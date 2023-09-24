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  4. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Портленд Тимберс
2:2
Второй тайм: 67'
Колорадо Рэпидс
0'
1:0
19' Гол
Антони
24' Желтая карточка
Noel Caliskan
2:0
30' Гол
Santiago Moreno
2:1
31' Гол
Рубио Диего
40' Желтая карточка
Мора Фелипе
2:2
43' Гол
Гутман Эндрю
45' Желтая карточка
Лейва Дэнни
48' Желтая карточка
Браво Клаудио
64' Желтая карточка
Жупарич Дарио
1
Бингэм
Дэвид
29
Москера
Хуан
18
Макгро
Зак
13
Жупарич
Дарио
5
Браво
Клаудио
III
92
Noel
Caliskan
6
Акоста
Бриан
80
Антони
30
Santiago
Moreno
27
Асприлья
Дайрон
9
Мора
Фелипе
1
Илич
Марко
6
Абубакар
Лалас
5
Махсо
Андреас
4
Уилсон
Дэнни
13
Гутман
Эндрю
15
Лейва
Дэнни
97
Присо-Мбонге
Ральф
29
Гальван
Бриан
23
Бассетт
Коул
14
Харрис
Кельвин
11
Рубио
Диего
Портленд Тимберс
4-2-3-1
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1

История личных встреч

Портленд Тимберс
Колорадо Рэпидс

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
28.6%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

29 матчей

41.4%
24.1%
34.5%
12 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

48.3%
31%
20.7%
14 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.6%
34.5%
37.9%
8 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

М
0:0
М
3:0
М
2:0
М
0:1
М
2:0
М
2:2
М
0:1
М
2:2
М
3:3
М
2:0
М
2:3
М
2:1
М
2:1
М
1:0
М
1:0
М
0:0
М
4:1
М
1:2
М
2:2
М
2:1
М
2:0
М
1:0
М
3:0
М
2:2
М
3:0
М
1:0
М
0:3
М
0:1
М
3:1

Голы

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.64
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

1.67
0.86

Среднее время на гол

54
105

Всего голов

48
27

Голов в среднем за матч

1.66
0.93

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

54
96

Бомбардиры внутри турнира

Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Эвандер 9 (1) 0.29
Боли Франк 6 0.19
Асприлья Дайрон 5 0.16
Мора Фелипе 3 0.1
Santiago Moreno 2 0.06
Москера Хуан 2 0.06
Паредес Кристиан 2 0.06
Браво Клаудио III 2 0.06
Чара Йимми 1 0.03
Nathan Fogaca 1 0.03
Бланко Себастьян 1 0.03
Жупарич Дарио 1 0.03
Макгро Зак 1 0.03
Мабьяла Ларрис 1 0.03
Антони 1 0.03
Незгода Ярослав 1 0.03
Tega Ikoba 1 0.03
Акоста Бриан 0 0
Diego Gutierrez 0 0
Лориа Марвин 0 0
Уильямсон Эрик 0 0
Noel Caliskan 0 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бассетт Коул 4 0.14
Рубио Диего 2 0.07
Барриос Майкл 2 0.07
Абубакар Лалас 2 0.07
Кабрал Кевин 2 0.07
Ронен Коннор 1 (1) 0.03
Харрис Кельвин 1 0.03
Уилсон Дэнни 1 0.03
Николсон Сэм 1 0.03
Махсо Андреас 1 0.03
Льюис Джонатан 1 0.03
Гутман Эндрю 1 0.03
Max Alves 1 0.03
Гальван Бриан 1 (1) 0.03
Наварро Рафа 0 0
Япи Даррен 0 0

