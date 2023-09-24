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  3. США
  4. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Даллас
1:1
Второй тайм: 74'
Коламбус Крю
0'
0:1
24' Гол в свои ворота
Берджесс Нкоси
1:1
43' Гол
Обриан Хадер
52' Желтая карточка
Завадски Шон
59' Желтая карточка
Арриола Пол
60' Желтая карточка
Камашо Руди

Ход матча

24'
0:1
Берджесс Нкоси
43'
Обриан Хадер
(Феррейра Хесус)
1:1
52'
 
Завадски Шон
59'
Арриола Пол
 
60'
 
Камашо Руди
63'
Помикал Пакстон
Факундо-Томас Киньон
 
63'
Джункуа Сэм
Фарфан Марко
 
63'
Ибеага Себастьен
Веласко Алан
 
Прогноз на матч от Liveresult
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Даллас
Ничья
Коламбус Крю
3.70
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Все Коэффициенты
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
17
Берджесс
Нкоси
3
Мартинес
Хосе
VI
4
Фарфан
Марко
5
Факундо-Томас
Киньон
14
Ильяраменди
Асьер
7
Арриола
Пол
20
Веласко
Алан
8
Обриан
Хадер
10
Феррейра
Хесус
28
Шульте
Патрик
31
Морейра
Стивен
4
Камашо
Руди
18
Амундсен
Мальте
7
Грессель
Юлиан
14
Йебоа
Яв
25
Завадски
Шон
8
Моррис
Эйдан
9
Эрнандес
Хуан
10
Росси
Диего
20
Мэцан
Александру
Даллас
4-2-3-1
Коламбус Крю
3-4-2-1

История личных встреч

Даллас
Коламбус Крю

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

17 матчей

17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

М
2:2
М
1:0
М
0:0
М
2:1
М
1:1
М
0:3
М
0:0
М
2:4
М
2:1
М
2:0
М
2:0
М
0:0
М
2:2
М
2:0
М
2:1
М
1:2
М
2:1

Голы

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.22
1.5

Среднее время на гол

73
60

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.35
1.06

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

66
85

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 12 (1) 0.41
Обриан Хадер 4 0.14
Камунго Бернард 4 0.14
Берджесс Нкоси 3 0.1
Арриола Пол 2 0.07
Веласко Алан 2 0.07
Джункуа Сэм 2 0.07
Фарфан Марко 1 0.03
Факундо-Томас Киньон 1 0.03
Ибеага Себастьен 1 0.03
Мартинес Хосе VI 1 0.03
Анса Юджин 1 0.03
Нтсабеленг Тсики 0 0
Льетгет Себастьян 0 0
Помикал Пакстон 0 0
Хименес Хесус 0 0
Жезус Джовейн 0 0
Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Хуан 13 (4) 0.43
Селараян Лукас 10 (2) 0.33
Кристиан Рамирез 8 0.27
Рассел-Роу Джейсен 4 0.13
Моррис Эйдан 4 0.13
Йебоа Яв 3 0.1
Завадски Шон 3 0.1
Арфстен Макс 2 0.07
Нэйджби Дарлингтон 2 0.07
Росси Диего 2 0.07
Амундсен Мальте 2 0.07
Мэцан Александру 1 0.03
Грессель Юлиан 1 0.03
Медранда Джимми 1 0.03
Кинтон Филип 1 0.03
Фарси Мохамед 0 0
Морейра Стивен 0 0
Сандс Уилл 0 0
Шульте Патрик 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Обриан Хадер 7 0
Серрильо Эдвин 6 0
Фарфан Марко 5 0
Веласко Алан 5 0
Жезус Джовейн 5 0
Факундо-Томас Киньон 4 0
Арриола Пол 4 0
Помикал Пакстон 4 0
Ибеага Себастьен 3 0
Берджесс Нкоси 3 0
Нтсабеленг Тсики 3 0
Пас Мартен 1 1
Твумаси Эма 1 1
Ильяраменди Асьер 2 0
Льетгет Себастьян 2 0
Феррейра Хесус 2 0
Мартинес Хосе VI 1 0
Хименес Хесус 1 0
Мулато Хосе 1 0
Норрис Нолан 1 0
Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амундсен Мальте 5 0
Моррис Эйдан 5 0
Завадски Шон 5 0
Эрнандес Хуан 3 1
Нэйджби Дарлингтон 4 0
Селараян Лукас 4 0
Морейра Стивен 3 0
Йебоа Яв 3 0
Дегенек Милош 3 0
Вальесилья Эксон 3 0
Шульте Патрик 3 0
Мэцан Александру 2 0
Рассел-Роу Джейсен 2 0
Кинтон Филип 2 0
Медранда Джимми 1 0
Кристиан Рамирез 1 0
Камашо Руди 1 0
Чеберко Евгений 1 0
Сандс Уилл 1 0
Фарси Мохамед 1 0
Арфстен Макс 1 0

