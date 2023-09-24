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  4. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Спортинг Канзас-Сити
2:1
Второй тайм: 66'
Хьюстон Динамо
0'
1:0
7' Пенальти
Расселл Джонни
34' Желтая карточка
Радоя Неманья
39' Красная карточка
Расселл Джонни
45' Желтая карточка
Эскобар Франко
2:0
45' Гол
Агада Уильям
2:1
45' Гол
Хадебе Тинейдж
29
Мелия
Тим
17
Jacob
Davis
5
Daniel
Rosero
3
Фонтас
Андреу
18
Нденбе
Логан
26
Томми
Эрик
6
Радоя
Неманья
10
Кинда
Гади
11
Шелтон
Кири
23
Агада
Уильям
7
Расселл
Джонни
12
Кларк
Стив
2
Эскобар
Франко
4
Бартлоу
Итан
17
Хадебе
Тинейдж
3
Смит
Брэд
27
Luis
Caicedo
III
16
Эррера
Эктор
21
Nelson
Quinones
20
Карраскилья
Адальберто
32
Ковальчик
Себастьян
18
Алию
Ибрахим
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3
Хьюстон Динамо
4-2-3-1

История личных встреч

Спортинг Канзас-Сити
Хьюстон Динамо

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
23.8%
9.5%
14 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

68.4%
31.6%
0 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

40 матчей

37.5%
30%
32.5%
15 побед 12 ничьих 13 побед

Первый тайм

22.5%
50%
27.5%
9 побед 20 ничьих 11 побед

Второй тайм

35%
32.5%
32.5%
14 побед 13 ничьих 13 побед

История матчей

М
2:2
ОК
1:0
М
0:0
ОК
2:1
М
1:0
М
4:2
М
3:2
М
1:0
М
1:2
М
2:1
М
2:5
М
4:0
М
1:0
М
1:1
М
0:1
ОК
4:2
М
3:2
М
1:0
М
0:0
М
2:1
ОК
0:2
М
3:3
ОК
3:1
М
2:0
М
1:0
М
1:1
ОК
3:1
М
4:4
М
1:3
М
0:2
М
2:1
М
0:0
М
0:0
М
1:1
М
0:1
М
1:0
М
2:0
М
1:1
М
2:1
М
0:0

Голы

Всего голов

33
21

Голов в среднем за матч

1.83
0.95

Среднее время на гол

49
94

Всего голов

29
23

Голов в среднем за матч

1.32
1.28

Среднее время на гол

68
70

Всего голов

62
44

Голов в среднем за матч

1.55
1.1

Тотал матчей

2.5
35
Больше 88%
Меньше 13%
5
26
Больше 65%
Меньше 35%
14
18
Больше 45%
Меньше 55%
22
12
Больше 30%
Меньше 70%
28
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

58
81

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пулидо Алан 13 (3) 0.42
Саллой Даниэль 7 0.23
Расселл Джонни 5 (1) 0.16
Томми Эрик 4 0.13
Кинда Гади 3 0.1
Daniel Rosero 2 0.06
Агада Уильям 2 0.06
Вальтер Реми 1 0.03
Шелтон Кири 1 0.03
Кастелланос Роберт 1 0.03
Эрнандес Фелипе 1 0.03
Эспиноза Роджер 0 0
Радоя Неманья 0 0
Ляйбольд Тим 0 0
Зуси Грэм 0 0
Ционис Маринос 0 0
Jacob Davis 0 0
Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Басси Амине 9 (6) 0.3
Бэрд Кори 7 0.23
Эррера Эктор 4 0.13
Алию Ибрахим 3 0.1
Франко Иван 3 0.1
Thor Ulfarsson 3 0.1
Карраскилья Адальберто 2 0.07
Стирс Дэниэл 2 0.07
Nelson Quinones 2 0.07
Эскобар Франко 2 0.07
Смит Брэд 1 0.03
Дорси Гриффин 1 0.03
Микаэль 1 0.03
Хадебе Тинейдж 1 0.03
Шмитт Тейт 1 0.03
Кларк Стив 0 0
Бартлоу Итан 0 0

