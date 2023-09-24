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  4. Суперлига 2023
Тур: 26. Стадион: .
Шэньчжэнь
0:5
Конец матча
Чжэцзян Профессионал
0'
0:1
4' Гол
Junsheng Yao
0:2
20' Гол
Куасси Жан
22' Желтая карточка
Xin Yue
26' Желтая карточка
Ziyi Tian
0:3
31' Гол
Леонардо Родригес
49' Желтая карточка
Li Ning
51' Желтая карточка
Xin Zhou2
67' Желтая карточка
Haofan Liu
0:4
73' Пенальти
Мушекви Няша
0:5
89' Гол
Мушекви Няша
90'+4

Ход матча

4'
0:1
Junsheng Yao
(Jin Cheng)
20'
0:2
Куасси Жан
(Jin Cheng)
22'
 
Xin Yue
26'
Ziyi Tian
 
31'
0:3
Леонардо Родригес
(Н'Думбу Александр)
46'
Jiajin Hu
Yue Xu
 
46'
Hujahmat Shahsat
Донкин Уилл
 
46'
Lei Liao
Ruifeng Huang
 
49'
Li Ning
 
51'
Xin Zhou2
 
56'
Xiangyu Chen
Shuai Pei
 
62'
 
Мушекви Няша
Леонардо Родригес
62'
 
Bin Gu
Н'Думбу Александр
67'
 
Haofan Liu
70'
Wei Li
Dalun Zheng
 
73'
0:4
Мушекви Няша
73'
 
Yuhang Wu
Junsheng Yao
73'
 
Shengpan Ji
Куасси Жан
82'
 
Jie Yin
Jin Cheng
89'
0:5
Мушекви Няша

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 8
  • 0 Удары в створ 12
  • 1 Угловые 9
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 235 Количество передач 550
  • 30 Владение мячом, % 70
Прогноз на матч от Liveresult
22
Дун
Хэнъи
28
Xin
Zhou2
11
Yuan
Zhang1
36
Guoliang
Chen
30
Ruifeng
Huang
19
Yue
Xu
5
Ziyi
Tian
16
Dalun
Zheng
14
Li
Ning
9
Донкин
Уилл
6
Shuai
Pei
33
Bo
Zhao
20
Dongsheng
Wang
5
Haofan
Liu
3
Chang
Wang
28
Xin
Yue
8
Н'Думбу
Александр
29
Цзяци
Чжан
22
Jin
Cheng
6
Junsheng
Yao
45
Леонардо
Родригес
17
Куасси
Жан
Шэньчжэнь
4-2-3-1
Чжэцзян Профессионал
4-3-3

История личных встреч

Шэньчжэнь
Чжэцзян Профессионал

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

С
3:0
С
0:2
С
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 5 0.19
Hujahmat Shahsat 3 (2) 0.12
Yuan Zhang2 2 (1) 0.08
Yue Liu 2 0.08
Чжипэн Цзян 1 0.04
Юань Миньчэн 1 0.04
Алессандрини Ромен 1 0.04
Shuai Pei 1 0.04
Boyu Yang 1 0.04
Донкин Уилл 1 0.04
Xin Zhou2 1 0.04
Haofeng Xu 1 0.04
Guoliang Chen 1 0.04
Zigui Shen 1 0.04
Dalun Zheng 0 0
Yuan Zhang1 0 0
Chengkuai Wang 0 0
Xiangyu Chen 0 0
Li Ning 0 0
Ziyi Tian 0 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мушекви Няша 16 (2) 0.62
Куасси Жан 5 (1) 0.19
Андрияшевич Франко 4 0.15
Di Gao 4 0.15
Junsheng Yao 3 0.12
Цзяци Чжан 2 0.08
Jin Cheng 1 0.04
Zheng'ao Sun 1 0.04
Поссиньоло Лукас 1 0.04
Ulrich Ewolo 1 0.04
Н'Думбу Александр 0 0
Tixiang Li 0 0
Xin Yue 0 0
Bin Gu 0 0
Yu Dong 0 0
Dongsheng Wang 0 0

