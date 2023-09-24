Тур: 26. Стадион: Qingdao Youth Football Stadium.
0:0
Второй тайм: 49'
Ход матча
22'
37'
46'
49'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
28
Pengfei
Mou
24
Dong
Xu
10
Кангва
Эванс
32
Wei
Long
20
Синьли
Пэн
45
Marko
Saric
32
Qinghao
Xue
15
Wei
Liu2
25
Kang
Cao
19
Лю
Хуань
2
Lai
Wei
16
Пуцлин
Давид
28
Hong
Gui
- Основной состав
-
28 Pengfei MouВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Dong XuЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кангва ЭвансПолузащитник
-
32 Wei LongПолузащитник
-
20 Синьли ПэнПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Marko SaricНападающий
- Запасные игроки
-
22 Zhenli LiuВратарь
-
33 Jiashen LiuЗащитник
-
19 Wenjie SongПолузащитник
-
15 Цзю ЯньПолузащитник
- Нападающий
-
18 Ming Hu
-
29 Chaoyang Liu
-
-
5 Yibo Sha
-
17 Yuncheng Fu
-
-
12 Чен Чуньсинь
-
Главный тренер: Antonio Gomez
- Основной состав
-
32 Qinghao XueВратарь
-
15 Wei Liu2Защитник
-
25 Kang CaoЗащитник
-
19 Лю ХуаньЗащитник
-
2 Lai WeiПолузащитник
-
16 Пуцлин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Hong GuiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 Song WangПолузащитник
-
34 Zhiyun ZhengНападающий
-
36 Zhongyi Qiu
-
-
5 Sheng Ma
-
21 Jiahao Wang
-
-
-
30 Xiangbin Li
-
3 Jie Wang
-
Главный тренер: Gabri
История личных встреч
Циндао Чжуннэн
Наньтун Чжиюнь
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
180
90
Бомбардиры внутри турнира
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форбс Браун
|7 (2)
|0.27
|Кангва Эванс
|4
|0.15
|Сарич Элвис
|3 (1)
|0.12
|Wei Zhang I
|3
|0.12
|Aleksandar Andrejevic
|2
|0.08
|Chien-Ming Wang
|2
|0.08
|Wenjie Song
|2
|0.08
|Чен Чуньсинь
|1
|0.04
|Синьли Пэн
|1
|0.04
|Junshuai Liu
|1
|0.04
|Marko Saric
|1
|0.04
|Табеку Серж
|0
|0
|Цзю Янь
|0
|0
|Нин Цзян
|0
|0
|Jinbao Zhong
|0
|0
|Dong Xu
|0
|0
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастильо Роман
|7
|0.27
|Балде Ромарио
|4
|0.15
|Пуцлин Давид
|3
|0.12
|Kang Cao
|2
|0.08
|Морелатто Лукас
|1
|0.04
|Haoqian Zheng
|1
|0.04
|Song Wang
|1
|0.04
|Ruan Yang
|1
|0.04
|Ming Yang Yang
|0
|0
|Yeljan Shinar
|0
|0
|Junmin Xu
|0
|0
|Sheng Ma
|0
|0
Карточки
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junshuai Liu
|6
|1
|Сарич Элвис
|7
|0
|Dong Xu
|5
|0
|Форбс Браун
|4
|0
|Jiashen Liu
|4
|0
|Лун Чжэн
|0
|2
|Aleksandar Andrejevic
|3
|0
|Jinbao Zhong
|3
|0
|Чен Чуньсинь
|3
|0
|Синьли Пэн
|2
|0
|Ма Ксянгью
|2
|0
|Pengfei Mou
|2
|0
|Yibo Sha
|2
|0
|Chaoyang Liu
|0
|1
|Wenjie Song
|1
|0
|Wei Zhang I
|1
|0
|Wei Long
|1
|0
|Кангва Эванс
|1
|0
|Chien-Ming Wang
|1
|0
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ming Yang Yang
|6
|0
|Yeljan Shinar
|6
|0
|Балде Ромарио
|5
|0
|Брессан Матеус
|5
|0
|Кастильо Роман
|4
|0
|Kang Cao
|3
|0
|Морелатто Лукас
|3
|0
|Xiangbin Li
|3
|0
|Haoqian Zheng
|3
|0
|Junmin Xu
|2
|0
|Xiaodong Shi
|2
|0
|Лю Хуань
|2
|0
|Sheng Ma
|2
|0
|Пуцлин Давид
|1
|0
|Hong Gui
|1
|0
|Jie Wang
|1
|0
|Lai Wei
|1
|0
|Zilei Jiang
|1
|0
|Wei Liu2
|1
|0
Результаты матчей
Циндао Чжуннэн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Наньтун Чжиюнь
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
10
Циндао Чжуннэн
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Наньтун Чжиюнь
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
20
13
Упущенные победы
1
7
Циндао Чжуннэн
80%
20%
16 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (11)
44% (11)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
Наньтун Чжиюнь
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
23
13
Упущенные победы
4
17
Голы по времени матча
Забито
19
11
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
3
16%
2
18%
1-15
3
16%
2
18%
16-30
3
16%
2
18%
31-45
2
11%
3
27%
46-60
3
16%
2
18%
61-75
5
26%
0
0%
76-90
Пропущено
16
17
4 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
0
0%
3
18%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
2
13%
5
29%
29%
31-45
6
38%
1
6%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
4
25%
2
12%
76-90
Забито
9
9
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
19 Не забивали 17
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
6
67%
0
0%
61-75
2
22%
4
44%
76-90
Пропущено
21
18
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
1
5%
0
0%
1-15
4
19%
4
22%
16-30
6
29%
4
22%
31-45
3
14%
5
28%
46-60
4
19%
2
11%
61-75
3
14%
3
17%
76-90
Забито
28
20
10 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 11