Карточки

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Rosero 7 0
Томми Эрик 6 0
Фонтас Андреу 4 1
Саллой Даниэль 4 0
Эспиноза Роджер 3 0
Радоя Неманья 3 0
Кинда Гади 3 0
Расселл Джонни 1 1
Свит Бен 1 1
Кастелланос Роберт 1 1
Пулидо Алан 2 0
Вальтер Реми 2 0
Ляйбольд Тим 2 0
Шелтон Кири 2 0
Нденбе Логан 2 0
Jacob Davis 2 0
Володер Роберт 2 0
Гутьеррес Фелипе 1 0
Макинтош Кендолл 1 0
Мелия Тим 1 0
Агада Уильям 1 0
Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Эктор 6 2
Эскобар Франко 9 0
Микаэль 6 1
Святченко Эрик 7 0
Карраскилья Адальберто 6 0
Artur Moraes III 6 0
Nelson Quinones 4 1
Luis Caicedo III 5 0
Дорси Гриффин 5 0
Кларк Стив 4 0
Бэрд Кори 3 0
Бартлоу Итан 3 0
Басси Амине 1 1
Стирс Дэниэл 2 0
Франко Иван 2 0
Carlos Ferreira III 1 0
Ковальчик Себастьян 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Алию Ибрахим 1 0
Thor Ulfarsson 1 0

Результаты матчей

Спортинг Канзас-Сити
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Хьюстон Динамо
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
6
Спортинг Канзас-Сити
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Хьюстон Динамо
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

17
4

Упущенные победы

9
32
Спортинг Канзас-Сити
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
47% (14)
37% (11)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
Хьюстон Динамо
18.2%
81.8%
4 победы 18 поражений
Первый тайм
10% (3)
52% (15)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
28% (8)
59% (17)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

5
12

Волевые победы

22
4

Упущенные победы

13
38

Голы по времени матча

Забито

24
10
15 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 3
20 Не забивали 22
3
13%
2
20%
1-15
4
17%
3
30%
16-30
8
33%
2
20%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
2
8%
2
20%
61-75
3
13%
1
10%
76-90

Пропущено

20
23
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
1
5%
4
17%
1-15
3
15%
3
13%
16-30
2
10%
2
9%
31-45
4
20%
7
30%
46-60
6
30%
3
13%
61-75
4
20%
4
17%
76-90

Забито

14
32
9 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 10
20 Не забивали 17
4
29%
8
25%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
6
19%
31-45
1
7%
2
6%
46-60
1
7%
7
22%
61-75
3
21%
9
28%
76-90

Пропущено

24
9
14 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 6
3
13%
1
11%
1-15
6
25%
3
33%
16-30
5
21%
1
11%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
3
13%
1
11%
61-75
3
13%
3
33%
76-90

Забито

38
42
24 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 13
10 Не забивали 10
7
18%
10
24%
1-15
7
18%
3
7%
16-30
10
26%
8
19%
31-45
5
13%
2
5%
46-60
3
8%
9
21%
61-75
6
16%
10
24%
76-90

Пропущено

44
32
20 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 16
4
9%
5
16%
1-15
9
20%
6
19%
16-30
7
16%
3
9%
31-45
8
18%
7
22%
46-60
9
20%
4
13%
61-75
7
16%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 0:3 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:1 Интер Майами - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1
Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Толука - Спортинг Канзас-Сити 4:1 Чивас Гвадалахара - Спортинг Канзас-Сити 0:1 Цинциннати - Спортинг Канзас-Сити 3:3 Остин - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Остин 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:0
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0
Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Пачука 0:0 Сантос Лагуна - Хьюстон Динамо 2:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 0:3 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4

Результаты матчей

Спортинг Канзас-Сити
Хьюстон Динамо

Точный счет

3:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
4
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
3:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 17%
3:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:0
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 33%
1
8 раз 27%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
0
10 раз 34%
1
8 раз 28%
2
5 раз 17%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Спортинг Канзас-Сити
Хьюстон Динамо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
12
3
8
7
1.5
9
6
5
10
2.5
5
10
2
13
3.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
7
7
4
11
1.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
10
0.5
Больше Меньше
19
10
12
18
1.5
11
18
5
25
2.5
6
23
2
28
3.5
4
25

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 2:1 Заявка 31 16 5 10 58 - 39 53
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 30 12 9 9 44 - 34 45
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 30 12 9 9 37 - 31 45
4.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 29 12 8 9 47 - 41 44
5.
Хьюстон Динамо
 1:2 Заявка 30 12 7 11 42 - 35 43
6.
Реал Солт-Лейк
 0:1 Заявка 30 11 7 12 40 - 45 40
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 30 10 10 10 35 - 39 40
8.
Даллас
 1:1 Заявка 29 10 9 10 34 - 33 39
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 30 10 9 11 38 - 46 39
10.
Спортинг Канзас-Сити
 2:1 Заявка 31 10 8 13 41 - 44 38
11.
Миннесота Юнайтед
 1:2 Заявка 30 9 10 11 38 - 40 37
12.
Остин
 Заявка 29 9 7 13 40 - 46 34
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 28 8 9 11 39 - 48 33
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 28 4 10 14 19 - 42 22

