  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Крог Мортен
Брондбю
2:3
Конец матча
Копенгаген
0'
1:0
25' Гол
Радошевич Йосип
35' Желтая карточка
Эльюнусси Мохамед
41' Желтая карточка
Ачури Мохамед Элиас
48' Желтая карточка
Хеггхейм Хенрик
1:1
54' Гол
Гонсалвеш Диогу
64' Желтая карточка
Jacob Neestrup
2:1
69' Гол
Омойджуфано Охи
82' Желтая карточка
Лунд Йенсен Вальдемар
2:2
84' Гол
Бардгджи Руни
2:3
89' Гол
Бардгджи Руни
90'+9

Ход матча

21'
 
Лунд Йенсен Вальдемар
Дикс Кевин
25'
Радошевич Йосип
1:0
35'
 
Эльюнусси Мохамед
41'
 
Ачури Мохамед Элиас
46'
 
Классон Виктор
Лерагер Лукас
46'
 
Оскарссон Орри
Ларссон Джордан
48'
Хеггхейм Хенрик
 
54'
1:1
Гонсалвеш Диогу
(Ачури Мохамед Элиас)
62'
 
Анкерсен Петер
Йелерт Элиас
62'
Судзуки Юито
Квистгарден Матиас
 
62'
Шиембе Кевин
Хеггхейм Хенрик
 
64'
 
Jacob Neestrup
69'
Омойджуфано Охи
(Дивкович Марко)
2:1
79'
 
Бардгджи Руни
Гонсалвеш Диогу
80'
Oscar Schwartau
Омойджуфано Охи
 
80'
Лауритсен Расмус
Алвес Фредерик
 
82'
 
Лунд Йенсен Вальдемар
84'
2:2
Бардгджи Руни
(Оскарссон Орри)
89'
2:3
Бардгджи Руни
90'
Эвьен Хэкон
Радошевич Йосип
 

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 8
  • 6 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 505 Количество передач 460
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Пенц
Патрик
3
Хеггхейм
Хенрик
32
Алвес
Фредерик
4
Расмуссен
Якоб
31
Клейбер
Шон
10
Васс
Даниэль
22
Радошевич
Йосип
7
Валлис
Николай
24
Дивкович
Марко
9
Омойджуфано
Охи
36
Квистгарден
Матиас
1
Грабара
Камиль
19
Йелерт
Элиас
3
Вавро
Денис
2
Дикс
Кевин
24
Мелинг
Биргер
12
Лерагер
Лукас
33
Фальк
Расмус
9
Гонсалвеш
Диогу
10
Эльюнусси
Мохамед
11
Ларссон
Джордан
30
Ачури
Мохамед
Элиас
Брондбю
3-5-2
Копенгаген
4-3-3

История личных встреч

Брондбю
Копенгаген

23 матча

65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.5%
65.2%
10 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.5%
39.1%
4.4%
13 побед 9 ничьих 0 побед

36 матчей

19.4%
80.6%
0 побед 7 ничьих 29 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 14 ничьих 20 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 10 ничьих 27 побед

59 матчей

25.4%
25.4%
49.2%
15 побед 15 ничьих 29 побед

Первый тайм

16.9%
49.2%
33.9%
10 побед 29 ничьих 20 побед

Второй тайм

22%
32.2%
45.8%
13 побед 19 ничьих 27 побед

История матчей

СД
1:3
СД
0:1
СД
1:1
СД
4:1
СД
1:1
СД
2:0
СД
2:1
СД
4:2
СД
2:1
СД
1:3
СД
2:1
СД
1:2
СД
0:0
СД
1:1
СД
2:1
СД
3:1
СД
3:2
СД
1:2
СД
0:1
СД
3:1
СД
1:1
СД
2:1
К
0:1
СД
0:1
СД
1:0
К
3:1
СД
1:0
СД
0:1
СД
0:0
СД
1:1
К
0:1
СД
2:0
К
1:1
СД
0:0
СД
1:0
СД
0:0
СД
3:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:3
СД
3:2
СД
0:0
К
1:0
СД
1:0
СД
1:1
СЛ
3:1
СЛ
2:1
К
0:3
СЛ
1:2
СЛ
1:1
СЛ
3:1
СЛ
2:0
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
1:1
СЛ
4:0
СЛ
0:1
СЛ
1:0
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