10 Не забивали 7
4
14%
2
10%
1-15
3
11%
2
10%
16-30
3
11%
4
20%
31-45
2
7%
6
30%
46-60
9
32%
2
10%
61-75
7
25%
4
20%
76-90
Пропущено
37
35
15 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 22
1
3%
3
9%
1-15
6
16%
6
17%
16-30
8
22%
9
26%
31-45
9
24%
6
17%
46-60
6
16%
6
17%
61-75
7
19%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Шаньдун Тайшань - Циндао Чжуннэн 4:2 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 0:3 Циндао Чжуннэн - Чанчунь Ятай 1:0 Чжэцзян Профессионал - Циндао Чжуннэн 0:0
Мэйчжоу Хакка - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Шанхай Порт 0:5 Циндао Чжуннэн - Ченду Беттер Сити 3:2 Ухань Три Таунс - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Циндао Чжуннэн 2:0 Циндао Чжуннэн - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0 Циндао Чжуннэн - Цанчжоу 1:1 Далянь Профешнл - Циндао Чжуннэн 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Циндао Чжуннэн 3:2 Даньдун Тэнъюэ - Циндао Чжуннэн 1:1 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0
Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Наньтун Чжиюнь - Ченду Беттер Сити 0:2 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 0:3 Ухань Три Таунс - Наньтун Чжиюнь 4:2 Шэньчжэнь - Наньтун Чжиюнь 0:1
Наньтун Чжиюнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Чжэцзян Профессионал - Наньтун Чжиюнь 1:1 Чанчунь Ятай - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Цанчжоу 1:2 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1 Наньтун Чжиюнь - Далянь Профешнл 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5
Результаты матчей
Циндао Чжуннэн
Наньтун Чжиюнь
Точный счет
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
6 раз 46%
1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
1
9 раз 69%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 20%
2:0
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
9 раз 36%
1:0
5 раз 20%
0:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 44%
2
6 раз 24%
1
5 раз 20%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
16 раз 64%
0
7 раз 28%
2
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Циндао Чжуннэн
Наньтун Чжиюнь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
84
66
111
39
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
103
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1411
Больше Меньше
187
916
223
322
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|17
|5
|4
|55 - 25
|56
|2.
|26
|13
|9
|4
|48 - 22
|48
|3.
|3:0
|26
|13
|6
|7
|43 - 31
|45
|4.
|26
|13
|6
|7
|30 - 28
|45
|5.
|26
|12
|7
|7
|39 - 28
|43
|6.
|26
|11
|9
|6
|44 - 31
|42
|7.
|26
|11
|9
|6
|42 - 29
|42
|8.
|26
|9
|13
|4
|31 - 24
|40
|9.
|26
|9
|8
|9
|39 - 40
|35
|10.
|26
|8
|8
|10
|30 - 31
|32
|11.
|26
|8
|6
|12
|40 - 46
|30
|12.
|26
|8
|6
|12
|28 - 47
|30
|13.
|0:0
|26
|6
|6
|14
|28 - 37
|24
|14.
|0:0
|26
|3
|11
|12
|20 - 35
|20
|15.
|26
|3
|10
|13
|20 - 37
|19
|16.
|0:3
|26
|3
|3
|20
|22 - 68
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|34 - 8
|32
|2.
|13
|8
|3
|2
|26 - 16
|27
|3.
|13
|7
|4
|2
|27 - 13
|25
|4.
|13
|7
|4
|2
|16 - 12
|25
|5.
|13
|7
|3
|3
|21 - 14
|24
|6.
|13
|7
|2
|4
|24 - 16
|23
|7.
|3:0
|13
|7
|2
|4
|20 - 13
|23
|8.
|13
|6
|5
|2
|18 - 10
|23
|9.
|13
|6
|5
|2
|23 - 18
|23
|10.
|13
|5
|8
|0
|19 - 13
|23
|11.
|14
|6
|5
|3
|21 - 16
|23
|12.
|0:0
|13
|6
|3
|4
|19 - 16
|21
|13.
|13
|5
|3
|5
|15 - 19
|18
|14.
|13
|3
|7
|3
|12 - 14
|16
|15.
|0:0
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|16.
|0:3
|13
|3
|1
|9
|12 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|2
|2
|29 - 9
|29
|2.
|3:0
|13
|6
|4
|3
|23 - 18
|22
|3.
|13
|6
|2
|5
|14 - 16
|20
|4.
|12
|5
|4
|3
|21 - 13
|19
|5.
|13
|5
|4
|4
|18 - 14
|19
|6.
|13
|4
|5
|4
|12 - 11
|17
|7.
|13
|4
|5
|4
|17 - 18
|17
|8.
|13
|3
|7
|3
|14 - 14
|16
|9.
|13
|3
|3
|7
|16 - 22
|12
|10.
|13
|3
|3
|7
|13 - 28
|12
|11.
|0:0
|14
|1
|7
|6
|11 - 17
|10
|12.
|13
|2
|3
|8
|12 - 21
|9
|13.
|13
|1
|4
|8
|16 - 30
|7
|14.
|0:0
|13
|0
|3
|10
|9 - 21
|3
|15.
|13
|0
|3
|10
|8 - 23
|3
|16.
|0:3
|13
|0
|2
|11
|10 - 41
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|17 (5)
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|14 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|14 (2)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|12
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 5
|Мэйчжоу Хакка
|Ximing Pan
|1 6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 6
|Шанхай Порт
|Браунинг Тайас
|2 4
|Тяньцзинь Тайгер
|Мерида Фран
|7