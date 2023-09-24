Тур: 23.
2:2
Второй тайм: 86'
0'
1:0
22' ГолLucas Hedlund
2:0
23' ГолLucas Hedlund
26' Желтая карточкаБркич Харис
26' Желтая карточкаErik Gunnarsson2
45' Желтая карточкаZander Hyltoft
2:1
51' ГолМортенсен Николас
61' Вторая желтая карточкаErik Gunnarsson2
2:2
71' ГолОффия Генри
75' Желтая карточкаБрандт Йеспер
75' Вторая желтая карточкаZander Hyltoft
Ход матча
22'
1:0
23'
26'
26'
45'
51'
61'
71'
2:2
75'
75'
30
Хадая
Элиас
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
17 Filip Bohman
-
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
История личных встреч
Утсиктенс
Треллеборг
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.33
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
270
90
Бомбардиры внутри турнира
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Hedlund
|13
|0.57
|Albin Skoglund
|6
|0.26
|Erik Westermark
|3
|0.13
|Мартинссон Фредрик
|2
|0.09
|Wilhelm Nilsson
|2
|0.09
|Allan Mohideen
|2
|0.09
|Erik Gunnarsson2
|2
|0.09
|Бом Карл
|1
|0.04
|Sebastian Lagerlund
|1
|0.04
|Ландстен Карл
|1
|0.04
|Милованович Вилльям
|1
|0.04
|Emir Bosnic
|1
|0.04
|Predrag Randjelovic II
|0
|0
|Edin Hamidovic
|0
|0
|Брандт Йеспер
|0
|0
|Карлстранд Линус
|0
|0
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бркич Харис
|6 (1)
|0.26
|Оффия Генри
|6
|0.26
|Filip Bohman
|6
|0.26
|Мортенсен Николас
|5
|0.22
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|0.13
|Халльберг Херман
|2
|0.09
|Андерссон Маттиас
|2
|0.09
|Саид Мохаммед
|0
|0
|Хёрберг Феликс
|0
|0
|Огвуче Абель
|0
|0
|Бьеркен Фритьоф
|0
|0
|Бьорквист Маркус
|0
|0
|Ларсен Андреас II
|0
|0
Карточки
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Wilhelm Nilsson
|6
|2
|Lucas Hedlund
|6
|1
|Albin Skoglund
|6
|0
|Erik Gunnarsson2
|4
|1
|Брандт Йеспер
|4
|0
|Predrag Randjelovic II
|4
|0
|Мартинссон Фредрик
|4
|0
|Erik Westermark
|2
|1
|Фальцетас Александр
|3
|0
|Yoann Fellrath
|3
|0
|Хадая Элиас
|2
|0
|Emir Bosnic
|2
|0
|Sebastian Lagerlund
|2
|0
|Пекальски Иво
|1
|0
|Бом Карл
|1
|0
|Мукийби Рональд
|1
|0
|Allan Mohideen
|1
|0
|Mark Gorgos
|1
|0
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бркич Харис
|5
|1
|Дхайни Мухаммед-Али
|5
|0
|Filip Bohman
|5
|0
|Халльберг Херман
|4
|0
|Мортенсен Николас
|2
|1
|Бедварссон Бедвар
|3
|0
|Андерссон Маттиас
|3
|0
|Хёрберг Феликс
|3
|0
|Бьорквист Маркус
|3
|0
|Стенмарк Йохан
|1
|1
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Zander Hyltoft
|2
|0
|Карлссон Тобиас
|1
|0
|Вийтикко Микко
|1
|0
|Оффия Генри
|1
|0
|Огвуче Абель
|1
|0
Результаты матчей
Утсиктенс
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Треллеборг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
2
9
Утсиктенс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Треллеборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
5
14
Упущенные победы
13
11
Утсиктенс
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (6)
59% (13)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (12)
9% (2)
36% (8)
Треллеборг
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
10
17
Упущенные победы
15
20
Голы по времени матча
Забито
21
15
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
2
10%
1
7%
1-15
5
24%
1
7%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
3
14%
5
33%
46-60
5
24%
4
27%
61-75
4
19%
2
13%
76-90
Пропущено
8
19
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
2
25%
1
5%
1-15
2
25%
4
21%
16-30
1
13%
3
16%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
1
13%
2
11%
61-75
2
25%
4
21%
76-90
Забито
13
15
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
0
0%
1
7%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
15%
5
33%
31-45
6
46%
2
13%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
3
23%
4
27%
76-90
Пропущено
10
18
1 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
6
33%
1-15
1
10%
3
