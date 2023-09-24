  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 23.
Утсиктенс
2:3
Конец матча
Треллеборг
0'
1:0
22' Гол
Lucas Hedlund
2:0
23' Гол
Lucas Hedlund
26' Желтая карточка
Бркич Харис
26' Желтая карточка
Erik Gunnarsson2
45' Желтая карточка
Zander Hyltoft
2:1
51' Гол
Мортенсен Николас
61' Вторая желтая карточка
Erik Gunnarsson2
2:2
71' Гол
Оффия Генри
75' Вторая желтая карточка
Zander Hyltoft
75' Желтая карточка
Брандт Йеспер
2:3
86' Гол
Мортенсен Николас
90'+6
30
Хадая
Элиас
33
Sebastian
Lagerlund
3
Брандт
Йеспер
13
Erik
Gunnarsson2
21
Мартинссон
Фредрик
18
Милованович
Вилльям
23
Пекальски
Иво
22
Predrag
Randjelovic
II
6
Erik
Westermark
9
Lucas
Hedlund
7
Карлстранд
Линус
1
Кристенсен
Каспер
2
Бьеркен
Фритьоф
5
Огвуче
Абель
19
Карлссон
Тобиас
23
Бедварссон
Бедвар
12
Zander
Hyltoft
8
Халльберг
Херман
26
Бркич
Харис
7
Pierre
Larsen
9
Мортенсен
Николас
18
Оффия
Генри
Утсиктенс
3-5-2
Треллеборг
4-3-3

История личных встреч

Утсиктенс
Треллеборг

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
0:3
С
0:0
С
1:0

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

270
90

Бомбардиры внутри турнира

Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Hedlund 13 0.57
Albin Skoglund 6 0.26
Erik Westermark 3 0.13
Мартинссон Фредрик 2 0.09
Wilhelm Nilsson 2 0.09
Allan Mohideen 2 0.09
Erik Gunnarsson2 2 0.09
Бом Карл 1 0.04
Sebastian Lagerlund 1 0.04
Ландстен Карл 1 0.04
Милованович Вилльям 1 0.04
Emir Bosnic 1 0.04
Predrag Randjelovic II 0 0
Edin Hamidovic 0 0
Брандт Йеспер 0 0
Карлстранд Линус 0 0
Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бркич Харис 6 (1) 0.26
Мортенсен Николас 6 0.26
Оффия Генри 6 0.26
Filip Bohman 6 0.26
Дхайни Мухаммед-Али 3 0.13
Халльберг Херман 2 0.09
Андерссон Маттиас 2 0.09
Саид Мохаммед 0 0
Хёрберг Феликс 0 0
Огвуче Абель 0 0
Бьеркен Фритьоф 0 0
Бьорквист Маркус 0 0
Ларсен Андреас II 0 0

Карточки

Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Wilhelm Nilsson 6 2
Lucas Hedlund 6 1
Albin Skoglund 6 0
Erik Gunnarsson2 4 1
Брандт Йеспер 5 0
Predrag Randjelovic II 4 0
Мартинссон Фредрик 4 0
Erik Westermark 2 1
Фальцетас Александр 3 0
Yoann Fellrath 3 0
Хадая Элиас 2 0
Emir Bosnic 2 0
Sebastian Lagerlund 2 0
Пекальски Иво 1 0
Бом Карл 1 0
Мукийби Рональд 1 0
Allan Mohideen 1 0
Mark Gorgos 1 0
Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бркич Харис 5 1
Дхайни Мухаммед-Али 5 0
Filip Bohman 5 0
Халльберг Херман 4 0
Мортенсен Николас 2 1
Zander Hyltoft 2 1
Бедварссон Бедвар 3 0
Андерссон Маттиас 3 0
Хёрберг Феликс 3 0
Бьорквист Маркус 3 0
Стенмарк Йохан 1 1
Саид Мохаммед 2 0
Карлссон Тобиас 1 0
Вийтикко Микко 1 0
Оффия Генри 1 0
Огвуче Абель 1 0

Результаты матчей

Утсиктенс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Треллеборг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

4
9
Утсиктенс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Треллеборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

5
14

Упущенные победы

13
11
Утсиктенс
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
57% (13)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
9% (2)
39% (9)
Треллеборг
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
35% (8)
43% (10)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

10
19

Упущенные победы

17
20

Голы по времени матча

Забито

23
18
11 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
2
9%
1
6%
1-15
7
30%
1
6%
16-30
2
9%
2
11%
31-45
3
13%
6
33%
46-60
5
22%
5
28%
61-75
4
17%
3
17%
76-90

Пропущено

11
21
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
2
18%
1
5%
1-15
2
18%
6
29%
16-30
1
9%
3
14%
31-45
1
9%
5
24%
46-60
2
18%
2
10%
61-75
3
27%
4
19%
76-90

Забито

13
15
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
0
0%
1
7%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
15%
5
33%
31-45
6
46%
2
13%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
3
23%
4
27%
76-90

Пропущено

10
18
1 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
6
33%
1-15
1
10%
3
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
40%
4
22%
46-60
4
40%
1
6%
61-75
1
10%
4
22%
76-90

