Тур: 1. Стадион: Солджер Филд.
2:2
Второй тайм: 79'
0'
0:1
17' ГолЧанкалай Томас
1:1
18' ГолГутьеррес Брайан
2:1
54' ГолХименес Гастон
2:2
59' ГолХиль Карлес
65' Желтая карточкаХименес Гастон
Ход матча
17'
0:1
18'
54'
59'
2:2
65'
34
Брэди
Крис
26
Думбия
Усман
20
Jairo
Torres
23
Камара
Кей
36
Эдвардс
Эрл
24
Джонс
Дехуан
23
Хиль
Начо
10
Хиль
Карлес
29
Бак
Ноуэл
- Основной состав
-
34 Брэди КрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Jairo TorresПолузащитник
-
23 Камара КейНападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Frank Klopas
- Основной состав
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Хиль НачоПолузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
-
29 Бак НоуэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
44 Свит БенЗащитник
- Полузащитник
-
14 Харкс ИэнПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Вуд БоббиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Clint Peay
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Чикаго Файр
Нью-Инглэнд Революшн
24 матча
75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
45.8%
15 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.2%
29.2%
16.6%
13 побед 7 ничьих 0 побед
22 матча
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 16 побед
46 матчей
39.1%
30.4%
30.5%
18 побед 14 ничьих 14 побед
Первый тайм
32.6%
50%
17.4%
15 побед 23 ничьи 8 побед
Второй тайм
28.3%
37%
34.7%
13 побед 17 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
47
24
Голов в среднем за матч
2.14
1
Среднее время на гол
42
90
Всего голов
30
25
Голов в среднем за матч
1.25
1.14
Среднее время на гол
72
79
Всего голов
77
49
Голов в среднем за матч
1.67
1.07
Тотал матчей
2.5
43
Больше 93%
Меньше 7%
3
37
Больше 80%
Меньше 20%
9
26
Больше 57%
Меньше 43%
20
13
Больше 28%
Меньше 72%
33
6
Больше 13%
Меньше 87%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
Среднее время на гол
53
84
Бомбардиры внутри турнира
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Кей
|5
|0.17
|Хайле-Селассие Марен
|4
|0.13
|Пржибылко Каспер
|4
|0.13
|Герберс Фабиан
|4
|0.13
|Шакири Джердан
|3 (1)
|0.1
|Гутьеррес Брайан
|2
|0.07
|Куциас Георгиос
|2
|0.07
|Мюллер Крис
|2
|0.07
|Кцихос Рафаэль
|2 (1)
|0.07
|Хименес Гастон
|1
|0.03
|Теран Карлос
|1
|0.03
|Пинеда Маурисио
|1
|0.03
|Наварро Мигель
|0
|0
|Суке Арно
|0
|0
|Jonathan Dean
|0
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хиль Карлес
|9 (2)
|0.31
|Вуд Бобби
|7
|0.24
|Вриони Джакомо
|6
|0.21
|Боу Густаво
|5
|0.17
|Чанкалай Томас
|3
|0.1
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.07
|Полстер Мэтт
|2
|0.07
|Харкс Иэн
|2
|0.07
|Бай Брэндон
|2
|0.07
|Бак Ноуэл
|2
|0.07
|Борреро Дилан
|2
|0.07
|Джонс Дехуан
|1
|0.03
|Алтидор Жози
|1
|0.03
|Гонсалес Омар
|1
|0.03
|Кесслер Генри
|1
|0.03
|Хиль Начо
|0
|0
|Кэй Марк-Энтони
|0
|0
|Блессинг Латиф
|0
|0
|Макоун Кристиан
|0
|0
|Петрович Джордже
|0
|0
|Ромни Дейв
|0
|0
Карточки
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хименес Гастон
|8
|1
|Герберс Фабиан
|7
|1
|Пинеда Маурисио
|7
|0
|Суке Арно
|5
|1
|Кцихос Рафаэль
|6
|0
|Наварро Мигель
|6
|0
|Шакири Джердан
|3
|1
|Теран Карлос
|4
|0
|Камара Кей
|2
|1
|Federico Navarro
|2
|1
|Куциас Георгиос
|3
|0
|Jonathan Dean
|3
|0
|Пржибылко Каспер
|2
|0
|Думбия Усман
|2
|0
|Jairo Torres
|2
|0
|Омсберг Уайетт
|2
|0
|Гутьеррес Брайан
|2
|0
|Брэди Крис
|2
|0
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0
|Мюллер Крис
|1
|0
|Daniel Aceves
|1
|0
|Kendall Burks
|1
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полстер Мэтт
|7
|0
|Блессинг Латиф
|4
|1
|Вуд Бобби
|4
|0
|Хиль Карлес
|4
|0
|Бак Ноуэл
|4
|0
|Гонсалес Омар
|3
|0
|Джонс Дехуан
|3
|0
|Борреро Дилан
|1
|1
|Эдвардс Эрл
|2
|0
|Алтидор Жози
|1
|0
|Фаррелл Эндрю
|1
|0
|Хиль Начо
|1
|0
|Харкс Иэн
|1
|0
|Чанкалай Томас
|1
|0
|Бай Брэндон
|1
|0
|Боатенг Эммануль II
|1
|0
|Кесслер Генри
