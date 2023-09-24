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  3. США
  4. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Ди Си Юнайтед
3:5
Конец матча
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
0:1
17' Гол
Фернандес Омир
1:1
21' Гол
Бентеке Кристиан
25' Желтая карточка
Каноуз Расселл
2:1
36' Гол
Бентеке Кристиан
2:2
44' Пенальти
Фернандес Омир
3:2
45' Пенальти
Бентеке Кристиан
3:3
45' Гол
Харпер Кэмерон
55' Желтая карточка
Хайнс-Айк Брендан
3:4
58' Гол
Нилис Шон
64' Желтая карточка
Данкан Кайл
66' Желтая карточка
Эдельман Даниэль
83' Желтая карточка
Бентеке Кристиан
3:5
90' Гол
Толкин Джон
90'+7
24
Боно
Александер
2
Тейшейра
Руан
4
Хайнс-Айк
Брендан
23
Пинс
Донован
31
Дэвис
Эрик
8
Дуркин
Кристофер
6
Каноуз
Расселл
43
Клих
Матеуш
10
Gabriel
Pirani
21
Ку-Дипьетро
Теодор
20
Бентеке
Кристиан
1
Карлос
Мигел
Коронел
6
Данкан
Кайл
4
Рейес
Андрес
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
17
Харпер
Кэмерон
8
Амайя
Фрэнки
75
Эдельман
Даниэль
21
Фернандес
Омир
74
Барлоу
Том
11
Маноэль
Элиас
Ди Си Юнайтед
4-3-1-2
Нью-Йорк Ред Буллз
4-4-2

История личных встреч

Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Ред Буллз

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.8%
73.7%
7 побед 14 ничьих 0 побед

28 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 22 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 14 ничьих 14 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 18 побед

47 матчей

27.7%
25.5%
46.8%
13 побед 12 ничьих 22 победы

Первый тайм

23.4%
46.8%
29.8%
11 побед 22 ничьи 14 побед

Второй тайм

14.9%
46.8%
38.3%
7 побед 22 ничьи 18 побед

История матчей

М
1:0
ОК
1:0
М
0:0
М
4:1
ОК
0:3
М
1:0
М
1:1
М
1:0
М
0:2
М
0:1
М
0:0
М
1:2
М
3:3
М
1:0
М
0:1
М
1:2
М
3:3
М
2:0
М
2:2
М
2:2
М
2:0
М
1:0
М
0:1
М
3:0
М
2:2
М
2:0
М
2:1
М
2:0
М
1:0
М
2:0
М
1:0
М
2:1
М
0:2
М
0:0
М
0:1
М
2:2
М
2:3
М
0:1
М
0:4
М
0:0
М
0:2
М
2:0
ОК
5:3
М
2:3
М
0:0
М
4:1
М
4:1

Голы

Всего голов

33
15

Голов в среднем за матч

1.32
0.68

Среднее время на гол

68
132

Всего голов

32
36

Голов в среднем за матч

1.45
1.44

Среднее время на гол

61
62

Всего голов

65
51

Голов в среднем за матч

1.38
1.09

Тотал матчей

2.5
42
Больше 89%
Меньше 11%
5
29
Больше 62%
Меньше 38%
18
19
Больше 40%
Меньше 60%
28
13
Больше 28%
Меньше 72%
34
8
Больше 17%
Меньше 83%
39
3
Больше 6%
Меньше 94%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
46

Среднее время на гол

65
82

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 13 (1) 0.42
Фунтас Таксиархис 6 (1) 0.19
Ку-Дипьетро Теодор 5 0.16
Пинс Донован 3 0.1
Клих Матеуш 2 0.06
Дуркин Кристофер 2 0.06
Дахоме Кристиан 2 0.06
Сантуш Педру 1 0.03
О'Брайен Льюис 1 0.03
Уильямс Дэррик 1 0.03
Бирнбом Стив 1 0.03
Роберта Найджел 1 0.03
Gabriel Pirani 1 0.03
Грин Джейкоб 1 0.03
Тейшейра Руан 0 0
Палссон Виктор 0 0
Каноуз Расселл 0 0
Джазе Моханад 0 0
Флетчер Кристиан 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандес Омир 6 (2) 0.2
Амайя Фрэнки 4 0.13
Толкин Джон 2 0.07
Барлоу Том 2 0.07
Харпер Кэмерон 2 0.07
Ванзейр Данте 2 0.07
Маноэль Элиас 2 0.07
Рейес Андрес 2 0.07
Бёрк Кори 2 0.07
Лима Лукас II 1 0.03
Нилис Шон 1 0.03
Кассерес Кристиан 1 0.03
Эдельман Даниэль 1 0.03
Кармона Викельман 1 0.03
Данкан Кайл 0 0
Донкор Рональд 0 0

