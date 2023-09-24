Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

92' Удар от ворот произведет Брондбю

92' Оооо... вот это был удар! Эльюнусси Мохамед должен был забить с этой позиции.

92' Ачури Мохамед Элиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

91' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Копенгаген будет все-таки засчитан.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

91' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Копенгаген

90' Команда Копенгаген забила решающий гол в последние минуты игры!

89' Г О О О О Л - Бардгджи Руни первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

87' Бардгджи Руни пробует нанести удар издали, но Патрик Пенц держит все под контролем

87' Бардгджи Руни навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Хорошую попытку сделал Бардгджи Руни . Удар в створ, но вратарь начеку

87' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Команда Копенгаген сравняла счет! Игра продолжается!

84' Orri Oskarsson сделал результативную передачу.

84' Г О О О О Л - Бардгджи Руни забивает с правой ноги!

80' Тактическая замена. Фредерик Алвес Ибсен уходит с поля и его заменяет Лауритсен Расмус

80' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

80' Удар от ворот произведет Копенгаген

78' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

76' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Фредерик Алвес Ибсен ослабляет давление, выбив мяч.

74' Удар от ворот произведет Брондбю

73' Мелинг Биргер из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Г О О О О Л - Омойджуфано Охи правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

69' Дивкович Марко из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Удар от ворот произведет Копенгаген

66' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Матч возобновлен

65' Ох, нехорошо это выглядит. Классон Виктор получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Классон Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Удар от ворот произведет Брондбю

64' Рефери не любит споров - именно за это Якоб Нееструп сейчас получил желтую

64' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Гонсалвеш Диогу

63' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Гонсалвеш Диогу пробует нанести удар издали, но Патрик Пенц держит все под контролем

60' Ачури Мохамед Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Матч возобновлен

57' Ох, нехорошо это выглядит. Лунд Йенсен Вальдемар получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Лунд Йенсен Вальдемар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Клейбер Шон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Команда Копенгаген сравняла счет! Игра продолжается!

54' Г О О О О Л - Гонсалвеш Диогу из команды Копенгаген правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

54' Ачури Мохамед Элиас нанес удар головой, но Патрик Пенц спокойно отбил мяч.

54' Вавро Денис из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Расмуссен Якоб выиграл воздушное противоборство у Orri Oskarsson.

52' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Orri Oskarsson наказан за толчок Дивкович Марко

50' Удар от ворот произведет Брондбю

50' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Хеггхейм Хенрик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

48' Матч возобновлен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Квистгарден Матиас получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Квистгарден Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Тактическая замена. Ларссон Джордан уходит с поля и его заменяет Orri Oskarsson