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  4. Суперлига 2023
Тур: 26. Стадион: .
Циндао Чжуннэн
0:0
Второй тайм: 49'
Наньтун Чжиюнь
0'
22' Желтая карточка
Синьли Пэн
37' Желтая карточка
Сарич Элвис
49' Желтая карточка

Ход матча

22'
Синьли Пэн
 
37'
Сарич Элвис
 
46'
Wenjie Song
Wei Long
 
49'
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Циндао Чжуннэн
Ничья
Наньтун Чжиюнь
3.60
2.40
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4.70
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Все Коэффициенты
28
Pengfei
Mou
4
Junshuai
Liu
31
Aleksandar
Andrejevic
24
Dong
Xu
25
Chien-Ming
Wang
2
Wei
Zhang
I
10
Кангва
Эванс
32
Wei
Long
20
Синьли
Пэн
7
Сарич
Элвис
45
Marko
Saric
32
Qinghao
Xue
15
Wei
Liu2
25
Kang
Cao
19
Лю
Хуань
2
Lai
Wei
16
Пуцлин
Давид
6
Ming
Yang
Yang
8
Морелатто
Лукас
9
Кастильо
Роман
28
Hong
Gui
11
Балде
Ромарио
Циндао Чжуннэн
5-4-1
Наньтун Чжиюнь
3-4-3

История личных встреч

Циндао Чжуннэн
Наньтун Чжиюнь

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

К
0:3
С
1:0
ПЛК
1:1
ПЛК
0:0

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Циндао Чжуннэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форбс Браун 7 (2) 0.27
Кангва Эванс 4 0.15
Сарич Элвис 3 (1) 0.12
Wei Zhang I 3 0.12
Aleksandar Andrejevic 2 0.08
Chien-Ming Wang 2 0.08
Wenjie Song 2 0.08
Чен Чуньсинь 1 0.04
Синьли Пэн 1 0.04
Junshuai Liu 1 0.04
Marko Saric 1 0.04
Табеку Серж 0 0
Цзю Янь 0 0
Нин Цзян 0 0
Jinbao Zhong 0 0
Dong Xu 0 0
Наньтун Чжиюнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастильо Роман 7 0.27
Балде Ромарио 4 0.15
Пуцлин Давид 3 0.12
Kang Cao 2 0.08
Морелатто Лукас 1 0.04
Haoqian Zheng 1 0.04
Song Wang 1 0.04
Ruan Yang 1 0.04
Ming Yang Yang 0 0
Yeljan Shinar 0 0
Junmin Xu 0 0
Sheng Ma 0 0

Карточки

Циндао Чжуннэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junshuai Liu 6 1
Сарич Элвис 7 0
Dong Xu 5 0
Форбс Браун 4 0
Jiashen Liu 4 0
Лун Чжэн 0 2
Aleksandar Andrejevic 3 0
Jinbao Zhong 3 0
Чен Чуньсинь 3 0
Синьли Пэн 2 0
Ма Ксянгью 2 0
Pengfei Mou 2 0
Yibo Sha 2 0
Chaoyang Liu 0 1
Wenjie Song 1 0
Wei Zhang I 1 0
Wei Long 1 0
Кангва Эванс 1 0
Chien-Ming Wang 1 0
Наньтун Чжиюнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ming Yang Yang 6 0
Yeljan Shinar 6 0
Балде Ромарио 5 0
Брессан Матеус 5 0
Кастильо Роман 4 0
Kang Cao 3 0
Морелатто Лукас 3 0
Xiangbin Li 3 0
Haoqian Zheng 3 0
Junmin Xu 2 0
Xiaodong Shi 2 0
Лю Хуань 2 0
Sheng Ma 2 0
Пуцлин Давид 1 0
Hong Gui 1 0
Jie Wang 1 0
Lai Wei 1 0
Zilei Jiang 1 0
Wei Liu2 1 0

Результаты матчей

Циндао Чжуннэн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Наньтун Чжиюнь
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
10
Циндао Чжуннэн
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Наньтун Чжиюнь
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

20
13

Упущенные победы

1
7
Циндао Чжуннэн
80%
20%
16 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (11)
44% (11)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
Наньтун Чжиюнь
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

23
13

Упущенные победы

4
17

Голы по времени матча

Забито

19
11
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
3
16%
2
18%
1-15
3
16%
2
18%
16-30
3
16%
2
18%
31-45
2
11%
3
27%
46-60
3
16%
2
18%
61-75
5
26%
0
0%
76-90

Пропущено

16
17
4 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
0
0%
3
18%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
2
13%
5
29%
29%
31-45
6
38%
1
6%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
4
25%
2
12%
76-90

Забито

9
9
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
19 Не забивали 17
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
6
67%
0
0%
61-75
2
22%
4
44%
76-90

Пропущено

21
18
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
1
5%
0
0%
1-15
4
19%
4
22%
16-30
6
29%
4
22%
31-45
3
14%
5
28%
46-60
4
19%
2
11%
61-75
3
14%
3
17%
76-90

Забито

28
20
10 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 11
10 Не забивали 7
4
14%
2
10%
1-15
3
11%
2
10%
16-30
3
11%
4
20%
31-45
2
7%
6
30%
46-60
9
32%
2
10%
61-75
7
25%
4
20%
76-90