Карточки

Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клих Матеуш 7 1
Бентеке Кристиан 8 0
Каноуз Расселл 7 0
О'Брайен Льюис 5 0
Пинс Донован 5 0
Уильямс Дэррик 4 0
Сантуш Педру 3 0
Найяр Энди 3 0
Фунтас Таксиархис 3 0
Тейшейра Руан 3 0
Асад Ямиль 3 0
Хайнс-Айк Брендан 3 0
Бирнбом Стив 1 1
Палссон Виктор 2 0
Дахоме Кристиан 2 0
Дуркин Кристофер 2 0
Миллер Тайлер 1 0
Джазе Моханад 1 0
Грин Джейкоб 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейес Андрес 10 1
Данкан Кайл 9 0
Нилис Шон 7 1
Харпер Кэмерон 6 1
Кассерес Кристиан 7 0
Эдельман Даниэль 6 0
Барлоу Том 4 0
Йервуд Дрю 4 0
Толкин Джон 4 0
Карлос Мигел Коронел 3 0
Бёрк Кори 3 0
Ндам Хассан 3 0
Амайя Фрэнки 3 0
Ванзейр Данте 2 0
Фернандес Омир 2 0
Маноэль Элиас 2 0
Нилис Дилан 1 0
Страуд Питер 1 0

Результаты матчей

Ди Си Юнайтед
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Нью-Йорк Ред Буллз
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

13
8
Ди Си Юнайтед
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
67% (10)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Нью-Йорк Ред Буллз
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

18
8

Упущенные победы

7
16
Ди Си Юнайтед
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (11)
52% (16)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
Нью-Йорк Ред Буллз
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (6)
47% (14)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
37% (11)
40% (12)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

21
11

Упущенные победы

20
24

Голы по времени матча

Забито

28
14
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 21
3
11%
1
7%
1-15
3
11%
2
14%
16-30
6
21%
4
29%
31-45
2
7%
3
21%
46-60
4
14%
1
7%
61-75
10
36%
3
21%
76-90

Пропущено

24
19
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
3
13%
2
11%
1-15
1
4%
6
32%
16-30
6
25%
3
16%
31-45
5
21%
4
21%
46-60
4
17%
1
5%
61-75
5
21%
3
16%
76-90

Забито

13
17
2 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
22 Не забивали 20
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
3
23%
4
24%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
5
38%
8
47%
76-90

Пропущено

20
17
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
15%
2
12%
1-15
3
15%
3
18%
16-30
5
25%
4
24%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
3
15%
2
12%
61-75
3
15%
5
29%
29%
76-90

Забито

41
31
14 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 11
8 Не забивали 11
4
10%
1
3%
1-15
4
10%
4
13%
16-30
6
15%
7
23%
31-45
5
12%
7
23%
46-60
7
17%
1
3%
61-75
15
37%
11
35%
76-90

Пропущено

44
36
21 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 22
6
14%
4
11%
1-15
4
9%
9
25%
16-30
11
25%
7
19%
31-45
8
18%
5
14%
46-60
7
16%
3
8%
61-75
8
18%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0
Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Пумас-УНАМ - Ди Си Юнайтед 3:0 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 4:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Некакса 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Остин 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атлетико Сан-Луис 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1

Результаты матчей

Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Ред Буллз

Точный счет

3:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
3
5 раз 31%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
1:0
6 раз 20%
1:1
6 раз 20%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 35%
0
9 раз 29%
3
6 раз 19%
2
4 раза 13%
4
1 раз 3%
1
13 раз 43%
0
11 раз 37%
2
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Ред Буллз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
11
4
8
8
1.5
5
10
6
10
2.5
1
14
1
15
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
8
7
3
12
1.5
1
14
1
14
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
9
0.5
Больше Меньше
19
11
11
20
1.5
6
24
7
24
2.5
2
28
1
30
3.5
2
28

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 2:1 Заявка 31 16 5 10 58 - 39 53
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 30 12 9 9 44 - 34 45
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 30 12 9 9 37 - 31 45
4.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 29 12 8 9 47 - 41 44
5.
Хьюстон Динамо
 1:2 Заявка 30 12 7 11 42 - 35 43
6.
Реал Солт-Лейк
 0:1 Заявка 30 11 7 12 40 - 45 40
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 30 10 10 10 35 - 39 40
8.
Даллас
 1:1 Заявка 29 10 9 10 34 - 33 39
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 30 10 9 11 38 - 46 39
10.
Спортинг Канзас-Сити
 2:1 Заявка 31 10 8 13 41 - 44 38
11.
Миннесота Юнайтед
 1:2 Заявка 30 9 10 11 38 - 40 37
12.
Остин
 Заявка 29 9 7 13 40 - 46 34
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 28 8 9 11 39 - 48 33
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 28 4 10 14 19 - 42 22

