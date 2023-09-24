Тур: 1. Стадион: Children's Mercy Park.
2:1
Второй тайм: 66'
0'
1:0
7' ПенальтиРасселл Джонни
34' Желтая карточкаРадоя Неманья
39' Красная карточкаРасселл Джонни
45' Желтая карточкаЭскобар Франко
2:0
45' ГолАгада Уильям
2:1
45' ГолХадебе Тинейдж
Ход матча
7'
1:0
34'
39'
45'
45'
2:0
45'
2:1
29
Мелия
Тим
17
Jacob
Davis
18
Нденбе
Логан
26
Томми
Эрик
10
Кинда
Гади
11
Шелтон
Кири
23
Агада
Уильям
12
Кларк
Стив
16
Эррера
Эктор
18
Алию
Ибрахим
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
-
17 Jacob DavisЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Нденбе ЛоганЗащитник
-
26 Томми ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кинда ГадиПолузащитник
-
11 Шелтон КириНападающий
-
23 Агада УильямНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вермес Питер
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Алию ИбрахимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 МикаэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бэрд КориНападающий
-
-
Главный тренер: Олсен Бен
История личных встреч
Спортинг Канзас-Сити
Хьюстон Динамо
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
23.8%
9.5%
14 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
68.4%
31.6%
0 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед
40 матчей
37.5%
30%
32.5%
15 побед 12 ничьих 13 побед
Первый тайм
22.5%
50%
27.5%
9 побед 20 ничьих 11 побед
Второй тайм
35%
32.5%
32.5%
14 побед 13 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
21
Голов в среднем за матч
1.83
0.95
Среднее время на гол
49
94
Всего голов
29
23
Голов в среднем за матч
1.32
1.28
Среднее время на гол
68
70
Всего голов
62
44
Голов в среднем за матч
1.55
1.1
Тотал матчей
2.5
35
Больше 88%
Меньше 13%
5
26
Больше 65%
Меньше 35%
14
18
Больше 45%
Меньше 55%
22
12
Больше 30%
Меньше 70%
28
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
58
81
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пулидо Алан
|13 (3)
|0.42
|Саллой Даниэль
|7
|0.23
|Расселл Джонни
|5 (1)
|0.16
|Томми Эрик
|4
|0.13
|Кинда Гади
|3
|0.1
|Daniel Rosero
|2
|0.06
|Агада Уильям
|2
|0.06
|Вальтер Реми
|1
|0.03
|Шелтон Кири
|1
|0.03
|Кастелланос Роберт
|1
|0.03
|Эрнандес Фелипе
|1
|0.03
|Эспиноза Роджер
|0
|0
|Радоя Неманья
|0
|0
|Ляйбольд Тим
|0
|0
|Зуси Грэм
|0
|0
|Ционис Маринос
|0
|0
|Jacob Davis
|0
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Басси Амине
|9 (6)
|0.3
|Бэрд Кори
|7
|0.23
|Эррера Эктор
|4
|0.13
|Алию Ибрахим
|3
|0.1
|Франко Иван
|3
|0.1
|Thor Ulfarsson
|3
|0.1
|Карраскилья Адальберто
|2
|0.07
|Стирс Дэниэл
|2
|0.07
|Nelson Quinones
|2
|0.07
|Эскобар Франко
|2
|0.07
|Смит Брэд
|1
|0.03
|Дорси Гриффин
|1
|0.03
|Микаэль
|1
|0.03
|Хадебе Тинейдж
|1
|0.03
|Шмитт Тейт
|1
|0.03
|Кларк Стив
|0
|0
|Бартлоу Итан
|0
|0
Карточки
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Rosero
|7
|0
|Томми Эрик
|6
|0
|Фонтас Андреу
|4
|1
|Саллой Даниэль
|4
|0
|Эспиноза Роджер
|3
|0
|Радоя Неманья
|3
|0
|Кинда Гади
|3
|0
|Расселл Джонни
|1
|1
|Свит Бен
|1
|1
|Кастелланос Роберт
|1
|1
|Пулидо Алан
|2
|0
|Вальтер Реми
|2
|0
|Ляйбольд Тим
|2
|0
|Шелтон Кири
|2
|0
|Нденбе Логан
|2
|0
|Jacob Davis
|2
|0
|Володер Роберт
|2
|0
|Гутьеррес Фелипе
|1
|0
|Макинтош Кендолл
|1
|0
|Мелия Тим
|1
|0
|Агада Уильям
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Эктор
|6
|2
|Эскобар Франко
|9
|0
|Микаэль
|6
|1
|Святченко Эрик
|7
|0
|Карраскилья Адальберто
|6
|0
|Artur Moraes III
|6
|0
|Nelson Quinones
|4
|1
|Luis Caicedo III
|5
|0
|Дорси Гриффин
|5
|0
|Кларк Стив
|4
|0
|Бэрд Кори
|3
|0
|Бартлоу Итан
|3
|0
|Басси Амине
|1
|1
|Стирс Дэниэл
|2
|0
|Франко Иван
|2
|0
|Carlos Ferreira III
|1
|0
|Ковальчик Себастьян
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Алию Ибрахим
|1
|0
|Thor Ulfarsson
