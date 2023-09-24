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  4. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1:1
Конец матча
Нэшвилл
0'
10' Желтая карточка
Эспиноса Кристиан
11' Желтая карточка
Годой Анибал
0:1
50' Гол
Банбери Тил
54' Желтая карточка
Груэсо Карлос
1:1
74' Гол
Хопп Мэттью
89' Желтая карточка
Циммерман Уокер
90'+5
42
Daniel
Fusato1
29
Акапо
Карлос
4
Менса
Джонатан
26
Tonhao
21
Трауко
Мигель
14
Юилл
Джексон
35
Монтейру
Жамиру
7
Груэсо
Карлос
10
Эспиноса
Кристиан
11
Эбобисс
Жереми
44
Кауэлл
Кейд
30
Паникко
Эллиот
18
Мур
Шак
25
Циммерман
Уокер
5
Махер
Джек
2
Ловитц
Дэниел
20
Годой
Анибал
27
Анунга
Брайан
19
Мьюл
Алекс
10
Мухтар
Хани
7
Пико
Фабрис
12
Банбери
Тил
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-3-3
Нэшвилл
4-2-3-1

История личных встреч

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Нэшвилл

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

М
0:0
М
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспиноса Кристиан 12 (4) 0.39
Эбобисс Жереми 9 (1) 0.29
Трауко Мигель 3 0.1
Акапо Карлос 2 0.06
Хопп Мэттью 2 0.06
Монтейру Жамиру 1 0.03
Юилл Джексон 1 0.03
Кауэлл Кейд 1 0.03
Tonhao 1 0.03
Скахен Джек 1 0.03
Киканович Бенджамин 1 0.03
Ousseni Bouda 1 0.03
Груэсо Карлос 0 0
Марье Поль 0 0
Бисон Таннер 0 0
Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухтар Хани 15 (5) 0.52
Пико Фабрис 5 0.17
Банбери Тил 3 0.1
Леаль Рэндэлл 3 0.1
Шаффельбург Джейкоб 3 0.1
Циммерман Уокер 2 0.07
Мьюл Алекс 1 0.03
Вашингтон Тейлор 1 0.03
Махер Джек 1 0.03
МакНотон Лукас 1 0.03
Ловитц Дэниел 0 0
Мур Шак 0 0
Маккарти Дакс 0 0
Дэвис Шон II 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Груэсо Карлос 9 0
Марье Поль 8 0
Жудсон 5 1
Tonhao 6 0
Юилл Джексон 6 0
Монтейру Жамиру 4 1
Эспиноса Кристиан 5 0
Менса Джонатан 3 0
Акапо Карлос 3 0
Цакирис Нико 3 0
Daniel Fusato1 1 1
Бисон Таннер 1 1
Трауко Мигель 2 0
Эбобисс Жереми 2 0
Кауэлл Кейд 2 0
Киканович Бенджамин 2 0
Ousseni Bouda 2 0
Томпсон Томми 1 0
Марцинковски Джеймс 1 0
Бальдисимо Майкл 1 0
Скахен Джек 1 0
Daniel Munie 1 0
Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вашингтон Тейлор 6 1
Маккарти Дакс 6 0
Банбери Тил 6 0
Ловитц Дэниел 4 1
Мур Шак 4 1
Циммерман Уокер 3 1
Пико Фабрис 3 1
Годой Анибал 4 0
Мьюл Алекс 4 0
Мухтар Хани 3 0
Леаль Рэндэлл 3 0
Махер Джек 2 0
Хакенсон Люк 2 0
Бауэр Джош 2 0
Грегуш Ян 1 0
Зубак Итан 1 0
Анунга Брайан 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Нэшвилл
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

7
6
Сан-Хосе Эрткуэйкс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Нэшвилл
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

21
3

Упущенные победы

6
22
Сан-Хосе Эрткуэйкс
80%
20%
16 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (10)
55% (17)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
52% (16)
6% (2)
Нэшвилл
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
14% (4)
41% (12)
45% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

26
6

Упущенные победы

13
28

Голы по времени матча

Забито

23
14
11 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
6
26%
0
0%
1-15
2
9%
2
14%
16-30
3
13%
2
14%
31-45
3
13%
1
7%
46-60
5
22%
4
29%
61-75
4
17%
5
36%
76-90

Пропущено

16
19
10 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
1
6%
3
16%
1-15
5
31%
5
26%
16-30
4
25%
3
16%
31-45
4
25%
3
16%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
1
6%
3
16%
76-90

Забито

12
22
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 19
1
8%
1
5%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
2
17%
7
32%
31-45
4
33%
3
14%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
2
17%
7
32%
76-90

Пропущено

25
9
11 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
4
16%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
7
28%
2
22%
31-45
3
12%
2
22%
46-60
2
8%
1
11%
61-75
9
36%
3
33%
76-90

Забито

35
36
16 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 13
6 Не забивали 9
7
20%
1
3%
1-15
4
11%
3
8%
16-30
5
14%
9
25%
31-45
7
20%
4
11%
46-60
6
17%
7
19%
61-75
6
17%
12
33%
76-90

Пропущено

41
28
21 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 20
5
12%
4
14%
1-15
5
12%
5
18%
16-30
11
27%
5
18%
31-45
7
17%
5
18%
46-60
3
7%
3
11%
61-75
10
24%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Тигрес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Нэшвилл
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Шарлотт 1:1 Интер Майами - Нэшвилл 0:0 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0
Нэшвилл - Интер Майами 1:1 Монтеррей - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 5:0 Америка Мехико - Нэшвилл 2:2 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Толука 3:4 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 2:1 Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 0:2 Чикаго Файр - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 2:0 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 ФК Монреаль - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Сент-Луис Сити 3:1 Торонто - Нэшвилл 1:1 Даллас - Нэшвилл 1:2

