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Тур: 1. Стадион: .
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0:1
Второй тайм: 72'
Нэшвилл
0'
10' Желтая карточка
Эспиноса Кристиан
11' Желтая карточка
Годой Анибал
0:1
50' Гол
Банбери Тил
54' Желтая карточка
Груэсо Карлос

Ход матча

10'
Эспиноса Кристиан
 
11'
 
Годой Анибал
50'
0:1
Банбери Тил
(Мур Шак)
54'
Груэсо Карлос
 
55'
Цакирис Нико
Груэсо Карлос
 
61'
Хопп Мэттью
Кауэлл Кейд
 
61'
Марье Поль
Трауко Мигель
 
67'
 
Леаль Рэндэлл
Пико Фабрис
67'
 
Сарридж Сэм
Банбери Тил
Прогноз на матч от Liveresult
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Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ничья
Нэшвилл
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42
Daniel
Fusato1
29
Акапо
Карлос
4
Менса
Джонатан
26
Tonhao
21
Трауко
Мигель
14
Юилл
Джексон
35
Монтейру
Жамиру
7
Груэсо
Карлос
10
Эспиноса
Кристиан
11
Эбобисс
Жереми
44
Кауэлл
Кейд
30
Паникко
Эллиот
18
Мур
Шак
25
Циммерман
Уокер
5
Махер
Джек
2
Ловитц
Дэниел
20
Годой
Анибал
27
Анунга
Брайан
19
Мьюл
Алекс
10
Мухтар
Хани
7
Пико
Фабрис
12
Банбери
Тил
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-3-3
Нэшвилл
4-2-3-1

История личных встреч

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Нэшвилл

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

М
0:0
М
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспиноса Кристиан 12 (4) 0.39
Эбобисс Жереми 9 (1) 0.29
Трауко Мигель 3 0.1
Акапо Карлос 2 0.06
Монтейру Жамиру 1 0.03
Юилл Джексон 1 0.03
Кауэлл Кейд 1 0.03
Tonhao 1 0.03
Скахен Джек 1 0.03
Киканович Бенджамин 1 0.03
Хопп Мэттью 1 0.03
Ousseni Bouda 1 0.03
Груэсо Карлос 0 0
Марье Поль 0 0
Бисон Таннер 0 0
Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухтар Хани 15 (5) 0.52
Пико Фабрис 5 0.17
Банбери Тил 3 0.1
Леаль Рэндэлл 3 0.1
Шаффельбург Джейкоб 3 0.1
Циммерман Уокер 2 0.07
Мьюл Алекс 1 0.03
Вашингтон Тейлор 1 0.03
Махер Джек 1 0.03
МакНотон Лукас 1 0.03
Ловитц Дэниел 0 0
Мур Шак 0 0
Маккарти Дакс 0 0
Дэвис Шон II 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Груэсо Карлос 9 0
Марье Поль 8 0
Жудсон 5 1
Tonhao 6 0
Юилл Джексон 6 0
Монтейру Жамиру 4 1
Эспиноса Кристиан 5 0
Менса Джонатан 3 0
Акапо Карлос 3 0
Цакирис Нико 3 0
Daniel Fusato1 1 1
Бисон Таннер 1 1
Трауко Мигель 2 0
Эбобисс Жереми 2 0
Кауэлл Кейд 2 0
Киканович Бенджамин 2 0
Ousseni Bouda 2 0
Томпсон Томми 1 0
Марцинковски Джеймс 1 0
Бальдисимо Майкл 1 0
Скахен Джек 1 0
Daniel Munie 1 0
Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вашингтон Тейлор 6 1
Маккарти Дакс 6 0
Банбери Тил 6 0
Ловитц Дэниел 4 1
Мур Шак 4 1
Пико Фабрис 3 1
Годой Анибал 4 0
Мьюл Алекс 4 0
Циммерман Уокер 2 1
Мухтар Хани 3 0
Леаль Рэндэлл 3 0
Махер Джек 2 0
Хакенсон Люк 2 0
Бауэр Джош 2 0
Грегуш Ян 1 0
Зубак Итан 1 0
Анунга Брайан 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Нэшвилл
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

