Тур: 1. Стадион: Тойота.
1:1
Второй тайм: 74'
0'
0:1
24' Гол в свои воротаБерджесс Нкоси
1:1
43' ГолОбриан Хадер
52' Желтая карточкаЗавадски Шон
59' Желтая карточкаАрриола Пол
60' Желтая карточкаКамашо Руди
Ход матча
24'
0:1
43'
1:1
52'
59'
60'
Прогноз на матч от Liveresult
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
20
Веласко
Алан
14
Йебоа
Яв
25
Завадски
Шон
10
Росси
Диего
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Веласко АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Корча АметЗащитник
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
-
11 Сили ДантеПолузащитник
-
18 Фрейзер ЛиамПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Анса ЮджинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эстевес Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
-
25 Завадски ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Росси ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
-
27 Арфстен МаксЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Молино КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Нанси Вильфрид
История личных встреч
Даллас
Коламбус Крю
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
17 матчей
17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.22
1.5
Среднее время на гол
73
60
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.35
1.06
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
66
85
Бомбардиры внутри турнира
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|12 (1)
|0.41
|Обриан Хадер
|4
|0.14
|Камунго Бернард
|4
|0.14
|Берджесс Нкоси
|3
|0.1
|Арриола Пол
|2
|0.07
|Веласко Алан
|2
|0.07
|Джункуа Сэм
|2
|0.07
|Фарфан Марко
|1
|0.03
|Факундо-Томас Киньон
|1
|0.03
|Ибеага Себастьен
|1
|0.03
|Мартинес Хосе VI
|1
|0.03
|Анса Юджин
|1
|0.03
|Нтсабеленг Тсики
|0
|0
|Льетгет Себастьян
|0
|0
|Помикал Пакстон
|0
|0
|Хименес Хесус
|0
|0
|Жезус Джовейн
|0
|0
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Хуан
|13 (4)
|0.43
|Селараян Лукас
|10 (2)
|0.33
|Кристиан Рамирез
|8
|0.27
|Рассел-Роу Джейсен
|4
|0.13
|Моррис Эйдан
|4
|0.13
|Йебоа Яв
|3
|0.1
|Завадски Шон
|3
|0.1
|Арфстен Макс
|2
|0.07
|Нэйджби Дарлингтон
|2
|0.07
|Росси Диего
|2
|0.07
|Амундсен Мальте
|2
|0.07
|Мэцан Александру
|1
|0.03
|Грессель Юлиан
|1
|0.03
|Медранда Джимми
|1
|0.03
|Кинтон Филип
|1
|0.03
|Фарси Мохамед
|0
|0
|Морейра Стивен
|0
|0
|Сандс Уилл
|0
|0
|Шульте Патрик
|0
|0
Карточки
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Обриан Хадер
|7
|0
|Серрильо Эдвин
|6
|0
|Фарфан Марко
|5
|0
|Веласко Алан
|5
|0
|Жезус Джовейн
|5
|0
|Факундо-Томас Киньон
|4
|0
|Арриола Пол
|4
|0
|Помикал Пакстон
|4
|0
|Ибеага Себастьен
|3
|0
|Берджесс Нкоси
|3
|0
|Нтсабеленг Тсики
|3
|0
|Пас Мартен
|1
|1
|Твумаси Эма
|1
|1
|Ильяраменди Асьер
|2
|0
|Льетгет Себастьян
|2
|0
|Феррейра Хесус
|2
|0
|Мартинес Хосе VI
|1
|0
|Хименес Хесус
|1
|0
|Мулато Хосе
|1
|0
|Норрис Нолан
|1
|0
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амундсен Мальте
|5
|0
|Моррис Эйдан
|5
|0
|Завадски Шон
|5
|0
|Эрнандес Хуан
|3
|1
|Нэйджби Дарлингтон
|4
|0
|Селараян Лукас
|4
|0
|Морейра Стивен
|3
|0
|Йебоа Яв
|3
|0
|Дегенек Милош
|3
|0
|Вальесилья Эксон
|3
|0
|Шульте Патрик
|3
|0
|Мэцан Александру
|2
|0
|Рассел-Роу Джейсен
|2
|0
|Кинтон Филип
|2
|0
|Медранда Джимми
|1
|0
|Кристиан Рамирез
|1
|0
|Камашо Руди
|1
|0
|Чеберко Евгений
|1
|0
|Сандс Уилл
|1
|0
|Фарси Мохамед
|1
|0
|Арфстен Макс
|1
|0
Результаты матчей
Даллас
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
79% (11)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Коламбус Крю
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
7
13
Даллас
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Коламбус Крю
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
15
2
Упущенные победы
10
37
Даллас
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (8)
64% (18)
7% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
43% (12)
21% (6)
Коламбус Крю
17.4%
82.6%
4 победы 19 поражений
Первый тайм
24% (7)
24% (7)
52% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
34% (10)
48% (14)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
19
6
Упущенные победы
17
50
Голы по времени матча
Забито
21
20
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
4
19%
1
5%
1-15
1
5%
3
15%
16-30
2
10%
5
25%
31-45
5
24%
5
25%
46-60
3
14%
5
25%
61-75
6
29%
1
5%
76-90
Пропущено
12
31
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
1
8%
2
6%
1-15
1
8%
6
19%
16-30
2
17%
2
6%
31-45
3
25%
6
19%
46-60
2
17%
4
13%
61-75
3
25%
11
35%
76-90
Забито
15
38
6 В 1-м тайме 22
9 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 12
17 Не забивали 14
1
7%
7
18%
1-15
2
13%
8
21%
16-30
3
20%
7
18%
31-45
1
7%
5
13%
46-60
3
20%
5
13%
61-75
5
33%
6
16%
76-90
Пропущено
17
12
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
1
6%
2
17%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
6
35%
2
17%
31-45
4
24%
3
25%
46-60
2
12%
2
17%
61-75
3
18%
3
25%
76-90
Забито
36
58
13 В 1-м тайме 31
23 Во 2-м тайме 27
14 Забивали первыми 19
5 Не забивали 3
5
14%
8
14%
1-15
3
8%
11
19%
16-30
5
14%
12
21%
31-45
6
17%
10
17%
46-60
6
17%
10
17%
61-75
11
31%
7
12%
76-90
Пропущено
29
43
12 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 29
13 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 21
2
7%
4
9%
1-15
2
7%
6
14%
16-30
8
28%
4
9%
31-45
7
24%
9
21%
46-60
4
14%
6
14%
61-75
6
21%
14
33%
76-90
Результаты последних матчей
Даллас
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3 Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1
Даллас - Остин 1:0 Даллас - Интер Майами 4:4 Даллас - Мазатлан 2:1 Даллас - Некакса 3:0 Даллас - Шарлотт 2:3 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Даллас 3:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Даллас - Нэшвилл 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Хьюстон Динамо 1:1
Коламбус Крю
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 4:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0
Коламбус Крю - Торонто 2:0 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Америка Мехико - Коламбус Крю 1:4 Коламбус Крю - Сент-Луис Сити 2:1 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:2 Коламбус Крю - Шарлотт 4:2 Коламбус Крю - Колорадо Рэпидс 3:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 3:1 Питтсбург Риверхаундз - Коламбус Крю 1:0