Забито

36
33
14 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 10
5 Не забивали 6
2
6%
2
6%
1-15
8
22%
3
9%
16-30
4
11%
7
21%
31-45
9
25%
8
24%
46-60
6
17%
6
18%
61-75
7
19%
7
21%
76-90

Пропущено

21
39
6 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 18
2
10%
7
18%
1-15
3
14%
9
23%
16-30
1
5%
3
8%
31-45
5
24%
9
23%
46-60
6
29%
3
8%
61-75
4
19%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Утсиктенс
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Эстерсунд 0:0 Браге - Утсиктенс 3:0 Дальсторпс - Утсиктенс 0:2
Утсиктенс - Вестерос 4:0 Утсиктенс - Ландскруна 5:1 Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Эстер - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Эргрюте 2:1
Треллеборг
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Браге - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 2:0 Эстерсунд - Треллеборг 2:2 Хускварна - Треллеборг 0:2
Треллеборг - Эстер 1:3 Сундсвалль - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Эребру 2:2 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эребру - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Треллеборг - Эстер 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вестерос 3:2 Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 ГАИС - Треллеборг 2:1

Результаты матчей

Утсиктенс
Треллеборг

Точный счет

2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:3
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%

Точный счет

1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
0
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
2 раза 9%
1
8 раз 35%
0
5 раз 22%
2
5 раз 22%
3
5 раз 22%

Тоталы голов в матче

Утсиктенс
Треллеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
3
8
4
1.5
5
6
4
8
2.5
2
9
4
8
3.5
2
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
2
4
7
1.5
5
7
2
9
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
18
5
12
11
1.5
10
13
6
17
2.5
5
18
4
19
3.5
2
21
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 23 14 6 3 37 - 18 48
2.
Утсиктенс
 23 14 4 5 43 - 20 46
3.
Эстер
 24 13 5 6 49 - 32 44
4.
ГАИС
 23 12 6 5 45 - 18 42
5.
Ландскруна
 23 10 4 9 31 - 33 34
6.
Гефле
 23 9 5 9 29 - 35 32
7.
Треллеборг
 23 8 6 9 33 - 39 30
8.
Браге
 23 8 5 10 26 - 34 29
9.
Эстерсунд
 23 6 11 6 32 - 31 29
10.
Йёнчёпинг
 23 7 7 9 36 - 41 28
11.
Эребру
 23 6 10 7 30 - 29 28
12.
Сундсвалль
 24 7 5 12 31 - 46 26
13.
Сирианска Эскильстуна
 23 6 7 10 20 - 31 25
14.
Хельсинборг
 23 6 6 11 25 - 33 24
15.
Эргрюте
 23 5 7 11 26 - 37 22
16.
Сковде АИК
 23 5 4 14 26 - 42 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 12 8 2 2 29 - 11 26
2.
Вестерос
 11 7 4 0 16 - 3 25
3.
ГАИС
 12 7 2 3 25 - 11 23
4.
Браге
 12 7 2 3 20 - 14 23
5.
Гефле
 12 7 2 3 19 - 19 23
6.
Ландскруна
 12 6 3 3 19 - 14 21
7.
Йёнчёпинг
 12 6 2 4 21 - 17 20
8.
Эстер
 11 6 1 4 22 - 12 19
9.
Эребру
 12 4 7 1 16 - 8 19
10.
Треллеборг
 11 5 1 5 15 - 18 16
11.
Сирианска Эскильстуна
 11 4 4 3 12 - 10 16
12.
Сковде АИК
 11 4 3 4 17 - 13 15
13.
Эстерсунд
 11 3 6 2 20 - 17 15
14.
Сундсвалль
 12 4 3 5 17 - 22 15
15.
Хельсинборг
 12 4 2 6 13 - 16 14
16.
Эргрюте
 11 2 5 4 15 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 13 7 4 2 27 - 20 25
2.
Вестерос
 12 7 2 3 21 - 15 23
3.
Утсиктенс
 11 6 2 3 14 - 9 20
4.
ГАИС
 11 5 4 2 20 - 7 19
5.
Эстерсунд
 12 3 5 4 12 - 14 14
6.
Треллеборг
 12 3 5 4 18 - 21 14
7.
Ландскруна
 11 4 1 6 12 - 19 13
8.
Эргрюте
 12 3 2 7 11 - 19 11
9.
Сундсвалль
 12 3 2 7 14 - 24 11
10.
Хельсинборг
 11 2 4 5 12 - 17 10
11.
Гефле
 11 2 3 6 10 - 16 9
12.
Эребру
 11 2 3 6 14 - 21 9
13.
Сирианска Эскильстуна
 12 2 3 7 8 - 21 9
14.
Йёнчёпинг
 11 1 5 5 15 - 24 8
15.
Браге
 11 1 3 7 6 - 20 6
16.
Сковде АИК
 12 1 1 10 9 - 29 4
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 16 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 12 (4)
ГАИС Селик Мерван 9 (4)
Гефле Энглунд Лео 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Эргрюте Дротт Джонатан 8
Эргрюте Erion Sadiku 8
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Zander Hyltoft получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Erik Gunnarsson получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Бркич Харис получил желтую карточку от судьи
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