6
5
Сан-Хосе Эрткуэйкс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Нэшвилл
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

21
3

Упущенные победы

6
22
Сан-Хосе Эрткуэйкс
80%
20%
16 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (10)
53% (16)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
50% (15)
7% (2)
Нэшвилл
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
14% (4)
39% (11)
46% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

26
6

Упущенные победы

12
27

Голы по времени матча

Забито

22
13
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
6
27%
0
0%
1-15
2
9%
2
15%
16-30
3
14%
2
15%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
4
18%
4
31%
61-75
4
18%
5
38%
76-90

Пропущено

15
18
10 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
1
7%
3
17%
1-15
5
33%
5
28%
16-30
4
27%
3
17%
31-45
3
20%
3
17%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
1
7%
3
17%
76-90

Забито

12
22
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
1
8%
1
5%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
2
17%
7
32%
31-45
4
33%
3
14%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
2
17%
7
32%
76-90

Пропущено

25
9
11 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
4
16%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
7
28%
2
22%
31-45
3
12%
2
22%
46-60
2
8%
1
11%
61-75
9
36%
3
33%
76-90

Забито

34
35
16 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 12
6 Не забивали 9
7
21%
1
3%
1-15
4
12%
3
9%
16-30
5
15%
9
26%
31-45
7
21%
3
9%
46-60
5
15%
7
20%
61-75
6
18%
12
34%
76-90

Пропущено

40
27
21 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 19
5
13%
4
15%
1-15
5
13%
5
19%
16-30
11
28%
5
19%
31-45
6
15%
5
19%
46-60
3
8%
2
7%
61-75
10
25%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Тигрес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Нэшвилл
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Шарлотт 1:1 Интер Майами - Нэшвилл 0:0 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0
Нэшвилл - Интер Майами 1:1 Монтеррей - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 5:0 Америка Мехико - Нэшвилл 2:2 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Толука 3:4 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 2:1 Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 0:2 Чикаго Файр - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 2:0 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 ФК Монреаль - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Сент-Луис Сити 3:1 Торонто - Нэшвилл 1:1 Даллас - Нэшвилл 1:2

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Нэшвилл

Точный счет

2:1
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 23%
3:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
8 раз 53%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%

Точный счет

2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
10 раз 67%
0
4 раза 27%
2
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
9 раз 30%
0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 47%
2
9 раз 30%
0
6 раз 20%
3
1 раз 3%
0
10 раз 36%
2
7 раз 25%
1
6 раз 21%
3
5 раз 18%

Тоталы голов в матче

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Нэшвилл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
3
9
6
1.5
8
5
1
14
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
8
7
1
14
1.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
18
10
10
20
1.5
12
16
1
29
2.5
5
23

