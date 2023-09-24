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  4. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Чикаго Файр
2:2
Второй тайм: 79'
Нью-Инглэнд Революшн
0'
0:1
17' Гол
Чанкалай Томас
1:1
18' Гол
Гутьеррес Брайан
2:1
54' Гол
Хименес Гастон
2:2
59' Гол
Хиль Карлес
65' Желтая карточка
Хименес Гастон
34
Брэди
Крис
24
Jonathan
Dean
16
Омсберг
Уайетт
4
Теран
Карлос
6
Наварро
Мигель
26
Думбия
Усман
30
Хименес
Гастон
21
Герберс
Фабиан
17
Гутьеррес
Брайан
20
Jairo
Torres
23
Камара
Кей
36
Эдвардс
Эрл
24
Джонс
Дехуан
3
Гонсалес
Омар
2
Ромни
Дейв
8
Полстер
Мэтт
28
Кэй
Марк-Энтони
23
Хиль
Начо
10
Хиль
Карлес
29
Бак
Ноуэл
5
Чанкалай
Томас
9
Вриони
Джакомо
Чикаго Файр
4-2-3-1
Нью-Инглэнд Революшн
4-1-4-1

История личных встреч

Чикаго Файр
Нью-Инглэнд Революшн

24 матча

75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
45.8%
15 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.2%
29.2%
16.6%
13 побед 7 ничьих 0 побед

22 матча

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 16 побед

46 матчей

39.1%
30.4%
30.5%
18 побед 14 ничьих 14 побед

Первый тайм

32.6%
50%
17.4%
15 побед 23 ничьи 8 побед

Второй тайм

28.3%
37%
34.7%
13 побед 17 ничьих 16 побед

История матчей

М
3:3
М
1:1
М
0:0
М
2:2
М
2:3
М
2:2
М
1:2
М
1:1
М
2:1
М
5:0
М
2:2
М
1:1
М
4:1
М
1:2
М
3:0
М
2:1
ОК
3:1
М
1:0
М
2:0
М
3:1
М
2:2
М
2:0
М
2:1
М
0:1
М
1:1
М
3:2
М
2:0
М
0:1
М
1:0
М
2:1
М
0:2
М
3:2
М
1:1
М
2:1
М
0:1
М
2:0
М
2:1
М
0:0
САС
1:2
М
1:1
М
3:0
М
0:0
М
1:2
М
0:3
М
4:0
М
1:0

Голы

Всего голов

47
24

Голов в среднем за матч

2.14
1

Среднее время на гол

42
90

Всего голов

30
25

Голов в среднем за матч

1.25
1.14

Среднее время на гол

72
79

Всего голов

77
49

Голов в среднем за матч

1.67
1.07

Тотал матчей

2.5
43
Больше 93%
Меньше 7%
3
37
Больше 80%
Меньше 20%
9
26
Больше 57%
Меньше 43%
20
13
Больше 28%
Меньше 72%
33
6
Больше 13%
Меньше 87%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
45

Среднее время на гол

53
84

Бомбардиры внутри турнира

Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Кей 5 0.17
Хайле-Селассие Марен 4 0.13
Пржибылко Каспер 4 0.13
Герберс Фабиан 4 0.13
Шакири Джердан 3 (1) 0.1
Гутьеррес Брайан 2 0.07
Куциас Георгиос 2 0.07
Мюллер Крис 2 0.07
Кцихос Рафаэль 2 (1) 0.07
Хименес Гастон 1 0.03
Теран Карлос 1 0.03
Пинеда Маурисио 1 0.03
Наварро Мигель 0 0
Суке Арно 0 0
Jonathan Dean 0 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хиль Карлес 9 (2) 0.31
Вуд Бобби 7 0.24
Вриони Джакомо 6 0.21
Боу Густаво 5 0.17
Чанкалай Томас 3 0.1
Боатенг Эммануль II 2 0.07
Полстер Мэтт 2 0.07
Харкс Иэн 2 0.07
Бай Брэндон 2 0.07
Бак Ноуэл 2 0.07
Борреро Дилан 2 0.07
Джонс Дехуан 1 0.03
Алтидор Жози 1 0.03
Гонсалес Омар 1 0.03
Кесслер Генри 1 0.03
Хиль Начо 0 0
Кэй Марк-Энтони 0 0
Блессинг Латиф 0 0
Макоун Кристиан 0 0
Петрович Джордже 0 0
Ромни Дейв 0 0

