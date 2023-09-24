Тур: 1. Стадион: Allianz Field.
1:2
Второй тайм: 79'
0'
20' Желтая карточкаСент-Клэр Дейн
29' Желтая карточкаЯро Джошуа
31' Желтая карточкаГрегуш Ян
47' Желтая карточкаБюрки Роман
1:0
48' ПенальтиПукки Теэму
59' Желтая карточкаБелл Джон
1:1
64' ГолКлаусс Жоао
1:2
73' ГолБлом Нджабуло
Ход матча
20'
29'
31'
47'
48'
1:0
59'
64'
1:1
73'
1:2
79'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Трапп
Уилл
24
Грегуш
Ян
11
Чжон
Сан
Бин
22
Пукки
Теэму
15
Яро
Джошуа
23
Белл
Джон
22
Хайберт
Кайл
12
Помпеу
Селио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
-
24 Грегуш ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Чжон Сан БинПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
-
13 Дик ЭрикВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Яро ДжошуаЗащитник
-
23 Белл ДжонЗащитник
-
22 Хайберт КайлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Помпеу СелиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Уоттс АкилЗащитник
-
10 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Альм РасмусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Карнелл Брэдли
История личных встреч
Миннесота Юнайтед
Сент-Луис Сити
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хлонгвейн Бонгокуле
|8
|0.27
|Emanuel Reynoso2
|6 (1)
|0.2
|Пукки Теэму
|5 (1)
|0.17
|Mender Garcia
|3
|0.1
|Ариага Кервин
|2
|0.07
|Амарилья Луис
|2 (2)
|0.07
|Дотсон Хассани
|1
|0.03
|Тажури-Шради Исмаэль
|1
|0.03
|Фрагапане Франко
|1
|0.03
|Чжон Сан Бин
|1
|0.03
|Грегуш Ян
|1
|0.03
|Боксолл Михаэл
|1
|0.03
|Miguel Tapias
|1
|0.03
|Росалес Джозеф
|1
|0.03
|Devin Padelford
|1
|0.03
|Валентин Зарек
|0
|0
|Лод Робин
|0
|0
|Сент-Клэр Дейн
|0
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джоаккини Николас
|10 (1)
|0.32
|Клаусс Жоао
|7
|0.23
|Адениран Сэмюэл
|7 (1)
|0.23
|Лёвен Эдуард
|6 (3)
|0.19
|Страуд Джаред
|4
|0.13
|Паркер Тим
|4
|0.13
|Альм Расмус
|3
|0.1
|Острак Томаш
|3
|0.1
|Вассилев Индиана
|2
|0.06
|Хайберт Кайл
|2
|0.06
|Джексон Азиэл
|1
|0.03
|Noekkvi Thorisson
|1
|0.03
|Перес Мигель
|1
|0.03
|Anthony Markanich
|1
|0.03
|Помпеу Селио
|1
|0.03
|Нервински Джейк
|0
|0
|Уоттс Акил
|0
|0
|Бартлетт Лукас
|0
|0
Карточки
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боксолл Михаэл
|7
|0
|Тейлор Ди Джей
|6
|0
|Трапп Уилл
|5
|0
|Miguel Tapias
|5
|0
|Ариага Кервин
|4
|0
|Дотсон Хассани
|3
|0
|Emanuel Reynoso2
|3
|0
|Бристоу Итан
|1
|1
|Грегуш Ян
|2
|0
|Фрагапане Франко
|2
|0
|Амарилья Луис
|2
|0
|Хлонгвейн Бонгокуле
|2
|0
|Сент-Клэр Дейн
|2
|0
|Чжон Сан Бин
|2
|0
|Ирвин Клинт
|1
|0
|Тажури-Шради Исмаэль
|1
|0
|Zaydan Bello
|1
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паркер Тим
|9
|0
|Страуд Джаред
|8
|0
|Острак Томаш
|8
|0
|Нервински Джейк
|5
|1
|Хайберт Кайл
|5
|1
|Блом Нджабуло
|6
|0
|Альм Расмус
|4
|0
|Бартлетт Лукас
|4
|0
|Адениран Сэмюэл
|2
|1
|Джоаккини Николас
|3
|0
|Джексон Азиэл
|3
|0
|Anthony Markanich
|3
|0
|Нельсон Джон
|1
|1
|Перес Мигель
|2
|0
|Яро Джошуа
|2
|0
|Лёвен Эдуард
|2
|0
|Вассилев Индиана
|2
|0
|Помпеу Селио
|2
|0
|Нильссон Йоаким
|1
|0
|Бюрки Роман
|1
|0
|Клаусс Жоао
|1
|0
|Белл Джон
|1
|0
Результаты матчей
Миннесота Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сент-Луис Сити
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (6)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
7
8
Миннесота Юнайтед
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
7% (1)
47% (7)
Сент-Луис Сити
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
19
6
Упущенные победы
13
32
Миннесота Юнайтед
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (8)
52% (15)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
24% (7)
41% (12)
Сент-Луис Сити
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
7% (2)
53% (16)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
27% (8)
47% (14)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
21
10
Упущенные победы
20
40
Голы по времени матча
Забито
14
20
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
1
7%
1
5%
1-15
4
29%
3
15%
16-30
3
21%
3
15%
31-45
1
7%
4
20%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
4
29%
6
30%
76-90
Пропущено
18
23
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
0
0%
2
9%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
5
28%
5
22%
31-45
5
28%
3
13%
46-60
1
6%
6
26%
61-75
4
22%
7
30%
76-90
Забито
20
34
10 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 10
17 Не забивали 17
2
10%
5
15%
1-15
4
20%
5
15%
16-30
4
20%
7
21%
31-45
4
20%
4
12%
46-60
1
5%
5
15%
61-75
5
25%
8
24%
76-90
Пропущено
23
17
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
3
13%
1
6%
1-15
6
26%
1
6%
16-30
1
4%
2
12%
31-45
4
17%
2
12%
46-60
2
9%
4
24%
61-75
7
30%
7
41%
76-90
Забито
34
54
18 В 1-м тайме 24
16 Во 2-м тайме 30
12 Забивали первыми 17
7 Не забивали 5
3
9%
6
11%
1-15
8
24%
8
15%
16-30
7
21%
10
19%
31-45
5
15%
8
15%
46-60
2
6%
8
15%
61-75
9
26%
14
26%
76-90
Пропущено
41
40
18 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 29
16 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 22
3
7%
3
8%
1-15
9
22%
1
3%
16-30
6
15%
7
18%
31-45
9
22%
5
13%
46-60
3
7%
10
25%
61-75
11
27%
14
35%
76-90
Результаты последних матчей
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 4:3 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1
Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:1 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:2 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 5:0 Толука - Миннесота Юнайтед 2:2 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 2:3 Пуэбла - Миннесота Юнайтед 0:4 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 0:3 Миннесота Юнайтед - Остин 1:4 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:1 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 2:2 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0 Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:0 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1
Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Орландо Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Остин 6:3 Америка Мехико - Сент-Луис Сити 4:0 Коламбус Крю - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Интер Майами 3:0 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 3:0 Торонто - Сент-Луис Сити 0:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:3 Нэшвилл - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1
