Тур: 26. Стадион: Спортивный центр Универсиады Шэньчжэня.
0:3
Второй тайм: 49'
0'
0:1
4' ГолJunsheng Yao
0:2
20' ГолКуасси Жан
22' Желтая карточкаXin Yue
26' Желтая карточкаZiyi Tian
0:3
31' ГолЛеонардо Родригес
Ход матча
4'
0:1
20'
0:2
22'
26'
31'
47'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 4
-
1 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
28 Владение мячом, % 72
Прогноз на матч от Liveresult
22
Дун
Хэнъи
28
Xin
Zhou2
11
Yuan
Zhang1
19
Yue
Xu
16
Dalun
Zheng
14
Li
Ning
33
Bo
Zhao
28
Xin
Yue
29
Цзяци
Чжан
22
Jin
Cheng
17
Куасси
Жан
- Основной состав
-
22 Дун ХэнъиВратарь
-
28 Xin Zhou2Защитник
-
11 Yuan Zhang1Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Yue XuПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Dalun ZhengПолузащитник
-
14 Li NingПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
42 Wei LiПолузащитник
-
32 Jiabao Ji
-
-
12 Lei Liao
-
17 Hao Fu
-
-
37 Jiajin Hu
-
43 Junjie Yuan
-
18 Xiangyu Chen
-
31 Yifan Ge
-
40 Lu Jiaqiang
-
Главный тренер: Jun Xiang
- Основной состав
-
33 Bo ZhaoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Xin YueЗащитник
- Полузащитник
-
29 Цзяци ЧжанПолузащитник
-
22 Jin ChengПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Куасси ЖанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
-
30 Мушекви НяшаНападающий
-
15 Haoxiang Jin
-
23 Yuhang Wu
-
31 Bin Gu
-
39 Yudong Wang
-
12 Jinfeng Lai
-
26 Jie Yin
-
21 Shengpan Ji
-
38 Jinming Fan
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
История личных встреч
Шэньчжэнь
Чжэцзян Профессионал
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
67
Бомбардиры внутри турнира
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ачеампонг Франк
|5
|0.19
|Hujahmat Shahsat
|3 (2)
|0.12
|Yuan Zhang2
|2 (1)
|0.08
|Yue Liu
|2
|0.08
|Чжипэн Цзян
|1
|0.04
|Юань Миньчэн
|1
|0.04
|Алессандрини Ромен
|1
|0.04
|Shuai Pei
|1
|0.04
|Boyu Yang
|1
|0.04
|Донкин Уилл
|1
|0.04
|Xin Zhou2
|1
|0.04
|Haofeng Xu
|1
|0.04
|Guoliang Chen
|1
|0.04
|Zigui Shen
|1
|0.04
|Dalun Zheng
|0
|0
|Yuan Zhang1
|0
|0
|Chengkuai Wang
|0
|0
|Xiangyu Chen
|0
|0
|Li Ning
|0
|0
|Ziyi Tian
|0
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мушекви Няша
|14 (1)
|0.54
|Куасси Жан
|5 (1)
|0.19
|Андрияшевич Франко
|4
|0.15
|Di Gao
|4
|0.15
|Junsheng Yao
|3
|0.12
|Цзяци Чжан
|2
|0.08
|Jin Cheng
|1
|0.04
|Zheng'ao Sun
|1
|0.04
|Поссиньоло Лукас
|1
|0.04
|Ulrich Ewolo
|1
|0.04
|Н'Думбу Александр
|0
|0
|Tixiang Li
|0
|0
|Xin Yue
|0
|0
|Bin Gu
|0
|0
|Yu Dong
|0
|0
|Dongsheng Wang
|0
|0
Карточки
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haofeng Xu
|5
|1
|Yue Liu
|2
|2
|Yue Xu
|5
|0
|Li Ning
|3
|1
|Yuan Zhang2
|4
|0
|Yuezheng Du
|4
|0
|Алессандрини Ромен
|3
|0
|Shuai Pei
|3
|0
|Чжипэн Цзян
|3
|0
|Ruifeng Huang
|3
|0
|Ziyi Tian
|3
|0
|Ачеампонг Франк
|1
|1
|Мубарак Вакасо
|1
|0
|Boyu Yang
|1
|0
|Дун Хэнъи
|1
|0
|Юань Миньчэн
|1
|0
|Yuan Zhang1
|1
|0
|Minzhe Wei
|1
|0
|Xiangyu Chen
|1
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yu Dong
|5
|2
|Лён Нок-Хан
|4
|1
|Xin Yue
|4
|1
|Dongsheng Wang
|5
|0
|Н'Думбу Александр
|3
|1
|Андрияшевич Франко
|4
|0
|Поссиньоло Лукас
|4
|0
|Zheng'ao Sun
|2
|1
|Bo Zhao
|2
|1
|Цзяци Чжан
|3
|0
|Tixiang Li
|3
|0
|Леонардо Родригес
|2
|0
|Мушекви Няша
|2
|0
|Chang Wang
|2
|0
|Junsheng Yao
|2
|0
|Di Gao
|1
|0
|Bin Gu
|1
|0
|Ulrich Ewolo
|1
|0
|Shengpan Ji
|1
|0
|Haoxiang Jin
|1
|0
|Jordi Vinyals
|1
|0
Результаты матчей
Шэньчжэнь
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Чжэцзян Профессионал
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
5
10
Шэньчжэнь
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
Чжэцзян Профессионал