30
22

Голов в среднем за матч

1
0.76

Среднее время на гол

90
118

Всего голов

51
35

Голов в среднем за матч

1.76
1.17

Среднее время на гол

51
77

Всего голов

81
57

Голов в среднем за матч

1.37
0.97

Тотал матчей

2.5
54
Больше 92%
Меньше 8%
5
40
Больше 68%
Меньше 32%
19
25
Больше 42%
Меньше 58%
34
14
Больше 24%
Меньше 76%
45
4
Больше 7%
Меньше 93%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
58

Среднее время на гол

65
93

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валлис Николай 6 0.67
Омойджуфано Охи 4 (1) 0.44
Квистгарден Матиас 2 0.22
Радошевич Йосип 1 0.11
Эвьен Хэкон 1 0.11
Васс Даниэль 1 (1) 0.11
Расмуссен Якоб 1 0.11
Дивкович Марко 0 0
Менса Кевин 0 0
Риверос Блас 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бардгджи Руни 6 0.67
Гонсалвеш Диогу 5 (3) 0.56
Эльюнусси Мохамед 2 0.22
Оскарссон Орри 2 0.22
Ачури Мохамед Элиас 1 0.11
Дикс Кевин 1 0.11
Лерагер Лукас 1 0.11
Вавро Денис 1 0.11
Ларссон Джордан 1 0.11
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.11
Соренсен Кристиан I 0 0
Фальк Расмус 0 0
Йелерт Элиас 0 0
Хойленд Оскар 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеггхейм Хенрик 3 0
Греве Матиас 2 0
Алвес Фредерик 2 0
Васс Даниэль 1 0
Расмуссен Якоб 1 0
Омойджуфано Охи 1 0
Радошевич Йосип 1 0
Риверос Блас 1 0
Валлис Николай 1 0
Квистгарден Матиас 1 0
Салех Юсеф 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йелерт Элиас 3 0
Ларссон Джордан 2 0
Ачури Мохамед Элиас 2 0
Jacob Neestrup 1 0
Фальк Расмус 1 0
Классон Виктор 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Вавро Денис 1 0
Дикс Кевин 1 0
Соренсен Кристиан I 1 0
Гонсалвеш Диогу 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Бардгджи Руни 1 0

Результаты матчей

Брондбю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Копенгаген
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

3
2
Брондбю
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Копенгаген
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

7
8
Брондбю
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
0% (0)
78% (7)
Копенгаген
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

10
10

Голы по времени матча

Забито

8
13
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
13%
1
8%
1-15
3
38%
2
15%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
1
13%
4
31%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
1
13%
3
23%
76-90

Пропущено

7
6
0 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
3
50%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
3
33%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
1
13%
2
22%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

16
22
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
0 Не забивали 0
1
6%
4
18%
1-15
5
31%
4
18%
16-30
3
19%
2
9%
31-45
2
13%
5
23%
46-60
3
19%
2
9%
61-75
2
13%
5
23%
76-90

Пропущено

11
10
1 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
3
27%
4
40%
61-75
5
45%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
АГФ Орхус - Брондбю 0:3 Брондбю - Раннерс 3:1 Вайле - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1
Брондбю - Люнгбю 3:0 Норшелланн - Брондбю 3:1 Брондбю - Оденсе 1:2 Брондбю - Фремад Амагер 5:3 Силькеборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Б-93 8:2 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Суонси - Брондбю 0:0 Брондбю - Хиллерёд 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Брондбю - Норшелланн 5:1 Виборг - Брондбю 1:1 Брондбю - Копенгаген 1:3 Раннерс - Брондбю 1:3 Копенгаген - Брондбю 0:1 Брондбю - Раннерс 0:4
Копенгаген
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Галатасарай - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1
Копенгаген - Силькеборг 1:3 Ракув - Копенгаген 0:1 Видовре - Копенгаген 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 3:3 Копенгаген - Оденсе 2:1 Копенгаген - Спарта Прага 0:0 Копенгаген - Раннерс 4:0 Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Вайле - Копенгаген 2:3 Брейдаблик - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Шальке 04 2:0 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:1 Виборг - Копенгаген 1:2