Карточки

Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жупарич Дарио 9 0
Браво Клаудио III 8 0
Чара Диего 7 0
Макгро Зак 7 0
Асприлья Дайрон 5 0
Паредес Кристиан 5 0
Феррейра Эвандер 5 0
Боли Франк 4 0
Мабьяла Ларрис 3 0
Лориа Марвин 3 0
Santiago Moreno 3 0
Бланко Себастьян 2 0
Бингэм Дэвид 2 0
Уильямсон Эрик 2 0
Nathan Fogaca 2 0
Антони 1 0
Мора Фелипе 1 0
Миллер Эрик 1 0
Араухо Мигель 1 0
Москера Хуан 1 0
Бонилья Пабло 1 0
Гриффит Виктор 1 0
David Ayala 1 0
Noel Caliskan 1 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абубакар Лалас 8 1
Кабрал Кевин 8 0
Николсон Сэм 6 0
Акоста Бриан 6 0
Присо-Мбонге Ральф 6 0
Уилсон Дэнни 5 0
Бомбито Мойс 3 1
Гальван Бриан 1 2
Барриос Майкл 3 0
Ронен Коннор 3 0
Бассетт Коул 3 0
Max Alves 3 0
Рубио Диего 2 0
Махсо Андреас 2 0
Наварро Рафа 2 0
Розенберри Киган 2 0
Таварес Сидней 2 0
Япи Даррен 2 0
Прайс Джек 1 0
Гутман Эндрю 1 0
Лейва Дэнни 1 0

Результаты матчей

Портленд Тимберс
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Колорадо Рэпидс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
79% (11)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

7
5
Портленд Тимберс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Колорадо Рэпидс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

22
10

Упущенные победы

7
5
Портленд Тимберс
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (15)
43% (13)
7% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Колорадо Рэпидс
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
14% (4)
61% (17)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
46% (13)
36% (10)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

27
11

Упущенные победы

14
10

Голы по времени матча

Забито

26
9
14 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 4
17 Не забивали 23
4
15%
2
22%
1-15
6
23%
0
0%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
4
15%
1
11%
46-60
3
12%
2
22%
61-75
5
19%
4
44%
76-90

Пропущено

16
29
5 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
2
13%
3
10%
1-15
0
0%
7
24%
16-30
3
19%
4
14%
31-45
5
31%
3
10%
46-60
2
13%
4
14%
61-75
4
25%
8
28%
76-90

Забито

15
10
3 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
21 Не забивали 21
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
3
30%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
6
40%
3
30%
61-75
4
27%
2
20%
76-90

Пропущено

27
13
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
4
15%
1
8%
1-15
3
11%
2
15%
16-30
6
22%
4
31%
31-45
3
11%
4
31%
46-60
7
26%
0
0%
61-75
4
15%
2
15%
76-90

Забито

41
19
17 В 1-м тайме 5
24 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 7
8 Не забивали 16
5
12%
2
11%
1-15
6
15%
0
0%
16-30
6
15%
3
16%
31-45
6
15%
3
16%
46-60
9
22%
5
26%
61-75
9
22%
6
32%
76-90

Пропущено

43
42
18 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 20
6
14%
4
10%
1-15
3
7%
9
21%
16-30
9
21%
8
19%
31-45
8
19%
7
17%
46-60
9
21%
4
10%
61-75
8
19%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Портленд Тимберс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2
Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Монтеррей - Портленд Тимберс 1:0 Тигрес - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0
Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Толука - Колорадо Рэпидс 4:1 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Коламбус Крю - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2

Результаты матчей

Портленд Тимберс
Колорадо Рэпидс

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
6 раз 43%
1:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%

