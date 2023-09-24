Тур: 1. Стадион: America First Field.
0:1
Первый тайм: 36'
Ход матча
17'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
18
Макмат
Зак
25
Emeka
Eneli
15
Глэд
Джастин
11
Carlos
Gomez
26
Луна
Диего
18
Такаока
Ёхеи
20
Кубас
Андрес
45
Pedro
Vite
27
Рапосо
Райан
24
Уайт
Брайан
25
Голд
Райан
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
25 Emeka EneliЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Carlos GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Луна ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Дэвис БодеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Нападающий
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
18 Такаока ЁхеиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Pedro ViteПолузащитник
-
27 Рапосо РайанПолузащитник
-
24 Уайт БрайанНападающий
-
25 Голд РайанНападающий
- Запасные игроки
-
32 Бёмер ИсаакВратарь
-
22 Али АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
26 J.C. Ngando
-
29 Simon Becher
-
Главный тренер: Vanni Sartini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Реал Солт-Лейк
Ванкувер Уайткэпс
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед
30 матчей
40%
16.7%
43.3%
12 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
33.3%
46.7%
20%
10 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.3%
36.7%
40%
7 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
1.5
1.06
Среднее время на гол
60
84
Всего голов
30
10
Голов в среднем за матч
1.88
0.71
Среднее время на гол
48
126
Всего голов
51
27
Голов в среднем за матч
1.7
0.9
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
52
100
Бомбардиры внутри турнира
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саварино Джефферсон
|6
|0.2
|Мусовски Дэниел
|5
|0.17
|Аранго Кристиан
|5
|0.17
|Руис Пабло
|4
|0.13
|Крейлах Дамир
|4
|0.13
|Глэд Джастин
|4
|0.13
|Джулио Андерсон
|4
|0.13
|Луна Диего
|3
|0.1
|Рубин Рубио
|2
|0.07
|Carlos Gomez
|1
|0.03
|Вера Брайан
|1
|0.03
|Jasper Loeffelsend
|1
|0.03
|Чанг Майкель
|0
|0
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Броди Эндрю
|0
|0
|Мерам Джастин
|0
|0
|Tomas Gomez
|0
|0
|Охеда Брайан
|0
|0
|Дэвис Боде
|0
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уайт Брайан
|12
|0.41
|Голд Райан
|10 (5)
|0.34
|Simon Becher
|4
|0.14
|Pedro Vite
|4
|0.14
|Грессель Юлиан
|3
|0.1
|Веселинович Ранко
|2
|0.07
|Кордова Серхио
|2
|0.07
|Блэкмон Тристан
|2
|0.07
|Али Ахмед
|1
|0.03
|Браун Джавейн
|1
|0.03
|Берхальтер Себастьян
|1
|0.03
|Шёпф Алессандро
|1
|0.03
|Рапосо Райан
|0
|0
|Кубас Андрес
|0
|0
Карточки
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Брайан
|9
|0
|Руис Пабло
|6
|1
|Глэд Джастин
|7
|0
|Охеда Брайан
|7
|0
|Emeka Eneli
|4
|0
|Крейлах Дамир
|3
|0
|Овьедо Брайан
|3
|0
|Сильва Марсело
|2
|0
|Рубин Рубио
|2
|0
|Аранго Кристиан
|2
|0
|Броди Эндрю
|2
|0
|Джулио Андерсон
|2
|0
|Мусовски Дэниел
|2
|0
|Дэвис Боде
|2
|0
|Jasper Loeffelsend
|2
|0
|Пабло Мастроени
|1
|0
|Carlos Gomez
|1
|0
|Мерам Джастин
|1
|0
|Макмат Зак
|1
|0
|Чанг Майкель
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|Луна Диего
|1
|0
|Nelson Palacio
|1
|0
|Gavin Beavers
|1
|0
|Ilijah Paul
|1
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mathias Laborda
|6
|1
|Кубас Андрес
|7
|0
|Блэкмон Тристан
|5
|0
|Берхальтер Себастьян
|5
|0
|Голд Райан
|4
|0
|Уайт Брайан
|4
|0
|Браун Джавейн
|4
|0
|Pedro Vite
|4
|0
|Рапосо Райан
|4
|0
|Шёпф Алессандро
|3
|0
|Али Ахмед
|2
|0
|Мартинш Луиш
|2
|0
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Кордова Серхио
|2
|0
|Веселинович Ранко
|2
|0
|Ларьи Ричи
|1
|0
|Vanni Sartini
|1
|0
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Ванкувер Уайткэпс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
6
7
Реал Солт-Лейк
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Ванкувер Уайткэпс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
17
24
Реал Солт-Лейк
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
41% (12)
28% (8)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
Ванкувер Уайткэпс
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
39% (11)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
39% (11)
43% (12)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
15
11
Упущенные победы
23
31
Голы по времени матча
Забито
21
16
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
20 Не забивали 18
1
5%
3
19%
1-15
3
14%
4
25%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
6
29%
3
19%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
6
29%
2
13%
76-90
Пропущено
23
26
10 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
3
13%
3
12%
1-15
3
13%
2
8%
16-30
4
17%
7
27%
31-45
3
13%
6
23%
46-60
7
30%
3
12%
61-75
3
13%
5
19%
76-90
Забито
20
27
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
18 Не забивали 17
3
15%
4
15%
1-15
2
10%
5
19%
16-30
4
20%
4
15%
31-45
3
15%
6
22%
46-60
5
25%
3
11%
61-75
3
15%
5
19%
76-90
Пропущено
20
18
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
5
25%
2
11%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
4
20%
3
17%
31-45
3
15%
3
17%
46-60
2
10%
5
28%
61-75
3
15%
3
17%
76-90
Забито
41
43
16 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 15
9 Не забивали 7
4
10%
7
16%
1-15
5
12%
9
21%
16-30
7
17%
6
14%
31-45
9
22%
9
21%
46-60
7
17%
5
12%
61-75
9
22%
7
16%
76-90
Пропущено
43
44
22 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 23
8
19%
5
11%
1-15
6
14%
4
9%
16-30
8
19%
10
23%
31-45
6
14%
9
20%
46-60
9
21%
8
18%
61-75
6
14%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1
Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Леон - Реал Солт-Лейк 1:3 Монтеррей - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:3 Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Остин - Реал Солт-Лейк 1:2
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Чикаго Файр - Ванкувер Уайткэпс 0:1
Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Леон 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
Ванкувер Уайткэпс
Точный счет