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Канзас-Сити
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Хьюстон Динамо
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
4
6
Спортинг Канзас-Сити
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Хьюстон Динамо
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
17
4
Упущенные победы
9
32
Спортинг Канзас-Сити
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
47% (14)
37% (11)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
Хьюстон Динамо
18.2%
81.8%
4 победы 18 поражений
Первый тайм
10% (3)
52% (15)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
28% (8)
59% (17)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
5
12
Волевые победы
22
4
Упущенные победы
13
38
Голы по времени матча
Забито
24
10
15 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 3
20 Не забивали 22
3
13%
2
20%
1-15
4
17%
3
30%
16-30
8
33%
2
20%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
2
8%
2
20%
61-75
3
13%
1
10%
76-90
Пропущено
20
23
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
1
5%
4
17%
1-15
3
15%
3
13%
16-30
2
10%
2
9%
31-45
4
20%
7
30%
46-60
6
30%
3
13%
61-75
4
20%
4
17%
76-90
Забито
14
32
9 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 10
20 Не забивали 17
4
29%
8
25%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
6
19%
31-45
1
7%
2
6%
46-60
1
7%
7
22%
61-75
3
21%
9
28%
76-90
Пропущено
24
9
14 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 6
3
13%
1
11%
1-15
6
25%
3
33%
16-30
5
21%
1
11%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
3
13%
1
11%
61-75
3
13%
3
33%
76-90
Забито
38
42
24 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 13
10 Не забивали 10
7
18%
10
24%
1-15
7
18%
3
7%
16-30
10
26%
8
19%
31-45
5
13%
2
5%
46-60
3
8%
9
21%
61-75
6
16%
10
24%
76-90
Пропущено
44
32
20 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 16
4
9%
5
16%
1-15
9
20%
6
19%
16-30
7
16%
3
9%
31-45
8
18%
7
22%
46-60
9
20%
4
13%
61-75
7
16%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 0:3 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:1 Интер Майами - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1
Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Толука - Спортинг Канзас-Сити 4:1 Чивас Гвадалахара - Спортинг Канзас-Сити 0:1 Цинциннати - Спортинг Канзас-Сити 3:3 Остин - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Остин 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:0
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0
Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Пачука 0:0 Сантос Лагуна - Хьюстон Динамо 2:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 0:3 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4
Результаты матчей
Спортинг Канзас-Сити
Хьюстон Динамо
Точный счет
3:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
4
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
3:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
5 раз 17%
3:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:0
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 33%
1
8 раз 27%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
0
10 раз 34%
1
8 раз 28%
2
5 раз 17%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Спортинг Канзас-Сити
Хьюстон Динамо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
123
87
96
510
510
213
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
77
411
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2010
Больше Меньше
1910
1218
1118
525
623
228
425
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|31
|16
|5
|10
|58 - 39
|53
|2.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|44 - 34
|45
|3.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|37 - 31
|45
|4.
|1:0 Заявка
|29
|12
|8
|9
|47 - 41
|44
|5.
|1:2 Заявка
|30
|12
|7
|11
|42 - 35
|43
|6.
|0:1 Заявка
|30
|11
|7
|12
|40 - 45
|40
|7.
