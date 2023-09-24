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Тур: 1. Стадион: .
Реал Солт-Лейк
0:1
Первый тайм: 36'
Ванкувер Уайткэпс
0'
0:1
17' Гол
Уайт Брайан

Ход матча

17'
0:1
Уайт Брайан
(Голд Райан)
31'
Охеда Брайан
Jasper Loeffelsend
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Солт-Лейк
Ничья
Ванкувер Уайткэпс
4.70
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3.20
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Все Коэффициенты
18
Макмат
Зак
25
Emeka
Eneli
15
Глэд
Джастин
4
Вера
Брайан
3
Овьедо
Брайан
11
Carlos
Gomez
13
Nelson
Palacio
28
Jasper
Loeffelsend
26
Луна
Диего
9
Аранго
Кристиан
17
Мусовски
Дэниел
18
Такаока
Ёхеи
23
Браун
Джавейн
4
Веселинович
Ранко
6
Блэкмон
Тристан
20
Кубас
Андрес
7
Ларьи
Ричи
8
Шёпф
Алессандро
45
Pedro
Vite
27
Рапосо
Райан
24
Уайт
Брайан
25
Голд
Райан
Реал Солт-Лейк
4-4-2
Ванкувер Уайткэпс
3-1-4-2

История личных встреч

Реал Солт-Лейк
Ванкувер Уайткэпс

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед

30 матчей

40%
16.7%
43.3%
12 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

33.3%
46.7%
20%
10 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.3%
36.7%
40%
7 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

М
1:2
М
1:1
М
2:1
М
4:1
М
0:4
М
3:1
М
2:1
М
1:2
М
0:1
М
1:0
М
2:0
М
2:1
М
3:2
М
3:0
М
2:0
М
1:0
М
4:0
М
2:1
М
0:1
М
2:1
М
1:1
М
2:2
М
0:1
М
2:0
М
1:1
М
0:0
М
2:1
М
2:1
М
3:0
М
2:0

Голы

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.5
1.06

Среднее время на гол

60
84

Всего голов

30
10

Голов в среднем за матч

1.88
0.71

Среднее время на гол

48
126

Всего голов

51
27

Голов в среднем за матч

1.7
0.9

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

52
100

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саварино Джефферсон 6 0.2
Мусовски Дэниел 5 0.17
Аранго Кристиан 5 0.17
Руис Пабло 4 0.13
Крейлах Дамир 4 0.13
Глэд Джастин 4 0.13
Джулио Андерсон 4 0.13
Луна Диего 3 0.1
Рубин Рубио 2 0.07
Carlos Gomez 1 0.03
Вера Брайан 1 0.03
Jasper Loeffelsend 1 0.03
Чанг Майкель 0 0
Овьедо Брайан 0 0
Броди Эндрю 0 0
Мерам Джастин 0 0
Tomas Gomez 0 0
Охеда Брайан 0 0
Дэвис Боде 0 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уайт Брайан 12 0.41
Голд Райан 10 (5) 0.34
Simon Becher 4 0.14
Pedro Vite 4 0.14
Грессель Юлиан 3 0.1
Веселинович Ранко 2 0.07
Кордова Серхио 2 0.07
Блэкмон Тристан 2 0.07
Али Ахмед 1 0.03
Браун Джавейн 1 0.03
Берхальтер Себастьян 1 0.03
Шёпф Алессандро 1 0.03
Рапосо Райан 0 0
Кубас Андрес 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Брайан 9 0
Руис Пабло 6 1
Глэд Джастин 7 0
Охеда Брайан 7 0
Emeka Eneli 4 0
Крейлах Дамир 3 0
Овьедо Брайан 3 0
Сильва Марсело 2 0
Рубин Рубио 2 0
Аранго Кристиан 2 0
Броди Эндрю 2 0
Джулио Андерсон 2 0
Мусовски Дэниел 2 0
Дэвис Боде 2 0
Jasper Loeffelsend 2 0
Пабло Мастроени 1 0
Carlos Gomez 1 0
Мерам Джастин 1 0
Макмат Зак 1 0
Чанг Майкель 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Луна Диего 1 0
Nelson Palacio 1 0
Gavin Beavers 1 0
Ilijah Paul 1 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mathias Laborda 6 1
Кубас Андрес 7 0
Блэкмон Тристан 5 0
Берхальтер Себастьян 5 0
Голд Райан 4 0
Уайт Брайан 4 0
Браун Джавейн 4 0
Pedro Vite 4 0
Рапосо Райан 4 0
Шёпф Алессандро 3 0
Али Ахмед 2 0
Мартинш Луиш 2 0
Грессель Юлиан 2 0
Кордова Серхио 2 0
Веселинович Ранко 2 0
Ларьи Ричи 1 0
Vanni Sartini 1 0