Результаты матчей
Миннесота Юнайтед
Сент-Луис Сити
Точный счет
1:1
7 раз 50%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
10 раз 71%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
5 раз 33%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
8 раз 28%
0:1
4 раза 14%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
3:0
5 раз 17%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 55%
0
5 раз 17%
2
4 раза 14%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
9 раз 30%
0
6 раз 20%
3
6 раз 20%
2
5 раз 17%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Миннесота Юнайтед
Сент-Луис Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
132
212
105
212
87
113
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
114
69
510
213
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
245
Больше Меньше
246
821
1515
425
1020
128
426
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|31
|16
|5
|10
|58 - 39
|53
|2.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|44 - 34
|45
|3.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|37 - 31
|45
|4.
|1:0 Заявка
|29
|12
|8
|9
|47 - 41
|44
|5.
|1:2 Заявка
|30
|12
|7
|11
|42 - 35
|43
|6.
|0:1 Заявка
|30
|11
|7
|12
|40 - 45
|40
|7.
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|35 - 39
|40
|8.
|1:1 Заявка
|29
|10
|9
|10
|34 - 33
|39
|9.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|38 - 46
|39
|10.
|2:1 Заявка
|31
|10
|8
|13
|41 - 44
|38
|11.
|1:2 Заявка
|30
|9
|10
|11
|38 - 40
|37
|12.
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|40 - 46
|34
|13.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|39 - 48
|33
|14.
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|19 - 42
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|18
|8
|4
|50 - 33
|62
|2.
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|45 - 36
|50
|3.
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|51 - 35
|49
|4.
|2:2 Заявка
|29
|13
|10
|6
|49 - 36
|49
|5.
|1:1 Заявка
|30
|14
|7
|9
|61 - 42
|49
|6.
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|61 - 47
|49
|7.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|35 - 27
|43
|8.
|Заявка
|30
|11
|4
|15
|30 - 45
|37
|9.
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|41 - 44
|36
|10.
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|30 - 37
|34
|11.
|2:2 Заявка
|30
|8
|10
|12
|34 - 47
|34
|12.
|Заявка
|30
|7
|13
|10
|30 - 36
|34
|13.
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|36 - 48
|33
|14.
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|36 - 44
|31
|15.
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|24 - 45
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 10
|33
|2.
|2:1 Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 14
|32
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 15
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|23 - 14
|29
|5.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 17
|27
|6.
|1:1 Заявка
|15
|7
|5
|3
|21 - 14
|26
|7.
|2:1 Заявка
|16
|8
|2
|6
|27 - 20
|26
|8.
|1:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 10
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|12.
|0:1 Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 24
|19
|13.
|1:2 Заявка
|15
|3
|8
|4
|18 - 17
|17
|14.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|10 - 13
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|30 - 9
|40
|2.
|1:1 Заявка
|15
|11
|3
|1
|38 - 12
|36
|3.
|2:2 Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|4.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|41 - 20
|33
|5.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 10
|31
|6.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|21 - 10
|29
|7.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|8.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|19 - 16
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 16
|23
|11.
|2:2 Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 19
|22
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 17
|21
|13.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|29 - 23
|21
|14.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|20 - 21
|20
|15.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 21
|22
|2.
|0:1 Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 21
|21
|3.
|2:1 Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 25
|21
|4.
|1:2 Заявка
|15
|6
|2
|7
|20 - 23
|20
|5.
|1:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 25
|19
|6.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 19
|15
|7.
|1:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 19
|13
|8.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 31
|13
|9.
|2:1 Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|10.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 29
|12
|11.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 28
|11
|12.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 25
|11
|13.
|1:2 Заявка
|15
|2
|4
|9
|11 - 25
|10
|14.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 29
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 20
|25
|2.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 24
|22
|3.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 25
|18
|4.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 18
|16
|5.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 27
|16
|6.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 21
|15
|7.
|2:2 Заявка
|15
|3
|6
|6
|17 - 24
|15
|8.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 27
|13
|9.
|1:1 Заявка
|15
|3
|4
|8
|23 - 30
|13
|10.
|2:2 Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 28
|12
|11.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 21
|11
|12.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
|13.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|14.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|9 - 35
|8
|15.
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|7 - 28
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|15 (9)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|15
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (5)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|13 (7)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 8
|Чикаго Файр
|Хименес Гастон
|1 8