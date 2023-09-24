Тур: 1. Стадион: PayPal Park.
1:1
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаЭспиноса Кристиан
11' Желтая карточкаГодой Анибал
0:1
50' ГолБанбери Тил
54' Желтая карточкаГруэсо Карлос
1:1
74' ГолХопп Мэттью
89' Желтая карточкаЦиммерман Уокер
90'+5
Ход матча
11'
50'
0:1
54'
74'
1:1
88'
89'
Прогноз на матч от Liveresult
29
Акапо
Карлос
26
Tonhao
14
Юилл
Джексон
44
Кауэлл
Кейд
18
Мур
Шак
20
Годой
Анибал
19
Мьюл
Алекс
10
Мухтар
Хани
12
Банбери
Тил
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Акапо КарлосЗащитник
- Защитник
-
26 TonhaoЗащитник
- Защитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Кауэлл КейдНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Защитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Цакирис НикоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Хопп МэттьюНападающий
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
10 Мухтар ХаниПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Банбери ТилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Бауэр ДжошЗащитник
- Полузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Хакенсон ЛюкНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Смит Гэри
История личных встреч
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Нэшвилл
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эспиноса Кристиан
|12 (4)
|0.39
|Эбобисс Жереми
|9 (1)
|0.29
|Трауко Мигель
|3
|0.1
|Акапо Карлос
|2
|0.06
|Хопп Мэттью
|2
|0.06
|Монтейру Жамиру
|1
|0.03
|Юилл Джексон
|1
|0.03
|Кауэлл Кейд
|1
|0.03
|Tonhao
|1
|0.03
|Скахен Джек
|1
|0.03
|Киканович Бенджамин
|1
|0.03
|Ousseni Bouda
|1
|0.03
|Груэсо Карлос
|0
|0
|Марье Поль
|0
|0
|Бисон Таннер
|0
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухтар Хани
|15 (5)
|0.52
|Пико Фабрис
|5
|0.17
|Банбери Тил
|3
|0.1
|Леаль Рэндэлл
|3
|0.1
|Шаффельбург Джейкоб
|3
|0.1
|Циммерман Уокер
|2
|0.07
|Мьюл Алекс
|1
|0.03
|Вашингтон Тейлор
|1
|0.03
|Махер Джек
|1
|0.03
|МакНотон Лукас
|1
|0.03
|Ловитц Дэниел
|0
|0
|Мур Шак
|0
|0
|Маккарти Дакс
|0
|0
|Дэвис Шон II
|0
|0
Карточки
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Груэсо Карлос
|9
|0
|Марье Поль
|8
|0
|Жудсон
|5
|1
|Tonhao
|6
|0
|Юилл Джексон
|6
|0
|Монтейру Жамиру
|4
|1
|Эспиноса Кристиан
|5
|0
|Менса Джонатан
|3
|0
|Акапо Карлос
|3
|0
|Цакирис Нико
|3
|0
|Daniel Fusato1
|1
|1
|Бисон Таннер
|1
|1
|Трауко Мигель
|2
|0
|Эбобисс Жереми
|2
|0
|Кауэлл Кейд
|2
|0
|Киканович Бенджамин
|2
|0
|Ousseni Bouda
|2
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Марцинковски Джеймс
|1
|0
|Бальдисимо Майкл
|1
|0
|Скахен Джек
|1
|0
|Daniel Munie
|1
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вашингтон Тейлор
|6
|1
|Маккарти Дакс
|6
|0
|Банбери Тил
|6
|0
|Ловитц Дэниел
|4
|1
|Мур Шак
|4
|1
|Циммерман Уокер
|3
|1
|Пико Фабрис
|3
|1
|Годой Анибал
|4
|0
|Мьюл Алекс
|4
|0
|Мухтар Хани
|3
|0
|Леаль Рэндэлл
|3
|0
|Махер Джек
|2
|0
|Хакенсон Люк
|2
|0
|Бауэр Джош
|2
|0
|Грегуш Ян
|1
|0
|Зубак Итан
|1
|0
|Анунга Брайан
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Нэшвилл
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
7
6
Сан-Хосе Эрткуэйкс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Нэшвилл
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
21
3
Упущенные победы
6
22
Сан-Хосе Эрткуэйкс
80%
20%
16 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (10)
55% (17)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
52% (16)
6% (2)
Нэшвилл
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
14% (4)
41% (12)
45% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
26
6
Упущенные победы
13
28
Голы по времени матча
Забито
23
14
11 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
6
26%
0
0%
1-15
2
9%
2
14%
16-30
3
13%
2
14%
31-45
3
13%
1
7%
46-60
5
22%
4
29%
61-75
4
17%
5
36%
76-90
Пропущено
16
19
10 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
1
6%
3
16%
1-15
5
31%
5
26%
16-30
4
25%
3
16%
31-45
4
25%
3
16%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
1
6%
3
16%
76-90
Забито
12
22
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 19
1
8%
1
5%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
2
17%
7
32%
31-45
4
33%
3
14%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
2
17%
7
32%
76-90
Пропущено
25
9
11 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
4
16%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
7
28%
2
22%
31-45
3
12%
2
22%
46-60
2
8%
1
11%
61-75
9
36%
3
33%
76-90
Забито
35
36
16 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 13
6 Не забивали 9
7
20%
1
3%
1-15
4
11%
3
8%
16-30
5
14%
9
25%
31-45
7
20%
4
11%
46-60
6
17%
7
19%
61-75
6
17%
12
33%
76-90
Пропущено
41
28
21 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 20
5
12%
4
14%
1-15
5
12%
5
18%
16-30
11
27%
5
18%
31-45
7
17%
5
18%
46-60
3
7%
3
11%
61-75
10
24%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Тигрес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Нэшвилл
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Шарлотт 1:1 Интер Майами - Нэшвилл 0:0 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0
Нэшвилл - Интер Майами 1:1 Монтеррей - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 5:0 Америка Мехико - Нэшвилл 2:2 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Толука 3:4 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 2:1 Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 0:2 Чикаго Файр - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 2:0 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 ФК Монреаль - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Сент-Луис Сити 3:1 Торонто - Нэшвилл 1:1 Даллас - Нэшвилл 1:2
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Нэшвилл
Точный счет
2:1
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 23%
3:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
8 раз 50%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
2
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
Точный счет
2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 67%
0
4 раза 27%
2
1 раз 7%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
9 раз 29%
1:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 48%
2
9 раз 29%
0
6 раз 19%
3
1 раз 3%
0
10 раз 34%
1
7 раз 24%
2
7 раз 24%
3
5 раз 17%
Тоталы голов в матче
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Нэшвилл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
103
97
85
115
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
97
114
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
256
Больше Меньше
1910
1021
1217
130
524
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|16
|5
|10
|58 - 39
|53
|2.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|44 - 34
|45
|3.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|37 - 31
|45
|4.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|42 - 35
|43
|5.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|42 - 45
|43
|6.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|41 - 48
|42
|7.
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|47 - 43
|41
|8.
|Заявка
|31
|10
|11
|10
|36 - 40
|41
|9.
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|34 - 33
|39
|10.
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|41 - 44
|38
|11.
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|38 - 40
|37
|12.
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|40 - 46
|34
|13.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|39 - 48
|33
|14.
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|21 - 45
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|18
|8
|4
|50 - 33
|62
|2.
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|45 - 36
|50
|3.
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|51 - 35
|49
|4.
|Заявка
|29
|13
|10
|6
|49 - 36
|49
|5.
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|61 - 42
|49
|6.
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|61 - 47
|49
|7.
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|36 - 28
|44
|8.
|Заявка
|30
|11
|4
|15
|30 - 45
|37
|9.
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|41 - 44
|36
|10.
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|30 - 37
|34
|11.
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|34 - 47
|34
|12.
|Заявка
|30
|7
|13
|10
|30 - 36
|34
|13.
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|36 - 48
|33
|14.
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|36 - 44
|31
|15.
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|24 - 45
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 10
|33
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 14
|32
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 15
|30
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|28 - 19
|30
|5.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 15
|30
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|21 - 14
|26
|7.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|27 - 20
|26
|8.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 10
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 24
|22
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|13.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|18 - 17
|17
|14.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|10 - 13
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|30 - 9
|40
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|38 - 12
|36
|3.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|4.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|41 - 20
|33
|5.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 10
|31
|6.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|21 - 10
|29
|7.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|8.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|19 - 16
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 16
|23
|11.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 19
|22
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 17
|21
|13.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|29 - 23
|21
|14.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|20 - 21
|20
|15.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 21
|22
|2.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 21
|21
|3.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 25
|21
|4.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|20 - 23
|20
|5.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 27
|16
|6.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 19
|15
|7.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 19
|13
|8.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 31
|13
|9.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|10.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 29
|12
|11.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 28
|11
|12.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 25
|11
|13.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|11 - 25
|10
|14.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|11 - 32
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 20
|25
|2.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 24
|22
|3.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 25
|18
|4.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 19
|17
|5.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 27
|16
|6.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 21
|15
|7.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|17 - 24
|15
|8.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 27
|13
|9.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|23 - 30
|13
|10.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 28
|12
|11.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 21
|11
|12.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
|13.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|14.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|9 - 35
|8
|15.
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|7 - 28
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|15 (9)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|15
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (5)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|13 (7)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Портленд Тимберс
|Жупарич Дарио
|10
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|10