Карточки

Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haofeng Xu 5 1
Li Ning 4 1
Yue Liu 2 2
Yue Xu 5 0
Yuan Zhang2 4 0
Yuezheng Du 4 0
Алессандрини Ромен 3 0
Shuai Pei 3 0
Чжипэн Цзян 3 0
Ruifeng Huang 3 0
Ziyi Tian 3 0
Ачеампонг Франк 1 1
Мубарак Вакасо 1 0
Boyu Yang 1 0
Дун Хэнъи 1 0
Юань Миньчэн 1 0
Yuan Zhang1 1 0
Xin Zhou2 1 0
Minzhe Wei 1 0
Xiangyu Chen 1 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yu Dong 5 2
Лён Нок-Хан 4 1
Xin Yue 4 1
Dongsheng Wang 5 0
Н'Думбу Александр 3 1
Андрияшевич Франко 4 0
Поссиньоло Лукас 4 0
Zheng'ao Sun 2 1
Bo Zhao 2 1
Цзяци Чжан 3 0
Tixiang Li 3 0
Леонардо Родригес 2 0
Мушекви Няша 2 0
Chang Wang 2 0
Junsheng Yao 2 0
Di Gao 1 0
Bin Gu 1 0
Ulrich Ewolo 1 0
Shengpan Ji 1 0
Haofan Liu 1 0
Haoxiang Jin 1 0
Jordi Vinyals 1 0

Результаты матчей

Шэньчжэнь
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Чжэцзян Профессионал
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

5
10
Шэньчжэнь
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
Чжэцзян Профессионал
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

35
7

Упущенные победы

4
19
Шэньчжэнь
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (11)
31% (8)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
19% (5)
35% (9)
Чжэцзян Профессионал
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

39
13

Упущенные победы

9
29

Голы по времени матча

Забито

12
26
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
1
8%
3
12%
1-15
2
17%
5
19%
16-30
3
25%
4
15%
31-45
0
0%
8
31%
46-60
1
8%
2
8%
61-75
5
42%
4
15%
76-90

Пропущено

29
17
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
5
17%
2
12%
1-15
5
17%
5
29%
29%
16-30
3
10%
3
18%
31-45
4
14%
3
18%
46-60
8
28%
2
12%
61-75
4
14%
2
12%
76-90

Забито

12
20
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
2
17%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
17%
3
15%
31-45
2
17%
2
10%
46-60
4
33%
8
40%
61-75
2
17%
4
20%
76-90

Пропущено

39
13
15 В 1-м тайме 6
24 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
4
10%
2
15%
1-15
6
15%
3
23%
16-30
5
13%
1
8%
31-45
4
10%
1
8%
46-60
8
21%
1
8%
61-75
12
31%
5
38%
76-90

Забито

24
46
10 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 28
6 Забивали первыми 13
10 Не забивали 5
3
13%
5
11%
1-15
2
8%
6
13%
16-30
5
21%
7
15%
31-45
2
8%
10
22%
46-60
5
21%
10
22%
61-75
7
29%
29%
8
17%
76-90

Пропущено

68
30
28 В 1-м тайме 16
40 Во 2-м тайме 14
20 Пропускали первыми 11
26 Не пропускали 19
9
13%
4
13%
1-15
11
16%
8
27%
16-30
8
12%
4
13%
31-45
8
12%
4
13%
46-60
16
24%
3
10%
61-75
16
24%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Шэньчжэнь
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 5:1 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 1:2 Шэньчжэнь - Наньтун Чжиюнь 0:1 Далянь Профешнл - Шэньчжэнь 2:1
Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 3:0 Цанчжоу - Шэньчжэнь 1:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шэньчжэнь 3:1 Тяньцзинь Тайгер - Шэньчжэнь 3:3 Шэньчжэнь - Шанхай Порт 1:4 Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Наньтун Хаймен Кодион - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Профешнл 2:1
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бурирам Юнайтед - Чжэцзян Профессионал 4:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 0:1 Чжэцзян Профессионал - Далянь Профешнл 3:0 Чжэцзян Профессионал - Порт 1:0
Чжэцзян Профессионал - Циндао Чжуннэн 0:0 Шанхай Порт - Чжэцзян Профессионал 3:4 Чжэцзян Профессионал - Наньтун Чжиюнь 1:1 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1 Чжэцзян Профессионал - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сычуань Цзюнью - Чжэцзян Профессионал 1:4 Хэнань Суншань Лунмэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2