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
35
7
Упущенные победы
4
19
Шэньчжэнь
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (11)
32% (8)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
20% (5)
32% (8)
Чжэцзян Профессионал
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
39
13
Упущенные победы
9
29
Голы по времени матча
Забито
12
21
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
1
8%
2
10%
1-15
2
17%
4
19%
16-30
3
25%
3
14%
31-45
0
0%
8
38%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
5
42%
3
14%
76-90
Пропущено
24
17
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
4
17%
2
12%
1-15
4
17%
5
29%
29%
16-30
2
8%
3
18%
31-45
4
17%
3
18%
46-60
7
29%
29%
2
12%
61-75
3
13%
2
12%
76-90
Забито
12
20
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
2
17%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
17%
3
15%
31-45
2
17%
2
10%
46-60
4
33%
8
40%
61-75
2
17%
4
20%
76-90
Пропущено
39
13
15 В 1-м тайме 6
24 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
4
10%
2
15%
1-15
6
15%
3
23%
16-30
5
13%
1
8%
31-45
4
10%
1
8%
46-60
8
21%
1
8%
61-75
12
31%
5
38%
76-90
Забито
24
41
10 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 26
6 Забивали первыми 12
9 Не забивали 5
3
13%
4
10%
1-15
2
8%
5
12%
16-30
5
21%
6
15%
31-45
2
8%
10
24%
46-60
5
21%
9
22%
61-75
7
29%
29%
7
17%
76-90
Пропущено
63
30
25 В 1-м тайме 16
38 Во 2-м тайме 14
19 Пропускали первыми 11
25 Не пропускали 19
8
13%
4
13%
1-15
10
16%
8
27%
16-30
7
11%
4
13%
31-45
8
13%
4
13%
46-60
15
24%
3
10%
61-75
15
24%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Шэньчжэнь
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 5:1 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 1:2 Шэньчжэнь - Наньтун Чжиюнь 0:1 Далянь Профешнл - Шэньчжэнь 2:1
Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 3:0 Цанчжоу - Шэньчжэнь 1:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шэньчжэнь 3:1 Тяньцзинь Тайгер - Шэньчжэнь 3:3 Шэньчжэнь - Шанхай Порт 1:4 Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Наньтун Хаймен Кодион - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Профешнл 2:1
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бурирам Юнайтед - Чжэцзян Профессионал 4:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 0:1 Чжэцзян Профессионал - Далянь Профешнл 3:0 Чжэцзян Профессионал - Порт 1:0
Чжэцзян Профессионал - Циндао Чжуннэн 0:0 Шанхай Порт - Чжэцзян Профессионал 3:4 Чжэцзян Профессионал - Наньтун Чжиюнь 1:1 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1 Чжэцзян Профессионал - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сычуань Цзюнью - Чжэцзян Профессионал 1:4 Хэнань Суншань Лунмэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2
Результаты матчей
Шэньчжэнь
Чжэцзян Профессионал
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
Точный счет
3:0
3 раза 23%
5:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
2:2
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
6 раз 50%
1
4 раза 33%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
6 раз 24%
1:2
4 раза 16%
2:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 40%
1
10 раз 40%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
2
9 раз 36%
1
6 раз 24%
0
5 раз 20%
3
4 раза 16%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Шэньчжэнь
Чжэцзян Профессионал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
94
39
76
111
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
111
211
75
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1510
Больше Меньше
205
520
1411
223
520
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|17
|5
|4
|55 - 25
|56
|2.
