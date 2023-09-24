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  4. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Миннесота Юнайтед
1:2
Второй тайм: 79'
Сент-Луис Сити
0'
20' Желтая карточка
Сент-Клэр Дейн
29' Желтая карточка
Яро Джошуа
31' Желтая карточка
Грегуш Ян
47' Желтая карточка
Бюрки Роман
1:0
48' Пенальти
Пукки Теэму
59' Желтая карточка
Белл Джон
1:1
64' Гол
Клаусс Жоао
1:2
73' Гол
Блом Нджабуло
79' Желтая карточка
97
Сент-Клэр
Дейн
27
Тейлор
Ди
Джей
15
Боксолл
Михаэл
4
Miguel
Tapias
3
Валентин
Зарек
20
Трапп
Уилл
24
Грегуш
Ян
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
11
Чжон
Сан
Бин
31
Дотсон
Хассани
22
Пукки
Теэму
1
Бюрки
Роман
2
Нервински
Джейк
15
Яро
Джошуа
23
Белл
Джон
22
Хайберт
Кайл
6
Блом
Нджабуло
19
Вассилев
Индиана
8
Страуд
Джаред
7
Острак
Томаш
12
Помпеу
Селио
11
Джоаккини
Николас
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1
Сент-Луис Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Миннесота Юнайтед
Сент-Луис Сити

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

М
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хлонгвейн Бонгокуле 8 0.27
Emanuel Reynoso2 6 (1) 0.2
Пукки Теэму 5 (1) 0.17
Mender Garcia 3 0.1
Ариага Кервин 2 0.07
Амарилья Луис 2 (2) 0.07
Дотсон Хассани 1 0.03
Тажури-Шради Исмаэль 1 0.03
Фрагапане Франко 1 0.03
Чжон Сан Бин 1 0.03
Грегуш Ян 1 0.03
Боксолл Михаэл 1 0.03
Miguel Tapias 1 0.03
Росалес Джозеф 1 0.03
Devin Padelford 1 0.03
Валентин Зарек 0 0
Лод Робин 0 0
Сент-Клэр Дейн 0 0
Сент-Луис Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джоаккини Николас 10 (1) 0.32
Клаусс Жоао 7 0.23
Адениран Сэмюэл 7 (1) 0.23
Лёвен Эдуард 6 (3) 0.19
Страуд Джаред 4 0.13
Паркер Тим 4 0.13
Альм Расмус 3 0.1
Острак Томаш 3 0.1
Вассилев Индиана 2 0.06
Хайберт Кайл 2 0.06
Джексон Азиэл 1 0.03
Noekkvi Thorisson 1 0.03
Перес Мигель 1 0.03
Anthony Markanich 1 0.03
Помпеу Селио 1 0.03
Нервински Джейк 0 0
Уоттс Акил 0 0
Бартлетт Лукас 0 0

Карточки

Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боксолл Михаэл 7 0
Тейлор Ди Джей 6 0
Трапп Уилл 5 0
Miguel Tapias 5 0
Ариага Кервин 4 0
Дотсон Хассани 3 0
Emanuel Reynoso2 3 0
Бристоу Итан 1 1
Грегуш Ян 2 0
Фрагапане Франко 2 0
Амарилья Луис 2 0
Хлонгвейн Бонгокуле 2 0
Сент-Клэр Дейн 2 0
Чжон Сан Бин 2 0
Ирвин Клинт 1 0
Тажури-Шради Исмаэль 1 0
Zaydan Bello 1 0
Сент-Луис Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паркер Тим 9 0
Страуд Джаред 8 0
Острак Томаш 8 0
Нервински Джейк 5 1
Хайберт Кайл 5 1
Блом Нджабуло 6 0
Альм Расмус 4 0
Бартлетт Лукас 4 0
Адениран Сэмюэл 2 1
Джоаккини Николас 3 0
Джексон Азиэл 3 0
Anthony Markanich 3 0
Нельсон Джон 1 1
Перес Мигель 2 0
Яро Джошуа 2 0
Лёвен Эдуард 2 0
Вассилев Индиана 2 0
Помпеу Селио 2 0
Нильссон Йоаким 1 0
Бюрки Роман 1 0
Клаусс Жоао 1 0
Белл Джон 1 0

Результаты матчей

Миннесота Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сент-Луис Сити
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (6)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

7
8
Миннесота Юнайтед
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
7% (1)
47% (7)
Сент-Луис Сити
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

