  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Филадельфия Юнион
0:0
Конец матча
Лос-Анджелес
0'
2' Желтая карточка
Лонг Аарон
79' Желтая карточка
Паленсия Серги
90'+7
18
Блэйк
Андре
26
Харриэль
Натан
17
Лоу
Дэмион
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
11
Бедойя
Алехандро
20
Буэно
Хесус
16
МакГлинн
Джек
10
Газдаг
Даниэль
9
Карранса
Хулиан
7
Уре
Микаэль
16
Крепо
Максим
3
Мурильо
Хесус
33
Лонг
Аарон
2
Мальдонадо
Дениль
24
Холлингсхед
Райан
12
Паласиос
Диего
11
Тильман
Тимоти
23
Акоста
Келлин
19
Богуш
Матеуш
25
Оливера
Кристиан
7
Бюк
Стипе
Филадельфия Юнион
4-3-1-2
Лос-Анджелес
3-4-1-2

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Лос-Анджелес

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЧК
3:0
ЛЧК
1:1
М
3:3
М
2:2
М
3:3
М
1:1
М
4:1

Голы

Всего голов

2
9

Голов в среднем за матч

1
1.8

Среднее время на гол

90
50

Всего голов

15
2

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

2.43
1.57

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

37
57

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 13 (11) 0.45
Карранса Хулиан 12 0.41
Уре Микаэль 8 0.28
Мартинес Хосе Андрес 3 0.1
МакГлинн Джек 2 0.07
Глеснес Якоб 2 0.07
Лоу Дэмион 2 0.07
Вагнер Кай 1 0.03
Торрес Хоакин 1 0.03
Флэк Леон 1 0.03
Салливан Куинн 1 0.03
Донован Крис 1 0.03
Перея Андрес 1 0.03
Бедойя Алехандро 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Реал Мэттью 0 0
Мбезо Оливье 0 0
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 14 (2) 0.47
Вела Карлос 9 (3) 0.3
Холлингсхед Райан 4 0.13
Богуш Матеуш 3 (1) 0.1
Тильман Тимоти 3 0.1
Бюк Стипе 3 0.1
Опоку Квадво 2 0.07
Сифуэнтес Хосе 1 0.03
Санчес Илье 1 0.03
Гонсалес Марио 1 0.03
Кьеллини Джорджо 1 0.03
Оливера Кристиан 1 0.03
Мальдонадо Дениль 1 0.03
Лонг Аарон 0 0
Паленсия Серги 0 0
Паласиос Диего 0 0
Ордаз Натан 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карранса Хулиан 6 2
Мартинес Хосе Андрес 9 0
Бедойя Алехандро 6 0
Эллиотт Джек 4 1
Глеснес Якоб 5 0
Газдаг Даниэль 5 0
Флэк Леон 5 0
Буэно Хесус 1 2
Вагнер Кай 4 0
Уре Микаэль 3 0
Торрес Хоакин 3 0
Лоу Дэмион 3 0
Харриэль Натан 3 0
Мбезо Оливье 2 0
Барибо Тай 2 0
Салливан Куинн 2 0
Блэйк Андре 1 0
Реал Мэттью 1 0
МакГлинн Джек 1 0
Донован Крис 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паласиос Диего 8 0
Санчес Илье 5 0
Акоста Келлин 5 0
Холлингсхед Райан 5 0
Мальдонадо Дениль 5 0
Паленсия Серги 4 0
Тильман Тимоти 4 0
Мурильо Хесус 4 0
Богуш Матеуш 4 0
Сифуэнтес Хосе 4 0
Лонг Аарон 3 0
Опоку Квадво 1 1
Буанга Денис 2 0
Крисостомо Даниэль 2 0
Дуэньяс Эрик 2 0
Бюк Стипе 2 0
Кьеллини Джорджо 1 0

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Лос-Анджелес
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

3
5
Филадельфия Юнион
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Лос-Анджелес
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

15
7

Упущенные победы

18
28
Филадельфия Юнион
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (11)
45% (13)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
31% (9)
24% (7)
Лос-Анджелес
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
13% (4)
40% (12)
47% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
50% (15)
30% (9)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