Результаты матчей

Шэньчжэнь
Чжэцзян Профессионал

Точный счет

1:3
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%

Точный счет

3:0
3 раза 23%
5:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

3:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
6 раз 23%
1:2
4 раза 15%
2:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 42%
1
10 раз 38%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
2
9 раз 35%
1
6 раз 23%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Шэньчжэнь
Чжэцзян Профессионал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
4
3
10
1.5
7
6
1
12
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
12
1
2
11
1.5
8
5
1
12
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
11
0.5
Больше Меньше
21
5
5
21
1.5
15
11
2
24
2.5
6
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 26 17 5 4 55 - 25 56
2.
Шаньдун Тайшань
 26 13 9 4 48 - 22 48
3.
Чжэцзян Профессионал
 26 13 6 7 45 - 31 45
4.
Шанхай Шеньхуа
 26 13 6 7 30 - 28 45
5.
Ченду Беттер Сити
 26 12 7 7 39 - 28 43
6.
Бэйцзин Гоань
 26 11 9 6 44 - 31 42
7.
Ухань Три Таунс
 26 11 9 6 42 - 29 42
8.
Тяньцзинь Тайгер
 26 9 13 4 31 - 24 40
9.
Чанчунь Ятай
 26 9 8 9 39 - 40 35
10.
Хэнань Суншань Лунмэн
 26 8 8 10 30 - 31 32
11.
Мэйчжоу Хакка
 26 8 6 12 40 - 46 30
12.
Цанчжоу
 26 8 6 12 28 - 47 30
13.
Циндао Чжуннэн
 26 7 5 14 31 - 38 26
14.
Далянь Профешнл
 26 3 10 13 20 - 37 19
15.
Наньтун Чжиюнь
 26 3 10 13 21 - 38 19
16.
Шэньчжэнь
 26 3 3 20 22 - 70 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 13 10 2 1 34 - 8 32
2.
Шанхай Порт
 13 8 3 2 26 - 16 27
3.
Бэйцзин Гоань
 13 7 4 2 27 - 13 25
4.
Шанхай Шеньхуа
 13 7 4 2 16 - 12 25
5.
Ченду Беттер Сити
 13 7 3 3 21 - 14 24
6.
Мэйчжоу Хакка
 13 7 2 4 24 - 16 23
7.
Чжэцзян Профессионал
 13 7 2 4 20 - 13 23
8.
Циндао Чжуннэн
 13 7 2 4 22 - 17 23
9.
Хэнань Суншань Лунмэн
 13 6 5 2 18 - 10 23
10.
Чанчунь Ятай
 13 6 5 2 23 - 18 23
11.
Тяньцзинь Тайгер
 13 5 8 0 19 - 13 23
12.
Ухань Три Таунс
 14 6 5 3 21 - 16 23
13.
Цанчжоу
 13 5 3 5 15 - 19 18
14.
Далянь Профешнл
 13 3 7 3 12 - 14 16
15.
Наньтун Чжиюнь
 12 2 4 6 9 - 18 10
16.
Шэньчжэнь
 13 3 1 9 12 - 29 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 13 9 2 2 29 - 9 29
2.
Чжэцзян Профессионал
 13 6 4 3 25 - 18 22
3.
Шанхай Шеньхуа
 13 6 2 5 14 - 16 20
4.
Ухань Три Таунс
 12 5 4 3 21 - 13 19
5.
Ченду Беттер Сити
 13 5 4 4 18 - 14 19
6.
Тяньцзинь Тайгер
 13 4 5 4 12 - 11 17
7.
Бэйцзин Гоань
 13 4 5 4 17 - 18 17
8.
Шаньдун Тайшань
 13 3 7 3 14 - 14 16
9.
Чанчунь Ятай
 13 3 3 7 16 - 22 12
10.
Цанчжоу
 13 3 3 7 13 - 28 12
11.
Хэнань Суншань Лунмэн
 13 2 3 8 12 - 21 9
12.
Наньтун Чжиюнь
 14 1 6 7 12 - 20 9
13.
Мэйчжоу Хакка
 13 1 4 8 16 - 30 7
14.
Циндао Чжуннэн
 13 0 3 10 9 - 21 3
15.
Далянь Профешнл
 13 0 3 10 8 - 23 3
16.
Шэньчжэнь
 13 0 2 11 10 - 41 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 17 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 16 (2)
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 14 (2)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 12
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Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 5
Мэйчжоу Хакка Ximing Pan 1 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Шанхай Порт Браунинг Тайас 2 4
Тяньцзинь Тайгер Мерида Фран 7
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Ruifeng Huang уходит с поля. Lei Liao выходит вместо него
    • 46'
      Will Donkin уходит с поля. Shahzat Ghojaehmet выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Junsheng Yao сделал результативную передачу.
    • 31'
      Н'Думбу Александр сделал результативную передачу.
    • 31'
      Г О О О О Л - Леонардо Родригес бьет в цель!
    • 26'
      Ziyi Tian получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Xin Yue получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Jin Cheng сделал результативную передачу.
    • 20'
      Г О О О О Л - Куасси Жан бьет в цель!
    • 4'
      Jin Cheng сделал результативную передачу.
    • 4'
      Г О О О О Л - Junsheng Yao бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shenzhen Universiade Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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