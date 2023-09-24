Тур: 9. Стадион: Брондбю. Главный судья: Крог Мортен
2:3
Конец матча
0'
1:0
25' ГолРадошевич Йосип
35' Желтая карточкаЭльюнусси Мохамед
41' Желтая карточкаАчури Мохамед Элиас
48' Желтая карточкаХеггхейм Хенрик
1:1
54' ГолГонсалвеш Диогу
64' Желтая карточкаJacob Neestrup
2:1
69' ГолОмойджуфано Охи
82' Желтая карточкаЛунд Йенсен Вальдемар
2:2
84' ГолБардгджи Руни
2:3
89' ГолБардгджи Руни
90'+9
Ход матча
25'
1:0
48'
54'
64'
69'
84'
2:2
89'
2:3
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
4 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 8
-
6 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
505 Количество передач 460
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Клейбер
Шон
10
Васс
Даниэль
19
Йелерт
Элиас
33
Фальк
Расмус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Клейбер ШонПолузащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Менса КевинЗащитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Полузащитник
-
28 Судзуки ЮитоПолузащитник
-
11 Эвьен ХэконНападающий
-
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Сандер ТеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брондбю
Копенгаген
23 матча
65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.5%
65.2%
10 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.5%
39.1%
4.4%
13 побед 9 ничьих 0 побед
36 матчей
19.4%
80.6%
0 побед 7 ничьих 29 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 14 ничьих 20 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 10 ничьих 27 побед
59 матчей
25.4%
25.4%
49.2%
15 побед 15 ничьих 29 побед
Первый тайм
16.9%
49.2%
33.9%
10 побед 29 ничьих 20 побед
Второй тайм
22%
32.2%
45.8%
13 побед 19 ничьих 27 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
22
Голов в среднем за матч
1
0.76
Среднее время на гол
90
118
Всего голов
51
35
Голов в среднем за матч
1.76
1.17
Среднее время на гол
51
77
Всего голов
81
57
Голов в среднем за матч
1.37
0.97
Тотал матчей
2.5
54
Больше 92%
Меньше 8%
5
40
Больше 68%
Меньше 32%
19
25
Больше 42%
Меньше 58%
34
14
Больше 24%
Меньше 76%
45
4
Больше 7%
Меньше 93%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
58
Среднее время на гол
65
93
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валлис Николай
|6
|0.67
|Омойджуфано Охи
|4 (1)
|0.44
|Квистгарден Матиас
|2
|0.22
|Радошевич Йосип
|1
|0.11
|Эвьен Хэкон
|1
|0.11
|Васс Даниэль
|1 (1)
|0.11
|Расмуссен Якоб
|1
|0.11
|Дивкович Марко
|0
|0
|Менса Кевин
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бардгджи Руни
|6
|0.67
|Гонсалвеш Диогу
|5 (3)
|0.56
|Эльюнусси Мохамед
|2
|0.22
|Оскарссон Орри
|2
|0.22
|Ачури Мохамед Элиас
|1
|0.11
|Дикс Кевин
|1
|0.11
|Лерагер Лукас
|1
|0.11
|Вавро Денис
|1
|0.11
|Ларссон Джордан
|1
|0.11
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.11
|Соренсен Кристиан I
|0
|0
|Фальк Расмус
|0
|0
|Йелерт Элиас
|0
|0
|Хойленд Оскар
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеггхейм Хенрик
|3
|0
|Греве Матиас
|2
|0
|Алвес Фредерик
|2
|0
|Васс Даниэль
|1
|0
|Расмуссен Якоб
|1
|0
|Омойджуфано Охи
|1
|0
|Радошевич Йосип
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Валлис Николай
|1
|0
|Квистгарден Матиас
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йелерт Элиас
|3
|0
|Ларссон Джордан
|2
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|2
|0
|Jacob Neestrup
|1
|0
|Фальк Расмус
|1
|0
|Классон Виктор
|1
|0
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|Вавро Денис
|1
|0
|Дикс Кевин
|1
|0
|Соренсен Кристиан I
|1
|0
|Гонсалвеш Диогу
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
|Бардгджи Руни
|1
|0
Результаты матчей
Брондбю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Копенгаген
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
3
2
Брондбю
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Копенгаген
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
7
8
Брондбю
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
0% (0)
78% (7)
Копенгаген
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
10
10
Голы по времени матча
Забито
8
13
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
13%
1
8%
1-15
3
38%
2
15%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
1
13%
4
31%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
1
13%
3
23%
76-90
Пропущено
7
6
0 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
3
50%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
3
33%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
1
13%
2
22%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
16
22
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
0 Не забивали 0
1
6%
4
18%
1-15
5
31%
4
18%
16-30
3
19%
2
9%
31-45
2
13%
5
23%
46-60
3
19%
2
9%
61-75
2
13%
5
23%
76-90
Пропущено
11
10
1 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
3
27%
4
40%
61-75
5
45%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
АГФ Орхус - Брондбю 0:3 Брондбю - Раннерс 3:1 Вайле - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1
Брондбю - Люнгбю 3:0 Норшелланн - Брондбю 3:1 Брондбю - Оденсе 1:2 Брондбю - Фремад Амагер 5:3 Силькеборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Б-93 8:2 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Суонси - Брондбю 0:0 Брондбю - Хиллерёд 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Брондбю - Норшелланн 5:1 Виборг - Брондбю 1:1 Брондбю - Копенгаген 1:3 Раннерс - Брондбю 1:3 Копенгаген - Брондбю 0:1 Брондбю - Раннерс 0:4
Копенгаген
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Галатасарай - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1
Копенгаген - Силькеборг 1:3 Ракув - Копенгаген 0:1 Видовре - Копенгаген 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 3:3 Копенгаген - Оденсе 2:1 Копенгаген - Спарта Прага 0:0 Копенгаген - Раннерс 4:0 Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Вайле - Копенгаген 2:3 Брейдаблик - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Шальке 04 2:0 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:1 Виборг - Копенгаген 1:2
Результаты матчей
Брондбю
Копенгаген
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
3
2 раза 40%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
2
5 раз 56%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Брондбю
Копенгаген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
81
36
36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|21 - 11
|22
|2.
|9
|6
|1
|2
|16 - 8
|19
|3.
|9
|6
|0
|3
|17 - 10
|18
|4.
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|5.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|9 - 10
|13
|6.
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|7.
|8
|3
|2
|3
|9 - 12
|11
|8.
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|9.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|8 - 18
|9
|10.
|8
|2
|2
|4
|13 - 14
|8
|11.
|9
|1
|1
|7
|9 - 15
|4
|12.
|8
|0
|2
|6
|3 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|6.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|9 - 6
|6
|8.
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|9.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 7
|5
|10.
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|11.
|4
|0
|0
|4
|4 - 8
|0
|12.
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|12 - 7
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|3.
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|6.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|7.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|10.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|11.
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|9 (1)
|Брондбю
|Валлис Николай
|6
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|6
|Копенгаген
|Гонсалвеш Диогу
|5 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|4 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|5
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 3
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|4
|Видовре
|Геммер Йонас
|3
|Вайле
|Эззатоллахи Саид
|3