Пропущено

37
35
15 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 22
1
3%
3
9%
1-15
6
16%
6
17%
16-30
8
22%
9
26%
31-45
9
24%
6
17%
46-60
6
16%
6
17%
61-75
7
19%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Шаньдун Тайшань - Циндао Чжуннэн 4:2 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 0:3 Циндао Чжуннэн - Чанчунь Ятай 1:0 Чжэцзян Профессионал - Циндао Чжуннэн 0:0
Мэйчжоу Хакка - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Шанхай Порт 0:5 Циндао Чжуннэн - Ченду Беттер Сити 3:2 Ухань Три Таунс - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Циндао Чжуннэн 2:0 Циндао Чжуннэн - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0 Циндао Чжуннэн - Цанчжоу 1:1 Далянь Профешнл - Циндао Чжуннэн 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Циндао Чжуннэн 3:2 Даньдун Тэнъюэ - Циндао Чжуннэн 1:1 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0
Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Наньтун Чжиюнь - Ченду Беттер Сити 0:2 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 0:3 Ухань Три Таунс - Наньтун Чжиюнь 4:2 Шэньчжэнь - Наньтун Чжиюнь 0:1
Наньтун Чжиюнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Чжэцзян Профессионал - Наньтун Чжиюнь 1:1 Чанчунь Ятай - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Цанчжоу 1:2 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1 Наньтун Чжиюнь - Далянь Профешнл 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5

Результаты матчей

Циндао Чжуннэн
Наньтун Чжиюнь

Точный счет

0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
6 раз 46%
1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
1
9 раз 69%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 20%
2:0
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
9 раз 36%
1:0
5 раз 20%
0:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 44%
2
6 раз 24%
1
5 раз 20%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
16 раз 64%
0
7 раз 28%
2
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Циндао Чжуннэн
Наньтун Чжиюнь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
4
6
6
1.5
1
11
3
9
2.5
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
10
3
3
10
1.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
11
0.5
Больше Меньше
18
7
9
16
1.5
2
23
3
22
2.5
1
24
3.5
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 26 17 5 4 55 - 25 56
2.
Шаньдун Тайшань
 26 13 9 4 48 - 22 48
3.
Чжэцзян Профессионал
 3:0 26 13 6 7 43 - 31 45
4.
Шанхай Шеньхуа
 26 13 6 7 30 - 28 45
5.
Ченду Беттер Сити
 26 12 7 7 39 - 28 43
6.
Бэйцзин Гоань
 26 11 9 6 44 - 31 42
7.
Ухань Три Таунс
 26 11 9 6 42 - 29 42
8.
Тяньцзинь Тайгер
 26 9 13 4 31 - 24 40
9.
Чанчунь Ятай
 26 9 8 9 39 - 40 35
10.
Хэнань Суншань Лунмэн
 26 8 8 10 30 - 31 32
11.
Мэйчжоу Хакка
 26 8 6 12 40 - 46 30
12.
Цанчжоу
 26 8 6 12 28 - 47 30
13.
Циндао Чжуннэн
 0:0 26 6 6 14 28 - 37 24
14.
Наньтун Чжиюнь
 0:0 26 3 11 12 20 - 35 20
15.
Далянь Профешнл
 26 3 10 13 20 - 37 19
16.
Шэньчжэнь
 0:3 26 3 3 20 22 - 68 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 13 10 2 1 34 - 8 32
2.
Шанхай Порт
 13 8 3 2 26 - 16 27
3.
Бэйцзин Гоань
 13 7 4 2 27 - 13 25
4.
Шанхай Шеньхуа
 13 7 4 2 16 - 12 25
5.
Ченду Беттер Сити
 13 7 3 3 21 - 14 24
6.
Мэйчжоу Хакка
 13 7 2 4 24 - 16 23
7.
Чжэцзян Профессионал
 3:0 13 7 2 4 20 - 13 23
8.
Хэнань Суншань Лунмэн
 13 6 5 2 18 - 10 23
9.
Чанчунь Ятай
 13 6 5 2 23 - 18 23
10.
Тяньцзинь Тайгер
 13 5 8 0 19 - 13 23
11.
Ухань Три Таунс
 14 6 5 3 21 - 16 23
12.
Циндао Чжуннэн
 0:0 13 6 3 4 19 - 16 21
13.
Цанчжоу
 13 5 3 5 15 - 19 18
14.
Далянь Профешнл
 13 3 7 3 12 - 14 16
15.
Наньтун Чжиюнь
 0:0 12 2 4 6 9 - 18 10
16.
Шэньчжэнь
 0:3 13 3 1 9 12 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 13 9 2 2 29 - 9 29
2.
Чжэцзян Профессионал
 3:0 13 6 4 3 23 - 18 22
3.
Шанхай Шеньхуа
 13 6 2 5 14 - 16 20
4.
Ухань Три Таунс
 12 5 4 3 21 - 13 19
5.
Ченду Беттер Сити
 13 5 4 4 18 - 14 19
6.
Тяньцзинь Тайгер
 13 4 5 4 12 - 11 17
7.
Бэйцзин Гоань
 13 4 5 4 17 - 18 17
8.
Шаньдун Тайшань
 13 3 7 3 14 - 14 16
9.
Чанчунь Ятай
 13 3 3 7 16 - 22 12
10.
Цанчжоу
 13 3 3 7 13 - 28 12
11.
Наньтун Чжиюнь
 0:0 14 1 7 6 11 - 17 10
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 13 2 3 8 12 - 21 9
13.
Мэйчжоу Хакка
 13 1 4 8 16 - 30 7
14.
Циндао Чжуннэн
 0:0 13 0 3 10 9 - 21 3
15.
Далянь Профешнл
 13 0 3 10 8 - 23 3
16.
Шэньчжэнь
 0:3 13 0 2 11 10 - 41 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 17 (5)
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 14 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 14 (2)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 12
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 5
Мэйчжоу Хакка Ximing Pan 1 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Шанхай Порт Браунинг Тайас 2 4
Тяньцзинь Тайгер Мерида Фран 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 49'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Wei Long уходит с поля. Wenjie Song выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Сарич Элвис получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Синьли Пэн получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
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Циндао Чжуннэн
Ничья
Наньтун Чжиюнь
3.60
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