Результаты матчей

Брондбю
Копенгаген

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
3
2 раза 40%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
2
5 раз 56%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Брондбю
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
8
1
3
6
2.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 9 7 1 1 21 - 11 22
2.
Силькеборг
 9 6 1 2 16 - 8 19
3.
Брондбю
 9 6 0 3 17 - 10 18
4.
Норшелланн
 8 5 2 1 21 - 8 17
5.
АГФ Орхус
 0:0 9 3 4 2 9 - 10 13
6.
Люнгбю
 9 3 3 3 11 - 11 12
7.
Мидтьюлланн
 8 3 2 3 9 - 12 11
8.
Виборг
 9 2 3 4 9 - 15 9
9.
Раннерс
 0:0 9 2 3 4 8 - 18 9
10.
Оденсе
 8 2 2 4 13 - 14 8
11.
Вайле
 9 1 1 7 9 - 15 4
12.
Видовре
 8 0 2 6 3 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 5 4 0 1 8 - 3 12
2.
Норшелланн
 4 3 1 0 12 - 4 10
3.
Копенгаген
 4 3 0 1 9 - 4 9
4.
Люнгбю
 5 2 2 1 8 - 5 8
5.
Мидтьюлланн
 4 2 1 1 4 - 2 7
6.
АГФ Орхус
 0:0 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
Брондбю
 4 2 0 2 9 - 6 6
8.
Виборг
 4 1 3 0 6 - 5 6
9.
Раннерс
 0:0 4 1 2 1 3 - 7 5
10.
Оденсе
 5 0 2 3 5 - 10 2
11.
Вайле
 4 0 0 4 4 - 8 0
12.
Видовре
 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 5 4 1 0 12 - 7 13
2.
Брондбю
 5 4 0 1 8 - 4 12
3.
Норшелланн
 4 2 1 1 9 - 4 7
4.
Силькеборг
 4 2 1 1 8 - 5 7
5.
Оденсе
 3 2 0 1 8 - 4 6
6.
АГФ Орхус
 0:0 4 1 3 0 4 - 2 6
7.
Люнгбю
 4 1 1 2 3 - 6 4
8.
Мидтьюлланн
 4 1 1 2 5 - 10 4
9.
Вайле
 5 1 1 3 5 - 7 4
10.
Раннерс
 0:0 5 1 1 3 5 - 11 4
11.
Виборг
 5 1 0 4 3 - 10 3
12.
Видовре
 4 0 2 2 2 - 4 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 9 (1)
Брондбю Валлис Николай 6
Копенгаген Бардгджи Руни 6
Копенгаген Гонсалвеш Диогу 5 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 5
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
АГФ Орхус Поульсен Николай 4
Видовре Геммер Йонас 3
Вайле Эззатоллахи Саид 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    После классного второго тайма Копенгаген совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Брондбю: 52%, Копенгаген: 48%.
  • 99'
    Клейбер Шон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 99'
    Лунд Йенсен Вальдемар ослабляет давление, выбив мяч.
  • 99'
    Брондбю пытается что-то создать.
  • 99'
    Oscar Schwartau выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 95'
      Удар от ворот произведет Копенгаген
    • 95'
      Контроль мяча: Брондбю: 51%, Копенгаген: 49%.
    • 95'
      Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
    • 94'
      Брондбю начинает контратаку
    • 94'
      Расмуссен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 94'
      Копенгаген начинает контратаку
    • 94'
      Лауритсен Расмус из команды Брондбю нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 94'
      Клейбер Шон из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 93'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Брондбю 2:3 Копенгаген онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
    2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     