23
10

Упущенные победы

21
33

Голы по времени матча

Забито

27
13
14 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
19 Не забивали 22
2
7%
1
8%
1-15
6
22%
3
23%
16-30
6
22%
1
8%
31-45
5
19%
3
23%
46-60
3
11%
3
23%
61-75
5
19%
2
15%
76-90

Пропущено

12
19
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
3
25%
2
11%
1-15
1
8%
5
26%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
17%
3
16%
46-60
3
25%
2
11%
61-75
3
25%
5
26%
76-90

Забито

24
31
12 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 10
17 Не забивали 17
2
8%
5
16%
1-15
1
4%
4
13%
16-30
9
38%
6
19%
31-45
6
25%
2
6%
46-60
3
13%
5
16%
61-75
3
13%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

23
15
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
5
22%
2
13%
1-15
3
13%
5
33%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
4
17%
3
20%
46-60
3
13%
3
20%
61-75
6
26%
2
13%
76-90

Забито

51
44
26 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 13
7 Не забивали 9
4
8%
6
14%
1-15
7
14%
7
16%
16-30
15
29%
29%
7
16%
31-45
11
22%
5
11%
46-60
6
12%
8
18%
61-75
8
16%
11
25%
76-90

Пропущено

35
34
14 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 19
8
23%
4
12%
1-15
4
11%
10
29%
29%
16-30
2
6%
2
6%
31-45
6
17%
6
18%
46-60
6
17%
5
15%
61-75
9
26%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Шарлотт - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:2 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Торонто - Филадельфия Юнион 3:1
Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3 Филадельфия Юнион - Монтеррей 3:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4 Филадельфия Юнион - Керетаро 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Филадельфия Юнион - Керетаро 5:1 Филадельфия Юнион - Тихуана 3:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0
Лос-Анджелес
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3
Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Лос-Анджелес - Монтеррей 2:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Лос-Анджелес - Хуарес 7:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
Лос-Анджелес

Точный счет

4:1
3 раза 21%
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

4
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%

Точный счет

2:2
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%

Точный счет

2:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
0:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
4:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
8 раз 28%
1
7 раз 24%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
0
9 раз 30%
1
9 раз 30%
3
5 раз 17%
2
4 раза 13%
4
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Филадельфия Юнион
Лос-Анджелес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
13
2
8
6
1.5
9
6
6
8
2.5
6
9
4
10
3.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
8
7
8
7
1.5
3
12
2
13
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
21
9
16
13
1.5
12
18
8
21
2.5
8
22
4
25
3.5
3
27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 2:1 Заявка 31 16 5 10 58 - 39 53
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 30 12 9 9 44 - 34 45
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 30 12 9 9 37 - 31 45
4.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 29 12 8 9 47 - 41 44
5.
Хьюстон Динамо
 1:2 Заявка 30 12 7 11 42 - 35 43
6.
Реал Солт-Лейк
 0:1 Заявка 30 11 7 12 40 - 45 40
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 30 10 10 10 35 - 39 40
8.
Даллас
 1:1 Заявка 29 10 9 10 34 - 33 39
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 30 10 9 11 38 - 46 39
10.
Спортинг Канзас-Сити
 2:1 Заявка 31 10 8 13 41 - 44 38
11.
Миннесота Юнайтед
 1:2 Заявка 30 9 10 11 38 - 40 37
12.
Остин
 Заявка 29 9 7 13 40 - 46 34
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 28 8 9 11 39 - 48 33
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 28 4 10 14 19 - 42 22