19
6

Упущенные победы

13
32
Миннесота Юнайтед
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (8)
52% (15)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
24% (7)
41% (12)
Сент-Луис Сити
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
7% (2)
53% (16)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
27% (8)
47% (14)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

21
10

Упущенные победы

20
40

Голы по времени матча

Забито

14
20
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
1
7%
1
5%
1-15
4
29%
3
15%
16-30
3
21%
3
15%
31-45
1
7%
4
20%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
4
29%
6
30%
76-90

Пропущено

18
23
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
0
0%
2
9%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
5
28%
5
22%
31-45
5
28%
3
13%
46-60
1
6%
6
26%
61-75
4
22%
7
30%
76-90

Забито

20
34
10 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 10
17 Не забивали 17
2
10%
5
15%
1-15
4
20%
5
15%
16-30
4
20%
7
21%
31-45
4
20%
4
12%
46-60
1
5%
5
15%
61-75
5
25%
8
24%
76-90

Пропущено

23
17
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
3
13%
1
6%
1-15
6
26%
1
6%
16-30
1
4%
2
12%
31-45
4
17%
2
12%
46-60
2
9%
4
24%
61-75
7
30%
7
41%
76-90

Забито

34
54
18 В 1-м тайме 24
16 Во 2-м тайме 30
12 Забивали первыми 17
7 Не забивали 5
3
9%
6
11%
1-15
8
24%
8
15%
16-30
7
21%
10
19%
31-45
5
15%
8
15%
46-60
2
6%
8
15%
61-75
9
26%
14
26%
76-90

Пропущено

41
40
18 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 29
16 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 22
3
7%
3
8%
1-15
9
22%
1
3%
16-30
6
15%
7
18%
31-45
9
22%
5
13%
46-60
3
7%
10
25%
61-75
11
27%
14
35%
76-90

Результаты последних матчей

Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 4:3 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1
Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:1 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:2 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 5:0 Толука - Миннесота Юнайтед 2:2 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 2:3 Пуэбла - Миннесота Юнайтед 0:4 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 0:3 Миннесота Юнайтед - Остин 1:4 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:1 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 2:2 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0 Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:0 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1
Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Орландо Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Остин 6:3 Америка Мехико - Сент-Луис Сити 4:0 Коламбус Крю - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Интер Майами 3:0 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 3:0 Торонто - Сент-Луис Сити 0:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:3 Нэшвилл - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1

Результаты матчей

Миннесота Юнайтед
Сент-Луис Сити

Точный счет

1:1
7 раз 50%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
10 раз 71%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
5 раз 33%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
8 раз 28%
0:1
4 раза 14%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
3:0
5 раз 17%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 55%
0
5 раз 17%
2
4 раза 14%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
9 раз 30%
0
6 раз 20%
3
6 раз 20%
2
5 раз 17%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Миннесота Юнайтед
Сент-Луис Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
13
2
2
12
1.5
10
5
2
12
2.5
8
7
1
13
3.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
4
6
9
1.5
5
10
2
13
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
5
0.5
Больше Меньше
24
6
8
21
1.5
15
15
4
25
2.5
10
20
1
28
3.5
4
26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 2:1 Заявка 31 16 5 10 58 - 39 53
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 30 12 9 9 44 - 34 45
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 30 12 9 9 37 - 31 45
4.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 29 12 8 9 47 - 41 44
5.
Хьюстон Динамо
 1:2 Заявка 30 12 7 11 42 - 35 43
6.
Реал Солт-Лейк
 0:1 Заявка 30 11 7 12 40 - 45 40
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 30 10 10 10 35 - 39 40
8.
Даллас
 1:1 Заявка 29 10 9 10 34 - 33 39
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 30 10 9 11 38 - 46 39
10.
Спортинг Канзас-Сити
 2:1 Заявка 31 10 8 13 41 - 44 38
11.
Миннесота Юнайтед
 1:2 Заявка 30 9 10 11 38 - 40 37
12.
Остин
 Заявка 29 9 7 13 40 - 46 34
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 28 8 9 11 39 - 48 33
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 28 4 10 14 19 - 42 22