|1
|0
|Ромни Дейв
|1
|0
|Панайоту Джек
|1
|0
Результаты матчей
Чикаго Файр
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Нью-Инглэнд Революшн
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
10
8
Чикаго Файр
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Нью-Инглэнд Революшн
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
20
0
Упущенные победы
8
32
Чикаго Файр
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (13)
41% (12)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
Нью-Инглэнд Революшн
15.8%
84.2%
3 победы 16 поражений
Первый тайм
14% (4)
50% (14)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
32% (9)
50% (14)
Сухие победы
10
2
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
21
1
Упущенные победы
18
40
Голы по времени матча
Забито
18
13
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
2
11%
1
8%
1-15
2
11%
3
23%
16-30
7
39%
2
15%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
3
17%
5
38%
76-90
Пропущено
19
24
5 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
1
5%
4
17%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
2
8%
31-45
6
32%
6
25%
46-60
4
21%
4
17%
61-75
4
21%
8
33%
76-90
Забито
13
32
6 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 10
21 Не забивали 14
2
15%
2
6%
1-15
2
15%
5
16%
16-30
2
15%
11
34%
31-45
1
8%
8
25%
46-60
1
8%
3
9%
61-75
5
38%
3
9%
76-90
Пропущено
27
12
14 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
3
11%
2
17%
1-15
6
22%
1
8%
16-30
5
19%
1
8%
31-45
1
4%
1
8%
46-60
4
15%
1
8%
61-75
8
30%
30%
6
50%
76-90
Забито
31
45
17 В 1-м тайме 24
14 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 14
9 Не забивали 5
4
13%
3
7%
1-15
4
13%
8
18%
16-30
9
29%
29%
13
29%
31-45
4
13%
8
18%
46-60
2
6%
5
11%
61-75
8
26%
8
18%
76-90
Пропущено
46
36
19 В 1-м тайме 10
27 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 21
4
9%
6
17%
1-15
8
17%
1
3%
16-30
7
15%
3
8%
31-45
7
15%
7
19%
46-60
8
17%
5
14%
61-75
12
26%
14
39%
76-90
Результаты последних матчей
Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0 Чикаго Файр - Ванкувер Уайткэпс 0:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:3 Чикаго Файр - Америка Мехико 0:1 Пуэбла - Чикаго Файр 1:1 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Торонто 1:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 3:0 Чикаго Файр - Нэшвилл 1:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 0:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:2 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4 Цинциннати - Чикаго Файр 1:0 Торонто - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Колорадо Рэпидс - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Остин 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0
ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Керетаро - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Атлас 2:2 Атлетико Сан-Луис - Нью-Инглэнд Революшн 1:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0
Результаты матчей
Чикаго Файр
Нью-Инглэнд Революшн
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
4
2 раза 14%
Точный счет
3:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 17%
3:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 38%
0
10 раз 34%
3
5 раз 17%
2
3 раза 10%
1
10 раз 36%
2
7 раз 25%
3
5 раз 18%
0
4 раза 14%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Чикаго Файр
Нью-Инглэнд Революшн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
59
104
311
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
104
312
410
213
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1910
Больше Меньше
244
821
1414
524
721
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|31
|16
|5
|10
|58 - 39
|53
|2.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|44 - 34
|45
|3.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|37 - 31
|45
|4.