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 30 18 8 4 50 - 33 62
2.
Орландо Сити
 Заявка 29 14 8 7 45 - 36 50
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 29 14 7 8 51 - 35 49
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 Заявка 29 13 10 6 49 - 36 49
5.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 30 14 7 9 61 - 42 49
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 31 13 10 8 61 - 47 49
7.
Нэшвилл
 Заявка 28 12 7 9 35 - 27 43
8.
ФК Монреаль
 Заявка 30 11 4 15 30 - 45 37
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 31 9 9 13 41 - 44 36
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 30 8 10 12 30 - 37 34
11.
Чикаго Файр
 2:2 Заявка 30 8 10 12 34 - 47 34
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 30 7 13 10 30 - 36 34
13.
Шарлотт
 Заявка 29 7 12 10 36 - 48 33
14.
Интер Майами
 Заявка 28 9 4 15 36 - 44 31
15.
Торонто
 Заявка 29 4 10 15 24 - 45 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 1:2 Заявка 15 10 3 2 31 - 10 33
2.
Сент-Луис Сити
 2:1 Заявка 15 10 2 3 37 - 14 32
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 3 3 31 - 15 30
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 8 5 2 23 - 14 29
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 8 3 4 25 - 17 27
6.
Даллас
 1:1 Заявка 15 7 5 3 21 - 14 26
7.
Спортинг Канзас-Сити
 2:1 Заявка 16 8 2 6 27 - 20 26
8.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 5 4 17 - 10 23
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
11.
Остин
 Заявка 14 6 3 5 20 - 15 21
12.
Реал Солт-Лейк
 0:1 Заявка 16 5 4 7 21 - 24 19
13.
Миннесота Юнайтед
 1:2 Заявка 15 3 8 4 18 - 17 17
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 2 7 5 10 - 13 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 15 13 1 1 30 - 9 40
2.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 15 11 3 1 38 - 12 36
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 10 3 3 41 - 20 33
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 9 4 1 29 - 10 31
6.
ФК Монреаль
 Заявка 15 9 2 4 21 - 10 29
7.
Нэшвилл
 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
8.
Орландо Сити
 Заявка 14 7 4 3 24 - 16 25
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 6 6 3 19 - 16 24
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 6 5 4 18 - 16 23
11.
Чикаго Файр
 2:2 Заявка 15 5 7 3 22 - 19 22
12.
Интер Майами
 Заявка 14 6 3 5 22 - 17 21
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 5 6 5 29 - 23 21
14.
Шарлотт
 Заявка 15 4 8 3 20 - 21 20
15.
Торонто
 Заявка 15 4 6 5 17 - 17 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
2.
Реал Солт-Лейк
 0:1 Заявка 14 6 3 5 19 - 21 21
3.
Сент-Луис Сити
 2:1 Заявка 16 6 3 7 21 - 25 21
4.
Миннесота Юнайтед
 1:2 Заявка 15 6 2 7 20 - 23 20
5.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 15 5 4 6 18 - 25 19
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 3 6 6 13 - 19 15
7.
Даллас
 1:1 Заявка 14 3 4 7 13 - 19 13
8.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 20 - 31 13
9.
Спортинг Канзас-Сити
 2:1 Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 2 6 7 13 - 29 12
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 2 5 7 14 - 28 11
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 2 5 8 12 - 25 11
13.
Хьюстон Динамо
 1:2 Заявка 15 2 4 9 11 - 25 10
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 2 3 9 9 - 29 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 15 7 4 4 21 - 20 25
2.
Цинциннати
 Заявка 15 5 7 3 20 - 24 22
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 3 7 22 - 25 18
4.
Нэшвилл
 Заявка 15 4 4 7 13 - 18 16
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 3 7 5 20 - 27 16
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 3 8 12 - 21 15
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 Заявка 15 3 6 6 17 - 24 15
8.
Шарлотт
 Заявка 14 3 4 7 16 - 27 13
9.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 15 3 4 8 23 - 30 13
10.
Чикаго Файр
 2:2 Заявка 15 3 3 9 12 - 28 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 2 5 8 12 - 21 11
12.
Интер Майами
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
14.
ФК Монреаль
 Заявка 15 2 2 11 9 - 35 8
15.
Торонто
 Заявка 14 0 4 10 7 - 28 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Цинциннати Акоста Лусиано 15 (9)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 15
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (5)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 10
Остин Даниэль Перейра 1 8
Чикаго Файр Хименес Гастон 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 2'
    Лонг Аарон получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Филадельфия Юнион 0:0 Лос-Анджелес онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
    2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     