Карточки

Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хименес Гастон 8 1
Герберс Фабиан 7 1
Пинеда Маурисио 7 0
Суке Арно 5 1
Кцихос Рафаэль 6 0
Наварро Мигель 6 0
Шакири Джердан 3 1
Теран Карлос 4 0
Камара Кей 2 1
Federico Navarro 2 1
Куциас Георгиос 3 0
Jonathan Dean 3 0
Пржибылко Каспер 2 0
Думбия Усман 2 0
Jairo Torres 2 0
Омсберг Уайетт 2 0
Гутьеррес Брайан 2 0
Брэди Крис 2 0
Хайле-Селассие Марен 1 0
Мюллер Крис 1 0
Daniel Aceves 1 0
Kendall Burks 1 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полстер Мэтт 7 0
Блессинг Латиф 4 1
Вуд Бобби 4 0
Хиль Карлес 4 0
Бак Ноуэл 4 0
Гонсалес Омар 3 0
Джонс Дехуан 3 0
Борреро Дилан 1 1
Эдвардс Эрл 2 0
Алтидор Жози 1 0
Фаррелл Эндрю 1 0
Хиль Начо 1 0
Харкс Иэн 1 0
Чанкалай Томас 1 0
Бай Брэндон 1 0
Боатенг Эммануль II 1 0
Кесслер Генри 1 0
Ромни Дейв 1 0
Панайоту Джек 1 0

Результаты матчей

Чикаго Файр
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Нью-Инглэнд Революшн
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

10
8
Чикаго Файр
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Нью-Инглэнд Революшн
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

20
0

Упущенные победы

8
32
Чикаго Файр
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (13)
41% (12)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
Нью-Инглэнд Революшн
15.8%
84.2%
3 победы 16 поражений
Первый тайм
14% (4)
50% (14)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
32% (9)
50% (14)

Сухие победы

10
2

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

21
1

Упущенные победы

18
40

Голы по времени матча

Забито

18
13
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
2
11%
1
8%
1-15
2
11%
3
23%
16-30
7
39%
2
15%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
3
17%
5
38%
76-90

Пропущено

19
24
5 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
1
5%
4
17%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
2
8%
31-45
6
32%
6
25%
46-60
4
21%
4
17%
61-75
4
21%
8
33%
76-90

Забито

13
32
6 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 10
21 Не забивали 14
2
15%
2
6%
1-15
2
15%
5
16%
16-30
2
15%
11
34%
31-45
1
8%
8
25%
46-60
1
8%
3
9%
61-75
5
38%
3
9%
76-90

Пропущено

27
12
14 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
3
11%
2
17%
1-15
6
22%
1
8%
16-30
5
19%
1
8%
31-45
1
4%
1
8%
46-60
4
15%
1
8%
61-75
8
30%
30%
6
50%
76-90

Забито

31
45
17 В 1-м тайме 24
14 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 14
9 Не забивали 5
4
13%
3
7%
1-15
4
13%
8
18%
16-30
9
29%
29%
13
29%
31-45
4
13%
8
18%
46-60
2
6%
5
11%
61-75
8
26%
8
18%
76-90

Пропущено

46
36
19 В 1-м тайме 10
27 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 21
4
9%
6
17%
1-15
8
17%
1
3%
16-30
7
15%
3
8%
31-45
7
15%
7
19%
46-60
8
17%
5
14%
61-75
12
26%
14
39%
76-90

Результаты последних матчей

Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0 Чикаго Файр - Ванкувер Уайткэпс 0:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:3 Чикаго Файр - Америка Мехико 0:1 Пуэбла - Чикаго Файр 1:1 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Торонто 1:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 3:0 Чикаго Файр - Нэшвилл 1:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 0:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:2 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4 Цинциннати - Чикаго Файр 1:0 Торонто - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Колорадо Рэпидс - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Остин 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0
ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Керетаро - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Атлас 2:2 Атлетико Сан-Луис - Нью-Инглэнд Революшн 1:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0

Результаты матчей

Чикаго Файр
Нью-Инглэнд Революшн

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
4
2 раза 14%

Точный счет

3:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 17%
3:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
0
10 раз 34%
3
5 раз 17%
2
3 раза 10%
1
10 раз 36%
2
7 раз 25%
3
5 раз 18%
0
4 раза 14%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Чикаго Файр
Нью-Инглэнд Революшн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
5
9
1.5
10
4
3
11
2.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
10
4
3
12
1.5
4
10
2
13
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
10
0.5
Больше Меньше
24
4
8
21
1.5
14
14
5
24
2.5
7
21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 2:1 Заявка 31 16 5 10 58 - 39 53
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 30 12 9 9 44 - 34 45
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 30 12 9 9 37 - 31 45
4.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 29 12 8 9 47 - 41 44
5.
Хьюстон Динамо
 1:2 Заявка 30 12 7 11 42 - 35 43
6.
Реал Солт-Лейк
 0:1 Заявка 30 11 7 12 40 - 45 40
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 30 10 10 10 35 - 39 40
8.
Даллас
 1:1 Заявка 29 10 9 10 34 - 33 39
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 30 10 9 11 38 - 46 39
10.
Спортинг Канзас-Сити
 2:1 Заявка 31 10 8 13 41 - 44 38
11.
Миннесота Юнайтед
 1:2 Заявка 30 9 10 11 38 - 40 37
12.
Остин
 Заявка 29 9 7 13 40 - 46 34
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 28 8 9 11 39 - 48 33
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 28 4 10 14 19 - 42 22