Результаты матчей

Даллас
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
79% (11)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Коламбус Крю
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

7
13
Даллас
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Коламбус Крю
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

10
37
Даллас
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (8)
64% (18)
7% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
43% (12)
21% (6)
Коламбус Крю
17.4%
82.6%
4 победы 19 поражений
Первый тайм
24% (7)
24% (7)
52% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
34% (10)
48% (14)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

19
6

Упущенные победы

17
50

Голы по времени матча

Забито

21
20
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
4
19%
1
5%
1-15
1
5%
3
15%
16-30
2
10%
5
25%
31-45
5
24%
5
25%
46-60
3
14%
5
25%
61-75
6
29%
1
5%
76-90

Пропущено

12
31
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
1
8%
2
6%
1-15
1
8%
6
19%
16-30
2
17%
2
6%
31-45
3
25%
6
19%
46-60
2
17%
4
13%
61-75
3
25%
11
35%
76-90

Забито

15
38
6 В 1-м тайме 22
9 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 12
17 Не забивали 14
1
7%
7
18%
1-15
2
13%
8
21%
16-30
3
20%
7
18%
31-45
1
7%
5
13%
46-60
3
20%
5
13%
61-75
5
33%
6
16%
76-90

Пропущено

17
12
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
1
6%
2
17%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
6
35%
2
17%
31-45
4
24%
3
25%
46-60
2
12%
2
17%
61-75
3
18%
3
25%
76-90

Забито

36
58
13 В 1-м тайме 31
23 Во 2-м тайме 27
14 Забивали первыми 19
5 Не забивали 3
5
14%
8
14%
1-15
3
8%
11
19%
16-30
5
14%
12
21%
31-45
6
17%
10
17%
46-60
6
17%
10
17%
61-75
11
31%
7
12%
76-90

Пропущено

29
43
12 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 29
13 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 21
2
7%
4
9%
1-15
2
7%
6
14%
16-30
8
28%
4
9%
31-45
7
24%
9
21%
46-60
4
14%
6
14%
61-75
6
21%
14
33%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3 Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1
Даллас - Остин 1:0 Даллас - Интер Майами 4:4 Даллас - Мазатлан 2:1 Даллас - Некакса 3:0 Даллас - Шарлотт 2:3 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Даллас 3:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Даллас - Нэшвилл 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Хьюстон Динамо 1:1
Коламбус Крю
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 4:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0
Коламбус Крю - Торонто 2:0 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Америка Мехико - Коламбус Крю 1:4 Коламбус Крю - Сент-Луис Сити 2:1 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:2 Коламбус Крю - Шарлотт 4:2 Коламбус Крю - Колорадо Рэпидс 3:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 3:1 Питтсбург Риверхаундз - Коламбус Крю 1:0

Результаты матчей

Даллас
Коламбус Крю

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
6
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
10 раз 71%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
7 раз 25%
1:1
6 раз 21%
0:1
4 раза 14%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
3:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 54%
2
6 раз 21%
0
5 раз 18%
3
2 раза 7%
2
11 раз 38%
1
8 раз 28%
3
4 раза 14%
4
3 раза 10%
0
2 раза 7%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Даллас
Коламбус Крю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
7
7
1.5
12
3
1
13
2.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
2
1
13
1.5
7
7
1
13
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
0.5
Больше Меньше
27
2
8
20
1.5
19
10
2
26
2.5
8
21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 2:1 Заявка 31 16 5 10 58 - 39 53
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 30 12 9 9 44 - 34 45
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 30 12 9 9 37 - 31 45
4.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 29 12 8 9 47 - 41 44
5.
Хьюстон Динамо
 1:2 Заявка 30 12 7 11 42 - 35 43
6.
Реал Солт-Лейк
 0:1 Заявка 30 11 7 12 40 - 45 40
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 30 10 10 10 35 - 39 40
8.
Даллас
 1:1 Заявка 29 10 9 10 34 - 33 39
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 30 10 9 11 38 - 46 39
10.
Спортинг Канзас-Сити
 2:1 Заявка 31 10 8 13 41 - 44 38
11.
Миннесота Юнайтед
 1:2 Заявка 30 9 10 11 38 - 40 37
12.
Остин
 Заявка 29 9 7 13 40 - 46 34
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 28 8 9 11 39 - 48 33
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 28 4 10 14 19 - 42 22