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Ванкувер Уайткэпс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

6
7
Реал Солт-Лейк
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Ванкувер Уайткэпс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

17
24
Реал Солт-Лейк
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
41% (12)
28% (8)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
Ванкувер Уайткэпс
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
39% (11)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
39% (11)
43% (12)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

15
11

Упущенные победы

23
31

Голы по времени матча

Забито

21
16
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
20 Не забивали 18
1
5%
3
19%
1-15
3
14%
4
25%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
6
29%
3
19%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
6
29%
2
13%
76-90

Пропущено

23
26
10 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
3
13%
3
12%
1-15
3
13%
2
8%
16-30
4
17%
7
27%
31-45
3
13%
6
23%
46-60
7
30%
3
12%
61-75
3
13%
5
19%
76-90

Забито

20
27
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
18 Не забивали 17
3
15%
4
15%
1-15
2
10%
5
19%
16-30
4
20%
4
15%
31-45
3
15%
6
22%
46-60
5
25%
3
11%
61-75
3
15%
5
19%
76-90

Пропущено

20
18
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
5
25%
2
11%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
4
20%
3
17%
31-45
3
15%
3
17%
46-60
2
10%
5
28%
61-75
3
15%
3
17%
76-90

Забито

41
43
16 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 15
9 Не забивали 7
4
10%
7
16%
1-15
5
12%
9
21%
16-30
7
17%
6
14%
31-45
9
22%
9
21%
46-60
7
17%
5
12%
61-75
9
22%
7
16%
76-90

Пропущено

43
44
22 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 23
8
19%
5
11%
1-15
6
14%
4
9%
16-30
8
19%
10
23%
31-45
6
14%
9
20%
46-60
9
21%
8
18%
61-75
6
14%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1
Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Леон - Реал Солт-Лейк 1:3 Монтеррей - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:3 Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Остин - Реал Солт-Лейк 1:2
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Чикаго Файр - Ванкувер Уайткэпс 0:1
Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Леон 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
Ванкувер Уайткэпс

Точный счет

3:1
3 раза 20%
0:0
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
9 раз 64%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 21%
2:1
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 31%
1
7 раз 24%
2
7 раз 24%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
1
14 раз 50%
0
4 раза 14%
2
4 раза 14%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Реал Солт-Лейк
Ванкувер Уайткэпс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
12
2
7
8
1.5
7
7
4
11
2.5
4
10
1
14
3.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
2
6
8
1.5
3
11
2
12
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
0.5
Больше Меньше
24
4
13
16
1.5
10
18
6
23
2.5
6
22
1
28
3.5
3
25

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 2:1 Заявка 31 16 5 10 58 - 39 53
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 30 12 9 9 44 - 34 45
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 30 12 9 9 37 - 31 45
4.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 29 12 8 9 47 - 41 44
5.
Хьюстон Динамо
 1:2 Заявка 30 12 7 11 42 - 35 43
6.
Реал Солт-Лейк
 0:1 Заявка 30 11 7 12 40 - 45 40
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 30 10 10 10 35 - 39 40
8.
Даллас
 1:1 Заявка 29 10 9 10 34 - 33 39
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 30 10 9 11 38 - 46 39
10.
Спортинг Канзас-Сити
 2:1 Заявка 31 10 8 13 41 - 44 38
11.
Миннесота Юнайтед
 1:2 Заявка 30 9 10 11 38 - 40 37
12.
Остин
 Заявка 29 9 7 13 40 - 46 34
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 28 8 9 11 39 - 48 33
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 28 4 10 14 19 - 42 22

