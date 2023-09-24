Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

32' Расмуссен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Гонсалвеш Диогу пробует нанести удар издали, но Патрик Пенц держит все под контролем

30' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

29' Гонсалвеш Диогу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

27' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

27' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Брондбю

26' Команда Брондбю забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

25' Г О О О О Л - Радошевич Йосип левой ногой классно пробил с лета.

25' Дивкович Марко из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Йелерт Элиас из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Дивкович Марко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Матч возобновлен

23' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

22' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Матч возобновлен

20' Ох, нехорошо это выглядит. Дикс Кевин получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

18' Васс Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Клейбер Шон пробует нанести удар издали, но Камиль Грабара ловит мяч

15' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

14' Удар от ворот произведет Копенгаген

14' Васс Даниэль не смог попасть в створ ударом издали

14' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Ларссон Джордан наказан за толчок Фредерик Алвес Ибсен

12' Гонсалвеш Диогу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

9' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Копенгаген

8' Дивкович Марко из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Мелинг Биргер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Удар от ворот произведет Копенгаген

6' Васс Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Расмуссен Якоб нанес удар головой, но Камиль Грабара спокойно отбил мяч.

5' Дивкович Марко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Расмуссен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Копенгаген начинает с центра поля