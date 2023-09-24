Тур: 1. Стадион: Субару Парк.
0:0
Первый тайм: 37'
Ход матча
2'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.54 Обе забьют – да
-
18
Блэйк
Андре
17
Лоу
Дэмион
27
Вагнер
Кай
20
Буэно
Хесус
16
Крепо
Максим
33
Лонг
Аарон
19
Богуш
Матеуш
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Лоу ДэмионЗащитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
-
20 Буэно ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Донован КрисНападающий
-
28 Барибо ТайНападающий
-
Главный тренер: Кёртин Джим
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Богуш МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Дуэньяс ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вела КарлосНападающий
-
27 Ордаз НатанНападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
История личных встреч
Филадельфия Юнион
Лос-Анджелес
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
9
Голов в среднем за матч
1
1.8
Среднее время на гол
90
50
Всего голов
15
2
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
2.43
1.57
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
37
57
Бомбардиры внутри турнира
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|13 (11)
|0.45
|Карранса Хулиан
|12
|0.41
|Уре Микаэль
|8
|0.28
|Мартинес Хосе Андрес
|3
|0.1
|МакГлинн Джек
|2
|0.07
|Глеснес Якоб
|2
|0.07
|Лоу Дэмион
|2
|0.07
|Вагнер Кай
|1
|0.03
|Торрес Хоакин
|1
|0.03
|Флэк Леон
|1
|0.03
|Салливан Куинн
|1
|0.03
|Донован Крис
|1
|0.03
|Перея Андрес
|1
|0.03
|Бедойя Алехандро
|0
|0
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Реал Мэттью
|0
|0
|Мбезо Оливье
|0
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|14 (2)
|0.47
|Вела Карлос
|9 (3)
|0.3
|Холлингсхед Райан
|4
|0.13
|Богуш Матеуш
|3 (1)
|0.1
|Тильман Тимоти
|3
|0.1
|Бюк Стипе
|3
|0.1
|Опоку Квадво
|2
|0.07
|Сифуэнтес Хосе
|1
|0.03
|Санчес Илье
|1
|0.03
|Гонсалес Марио
|1
|0.03
|Кьеллини Джорджо
|1
|0.03
|Оливера Кристиан
|1
|0.03
|Мальдонадо Дениль
|1
|0.03
|Лонг Аарон
|0
|0
|Паленсия Серги
|0
|0
|Паласиос Диего
|0
|0
|Ордаз Натан
|0
|0
Карточки
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карранса Хулиан
|6
|2
|Мартинес Хосе Андрес
|9
|0
|Бедойя Алехандро
|6
|0
|Эллиотт Джек
|4
|1
|Глеснес Якоб
|5
|0
|Газдаг Даниэль
|5
|0
|Флэк Леон
|5
|0
|Буэно Хесус
|1
|2
|Вагнер Кай
|4
|0
|Уре Микаэль
|3
|0
|Торрес Хоакин
|3
|0
|Лоу Дэмион
|3
|0
|Харриэль Натан
|3
|0
|Мбезо Оливье
|2
|0
|Барибо Тай
|2
|0
|Салливан Куинн
|2
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Реал Мэттью
|1
|0
|МакГлинн Джек
|1
|0
|Донован Крис
|1
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паласиос Диего
|8
|0
|Санчес Илье
|5
|0
|Акоста Келлин
|5
|0
|Холлингсхед Райан
|5
|0
|Мальдонадо Дениль
|5
|0
|Тильман Тимоти
|4
|0
|Мурильо Хесус
|4
|0
|Богуш Матеуш
|4
|0
|Сифуэнтес Хосе
|4
|0
|Лонг Аарон
|3
|0
|Паленсия Серги
|3
|0
|Опоку Квадво
|1
|1
|Буанга Денис
|2
|0
|Крисостомо Даниэль
|2
|0
|Дуэньяс Эрик
|2
|0
|Бюк Стипе
|2
|0
|Кьеллини Джорджо
|1
|0
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Лос-Анджелес
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
3
5
Филадельфия Юнион
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Лос-Анджелес
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
18
28
Филадельфия Юнион
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (11)
43% (12)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
29% (8)
25% (7)
Лос-Анджелес
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
14% (4)
38% (11)
48% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
23
10
Упущенные победы
21
33
Голы по времени матча
Забито
27
13
14 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
18 Не забивали 21
2
7%
1
8%
1-15
6
22%
3
23%
16-30
6
22%
1
8%
31-45
5
19%
3
23%
46-60
3
11%
3
23%
61-75
5
19%
2
15%
76-90
Пропущено
12
19
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
3
25%
2
11%
1-15
1
8%
5
26%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
17%
3
16%
46-60
3
25%
2
11%
61-75
3
25%
5
26%
76-90
Забито
24
31
12 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 10
16 Не забивали 16
2
8%
5
16%
1-15
1
4%
4
13%
16-30
9
38%
6
19%
31-45
6
25%
2
6%
46-60
3
13%
5
16%
61-75
3
13%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
23
15
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
5
22%
2
13%
1-15
3
13%
5
33%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
4
17%
3
20%
46-60
3
13%
3
20%
61-75
6
26%
2
13%
76-90
Забито
51
44
26 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 13
6 Не забивали 8
4
8%
6
14%
1-15
7
14%
7
16%
16-30
15
29%
29%
7
16%
31-45
11
22%
5
11%
46-60
6
12%
8
18%
61-75
8
16%
11
25%
76-90
Пропущено
35
34
14 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 19
8
23%
4
12%
1-15
4
11%
10
29%
29%
16-30
2
6%
2
6%
31-45
6
17%
6
18%
46-60
6
17%
5
15%
61-75
9
26%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Шарлотт - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:2 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Торонто - Филадельфия Юнион 3:1
Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3 Филадельфия Юнион - Монтеррей 3:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4 Филадельфия Юнион - Керетаро 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Филадельфия Юнион - Керетаро 5:1 Филадельфия Юнион - Тихуана 3:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0
Лос-Анджелес
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3
Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Лос-Анджелес - Монтеррей 2:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Лос-Анджелес - Хуарес 7:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
Лос-Анджелес
Точный счет
4:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
4
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
Точный счет
2:2
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Точный счет
2:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
4:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
8 раз 29%
1
7 раз 25%
0
5 раз 18%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
1
9 раз 31%
0
8 раз 28%
3
5 раз 17%
2
4 раза 14%
4
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Филадельфия Юнион
Лос-Анджелес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
132
85
96
67
69
49
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
86
87
311
213
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
218
1612
1217
820
821
424
326
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|56 - 38
|50
|2.
|0:0 Заявка
|30
|12
|9
|9
|44 - 34
|45
|3.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|37 - 31
|45
|4.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|41 - 33
|43
|5.
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|46 - 41
|41
|6.
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|40 - 44
|40
|7.
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|35 - 39
|40
|8.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|38 - 46
|39
|9.
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|33 - 32
|38
|10.
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|37 - 38
|37
|11.
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|39 - 43
|35
|12.
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|40 - 46
|34
|13.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|39 - 48
|33
|14.
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|19 - 42
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|30
|17
|9
|4
|47 - 33
|60
|2.
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|45 - 36
|50
|3.
|0:0 Заявка
|29
|14
|7
|8
|51 - 35
|49
|4.
|1:0 Заявка
|31
|13
|10
|8
|58 - 46
|49
|5.
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|47 - 34
|48
|6.
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|60 - 41
|48
|7.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|35 - 27
|43
|8.
|0:1 Заявка
|30
|11
|4
|15
|29 - 42
|37
|9.
|1:1 Заявка
|31
|9
|10
|12
|39 - 40
|37
|10.
|0:0 Заявка
|29
|7
|13
|9
|36 - 45
|34
|11.
|Заявка
|30
|7
|13
|10
|30 - 36
|34
|12.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|32 - 45
|33
|13.
|1:1 Заявка
|30
|7
|11
|12
|26 - 35
|32
|14.
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|36 - 44
|31
|15.
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|24 - 45
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 10
|33
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 14
|32
|3.
|0:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 15
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|23 - 14
|29
|5.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 17
|27
|6.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|7.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|20 - 13
|25
|8.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 19
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 10
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 23
|19
|13.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|17 - 15
|17
|14.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|10 - 13
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|15
|12
|2
|1
|27 - 9
|38
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|38 - 12
|36
|3.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|4.
|1:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|38 - 19
|33
|5.
|0:0 Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 10
|31
|6.
|0:1 Заявка
|15
|9
|2
|4
|21 - 10
|29
|7.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|8.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|19 - 16
|24
|10.
|1:1 Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 16
|23
|11.
|1:1 Заявка
|16
|5
|7
|4
|27 - 19
|22
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 17
|21
|13.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|14.
|0:0 Заявка
|15
|4
|8
|3
|20 - 21
|20
|15.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 21
|22
|2.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 21
|21
|3.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|20 - 23
|20
|4.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|5.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 25
|16
|6.
|0:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 19
|15
|7.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 19
|13
|8.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 31
|13
|9.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|10.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 29
|12
|11.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 28
|11
|12.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 25
|11
|13.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 23
|10
|14.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 29
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 20
|25
|2.
|0:0 Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 24
|22
|3.
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 25
|18
|4.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 18
|16
|5.
|1:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 27
|16
|6.
|1:1 Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 21
|15
|7.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 22
|14
|8.
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 24
|14
|9.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|10.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 28
|12
|11.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
|12.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|13.
|1:1 Заявка
|15
|1
|6
|8
|8 - 19
|9
|14.
|0:1 Заявка
|15
|2
|2
|11
|8 - 32
|8
|15.
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|7 - 28
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|14 (8)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (5)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|14
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|13 (7)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 8
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 8