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
40%
4
22%
46-60
4
40%
1
6%
61-75
1
10%
4
22%
76-90
Забито
34
30
12 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 10
5 Не забивали 6
2
6%
2
7%
1-15
6
18%
3
10%
16-30
4
12%
7
23%
31-45
9
26%
7
23%
46-60
6
18%
5
17%
61-75
7
21%
6
20%
76-90
Пропущено
18
37
6 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 17
2
11%
7
19%
1-15
3
17%
7
19%
16-30
1
6%
3
8%
31-45
4
22%
9
24%
46-60
5
28%
3
8%
61-75
3
17%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Утсиктенс
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Эстерсунд 0:0 Браге - Утсиктенс 3:0 Дальсторпс - Утсиктенс 0:2
Утсиктенс - Вестерос 4:0 Утсиктенс - Ландскруна 5:1 Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Эстер - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Эргрюте 2:1
Треллеборг
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Браге - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 2:0 Эстерсунд - Треллеборг 2:2 Хускварна - Треллеборг 0:2
Треллеборг - Эстер 1:3 Сундсвалль - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Эребру 2:2 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эребру - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Треллеборг - Эстер 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вестерос 3:2 Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 ГАИС - Треллеборг 2:1
Результаты матчей
Утсиктенс
Треллеборг
Точный счет
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:3
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:3
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 32%
2
5 раз 23%
0
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
2 раза 9%
1
8 раз 36%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
4 раза 18%
Тоталы голов в матче
Утсиктенс
Треллеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
83
74
56
47
29
47
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
92
47
47
29
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
184
Больше Меньше
175
1111
913
616
418
418
220
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|14
|6
|3
|37 - 18
|48
|2.
|2:2
|23
|14
|5
|4
|43 - 19
|47
|3.
|24
|13
|5
|6
|49 - 32
|44
|4.
|23
|12
|6
|5
|45 - 18
|42
|5.
|23
|10
|4
|9
|31 - 33
|34
|6.
|23
|9
|5
|9
|29 - 35
|32
|7.
|23
|8
|5
|10
|26 - 34
|29
|8.
|23
|6
|11
|6
|32 - 31
|29
|9.
|23
|7
|7
|9
|36 - 41
|28
|10.
|2:2
|23
|7
|7
|9
|32 - 39
|28
|11.
|23
|6
|10
|7
|30 - 29
|28
|12.
|24
|7
|5
|12
|31 - 46
|26
|13.
|23
|6
|7
|10
|20 - 31
|25
|14.
|23
|6
|6
|11
|25 - 33
|24
|15.
|23
|5
|7
|11
|26 - 37
|22
|16.
|23
|5
|4
|14
|26 - 42
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|12
|8
|3
|1
|29 - 10
|27
|2.
|11
|7
|4
|0
|16 - 3
|25
|3.
|12
|7
|2
|3
|25 - 11
|23
|4.
|12
|7
|2
|3
|20 - 14
|23
|5.
|12
|7
|2
|3
|19 - 19
|23
|6.
|12
|6
|3
|3
|19 - 14
|21
|7.
|12
|6
|2
|4
|21 - 17
|20
|8.
|11
|6
|1
|4
|22 - 12
|19
|9.
|12
|4
|7
|1
|16 - 8
|19
|10.
|2:2
|11
|5
|1
|5
|15 - 18
|16
|11.
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|12.
|11
|4
|3
|4
|17 - 13
|15
|13.
|11
|3
|6
|2
|20 - 17
|15
|14.
|12
|4
|3
|5
|17 - 22
|15
|15.
|12
|4
|2
|6
|13 - 16
|14
|16.
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|27 - 20
|25
|2.
|12
|7
|2
|3
|21 - 15
|23
|3.
|2:2
|11
|6
|2
|3
|14 - 9
|20
|4.
|11
|5
|4
|2
|20 - 7
|19
|5.
|12
|3
|5
|4
|12 - 14
|14
|6.
|11
|4
|1
|6
|12 - 19
|13
|7.
|2:2
|12
|2
|6
|4
|17 - 21
|12
|8.
|12
|3
|2
|7
|11 - 19
|11
|9.
|12
|3
|2
|7
|14 - 24
|11
|10.
|11
|2
|4
|5
|12 - 17
|10
|11.
|11
|2
|3
|6
|10 - 16
|9
|12.
|11
|2
|3
|6
|14 - 21
|9
|13.
|12
|2
|3
|7
|8 - 21
|9
|14.
|11
|1
|5
|5
|15 - 24
|8
|15.
|11
|1
|3
|7
|6 - 20
|6
|16.
|12
|1
|1
|10
|9 - 29
|4
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|16 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (4)
|ГАИС
|Селик Мерван
|9 (4)
|Гефле
|Энглунд Лео
|9 (2)
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|8
|Эргрюте
|Erion Sadiku
|8