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 30 18 8 4 50 - 33 62
2.
Орландо Сити
 Заявка 29 14 8 7 45 - 36 50
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 29 14 7 8 51 - 35 49
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 Заявка 29 13 10 6 49 - 36 49
5.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 30 14 7 9 61 - 42 49
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 31 13 10 8 61 - 47 49
7.
Нэшвилл
 Заявка 28 12 7 9 35 - 27 43
8.
ФК Монреаль
 Заявка 30 11 4 15 30 - 45 37
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 31 9 9 13 41 - 44 36
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 30 8 10 12 30 - 37 34
11.
Чикаго Файр
 2:2 Заявка 30 8 10 12 34 - 47 34
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 30 7 13 10 30 - 36 34
13.
Шарлотт
 Заявка 29 7 12 10 36 - 48 33
14.
Интер Майами
 Заявка 28 9 4 15 36 - 44 31
15.
Торонто
 Заявка 29 4 10 15 24 - 45 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 1:2 Заявка 15 10 3 2 31 - 10 33
2.
Сент-Луис Сити
 2:1 Заявка 15 10 2 3 37 - 14 32
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 3 3 31 - 15 30
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 8 5 2 23 - 14 29
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 8 3 4 25 - 17 27
6.
Даллас
 1:1 Заявка 15 7 5 3 21 - 14 26
7.
Спортинг Канзас-Сити
 2:1 Заявка 16 8 2 6 27 - 20 26
8.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 5 4 17 - 10 23
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
11.
Остин
 Заявка 14 6 3 5 20 - 15 21
12.
Реал Солт-Лейк
 0:1 Заявка 16 5 4 7 21 - 24 19
13.
Миннесота Юнайтед
 1:2 Заявка 15 3 8 4 18 - 17 17
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 2 7 5 10 - 13 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 15 13 1 1 30 - 9 40
2.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 15 11 3 1 38 - 12 36
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 10 3 3 41 - 20 33
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 9 4 1 29 - 10 31
6.
ФК Монреаль
 Заявка 15 9 2 4 21 - 10 29
7.
Нэшвилл
 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
8.
Орландо Сити
 Заявка 14 7 4 3 24 - 16 25
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 6 6 3 19 - 16 24
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 6 5 4 18 - 16 23
11.
Чикаго Файр
 2:2 Заявка 15 5 7 3 22 - 19 22
12.
Интер Майами
 Заявка 14 6 3 5 22 - 17 21
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 5 6 5 29 - 23 21
14.
Шарлотт
 Заявка 15 4 8 3 20 - 21 20
15.
Торонто
 Заявка 15 4 6 5 17 - 17 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
2.
Реал Солт-Лейк
 0:1 Заявка 14 6 3 5 19 - 21 21
3.
Сент-Луис Сити
 2:1 Заявка 16 6 3 7 21 - 25 21
4.
Миннесота Юнайтед
 1:2 Заявка 15 6 2 7 20 - 23 20
5.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 15 5 4 6 18 - 25 19
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 3 6 6 13 - 19 15
7.
Даллас
 1:1 Заявка 14 3 4 7 13 - 19 13
8.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 20 - 31 13
9.
Спортинг Канзас-Сити
 2:1 Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 2 6 7 13 - 29 12
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 2 5 7 14 - 28 11
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 2 5 8 12 - 25 11
13.
Хьюстон Динамо
 1:2 Заявка 15 2 4 9 11 - 25 10
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 2 3 9 9 - 29 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 15 7 4 4 21 - 20 25
2.
Цинциннати
 Заявка 15 5 7 3 20 - 24 22
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 3 7 22 - 25 18
4.
Нэшвилл
 Заявка 15 4 4 7 13 - 18 16
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 3 7 5 20 - 27 16
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 3 8 12 - 21 15
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 Заявка 15 3 6 6 17 - 24 15
8.
Шарлотт
 Заявка 14 3 4 7 16 - 27 13
9.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 15 3 4 8 23 - 30 13
10.
Чикаго Файр
 2:2 Заявка 15 3 3 9 12 - 28 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 2 5 8 12 - 21 11
12.
Интер Майами
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
14.
ФК Монреаль
 Заявка 15 2 2 11 9 - 35 8
15.
Торонто
 Заявка 14 0 4 10 7 - 28 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Цинциннати Акоста Лусиано 15 (9)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 15
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (5)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 10
Остин Даниэль Перейра 1 8
Чикаго Файр Хименес Гастон 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Феррейра Хесус сделал результативную передачу.
  • 43'
    Г О О О О Л - Обриан Хадер бьет в цель!
  • 24'
    Г О О О О Л - Берджесс Нкоси уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Коламбус Крю
3.70
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Где смотреть матч Даллас 1:1 Коламбус Крю онлайн

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