3:1
3 раза 20%
0:0
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
9 раз 64%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 21%
2:1
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 31%
1
7 раз 24%
2
7 раз 24%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
1
14 раз 50%
0
4 раза 14%
2
4 раза 14%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Реал Солт-Лейк
Ванкувер Уайткэпс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
122
78
77
411
410
114
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
122
68
311
212
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
209
Больше Меньше
244
1316
1018
623
622
128
325
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|31
|16
|5
|10
|58 - 39
|53
|2.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|44 - 34
|45
|3.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|37 - 31
|45
|4.
|1:0 Заявка
|29
|12
|8
|9
|47 - 41
|44
|5.
|1:2 Заявка
|30
|12
|7
|11
|42 - 35
|43
|6.
|0:1 Заявка
|30
|11
|7
|12
|40 - 45
|40
|7.
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|35 - 39
|40
|8.
|1:1 Заявка
|29
|10
|9
|10
|34 - 33
|39
|9.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|38 - 46
|39
|10.
|2:1 Заявка
|31
|10
|8
|13
|41 - 44
|38
|11.
|1:2 Заявка
|30
|9
|10
|11
|38 - 40
|37
|12.
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|40 - 46
|34
|13.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|39 - 48
|33
|14.
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|19 - 42
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|18
|8
|4
|50 - 33
|62
|2.
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|45 - 36
|50
|3.
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|51 - 35
|49
|4.
|2:2 Заявка
|29
|13
|10
|6
|49 - 36
|49
|5.
|1:1 Заявка
|30
|14
|7
|9
|61 - 42
|49
|6.
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|61 - 47
|49
|7.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|35 - 27
|43
|8.
|Заявка
|30
|11
|4
|15
|30 - 45
|37
|9.
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|41 - 44
|36
|10.
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|30 - 37
|34
|11.
|2:2 Заявка
|30
|8
|10
|12
|34 - 47
|34
|12.
|Заявка
|30
|7
|13
|10
|30 - 36
|34
|13.
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|36 - 48
|33
|14.
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|36 - 44
|31
|15.
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|24 - 45
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 10
|33
|2.
|2:1 Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 14
|32
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 15
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|23 - 14
|29
|5.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 17
|27
|6.
|1:1 Заявка
|15
|7
|5
|3
|21 - 14
|26
|7.
|2:1 Заявка
|16
|8
|2
|6
|27 - 20
|26
|8.
|1:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 10
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|12.
|0:1 Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 24
|19
|13.
|1:2 Заявка
|15
|3
|8
|4
|18 - 17
|17
|14.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|10 - 13
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|30 - 9
|40
|2.
|1:1 Заявка
|15
|11
|3
|1
|38 - 12
|36
|3.
|2:2 Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|4.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|41 - 20
|33
|5.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 10
|31
|6.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|21 - 10
|29
|7.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|8.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|19 - 16
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 16
|23
|11.
|2:2 Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 19
|22
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 17
|21
|13.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|29 - 23
|21
|14.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|20 - 21
|20
|15.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 21
|22
|2.
|0:1 Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 21
|21
|3.
|2:1 Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 25
|21
|4.
|1:2 Заявка
|15
|6
|2
|7
|20 - 23
|20
|5.
|1:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 25
|19
|6.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 19
|15
|7.
|1:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 19
|13
|8.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 31
|13
|9.
|2:1 Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|10.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 29
|12
|11.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 28
|11
|12.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 25
|11
|13.
|1:2 Заявка
|15
|2
|4
|9
|11 - 25
|10
|14.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 29
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 20
|25
|2.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 24
|22
|3.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 25
|18
|4.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 18
|16
|5.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 27
|16
|6.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 21
|15
|7.
|2:2 Заявка
|15
|3
|6
|6
|17 - 24
|15
|8.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 27
|13
|9.
|1:1 Заявка
|15
|3
|4
|8
|23 - 30
|13
|10.
|2:2 Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 28
|12
|11.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 21
|11
|12.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
|13.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|14.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|9 - 35
|8
|15.
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|7 - 28
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|15 (9)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|15
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (5)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|13 (7)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 8
|Чикаго Файр
|Хименес Гастон
|1 8