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 30 18 8 4 50 - 33 62
2.
Орландо Сити
 Заявка 29 14 8 7 45 - 36 50
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 29 14 7 8 51 - 35 49
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 Заявка 29 13 10 6 49 - 36 49
5.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 30 14 7 9 61 - 42 49
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 31 13 10 8 61 - 47 49
7.
Нэшвилл
 Заявка 28 12 7 9 35 - 27 43
8.
ФК Монреаль
 Заявка 30 11 4 15 30 - 45 37
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 31 9 9 13 41 - 44 36
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 30 8 10 12 30 - 37 34
11.
Чикаго Файр
 2:2 Заявка 30 8 10 12 34 - 47 34
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 30 7 13 10 30 - 36 34
13.
Шарлотт
 Заявка 29 7 12 10 36 - 48 33
14.
Интер Майами
 Заявка 28 9 4 15 36 - 44 31
15.
Торонто
 Заявка 29 4 10 15 24 - 45 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 1:2 Заявка 15 10 3 2 31 - 10 33
2.
Сент-Луис Сити
 2:1 Заявка 15 10 2 3 37 - 14 32
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 3 3 31 - 15 30
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 8 5 2 23 - 14 29
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 8 3 4 25 - 17 27
6.
Даллас
 1:1 Заявка 15 7 5 3 21 - 14 26
7.
Спортинг Канзас-Сити
 2:1 Заявка 16 8 2 6 27 - 20 26
8.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 5 4 17 - 10 23
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
11.
Остин
 Заявка 14 6 3 5 20 - 15 21
12.
Реал Солт-Лейк
 0:1 Заявка 16 5 4 7 21 - 24 19
13.
Миннесота Юнайтед
 1:2 Заявка 15 3 8 4 18 - 17 17
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 2 7 5 10 - 13 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 15 13 1 1 30 - 9 40
2.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 15 11 3 1 38 - 12 36
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 10 3 3 41 - 20 33
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 9 4 1 29 - 10 31
6.
ФК Монреаль
 Заявка 15 9 2 4 21 - 10 29
7.
Нэшвилл
 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
8.
Орландо Сити
 Заявка 14 7 4 3 24 - 16 25
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 6 6 3 19 - 16 24
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 6 5 4 18 - 16 23
11.
Чикаго Файр
 2:2 Заявка 15 5 7 3 22 - 19 22
12.
Интер Майами
 Заявка 14 6 3 5 22 - 17 21
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 5 6 5 29 - 23 21
14.
Шарлотт
 Заявка 15 4 8 3 20 - 21 20
15.
Торонто
 Заявка 15 4 6 5 17 - 17 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
2.
Реал Солт-Лейк
 0:1 Заявка 14 6 3 5 19 - 21 21
3.
Сент-Луис Сити
 2:1 Заявка 16 6 3 7 21 - 25 21
4.
Миннесота Юнайтед
 1:2 Заявка 15 6 2 7 20 - 23 20
5.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 15 5 4 6 18 - 25 19
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 3 6 6 13 - 19 15
7.
Даллас
 1:1 Заявка 14 3 4 7 13 - 19 13
8.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 20 - 31 13
9.
Спортинг Канзас-Сити
 2:1 Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 2 6 7 13 - 29 12
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 2 5 7 14 - 28 11
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 2 5 8 12 - 25 11
13.
Хьюстон Динамо
 1:2 Заявка 15 2 4 9 11 - 25 10
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 2 3 9 9 - 29 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 15 7 4 4 21 - 20 25
2.
Цинциннати
 Заявка 15 5 7 3 20 - 24 22
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 3 7 22 - 25 18
4.
Нэшвилл
 Заявка 15 4 4 7 13 - 18 16
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 3 7 5 20 - 27 16
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 3 8 12 - 21 15
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 Заявка 15 3 6 6 17 - 24 15
8.
Шарлотт
 Заявка 14 3 4 7 16 - 27 13
9.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 15 3 4 8 23 - 30 13
10.
Чикаго Файр
 2:2 Заявка 15 3 3 9 12 - 28 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 2 5 8 12 - 21 11
12.
Интер Майами
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
14.
ФК Монреаль
 Заявка 15 2 2 11 9 - 35 8
15.
Торонто
 Заявка 14 0 4 10 7 - 28 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Цинциннати Акоста Лусиано 15 (9)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 15
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (5)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 10
Остин Даниэль Перейра 1 8
Чикаго Файр Хименес Гастон 1 8
Весь список
  • 59'
    Г О О О О Л - Хиль Карлес бьет в цель!
  • 54'
    Гутьеррес Брайан сделал результативную передачу.
  • 54'
    Г О О О О Л - Хименес Гастон бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 18'
    Jonathan Dean сделал результативную передачу.
  • 18'
    Г О О О О Л - Гутьеррес Брайан бьет в цель!
  • 17'
    Г О О О О Л - Чанкалай Томас бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Чикаго Файр
    Ничья
    Нью-Инглэнд Революшн
    3.30
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    4.30
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    3.50
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