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 30 18 8 4 50 - 33 62
2.
Орландо Сити
 Заявка 29 14 8 7 45 - 36 50
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 29 14 7 8 51 - 35 49
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 Заявка 29 13 10 6 49 - 36 49
5.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 30 14 7 9 61 - 42 49
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 31 13 10 8 61 - 47 49
7.
Нэшвилл
 Заявка 28 12 7 9 35 - 27 43
8.
ФК Монреаль
 Заявка 30 11 4 15 30 - 45 37
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 31 9 9 13 41 - 44 36
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 30 8 10 12 30 - 37 34
11.
Чикаго Файр
 2:2 Заявка 30 8 10 12 34 - 47 34
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 30 7 13 10 30 - 36 34
13.
Шарлотт
 Заявка 29 7 12 10 36 - 48 33
14.
Интер Майами
 Заявка 28 9 4 15 36 - 44 31
15.
Торонто
 Заявка 29 4 10 15 24 - 45 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 1:2 Заявка 15 10 3 2 31 - 10 33
2.
Сент-Луис Сити
 2:1 Заявка 15 10 2 3 37 - 14 32
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 3 3 31 - 15 30
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 8 5 2 23 - 14 29
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 8 3 4 25 - 17 27
6.
Даллас
 1:1 Заявка 15 7 5 3 21 - 14 26
7.
Спортинг Канзас-Сити
 2:1 Заявка 16 8 2 6 27 - 20 26
8.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 5 4 17 - 10 23
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
11.
Остин
 Заявка 14 6 3 5 20 - 15 21
12.
Реал Солт-Лейк
 0:1 Заявка 16 5 4 7 21 - 24 19
13.
Миннесота Юнайтед
 1:2 Заявка 15 3 8 4 18 - 17 17
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 2 7 5 10 - 13 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 15 13 1 1 30 - 9 40
2.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 15 11 3 1 38 - 12 36
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 10 3 3 41 - 20 33
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 9 4 1 29 - 10 31
6.
ФК Монреаль
 Заявка 15 9 2 4 21 - 10 29
7.
Нэшвилл
 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
8.
Орландо Сити
 Заявка 14 7 4 3 24 - 16 25
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 6 6 3 19 - 16 24
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 6 5 4 18 - 16 23
11.
Чикаго Файр
 2:2 Заявка 15 5 7 3 22 - 19 22
12.
Интер Майами
 Заявка 14 6 3 5 22 - 17 21
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 5 6 5 29 - 23 21
14.
Шарлотт
 Заявка 15 4 8 3 20 - 21 20
15.
Торонто
 Заявка 15 4 6 5 17 - 17 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
2.
Реал Солт-Лейк
 0:1 Заявка 14 6 3 5 19 - 21 21
3.
Сент-Луис Сити
 2:1 Заявка 16 6 3 7 21 - 25 21
4.
Миннесота Юнайтед
 1:2 Заявка 15 6 2 7 20 - 23 20
5.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 15 5 4 6 18 - 25 19
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 3 6 6 13 - 19 15
7.
Даллас
 1:1 Заявка 14 3 4 7 13 - 19 13
8.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 20 - 31 13
9.
Спортинг Канзас-Сити
 2:1 Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 2 6 7 13 - 29 12
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 2 5 7 14 - 28 11
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 2 5 8 12 - 25 11
13.
Хьюстон Динамо
 1:2 Заявка 15 2 4 9 11 - 25 10
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 2 3 9 9 - 29 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 15 7 4 4 21 - 20 25
2.
Цинциннати
 Заявка 15 5 7 3 20 - 24 22
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 3 7 22 - 25 18
4.
Нэшвилл
 Заявка 15 4 4 7 13 - 18 16
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 3 7 5 20 - 27 16
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 3 8 12 - 21 15
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 Заявка 15 3 6 6 17 - 24 15
8.
Шарлотт
 Заявка 14 3 4 7 16 - 27 13
9.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 15 3 4 8 23 - 30 13
10.
Чикаго Файр
 2:2 Заявка 15 3 3 9 12 - 28 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 2 5 8 12 - 21 11
12.
Интер Майами
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
14.
ФК Монреаль
 Заявка 15 2 2 11 9 - 35 8
15.
Торонто
 Заявка 14 0 4 10 7 - 28 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Цинциннати Акоста Лусиано 15 (9)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 15
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (5)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 10
Остин Даниэль Перейра 1 8
Чикаго Файр Хименес Гастон 1 8
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