Тур: 1. Стадион: Провиденс.
3:2
Конец матча
0'
1:0
19' ГолАнтони
24' Желтая карточкаNoel Caliskan
2:0
30' ГолSantiago Moreno
2:1
31' ГолРубио Диего
40' Желтая карточкаМора Фелипе
2:2
43' ГолГутман Эндрю
45' Желтая карточкаЛейва Дэнни
48' Желтая карточкаБраво Клаудио
64' Желтая карточкаЖупарич Дарио
70' Желтая карточкаРубио Диего
3:2
71' ГолМора Фелипе
90' Желтая карточкаДиас Луис
90' Желтая карточкаБоли Франк
90'+8
Ход матча
19'
1:0
24'
30'
2:0
31'
2:1
40'
43'
2:2
45'
48'
64'
70'
71'
3:2
90'
90'
29
Москера
Хуан
18
Макгро
Зак
80
Антони
13
Гутман
Эндрю
15
Лейва
Дэнни
23
Бассетт
Коул
11
Рубио
Диего
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Москера ХуанЗащитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Султе ХантерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Лориа МарвинНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Miles Joseph
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Гутман ЭндрюЗащитник
-
15 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бассетт КоулПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Рубио ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
64 Бомбито МойсЗащитник
- Полузащитник
-
12 Диас ЛуисПолузащитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
-
28 Николсон СэмПолузащитник
-
91 Кабрал КевинПолузащитник
-
Главный тренер: Chris Little
История личных встреч
Портленд Тимберс
Колорадо Рэпидс
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
28.6%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
29 матчей
41.4%
24.1%
34.5%
12 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
48.3%
31%
20.7%
14 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.6%
34.5%
37.9%
8 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.64
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
25
12
Голов в среднем за матч
1.67
0.86
Среднее время на гол
54
105
Всего голов
48
27
Голов в среднем за матч
1.66
0.93
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
54
96
Бомбардиры внутри турнира
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Эвандер
|9 (1)
|0.29
|Боли Франк
|6
|0.19
|Асприлья Дайрон
|5
|0.16
|Мора Фелипе
|4
|0.13
|Santiago Moreno
|2
|0.06
|Москера Хуан
|2
|0.06
|Паредес Кристиан
|2
|0.06
|Браво Клаудио III
|2
|0.06
|Чара Йимми
|1
|0.03
|Nathan Fogaca
|1
|0.03
|Бланко Себастьян
|1
|0.03
|Жупарич Дарио
|1
|0.03
|Макгро Зак
|1
|0.03
|Мабьяла Ларрис
|1
|0.03
|Антони
|1
|0.03
|Незгода Ярослав
|1
|0.03
|Tega Ikoba
|1
|0.03
|Акоста Бриан
|0
|0
|Diego Gutierrez
|0
|0
|Лориа Марвин
|0
|0
|Уильямсон Эрик
|0
|0
|Noel Caliskan
|0
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бассетт Коул
|4
|0.14
|Рубио Диего
|2
|0.07
|Барриос Майкл
|2
|0.07
|Абубакар Лалас
|2
|0.07
|Кабрал Кевин
|2
|0.07
|Ронен Коннор
|1 (1)
|0.03
|Харрис Кельвин
|1
|0.03
|Уилсон Дэнни
|1
|0.03
|Николсон Сэм
|1
|0.03
|Махсо Андреас
|1
|0.03
|Льюис Джонатан
|1
|0.03
|Гутман Эндрю
|1
|0.03
|Max Alves
|1
|0.03
|Гальван Бриан
|1 (1)
|0.03
|Наварро Рафа
|0
|0
|Япи Даррен
|0
|0
Карточки
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жупарич Дарио
|10
|0
|Браво Клаудио III
|8
|0
|Чара Диего
|7
|0
|Макгро Зак
|7
|0
|Боли Франк
|5
|0
|Асприлья Дайрон
|5
|0
|Паредес Кристиан
|5
|0
|Феррейра Эвандер
|5
|0
|Мабьяла Ларрис
|3
|0
|Лориа Марвин
|3
|0
|Santiago Moreno
|3
|0
|Бланко Себастьян
|2
|0
|Бингэм Дэвид
|2
|0
|Уильямсон Эрик
|2
|0
|Nathan Fogaca
|2
|0
|Антони
|1
|0
|Мора Фелипе
|1
|0
|Миллер Эрик
|1
|0
|Араухо Мигель
|1
|0
|Москера Хуан
|1
|0
|Бонилья Пабло
|1
|0
|Гриффит Виктор
|1
|0
|David Ayala
|1
|0
|Noel Caliskan
|1
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абубакар Лалас
|8
|1
|Кабрал Кевин
|8
|0
|Николсон Сэм
|6
|0
|Акоста Бриан
|6
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|6
|0
|Уилсон Дэнни
|5
|0
|Бомбито Мойс
|3
|1
|Гальван Бриан
|1
|2
|Рубио Диего
|3
|0
|Барриос Майкл
|3
|0
|Ронен Коннор
|3
|0
|Бассетт Коул
|3
|0
|Max Alves
|3
|0
|Махсо Андреас
|2
|0
|Наварро Рафа
|2
|0
|Розенберри Киган
|2
|0
|Таварес Сидней
|2
|0
|Япи Даррен
|2
|0
|Прайс Джек
|1
|0
|Гутман Эндрю
|1
|0
|Лейва Дэнни
|1
|0
|Диас Луис III
|1
|0
Результаты матчей
Портленд Тимберс
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Колорадо Рэпидс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
79% (11)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
7
7
Портленд Тимберс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Колорадо Рэпидс
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
22
10
Упущенные победы
7
5
Портленд Тимберс
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (15)
45% (14)
6% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
Колорадо Рэпидс
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
14% (4)
62% (18)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
45% (13)
38% (11)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
29
11
Упущенные победы
14
12
Голы по времени матча
Забито
29
11
16 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 4
17 Не забивали 23
4
14%
2
18%
1-15
8
28%
0
0%
16-30
4
14%
2
18%
31-45
4
14%
1
9%
46-60
4
14%
2
18%
61-75
5
17%
4
36%
76-90
Пропущено
18
32
7 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
2
11%
3
9%
1-15
0
0%
9
28%
16-30
5
28%
4
13%
31-45
5
28%
3
9%
46-60
2
11%
5
16%
61-75
4
22%
8
25%
76-90
Забито
15
10
3 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
22 Не забивали 22
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
3
30%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
6
40%
3
30%
61-75
4
27%
2
20%
76-90
Пропущено
27
13
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
4
15%
1
8%
1-15
3
11%
2
15%
16-30
6
22%
4
31%
31-45
3
11%
4
31%
46-60
7
26%
0
0%
61-75
4
15%
2
15%
76-90
Забито
44
21
19 В 1-м тайме 7
25 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 7
8 Не забивали 16
5
11%
2
10%
1-15
8
18%
0
0%
16-30
6
14%
5
24%
31-45
6
14%
3
14%
46-60
10
23%
5
24%
61-75
9
20%
6
29%
76-90
Пропущено
45
45
20 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 21
6
13%
4
9%
1-15
3
7%
11
24%
16-30
11
24%
8
18%
31-45
8
18%
7
16%
46-60
9
20%
5
11%
61-75
8
18%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Портленд Тимберс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2
Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Монтеррей - Портленд Тимберс 1:0 Тигрес - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0
Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Толука - Колорадо Рэпидс 4:1 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Коламбус Крю - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2
Результаты матчей
Портленд Тимберс
Колорадо Рэпидс
