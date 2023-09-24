Тур: 1. Стадион: Ауди Филд.
2:1
Первый тайм: 37'
0'
0:1
18' ГолФернандес Омир
1:1
21' ГолБентеке Кристиан
25' Желтая карточкаКаноуз Расселл
2:1
36' ГолБентеке Кристиан
Ход матча
18'
0:1
21'
1:1
25'
36'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
23
Пинс
Донован
31
Дэвис
Эрик
43
Клих
Матеуш
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
74
Барлоу
Том
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Пинс ДонованЗащитник
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Самудио ЛуисВратарь
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
-
14 Найяр ЭндиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Асад ЯмильПолузащитник
-
84 Фахардо ХосеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руни Уэйн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Барлоу ТомПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
-
98 Ндам ХассанЗащитник
-
12 Нилис ДиланЗащитник
- Полузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
41 Julian Hall
-
Главный тренер: Лесесне Трой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Ред Буллз
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
36.8%
73.7%
7 побед 14 ничьих 0 побед
28 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 22 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 14 ничьих 14 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 18 побед
47 матчей
27.7%
25.5%
46.8%
13 побед 12 ничьих 22 победы
Первый тайм
23.4%
46.8%
29.8%
11 побед 22 ничьи 14 побед
Второй тайм
14.9%
46.8%
38.3%
7 побед 22 ничьи 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
15
Голов в среднем за матч
1.32
0.68
Среднее время на гол
68
132
Всего голов
32
36
Голов в среднем за матч
1.45
1.44
Среднее время на гол
61
62
Всего голов
65
51
Голов в среднем за матч
1.38
1.09
Тотал матчей
2.5
42
Больше 89%
Меньше 11%
5
29
Больше 62%
Меньше 38%
18
19
Больше 40%
Меньше 60%
28
13
Больше 28%
Меньше 72%
34
8
Больше 17%
Меньше 83%
39
3
Больше 6%
Меньше 94%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
Среднее время на гол
65
82
Бомбардиры внутри турнира
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|11
|0.35
|Фунтас Таксиархис
|6 (1)
|0.19
|Ку-Дипьетро Теодор
|5
|0.16
|Пинс Донован
|3
|0.1
|Клих Матеуш
|2
|0.06
|Дуркин Кристофер
|2
|0.06
|Дахоме Кристиан
|2
|0.06
|Сантуш Педру
|1
|0.03
|О'Брайен Льюис
|1
|0.03
|Уильямс Дэррик
|1
|0.03
|Бирнбом Стив
|1
|0.03
|Роберта Найджел
|1
|0.03
|Gabriel Pirani
|1
|0.03
|Грин Джейкоб
|1
|0.03
|Тейшейра Руан
|0
|0
|Палссон Виктор
|0
|0
|Каноуз Расселл
|0
|0
|Джазе Моханад
|0
|0
|Флетчер Кристиан
|0
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандес Омир
|5 (1)
|0.17
|Амайя Фрэнки
|4
|0.13
|Ванзейр Данте
|2
|0.07
|Барлоу Том
|2
|0.07
|Маноэль Элиас
|2
|0.07
|Рейес Андрес
|2
|0.07
|Бёрк Кори
|2
|0.07
|Толкин Джон
|1
|0.03
|Харпер Кэмерон
|1
|0.03
|Кассерес Кристиан
|1
|0.03
|Лима Лукас II
|1
|0.03
|Эдельман Даниэль
|1
|0.03
|Кармона Викельман
|1
|0.03
|Данкан Кайл
|0
|0
|Нилис Шон
|0
|0
|Донкор Рональд
|0
|0
Карточки
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клих Матеуш
|7
|1
|Бентеке Кристиан
|7
|0
|Каноуз Расселл
|7
|0
|О'Брайен Льюис
|5
|0
|Пинс Донован
|5
|0
|Уильямс Дэррик
|4
|0
|Сантуш Педру
|3
|0
|Найяр Энди
|3
|0
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|Тейшейра Руан
|3
|0
|Асад Ямиль
|3
|0
|Бирнбом Стив
|1
|1
|Палссон Виктор
|2
|0
|Дахоме Кристиан
|2
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|2
|0
|Дуркин Кристофер
|2
|0
|Миллер Тайлер
|1
|0
|Джазе Моханад
|1
|0
|Грин Джейкоб
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рейес Андрес
|10
|1
|Нилис Шон
|7
|1
|Данкан Кайл
|8
|0
|Харпер Кэмерон
|6
|1
|Кассерес Кристиан
|7
|0
|Эдельман Даниэль
|5
|0
|Барлоу Том
|4
|0
|Йервуд Дрю
|4
|0
|Толкин Джон
|4
|0
|Карлос Мигел Коронел
|3
|0
|Бёрк Кори
|3
|0
|Ндам Хассан
|3
|0
|Амайя Фрэнки
|3
|0
|Ванзейр Данте
|2
|0
|Фернандес Омир
|2
|0
|Маноэль Элиас
|2
|0
|Нилис Дилан
|1
|0
|Страуд Питер
|1
|0
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Нью-Йорк Ред Буллз
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
10
8
Ди Си Юнайтед
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
67% (10)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Нью-Йорк Ред Буллз
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
18
8
Упущенные победы
7
16
Ди Си Юнайтед
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (11)
50% (15)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Нью-Йорк Ред Буллз
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
45% (13)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
38% (11)
41% (12)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
21
8
Упущенные победы
17
24
Голы по времени матча
Забито
25
9
9 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 21
3
12%
1
11%
1-15
2
8%
1
11%
16-30
4
16%
2
22%
31-45
2
8%
2
22%
46-60
4
16%
1
11%
61-75
10
40%
2
22%
76-90
Пропущено
19
16
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
3
16%
2
13%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
4
21%
1
6%
31-45
4
21%
4
25%
46-60
4
21%
1
6%
61-75
4
21%
3
19%
76-90
Забито
13
17
2 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 19
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
3
23%
4
24%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
5
38%
8
47%
76-90
Пропущено
20
17
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
15%
2
12%
1-15
3
15%
3
18%
16-30
5
25%
4
24%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
3
15%
2
12%
61-75
3
15%
5
29%
29%
76-90
Забито
38
26
11 В 1-м тайме 9
27 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 10
8 Не забивали 11
4
11%
1
4%
1-15
3
8%
3
12%
16-30
4
11%
5
19%
31-45
5
13%
6
23%
46-60
7
18%
1
4%
61-75
15
39%
10
38%
76-90
Пропущено
39
33
18 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 21
6
15%
4
12%
1-15
3
8%
8
24%
16-30
9
23%
5
15%
31-45
7
18%
5
15%
46-60
7
18%
3
9%
61-75
7
18%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0
Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Пумас-УНАМ - Ди Си Юнайтед 3:0 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 4:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Некакса 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Остин 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атлетико Сан-Луис 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Ред Буллз