|1:0 Заявка
|29
|12
|8
|9
|47 - 41
|44
|5.
|1:2 Заявка
|30
|12
|7
|11
|42 - 35
|43
|6.
|0:1 Заявка
|30
|11
|7
|12
|40 - 45
|40
|7.
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|35 - 39
|40
|8.
|1:1 Заявка
|29
|10
|9
|10
|34 - 33
|39
|9.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|38 - 46
|39
|10.
|2:1 Заявка
|31
|10
|8
|13
|41 - 44
|38
|11.
|1:2 Заявка
|30
|9
|10
|11
|38 - 40
|37
|12.
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|40 - 46
|34
|13.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|39 - 48
|33
|14.
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|19 - 42
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|18
|8
|4
|50 - 33
|62
|2.
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|45 - 36
|50
|3.
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|51 - 35
|49
|4.
|2:2 Заявка
|29
|13
|10
|6
|49 - 36
|49
|5.
|1:1 Заявка
|30
|14
|7
|9
|61 - 42
|49
|6.
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|61 - 47
|49
|7.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|35 - 27
|43
|8.
|Заявка
|30
|11
|4
|15
|30 - 45
|37
|9.
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|41 - 44
|36
|10.
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|30 - 37
|34
|11.
|2:2 Заявка
|30
|8
|10
|12
|34 - 47
|34
|12.
|Заявка
|30
|7
|13
|10
|30 - 36
|34
|13.
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|36 - 48
|33
|14.
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|36 - 44
|31
|15.
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|24 - 45
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 10
|33
|2.
|2:1 Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 14
|32
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 15
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|23 - 14
|29
|5.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 17
|27
|6.
|1:1 Заявка
|15
|7
|5
|3
|21 - 14
|26
|7.
|2:1 Заявка
|16
|8
|2
|6
|27 - 20
|26
|8.
|1:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 10
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|12.
|0:1 Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 24
|19
|13.
|1:2 Заявка
|15
|3
|8
|4
|18 - 17
|17
|14.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|10 - 13
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|30 - 9
|40
|2.
|1:1 Заявка
|15
|11
|3
|1
|38 - 12
|36
|3.
|2:2 Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|4.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|41 - 20
|33
|5.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 10
|31
|6.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|21 - 10
|29
|7.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|8.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|19 - 16
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 16
|23
|11.
|2:2 Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 19
|22
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 17
|21
|13.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|29 - 23
|21
|14.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|20 - 21
|20
|15.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 21
|22
|2.
|0:1 Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 21
|21
|3.
|2:1 Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 25
|21
|4.
|1:2 Заявка
|15
|6
|2
|7
|20 - 23
|20
|5.
|1:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 25
|19
|6.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 19
|15
|7.
|1:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 19
|13
|8.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 31
|13
|9.
|2:1 Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|10.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 29
|12
|11.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 28
|11
|12.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 25
|11
|13.
|1:2 Заявка
|15
|2
|4
|9
|11 - 25
|10
|14.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 29
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 20
|25
|2.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 24
|22
|3.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 25
|18
|4.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 18
|16
|5.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 27
|16
|6.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 21
|15
|7.
|2:2 Заявка
|15
|3
|6
|6
|17 - 24
|15
|8.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 27
|13
|9.
|1:1 Заявка
|15
|3
|4
|8
|23 - 30
|13
|10.
|2:2 Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 28
|12
|11.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 21
|11
|12.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
|13.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|14.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|9 - 35
|8
|15.
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|7 - 28
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|15 (9)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|15
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (5)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|13 (7)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 8
|Чикаго Файр
|Хименес Гастон
|1 8