|26
|13
|9
|4
|48 - 22
|48
|3.
|3:0
|26
|13
|6
|7
|43 - 31
|45
|4.
|26
|13
|6
|7
|30 - 28
|45
|5.
|26
|12
|7
|7
|39 - 28
|43
|6.
|26
|11
|9
|6
|44 - 31
|42
|7.
|26
|11
|9
|6
|42 - 29
|42
|8.
|26
|9
|13
|4
|31 - 24
|40
|9.
|26
|9
|8
|9
|39 - 40
|35
|10.
|26
|8
|8
|10
|30 - 31
|32
|11.
|26
|8
|6
|12
|40 - 46
|30
|12.
|26
|8
|6
|12
|28 - 47
|30
|13.
|0:0
|26
|6
|6
|14
|28 - 37
|24
|14.
|0:0
|26
|3
|11
|12
|20 - 35
|20
|15.
|26
|3
|10
|13
|20 - 37
|19
|16.
|0:3
|26
|3
|3
|20
|22 - 68
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|34 - 8
|32
|2.
|13
|8
|3
|2
|26 - 16
|27
|3.
|13
|7
|4
|2
|27 - 13
|25
|4.
|13
|7
|4
|2
|16 - 12
|25
|5.
|13
|7
|3
|3
|21 - 14
|24
|6.
|13
|7
|2
|4
|24 - 16
|23
|7.
|3:0
|13
|7
|2
|4
|20 - 13
|23
|8.
|13
|6
|5
|2
|18 - 10
|23
|9.
|13
|6
|5
|2
|23 - 18
|23
|10.
|13
|5
|8
|0
|19 - 13
|23
|11.
|14
|6
|5
|3
|21 - 16
|23
|12.
|0:0
|13
|6
|3
|4
|19 - 16
|21
|13.
|13
|5
|3
|5
|15 - 19
|18
|14.
|13
|3
|7
|3
|12 - 14
|16
|15.
|0:0
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|16.
|0:3
|13
|3
|1
|9
|12 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|2
|2
|29 - 9
|29
|2.
|3:0
|13
|6
|4
|3
|23 - 18
|22
|3.
|13
|6
|2
|5
|14 - 16
|20
|4.
|12
|5
|4
|3
|21 - 13
|19
|5.
|13
|5
|4
|4
|18 - 14
|19
|6.
|13
|4
|5
|4
|12 - 11
|17
|7.
|13
|4
|5
|4
|17 - 18
|17
|8.
|13
|3
|7
|3
|14 - 14
|16
|9.
|13
|3
|3
|7
|16 - 22
|12
|10.
|13
|3
|3
|7
|13 - 28
|12
|11.
|0:0
|14
|1
|7
|6
|11 - 17
|10
|12.
|13
|2
|3
|8
|12 - 21
|9
|13.
|13
|1
|4
|8
|16 - 30
|7
|14.
|0:0
|13
|0
|3
|10
|9 - 21
|3
|15.
|13
|0
|3
|10
|8 - 23
|3
|16.
|0:3
|13
|0
|2
|11
|10 - 41
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|17 (5)
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|14 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|14 (2)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|12
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 5
|Мэйчжоу Хакка
|Ximing Pan
|1 6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 6
|Шанхай Порт
|Браунинг Тайас
|2 4
|Тяньцзинь Тайгер
|Мерида Фран
|7