Точный счет
3:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
7 раз 50%
Точный счет
0:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 21%
1:1
6 раз 21%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 37%
0
9 раз 30%
3
5 раз 17%
2
4 раза 13%
4
1 раз 3%
1
13 раз 45%
0
11 раз 38%
2
4 раза 14%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Ред Буллз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
114
78
510
510
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
77
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
219
Больше Меньше
1811
1020
524
624
128
129
128
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|56 - 38
|50
|2.
|0:0 Заявка
|30
|12
|9
|9
|44 - 34
|45
|3.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|37 - 31
|45
|4.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|41 - 33
|43
|5.
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|46 - 41
|41
|6.
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|40 - 44
|40
|7.
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|35 - 39
|40
|8.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|38 - 46
|39
|9.
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|33 - 32
|38
|10.
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|37 - 38
|37
|11.
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|39 - 43
|35
|12.
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|40 - 46
|34
|13.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|39 - 48
|33
|14.
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|19 - 42
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|30
|17
|9
|4
|47 - 33
|60
|2.
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|45 - 36
|50
|3.
|0:0 Заявка
|29
|14
|7
|8
|51 - 35
|49
|4.
|1:0 Заявка
|31
|13
|10
|8
|58 - 46
|49
|5.
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|47 - 34
|48
|6.
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|60 - 41
|48
|7.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|35 - 27
|43
|8.
|0:1 Заявка
|30
|11
|4
|15
|29 - 42
|37
|9.
|1:1 Заявка
|31
|9
|10
|12
|39 - 40
|37
|10.
|0:0 Заявка
|29
|7
|13
|9
|36 - 45
|34
|11.
|Заявка
|30
|7
|13
|10
|30 - 36
|34
|12.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|32 - 45
|33
|13.
|1:1 Заявка
|30
|7
|11
|12
|26 - 35
|32
|14.
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|36 - 44
|31
|15.
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|24 - 45
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 10
|33
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 14
|32
|3.
|0:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 15
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|23 - 14
|29
|5.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 17
|27
|6.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|7.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|20 - 13
|25
|8.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 19
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 10
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 23
|19
|13.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|17 - 15
|17
|14.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|10 - 13
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|15
|12
|2
|1
|27 - 9
|38
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|38 - 12
|36
|3.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|4.
|1:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|38 - 19
|33
|5.
|0:0 Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 10
|31
|6.
|0:1 Заявка
|15
|9
|2
|4
|21 - 10
|29
|7.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|8.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|19 - 16
|24
|10.
|1:1 Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 16
|23
|11.
|1:1 Заявка
|16
|5
|7
|4
|27 - 19
|22
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 17
|21
|13.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|14.
|0:0 Заявка
|15
|4
|8
|3
|20 - 21
|20
|15.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 21
|22
|2.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 21
|21
|3.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|20 - 23
|20
|4.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|5.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 25
|16
|6.
|0:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 19
|15
|7.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 19
|13
|8.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 31
|13
|9.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|10.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 29
|12
|11.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 28
|11
|12.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 25
|11
|13.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 23
|10
|14.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 29
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 20
|25
|2.
|0:0 Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 24
|22
|3.
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 25
|18
|4.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 18
|16
|5.
|1:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 27
|16
|6.
|1:1 Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 21
|15
|7.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 22
|14
|8.
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 24
|14
|9.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|10.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 28
|12
|11.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
|12.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|13.
|1:1 Заявка
|15
|1
|6
|8
|8 - 19
|9
|14.
|0:1 Заявка
|15
|2
|2
|11
|8 - 32
|8
|15.
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|7 - 28
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|14 (8)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (5)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|14
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|13 (7)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 8
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 8