Точный счет

0:0
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
4:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
9 раз 64%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
5 раз 17%
1:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
7 раз 25%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 33%
2
9 раз 30%
0
8 раз 27%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
0
16 раз 57%
1
6 раз 21%
2
5 раз 18%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Портленд Тимберс
Колорадо Рэпидс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
7
7
8
7
1.5
3
11
3
12
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
5
9
4
11
1.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
8
0.5
Больше Меньше
12
16
12
18
1.5
6
22
3
27
2.5
1
27
1
29
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 31 16 5 10 58 - 39 53
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 30 12 9 9 44 - 34 45
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 30 12 9 9 37 - 31 45
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 30 12 7 11 42 - 35 43
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 30 12 7 11 42 - 45 43
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 29 11 8 10 47 - 43 41
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 31 10 10 11 35 - 40 40
8.
Портленд Тимберс
 2:2 Заявка 31 10 10 11 40 - 48 40
9.
Даллас
 Заявка 29 10 9 10 34 - 33 39
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 31 10 8 13 41 - 44 38
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 30 9 10 11 38 - 40 37
12.
Остин
 Заявка 29 9 7 13 40 - 46 34
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 28 8 9 11 39 - 48 33
14.
Колорадо Рэпидс
 2:2 Заявка 29 4 11 14 21 - 44 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 30 18 8 4 50 - 33 62
2.
Орландо Сити
 Заявка 29 14 8 7 45 - 36 50
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 29 14 7 8 51 - 35 49
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 29 13 10 6 49 - 36 49
5.
Коламбус Крю
 Заявка 30 14 7 9 61 - 42 49
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 31 13 10 8 61 - 47 49
7.
Нэшвилл
 1:0 Заявка 29 13 7 9 36 - 27 46
8.
ФК Монреаль
 Заявка 30 11 4 15 30 - 45 37
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 31 9 9 13 41 - 44 36
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 30 8 10 12 30 - 37 34
11.
Чикаго Файр
 Заявка 30 8 10 12 34 - 47 34
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 30 7 13 10 30 - 36 34
13.
Шарлотт
 Заявка 29 7 12 10 36 - 48 33
14.
Интер Майами
 Заявка 28 9 4 15 36 - 44 31
15.
Торонто
 Заявка 29 4 10 15 24 - 45 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 10 3 2 31 - 10 33
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 10 2 3 37 - 14 32
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 3 3 31 - 15 30
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 16 8 5 3 23 - 15 29
5.
Портленд Тимберс
 2:2 Заявка 16 8 4 4 27 - 19 28
6.
Даллас
 Заявка 15 7 5 3 21 - 14 26
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 8 2 6 27 - 20 26
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 5 4 17 - 10 23
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 6 4 6 23 - 24 22
12.
Остин
 Заявка 14 6 3 5 20 - 15 21
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 3 8 4 18 - 17 17
14.
Колорадо Рэпидс
 2:2 Заявка 14 2 7 5 10 - 13 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 15 13 1 1 30 - 9 40
2.
Коламбус Крю
 Заявка 15 11 3 1 38 - 12 36
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 10 3 3 41 - 20 33
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 9 4 1 29 - 10 31
6.
ФК Монреаль
 Заявка 15 9 2 4 21 - 10 29
7.
Нэшвилл
 1:0 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
8.
Орландо Сити
 Заявка 14 7 4 3 24 - 16 25
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 6 6 3 19 - 16 24
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 6 5 4 18 - 16 23
11.
Чикаго Файр
 Заявка 15 5 7 3 22 - 19 22
12.
Интер Майами
 Заявка 14 6 3 5 22 - 17 21
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 5 6 5 29 - 23 21
14.
Шарлотт
 Заявка 15 4 8 3 20 - 21 20
15.
Торонто
 Заявка 15 4 6 5 17 - 17 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 6 3 5 19 - 21 21
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 6 3 7 21 - 25 21
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 6 2 7 20 - 23 20
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 15 4 4 7 18 - 27 16
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 3 6 6 13 - 19 15
7.
Даллас
 Заявка 14 3 4 7 13 - 19 13
8.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 20 - 31 13
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
10.
Портленд Тимберс
 2:2 Заявка 15 2 6 7 13 - 29 12
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 2 5 7 14 - 28 11
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 15 2 5 8 12 - 25 11
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 2 4 9 11 - 25 10
14.
Колорадо Рэпидс
 2:2 Заявка 15 2 4 9 11 - 31 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 15 7 4 4 21 - 20 25
2.
Цинциннати
 Заявка 15 5 7 3 20 - 24 22
3.
Нэшвилл
 1:0 Заявка 16 5 4 7 14 - 18 19
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 3 7 22 - 25 18
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 3 7 5 20 - 27 16
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 3 8 12 - 21 15
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 3 6 6 17 - 24 15
8.
Шарлотт
 Заявка 14 3 4 7 16 - 27 13
9.
Коламбус Крю
 Заявка 15 3 4 8 23 - 30 13
10.
Чикаго Файр
 Заявка 15 3 3 9 12 - 28 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 2 5 8 12 - 21 11
12.
Интер Майами
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
14.
ФК Монреаль
 Заявка 15 2 2 11 9 - 35 8
15.
Торонто
 Заявка 14 0 4 10 7 - 28 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Цинциннати Акоста Лусиано 15 (9)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 15
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (5)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 10
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 10
Остин Даниэль Перейра 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Лейва Дэнни получил желтую карточку от судьи
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