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|35 - 39
|40
|8.
|1:1 Заявка
|29
|10
|9
|10
|34 - 33
|39
|9.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|38 - 46
|39
|10.
|2:1 Заявка
|31
|10
|8
|13
|41 - 44
|38
|11.
|1:2 Заявка
|30
|9
|10
|11
|38 - 40
|37
|12.
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|40 - 46
|34
|13.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|39 - 48
|33
|14.
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|19 - 42
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|18
|8
|4
|50 - 33
|62
|2.
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|45 - 36
|50
|3.
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|51 - 35
|49
|4.
|2:2 Заявка
|29
|13
|10
|6
|49 - 36
|49
|5.
|1:1 Заявка
|30
|14
|7
|9
|61 - 42
|49
|6.
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|61 - 47
|49
|7.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|35 - 27
|43
|8.
|Заявка
|30
|11
|4
|15
|30 - 45
|37
|9.
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|41 - 44
|36
|10.
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|30 - 37
|34
|11.
|2:2 Заявка
|30
|8
|10
|12
|34 - 47
|34
|12.
|Заявка
|30
|7
|13
|10
|30 - 36
|34
|13.
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|36 - 48
|33
|14.
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|36 - 44
|31
|15.
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|24 - 45
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 10
|33
|2.
|2:1 Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 14
|32
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 15
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|23 - 14
|29
|5.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 17
|27
|6.
|1:1 Заявка
|15
|7
|5
|3
|21 - 14
|26
|7.
|2:1 Заявка
|16
|8
|2
|6
|27 - 20
|26
|8.
|1:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 10
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|12.
|0:1 Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 24
|19
|13.
|1:2 Заявка
|15
|3
|8
|4
|18 - 17
|17
|14.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|10 - 13
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|30 - 9
|40
|2.
|1:1 Заявка
|15
|11
|3
|1
|38 - 12
|36
|3.
|2:2 Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|4.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|41 - 20
|33
|5.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 10
|31
|6.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|21 - 10
|29
|7.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|8.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|19 - 16
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 16
|23
|11.
|2:2 Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 19
|22
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 17
|21
|13.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|29 - 23
|21
|14.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|20 - 21
|20
|15.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 21
|22
|2.
|0:1 Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 21
|21
|3.
|2:1 Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 25
|21
|4.
|1:2 Заявка
|15
|6
|2
|7
|20 - 23
|20
|5.
|1:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 25
|19
|6.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 19
|15
|7.
|1:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 19
|13
|8.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 31
|13
|9.
|2:1 Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|10.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 29
|12
|11.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 28
|11
|12.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 25
|11
|13.
|1:2 Заявка
|15
|2
|4
|9
|11 - 25
|10
|14.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 29
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 20
|25
|2.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 24
|22
|3.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 25
|18
|4.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 18
|16
|5.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 27
|16
|6.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 21
|15
|7.
|2:2 Заявка
|15
|3
|6
|6
|17 - 24
|15
|8.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 27
|13
|9.
|1:1 Заявка
|15
|3
|4
|8
|23 - 30
|13
|10.
|2:2 Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 28
|12
|11.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 21
|11
|12.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
|13.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|14.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|9 - 35
|8
|15.
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|7 - 28
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|15 (9)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|15
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (5)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|13 (7)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 8
|Чикаго Файр
|Хименес Гастон
|1 8