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 30 18 8 4 50 - 33 62
2.
Орландо Сити
 Заявка 29 14 8 7 45 - 36 50
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 29 14 7 8 51 - 35 49
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 Заявка 29 13 10 6 49 - 36 49
5.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 30 14 7 9 61 - 42 49
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 31 13 10 8 61 - 47 49
7.
Нэшвилл
 Заявка 28 12 7 9 35 - 27 43
8.
ФК Монреаль
 Заявка 30 11 4 15 30 - 45 37
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 31 9 9 13 41 - 44 36
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 30 8 10 12 30 - 37 34
11.
Чикаго Файр
 2:2 Заявка 30 8 10 12 34 - 47 34
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 30 7 13 10 30 - 36 34
13.
Шарлотт
 Заявка 29 7 12 10 36 - 48 33
14.
Интер Майами
 Заявка 28 9 4 15 36 - 44 31
15.
Торонто
 Заявка 29 4 10 15 24 - 45 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 1:2 Заявка 15 10 3 2 31 - 10 33
2.
Сент-Луис Сити
 2:1 Заявка 15 10 2 3 37 - 14 32
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 3 3 31 - 15 30
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 8 5 2 23 - 14 29
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 8 3 4 25 - 17 27
6.
Даллас
 1:1 Заявка 15 7 5 3 21 - 14 26
7.
Спортинг Канзас-Сити
 2:1 Заявка 16 8 2 6 27 - 20 26
8.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 5 4 17 - 10 23
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
11.
Остин
 Заявка 14 6 3 5 20 - 15 21
12.
Реал Солт-Лейк
 0:1 Заявка 16 5 4 7 21 - 24 19
13.
Миннесота Юнайтед
 1:2 Заявка 15 3 8 4 18 - 17 17
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 2 7 5 10 - 13 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 15 13 1 1 30 - 9 40
2.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 15 11 3 1 38 - 12 36
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 10 3 3 41 - 20 33
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 9 4 1 29 - 10 31
6.
ФК Монреаль
 Заявка 15 9 2 4 21 - 10 29
7.
Нэшвилл
 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
8.
Орландо Сити
 Заявка 14 7 4 3 24 - 16 25
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 6 6 3 19 - 16 24
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 6 5 4 18 - 16 23
11.
Чикаго Файр
 2:2 Заявка 15 5 7 3 22 - 19 22
12.
Интер Майами
 Заявка 14 6 3 5 22 - 17 21
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 5 6 5 29 - 23 21
14.
Шарлотт
 Заявка 15 4 8 3 20 - 21 20
15.
Торонто
 Заявка 15 4 6 5 17 - 17 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
2.
Реал Солт-Лейк
 0:1 Заявка 14 6 3 5 19 - 21 21
3.
Сент-Луис Сити
 2:1 Заявка 16 6 3 7 21 - 25 21
4.
Миннесота Юнайтед
 1:2 Заявка 15 6 2 7 20 - 23 20
5.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 15 5 4 6 18 - 25 19
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 3 6 6 13 - 19 15
7.
Даллас
 1:1 Заявка 14 3 4 7 13 - 19 13
8.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 20 - 31 13
9.
Спортинг Канзас-Сити
 2:1 Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 2 6 7 13 - 29 12
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 2 5 7 14 - 28 11
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 2 5 8 12 - 25 11
13.
Хьюстон Динамо
 1:2 Заявка 15 2 4 9 11 - 25 10
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 2 3 9 9 - 29 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 15 7 4 4 21 - 20 25
2.
Цинциннати
 Заявка 15 5 7 3 20 - 24 22
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 3 7 22 - 25 18
4.
Нэшвилл
 Заявка 15 4 4 7 13 - 18 16
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 3 7 5 20 - 27 16
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 3 8 12 - 21 15
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 Заявка 15 3 6 6 17 - 24 15
8.
Шарлотт
 Заявка 14 3 4 7 16 - 27 13
9.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 15 3 4 8 23 - 30 13
10.
Чикаго Файр
 2:2 Заявка 15 3 3 9 12 - 28 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 2 5 8 12 - 21 11
12.
Интер Майами
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
14.
ФК Монреаль
 Заявка 15 2 2 11 9 - 35 8
15.
Торонто
 Заявка 14 0 4 10 7 - 28 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Цинциннати Акоста Лусиано 15 (9)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 15
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (5)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 10
Остин Даниэль Перейра 1 8
Чикаго Файр Хименес Гастон 1 8
Весь список
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