
13%
6
33%
16-30
5
17%
2
11%
31-45
8
27%
5
28%
46-60
7
23%
3
17%
61-75
3
10%
1
6%
76-90
Пропущено
9
25
6 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 12
1
11%
2
8%
1-15
1
11%
2
8%
16-30
4
44%
6
24%
31-45
2
22%
7
28%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
1
11%
5
20%
76-90
Забито
21
18
4 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
1
5%
3
17%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
5
24%
2
11%
46-60
4
19%
4
22%
61-75
8
38%
4
22%
76-90
Пропущено
23
23
17 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
5
22%
3
13%
1-15
5
22%
1
4%
16-30
7
30%
5
22%
31-45
3
13%
3
13%
46-60
1
4%
6
26%
61-75
2
9%
5
22%
76-90
Забито
51
36
16 В 1-м тайме 17
35 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 16
4 Не забивали 8
4
8%
4
11%
1-15
4
8%
9
25%
16-30
8
16%
4
11%
31-45
13
25%
7
19%
46-60
11
22%
7
19%
61-75
11
22%
5
14%
76-90
Пропущено
32
48
23 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 29
11 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 24
6
19%
5
10%
1-15
6
19%
3
6%
16-30
11
34%
11
23%
31-45
5
16%
10
21%
46-60
1
3%
9
19%
61-75
3
9%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ФК Монреаль - Цинциннати 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2
Цинциннати - Нью-Йорк Сити 3:0 Цинциннати - Интер Майами 3:3 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Чивас Гвадалахара 3:1 Цинциннати - Спортинг Канзас-Сити 3:3 Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Шарлотт - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 3:1 Цинциннати - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3
Шарлотт
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Шарлотт - Филадельфия Юнион 2:2 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:1
Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1 Интер Майами - Шарлотт 4:0 Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Шарлотт - Крус Асуль 0:0 Шарлотт - Некакса 4:1 Даллас - Шарлотт 2:3 ФК Монреаль - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Цинциннати 2:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Коламбус Крю - Шарлотт 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Бирмингем Легион - Шарлотт 1:0
Результаты матчей
Цинциннати
Шарлотт
Точный счет
1:0
4 раза 27%
3:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
3
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
0
1 раз 7%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
Точный счет
3:0
6 раз 20%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:2
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 33%
2
8 раз 27%
3
8 раз 27%
0
4 раза 13%
2
9 раз 31%
1
9 раз 31%
0
8 раз 28%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Цинциннати
Шарлотт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
114
105
78
69
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
104
69
59
213
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
264
Больше Меньше
218
1614
1217
822
326
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|31
|16
|5
|10
|58 - 39
|53
|2.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|44 - 34
|45
|3.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|37 - 31
|45
|4.
|1:0 Заявка
|29
|12
|8
|9
|47 - 41
|44
|5.
|1:2 Заявка
|30
|12
|7
|11
|42 - 35
|43
|6.
|0:1 Заявка
|30
|11
|7
|12
|40 - 45
|40
|7.
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|35 - 39
|40
|8.
|1:1 Заявка
|29
|10
|9
|10
|34 - 33
|39
|9.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|38 - 46
|39
|10.
|2:1 Заявка
|31
|10
|8
|13
|41 - 44
|38
|11.
|1:2 Заявка
|30
|9
|10
|11
|38 - 40
|37
|12.
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|40 - 46
|34
|13.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|39 - 48
|33
|14.
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|19 - 42
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|18
|8
|4
|50 - 33
|62
|2.
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|45 - 36
|50
|3.
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|51 - 35
|49
|4.
|2:2 Заявка
|29
|13
|10
|6
|49 - 36
|49
|5.
|1:1 Заявка
|30
|14
|7
|9
|61 - 42
|49
|6.
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|61 - 47
|49
|7.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|35 - 27
|43
|8.
|Заявка
|30
|11
|4
|15
|30 - 45
|37
|9.
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|41 - 44
|36
|10.
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|30 - 37
|34
|11.
|2:2 Заявка
|30
|8
|10
|12
|34 - 47
|34
|12.
|Заявка
|30
|7
|13
|10
|30 - 36
|34
|13.
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|36 - 48
|33
|14.
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|36 - 44
|31
|15.
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|24 - 45
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 10
|33
|2.
|2:1 Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 14
|32
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 15
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|23 - 14
|29
|5.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 17
|27
|6.
|1:1 Заявка
|15
|7
|5
|3
|21 - 14
|26
|7.
|2:1 Заявка
|16
|8
|2
|6
|27 - 20
|26
|8.
|1:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 10
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|12.
|0:1 Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 24
|19
|13.
|1:2 Заявка
|15
|3
|8
|4
|18 - 17
|17
|14.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|10 - 13
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|30 - 9
|40
|2.
|1:1 Заявка
|15
|11
|3
|1
|38 - 12
|36
|3.
|2:2 Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|4.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|41 - 20
|33
|5.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 10
|31
|6.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|21 - 10
|29
|7.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|8.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|19 - 16
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 16
|23
|11.
|2:2 Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 19
|22
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 17
|21
|13.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|29 - 23
|21
|14.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|20 - 21
|20
|15.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 21
|22
|2.
|0:1 Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 21
|21
|3.
|2:1 Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 25
|21
|4.
|1:2 Заявка
|15
|6
|2
|7
|20 - 23
|20
|5.
|1:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 25
|19
|6.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 19
|15
|7.
|1:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 19
|13
|8.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 31
|13
|9.
|2:1 Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|10.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 29
|12
|11.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 28
|11
|12.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 25
|11
|13.
|1:2 Заявка
|15
|2
|4
|9
|11 - 25
|10
|14.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 29
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 20
|25
|2.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 24
|22
|3.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 25
|18
|4.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 18
|16
|5.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 27
|16
|6.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 21
|15
|7.
|2:2 Заявка
|15
|3
|6
|6
|17 - 24
|15
|8.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 27
|13
|9.
|1:1 Заявка
|15
|3
|4
|8
|23 - 30
|13
|10.
|2:2 Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 28
|12
|11.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 21
|11
|12.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
|13.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|14.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|9 - 35
|8
|15.
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|7 - 28
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|15 (9)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|15
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (5)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|13 (7)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 8
|Чикаго Файр
|Хименес Гастон
|1 8