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 30 18 8 4 50 - 33 62
2.
Орландо Сити
 Заявка 29 14 8 7 45 - 36 50
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 29 14 7 8 51 - 35 49
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 Заявка 29 13 10 6 49 - 36 49
5.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 30 14 7 9 61 - 42 49
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 31 13 10 8 61 - 47 49
7.
Нэшвилл
 Заявка 28 12 7 9 35 - 27 43
8.
ФК Монреаль
 Заявка 30 11 4 15 30 - 45 37
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 31 9 9 13 41 - 44 36
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 30 8 10 12 30 - 37 34
11.
Чикаго Файр
 2:2 Заявка 30 8 10 12 34 - 47 34
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 30 7 13 10 30 - 36 34
13.
Шарлотт
 Заявка 29 7 12 10 36 - 48 33
14.
Интер Майами
 Заявка 28 9 4 15 36 - 44 31
15.
Торонто
 Заявка 29 4 10 15 24 - 45 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 1:2 Заявка 15 10 3 2 31 - 10 33
2.
Сент-Луис Сити
 2:1 Заявка 15 10 2 3 37 - 14 32
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 3 3 31 - 15 30
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 8 5 2 23 - 14 29
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 8 3 4 25 - 17 27
6.
Даллас
 1:1 Заявка 15 7 5 3 21 - 14 26
7.
Спортинг Канзас-Сити
 2:1 Заявка 16 8 2 6 27 - 20 26
8.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 5 4 17 - 10 23
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
11.
Остин
 Заявка 14 6 3 5 20 - 15 21
12.
Реал Солт-Лейк
 0:1 Заявка 16 5 4 7 21 - 24 19
13.
Миннесота Юнайтед
 1:2 Заявка 15 3 8 4 18 - 17 17
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 2 7 5 10 - 13 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 15 13 1 1 30 - 9 40
2.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 15 11 3 1 38 - 12 36
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 10 3 3 41 - 20 33
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 9 4 1 29 - 10 31
6.
ФК Монреаль
 Заявка 15 9 2 4 21 - 10 29
7.
Нэшвилл
 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
8.
Орландо Сити
 Заявка 14 7 4 3 24 - 16 25
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 6 6 3 19 - 16 24
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 6 5 4 18 - 16 23
11.
Чикаго Файр
 2:2 Заявка 15 5 7 3 22 - 19 22
12.
Интер Майами
 Заявка 14 6 3 5 22 - 17 21
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 5 6 5 29 - 23 21
14.
Шарлотт
 Заявка 15 4 8 3 20 - 21 20
15.
Торонто
 Заявка 15 4 6 5 17 - 17 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
2.
Реал Солт-Лейк
 0:1 Заявка 14 6 3 5 19 - 21 21
3.
Сент-Луис Сити
 2:1 Заявка 16 6 3 7 21 - 25 21
4.
Миннесота Юнайтед
 1:2 Заявка 15 6 2 7 20 - 23 20
5.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 15 5 4 6 18 - 25 19
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 3 6 6 13 - 19 15
7.
Даллас
 1:1 Заявка 14 3 4 7 13 - 19 13
8.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 20 - 31 13
9.
Спортинг Канзас-Сити
 2:1 Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 2 6 7 13 - 29 12
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 2 5 7 14 - 28 11
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 2 5 8 12 - 25 11
13.
Хьюстон Динамо
 1:2 Заявка 15 2 4 9 11 - 25 10
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 2 3 9 9 - 29 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 15 7 4 4 21 - 20 25
2.
Цинциннати
 Заявка 15 5 7 3 20 - 24 22
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 3 7 22 - 25 18
4.
Нэшвилл
 Заявка 15 4 4 7 13 - 18 16
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 3 7 5 20 - 27 16
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 3 8 12 - 21 15
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 Заявка 15 3 6 6 17 - 24 15
8.
Шарлотт
 Заявка 14 3 4 7 16 - 27 13
9.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 15 3 4 8 23 - 30 13
10.
Чикаго Файр
 2:2 Заявка 15 3 3 9 12 - 28 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 2 5 8 12 - 21 11
12.
Интер Майами
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
14.
ФК Монреаль
 Заявка 15 2 2 11 9 - 35 8
15.
Торонто
 Заявка 14 0 4 10 7 - 28 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Цинциннати Акоста Лусиано 15 (9)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 15
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (5)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 10
Остин Даниэль Перейра 1 8
Чикаго Файр Хименес Гастон 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 32'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Грегуш Ян получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Яро Джошуа получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Сент-Клэр Дейн получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Миннесота Юнайтед
    Ничья
    Сент-Луис Сити
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