Результаты матчей
Даллас
Коламбус Крю
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
6
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
10 раз 71%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
7 раз 25%
1:1
6 раз 21%
0:1
4 раза 14%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
3:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 54%
2
6 раз 21%
0
5 раз 18%
3
2 раза 7%
2
11 раз 38%
1
8 раз 28%
3
4 раза 14%
4
3 раза 10%
0
2 раза 7%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Даллас
Коламбус Крю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
77
123
113
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
122
113
77
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
272
820
1910
226
821
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|31
|16
|5
|10
|58 - 39
|53
|2.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|44 - 34
|45
|3.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|37 - 31
|45
|4.
|1:0 Заявка
|29
|12
|8
|9
|47 - 41
|44
|5.
|1:2 Заявка
|30
|12
|7
|11
|42 - 35
|43
|6.
|0:1 Заявка
|30
|11
|7
|12
|40 - 45
|40
|7.
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|35 - 39
|40
|8.
|1:1 Заявка
|29
|10
|9
|10
|34 - 33
|39
|9.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|38 - 46
|39
|10.
|2:1 Заявка
|31
|10
|8
|13
|41 - 44
|38
|11.
|1:2 Заявка
|30
|9
|10
|11
|38 - 40
|37
|12.
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|40 - 46
|34
|13.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|39 - 48
|33
|14.
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|19 - 42
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|18
|8
|4
|50 - 33
|62
|2.
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|45 - 36
|50
|3.
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|51 - 35
|49
|4.
|2:2 Заявка
|29
|13
|10
|6
|49 - 36
|49
|5.
|1:1 Заявка
|30
|14
|7
|9
|61 - 42
|49
|6.
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|61 - 47
|49
|7.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|35 - 27
|43
|8.
|Заявка
|30
|11
|4
|15
|30 - 45
|37
|9.
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|41 - 44
|36
|10.
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|30 - 37
|34
|11.
|2:2 Заявка
|30
|8
|10
|12
|34 - 47
|34
|12.
|Заявка
|30
|7
|13
|10
|30 - 36
|34
|13.
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|36 - 48
|33
|14.
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|36 - 44
|31
|15.
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|24 - 45
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 10
|33
|2.
|2:1 Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 14
|32
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 15
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|23 - 14
|29
|5.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 17
|27
|6.
|1:1 Заявка
|15
|7
|5
|3
|21 - 14
|26
|7.
|2:1 Заявка
|16
|8
|2
|6
|27 - 20
|26
|8.
|1:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 10
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|12.
|0:1 Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 24
|19
|13.
|1:2 Заявка
|15
|3
|8
|4
|18 - 17
|17
|14.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|10 - 13
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|30 - 9
|40
|2.
|1:1 Заявка
|15
|11
|3
|1
|38 - 12
|36
|3.
|2:2 Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|4.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|41 - 20
|33
|5.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 10
|31
|6.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|21 - 10
|29
|7.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|8.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|19 - 16
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 16
|23
|11.
|2:2 Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 19
|22
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 17
|21
|13.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|29 - 23
|21
|14.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|20 - 21
|20
|15.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 21
|22
|2.
|0:1 Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 21
|21
|3.
|2:1 Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 25
|21
|4.
|1:2 Заявка
|15
|6
|2
|7
|20 - 23
|20
|5.
|1:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 25
|19
|6.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 19
|15
|7.
|1:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 19
|13
|8.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 31
|13
|9.
|2:1 Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|10.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 29
|12
|11.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 28
|11
|12.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 25
|11
|13.
|1:2 Заявка
|15
|2
|4
|9
|11 - 25
|10
|14.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 29
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 20
|25
|2.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 24
|22
|3.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 25
|18
|4.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 18
|16
|5.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 27
|16
|6.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 21
|15
|7.
|2:2 Заявка
|15
|3
|6
|6
|17 - 24
|15
|8.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 27
|13
|9.
|1:1 Заявка
|15
|3
|4
|8
|23 - 30
|13
|10.
|2:2 Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 28
|12
|11.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 21
|11
|12.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
|13.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|14.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|9 - 35
|8
|15.
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|7 - 28
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|15 (9)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|15
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (5)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|13 (7)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 8
|Чикаго Файр
|Хименес Гастон
|1 8