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Нэшвилл

Точный счет

2:1
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 23%
3:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
8 раз 50%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
2
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%

Точный счет

2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 67%
0
4 раза 27%
2
1 раз 7%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
9 раз 29%
1:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 48%
2
9 раз 29%
0
6 раз 19%
3
1 раз 3%
0
10 раз 34%
1
7 раз 24%
2
7 раз 24%
3
5 раз 17%

Тоталы голов в матче

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Нэшвилл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
10
3
9
7
1.5
8
5
1
15
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
7
1
14
1.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
6
0.5
Больше Меньше
19
10
10
21
1.5
12
17
1
30
2.5
5
24

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 31 16 5 10 58 - 39 53
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 30 12 9 9 44 - 34 45
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 30 12 9 9 37 - 31 45
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 30 12 7 11 42 - 35 43
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 30 12 7 11 42 - 45 43
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 31 11 9 11 41 - 48 42
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 29 11 8 10 47 - 43 41
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 31 10 11 10 36 - 40 41
9.
Даллас
 Заявка 29 10 9 10 34 - 33 39
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 31 10 8 13 41 - 44 38
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 30 9 10 11 38 - 40 37
12.
Остин
 Заявка 29 9 7 13 40 - 46 34
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 28 8 9 11 39 - 48 33
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 29 4 10 15 21 - 45 22

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 30 18 8 4 50 - 33 62
2.
Орландо Сити
 Заявка 29 14 8 7 45 - 36 50
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 29 14 7 8 51 - 35 49
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 29 13 10 6 49 - 36 49
5.
Коламбус Крю
 Заявка 30 14 7 9 61 - 42 49
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 31 13 10 8 61 - 47 49
7.
Нэшвилл
 Заявка 29 12 8 9 36 - 28 44
8.
ФК Монреаль
 Заявка 30 11 4 15 30 - 45 37
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 31 9 9 13 41 - 44 36
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 30 8 10 12 30 - 37 34
11.
Чикаго Файр
 Заявка 30 8 10 12 34 - 47 34
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 30 7 13 10 30 - 36 34
13.
Шарлотт
 Заявка 29 7 12 10 36 - 48 33
14.
Интер Майами
 Заявка 28 9 4 15 36 - 44 31
15.
Торонто
 Заявка 29 4 10 15 24 - 45 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 10 3 2 31 - 10 33
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 10 2 3 37 - 14 32
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 3 3 31 - 15 30
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 9 3 4 28 - 19 30
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 8 6 2 24 - 15 30
6.
Даллас
 Заявка 15 7 5 3 21 - 14 26
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 8 2 6 27 - 20 26
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 5 4 17 - 10 23
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 6 4 6 23 - 24 22
12.
Остин
 Заявка 14 6 3 5 20 - 15 21
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 3 8 4 18 - 17 17
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 2 7 5 10 - 13 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 15 13 1 1 30 - 9 40
2.
Коламбус Крю
 Заявка 15 11 3 1 38 - 12 36
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 10 3 3 41 - 20 33
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 9 4 1 29 - 10 31
6.
ФК Монреаль
 Заявка 15 9 2 4 21 - 10 29
7.
Нэшвилл
 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
8.
Орландо Сити
 Заявка 14 7 4 3 24 - 16 25
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 6 6 3 19 - 16 24
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 6 5 4 18 - 16 23
11.
Чикаго Файр
 Заявка 15 5 7 3 22 - 19 22
12.
Интер Майами
 Заявка 14 6 3 5 22 - 17 21
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 5 6 5 29 - 23 21
14.
Шарлотт
 Заявка 15 4 8 3 20 - 21 20
15.
Торонто
 Заявка 15 4 6 5 17 - 17 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 6 3 5 19 - 21 21
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 6 3 7 21 - 25 21
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 6 2 7 20 - 23 20
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 15 4 4 7 18 - 27 16
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 3 6 6 13 - 19 15
7.
Даллас
 Заявка 14 3 4 7 13 - 19 13
8.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 20 - 31 13
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 2 6 7 13 - 29 12
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 2 5 7 14 - 28 11
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 2 5 8 12 - 25 11
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 2 4 9 11 - 25 10
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 15 2 3 10 11 - 32 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 15 7 4 4 21 - 20 25
2.
Цинциннати
 Заявка 15 5 7 3 20 - 24 22
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 3 7 22 - 25 18
4.
Нэшвилл
 Заявка 16 4 5 7 14 - 19 17
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 3 7 5 20 - 27 16
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 3 8 12 - 21 15
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 3 6 6 17 - 24 15
8.
Шарлотт
 Заявка 14 3 4 7 16 - 27 13
9.
Коламбус Крю
 Заявка 15 3 4 8 23 - 30 13
10.
Чикаго Файр
 Заявка 15 3 3 9 12 - 28 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 2 5 8 12 - 21 11
12.
Интер Майами
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
14.
ФК Монреаль
 Заявка 15 2 2 11 9 - 35 8
15.
Торонто
 Заявка 14 0 4 10 7 - 28 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Цинциннати Акоста Лусиано 15 (9)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 15
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (5)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Портленд Тимберс Жупарич Дарио 10
Шарлотт Джонс Деррик 10
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 10
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 11'
      Годой Анибал получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Эспиноса Кристиан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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