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 30 18 8 4 50 - 33 62
2.
Орландо Сити
 Заявка 29 14 8 7 45 - 36 50
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 29 14 7 8 51 - 35 49
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 Заявка 29 13 10 6 49 - 36 49
5.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 30 14 7 9 61 - 42 49
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 31 13 10 8 61 - 47 49
7.
Нэшвилл
 Заявка 28 12 7 9 35 - 27 43
8.
ФК Монреаль
 Заявка 30 11 4 15 30 - 45 37
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 31 9 9 13 41 - 44 36
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 30 8 10 12 30 - 37 34
11.
Чикаго Файр
 2:2 Заявка 30 8 10 12 34 - 47 34
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 30 7 13 10 30 - 36 34
13.
Шарлотт
 Заявка 29 7 12 10 36 - 48 33
14.
Интер Майами
 Заявка 28 9 4 15 36 - 44 31
15.
Торонто
 Заявка 29 4 10 15 24 - 45 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 1:2 Заявка 15 10 3 2 31 - 10 33
2.
Сент-Луис Сити
 2:1 Заявка 15 10 2 3 37 - 14 32
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 3 3 31 - 15 30
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 8 5 2 23 - 14 29
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 8 3 4 25 - 17 27
6.
Даллас
 1:1 Заявка 15 7 5 3 21 - 14 26
7.
Спортинг Канзас-Сити
 2:1 Заявка 16 8 2 6 27 - 20 26
8.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 5 4 17 - 10 23
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
11.
Остин
 Заявка 14 6 3 5 20 - 15 21
12.
Реал Солт-Лейк
 0:1 Заявка 16 5 4 7 21 - 24 19
13.
Миннесота Юнайтед
 1:2 Заявка 15 3 8 4 18 - 17 17
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 2 7 5 10 - 13 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 15 13 1 1 30 - 9 40
2.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 15 11 3 1 38 - 12 36
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 10 3 3 41 - 20 33
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 9 4 1 29 - 10 31
6.
ФК Монреаль
 Заявка 15 9 2 4 21 - 10 29
7.
Нэшвилл
 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
8.
Орландо Сити
 Заявка 14 7 4 3 24 - 16 25
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 6 6 3 19 - 16 24
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 6 5 4 18 - 16 23
11.
Чикаго Файр
 2:2 Заявка 15 5 7 3 22 - 19 22
12.
Интер Майами
 Заявка 14 6 3 5 22 - 17 21
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 5 6 5 29 - 23 21
14.
Шарлотт
 Заявка 15 4 8 3 20 - 21 20
15.
Торонто
 Заявка 15 4 6 5 17 - 17 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
2.
Реал Солт-Лейк
 0:1 Заявка 14 6 3 5 19 - 21 21
3.
Сент-Луис Сити
 2:1 Заявка 16 6 3 7 21 - 25 21
4.
Миннесота Юнайтед
 1:2 Заявка 15 6 2 7 20 - 23 20
5.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 15 5 4 6 18 - 25 19
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 3 6 6 13 - 19 15
7.
Даллас
 1:1 Заявка 14 3 4 7 13 - 19 13
8.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 20 - 31 13
9.
Спортинг Канзас-Сити
 2:1 Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 2 6 7 13 - 29 12
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 2 5 7 14 - 28 11
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 2 5 8 12 - 25 11
13.
Хьюстон Динамо
 1:2 Заявка 15 2 4 9 11 - 25 10
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 2 3 9 9 - 29 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 15 7 4 4 21 - 20 25
2.
Цинциннати
 Заявка 15 5 7 3 20 - 24 22
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 3 7 22 - 25 18
4.
Нэшвилл
 Заявка 15 4 4 7 13 - 18 16
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 3 7 5 20 - 27 16
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 3 8 12 - 21 15
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 Заявка 15 3 6 6 17 - 24 15
8.
Шарлотт
 Заявка 14 3 4 7 16 - 27 13
9.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 15 3 4 8 23 - 30 13
10.
Чикаго Файр
 2:2 Заявка 15 3 3 9 12 - 28 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 2 5 8 12 - 21 11
12.
Интер Майами
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
14.
ФК Монреаль
 Заявка 15 2 2 11 9 - 35 8
15.
Торонто
 Заявка 14 0 4 10 7 - 28 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Цинциннати Акоста Лусиано 15 (9)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 15
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (5)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 10
Остин Даниэль Перейра 1 8
Чикаго Файр Хименес Гастон 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 31'
    Jasper Loeffelsend уходит с поля. Охеда Брайан выходит вместо него
  • 17'
    Голд Райан сделал результативную передачу.
  • 17'
    Г О О О О Л - Уайт Брайан бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 46% завершится ничьей.
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