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
6 раз 43%
1:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
Точный счет
0:0
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
4:0
3 раза 20%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
9 раз 60%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
7 раз 24%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 32%
2
9 раз 29%
0
8 раз 26%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
16 раз 55%
1
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Портленд Тимберс
Колорадо Рэпидс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
77
97
311
412
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
69
411
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
238
Больше Меньше
1316
1318
722
427
128
130
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|16
|5
|10
|58 - 39
|53
|2.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|44 - 34
|45
|3.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|37 - 31
|45
|4.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|42 - 35
|43
|5.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|42 - 45
|43
|6.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|41 - 48
|42
|7.
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|47 - 43
|41
|8.
|Заявка
|31
|10
|11
|10
|36 - 40
|41
|9.
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|34 - 33
|39
|10.
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|41 - 44
|38
|11.
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|38 - 40
|37
|12.
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|40 - 46
|34
|13.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|39 - 48
|33
|14.
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|21 - 45
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|18
|8
|4
|50 - 33
|62
|2.
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|45 - 36
|50
|3.
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|51 - 35
|49
|4.
|Заявка
|29
|13
|10
|6
|49 - 36
|49
|5.
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|61 - 42
|49
|6.
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|61 - 47
|49
|7.
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|36 - 28
|44
|8.
|Заявка
|30
|11
|4
|15
|30 - 45
|37
|9.
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|41 - 44
|36
|10.
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|30 - 37
|34
|11.
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|34 - 47
|34
|12.
|Заявка
|30
|7
|13
|10
|30 - 36
|34
|13.
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|36 - 48
|33
|14.
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|36 - 44
|31
|15.
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|24 - 45
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 10
|33
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 14
|32
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 15
|30
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|28 - 19
|30
|5.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 15
|30
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|21 - 14
|26
|7.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|27 - 20
|26
|8.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 10
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 24
|22
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|13.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|18 - 17
|17
|14.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|10 - 13
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|30 - 9
|40
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|38 - 12
|36
|3.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|4.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|41 - 20
|33
|5.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 10
|31
|6.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|21 - 10
|29
|7.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|8.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|19 - 16
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 16
|23
|11.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 19
|22
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 17
|21
|13.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|29 - 23
|21
|14.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|20 - 21
|20
|15.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 21
|22
|2.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 21
|21
|3.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 25
|21
|4.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|20 - 23
|20
|5.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 27
|16
|6.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 19
|15
|7.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 19
|13
|8.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 31
|13
|9.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|10.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 29
|12
|11.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 28
|11
|12.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 25
|11
|13.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|11 - 25
|10
|14.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|11 - 32
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 20
|25
|2.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 24
|22
|3.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 25
|18
|4.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 19
|17
|5.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 27
|16
|6.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 21
|15
|7.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|17 - 24
|15
|8.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 27
|13
|9.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|23 - 30
|13
|10.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 28
|12
|11.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 21
|11
|12.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
|13.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|14.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|9 - 35
|8
|15.
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|7 - 28
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|15 (9)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|15
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (5)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|13 (7)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Портленд Тимберс
|Жупарич Дарио
|10
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|10