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 31 16 5 10 58 - 39 53
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 30 12 9 9 44 - 34 45
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 30 12 9 9 37 - 31 45
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 30 12 7 11 42 - 35 43
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 30 12 7 11 42 - 45 43
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 29 11 8 10 47 - 43 41
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 31 10 10 11 35 - 40 40
8.
Портленд Тимберс
 2:2 Заявка 31 10 10 11 40 - 48 40
9.
Даллас
 Заявка 29 10 9 10 34 - 33 39
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 31 10 8 13 41 - 44 38
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 30 9 10 11 38 - 40 37
12.
Остин
 Заявка 29 9 7 13 40 - 46 34
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 28 8 9 11 39 - 48 33
14.
Колорадо Рэпидс
 2:2 Заявка 29 4 11 14 21 - 44 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 30 18 8 4 50 - 33 62
2.
Орландо Сити
 Заявка 29 14 8 7 45 - 36 50
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 29 14 7 8 51 - 35 49
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 29 13 10 6 49 - 36 49
5.
Коламбус Крю
 Заявка 30 14 7 9 61 - 42 49
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 31 13 10 8 61 - 47 49
7.
Нэшвилл
 1:0 Заявка 29 13 7 9 36 - 27 46
8.
ФК Монреаль
 Заявка 30 11 4 15 30 - 45 37
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 31 9 9 13 41 - 44 36
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 30 8 10 12 30 - 37 34
11.
Чикаго Файр
 Заявка 30 8 10 12 34 - 47 34
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 30 7 13 10 30 - 36 34
13.
Шарлотт
 Заявка 29 7 12 10 36 - 48 33
14.
Интер Майами
 Заявка 28 9 4 15 36 - 44 31
15.
Торонто
 Заявка 29 4 10 15 24 - 45 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 10 3 2 31 - 10 33
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 10 2 3 37 - 14 32
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 3 3 31 - 15 30
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 16 8 5 3 23 - 15 29
5.
Портленд Тимберс
 2:2 Заявка 16 8 4 4 27 - 19 28
6.
Даллас
 Заявка 15 7 5 3 21 - 14 26
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 8 2 6 27 - 20 26
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 5 4 17 - 10 23
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 6 4 6 23 - 24 22
12.
Остин
 Заявка 14 6 3 5 20 - 15 21
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 3 8 4 18 - 17 17
14.
Колорадо Рэпидс
 2:2 Заявка 14 2 7 5 10 - 13 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 15 13 1 1 30 - 9 40
2.
Коламбус Крю
 Заявка 15 11 3 1 38 - 12 36
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 10 3 3 41 - 20 33
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 9 4 1 29 - 10 31
6.
ФК Монреаль
 Заявка 15 9 2 4 21 - 10 29
7.
Нэшвилл
 1:0 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
8.
Орландо Сити
 Заявка 14 7 4 3 24 - 16 25
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 6 6 3 19 - 16 24
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 6 5 4 18 - 16 23
11.
Чикаго Файр
 Заявка 15 5 7 3 22 - 19 22
12.
Интер Майами
 Заявка 14 6 3 5 22 - 17 21
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 5 6 5 29 - 23 21
14.
Шарлотт
 Заявка 15 4 8 3 20 - 21 20
15.
Торонто
 Заявка 15 4 6 5 17 - 17 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 6 3 5 19 - 21 21
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 6 3 7 21 - 25 21
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 6 2 7 20 - 23 20
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 15 4 4 7 18 - 27 16
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 3 6 6 13 - 19 15
7.
Даллас
 Заявка 14 3 4 7 13 - 19 13
8.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 20 - 31 13
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
10.
Портленд Тимберс
 2:2 Заявка 15 2 6 7 13 - 29 12
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 2 5 7 14 - 28 11
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 15 2 5 8 12 - 25 11
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 2 4 9 11 - 25 10
14.
Колорадо Рэпидс
 2:2 Заявка 15 2 4 9 11 - 31 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 15 7 4 4 21 - 20 25
2.
Цинциннати
 Заявка 15 5 7 3 20 - 24 22
3.
Нэшвилл
 1:0 Заявка 16 5 4 7 14 - 18 19
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 3 7 22 - 25 18
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 3 7 5 20 - 27 16
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 3 8 12 - 21 15
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 3 6 6 17 - 24 15
8.
Шарлотт
 Заявка 14 3 4 7 16 - 27 13
9.
Коламбус Крю
 Заявка 15 3 4 8 23 - 30 13
10.
Чикаго Файр
 Заявка 15 3 3 9 12 - 28 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 2 5 8 12 - 21 11
12.
Интер Майами
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
14.
ФК Монреаль
 Заявка 15 2 2 11 9 - 35 8
15.
Торонто
 Заявка 14 0 4 10 7 - 28 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Цинциннати Акоста Лусиано 15 (9)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 15
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (5)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 10
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 10
Остин Даниэль Перейра 1 8
Весь список
  • 50'
    Г О О О О Л - Банбери Тил бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 11'
    Годой Анибал получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Эспиноса Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ничья
Нэшвилл
9.92
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3.80
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3.35
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Где смотреть матч Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Нэшвилл онлайн

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