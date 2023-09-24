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  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Peter Kjaersgaard
Силькеборг
1:0
Первый тайм: 41'
Виборг
0'
14' Желтая карточка
Томас Найджел
1:0
33' Гол
Линд Александр

Ход матча

14'
 
Томас Найджел
33'
Линд Александр
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Силькеборг
Ничья
Виборг
2.43
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Все Коэффициенты
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
20
Сальквист
Тобиас
40
Буш
Александер
Магнус
3
Эстрём
Робин
21
Клинг
Андерс
14
Бринк
Марк
6
Маттссон
Пелле
10
Тенгстедт
Сёрен
9
Линд
Александр
17
Маккоуотт
Каллум
1
Педерсен
Лукас
Лунд
24
Аниембе
Даниэль
4
Бюрги
Николас
5
Залетел
Жан
23
Бундгаард
Оливер
28
Вестергорд
Магнус
6
Сёндергаард
Мадс
18
Мбом
Жан-Мануэль
7
Sergio
Andrade
11
Жуниор
Ренато
9
Томас
Найджел
Силькеборг
4-3-3
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Силькеборг
Виборг

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

150%
87.5%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед

26 матчей

19.2%
30.8%
50%
5 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

46.2%
34.6%
19.2%
12 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

11.5%
30.8%
57.7%
3 победы 8 ничьих 15 побед

История матчей

ТМК
2:4
ТМК
1:2
СД
1:2
СД
2:0
СД
1:1
СД
4:1
ПД
3:3
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
1:2
ТМК
0:2
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
2:3
ТМК
1:2
СД
1:2
СД
0:0
СД
1:3
СД
1:5
ТМС
0:5
ТМС
3:2
ТМС
1:1
К
1:3
ПД
0:0
ПД
3:2
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

1.29
1.75

Среднее время на гол

70
51

Всего голов

17
27

Голов в среднем за матч

1.42
1.93

Среднее время на гол

63
46

Всего голов

35
48

Голов в среднем за матч

1.35
1.85

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
23

Среднее время на гол

66
48

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линд Александр 7 0.78
Маккоуотт Каллум 2 0.22
Тенгстедт Сёрен 2 (1) 0.22
Адамсен Тонни 1 0.11
Клинг Андерс 1 0.11
Маттссон Пелле 1 0.11
Куск Каспер 0 0
Эстрём Робин 0 0
Энгель Лукас 0 0
Сонне Оливер 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sergio Andrade 2 0.22
Ибрагим Саид 1 0.11
Anosike Ementa 1 0.11
Жуниор Ренато 1 0.11
Томас Найджел 1 0.11
Залетел Жан 1 0.11
Бундгаард Оливер 1 0.11
Сёндергаард Мадс 1 0.11
Якобс Ями 0 0
Гааей Антон 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальквист Тобиас 2 0
Адамсен Тонни 2 0
Сонне Оливер 2 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0
Куск Каспер 1 0
Бринк Марк 1 0
Маттссон Пелле 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томас Найджел 2 0
Anosike Ementa 2 0
Ибрагим Саид 1 0
Гроннинг Йеппе 1 0
Аниембе Даниэль 1 0
Вестергорд Магнус 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Мбом Жан-Мануэль 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Бундгаард Оливер 1 0
Srdjan Kuzmic 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Виборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
1
Силькеборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Виборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

8
6
Силькеборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Виборг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

9
7

Голы по времени матча

Забито

6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

8
6
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
3
50%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

14
9
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
2
14%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
3
21%
2
22%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
4
29%
4
44%
76-90

Пропущено

8
13
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
13%
1
8%
1-15
2
25%
4
31%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
1
13%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Оденсе - Силькеборг 0:3 Янг Бойз ФД - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Видовре 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:3
Силькеборг - Норшелланн 2:0 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Брондбю 1:2 Силькеборг - Виборг 2:4 Силькеборг - Хельсингёр 1:0 Сённерйюск - Силькеборг 1:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Ольборг - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:3 Хорсенс - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Силькеборг - Оденсе 0:1 Ольборг - Силькеборг 4:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:0
Виборг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Виборг - Мидтьюлланн 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 2:1
Виборг - Видовре 0:0 Оденсе - Виборг 1:2 Виборг - Тистед 1:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Норшелланн - Виборг 4:1 Силькеборг - Виборг 2:4 АГФ Орхус - Виборг 0:0 Оденсе - Виборг 4:0 Виборг - Мидтьюлланн 0:1 Норшелланн - Виборг 0:0 Виборг - Копенгаген 1:2 Виборг - Брондбю 1:1 Раннерс - Виборг 0:2 АГФ Орхус - Виборг 3:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Норшелланн 1:0

Результаты матчей

Силькеборг
Виборг

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
Виборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
3
1
1.5
1
3
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
5
3
1.5
4
4
2
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 1:0 9 7 0 2 16 - 7 21
2.
Копенгаген
 0:1 9 6 1 2 18 - 10 19
3.
Силькеборг
 1:0 9 6 1 2 15 - 8 19
4.
Норшелланн
 8 5 2 1 21 - 8 17
5.
АГФ Орхус
 8 3 3 2 9 - 10 12
6.
Люнгбю
 9 3 3 3 11 - 11 12
7.
Мидтьюлланн
 8 3 2 3 9 - 12 11
8.
Виборг
 0:1 9 2 3 4 9 - 14 9
9.
Оденсе
 8 2 2 4 13 - 14 8
10.
Раннерс
 8 2 2 4 8 - 18 8
11.
Вайле
 9 1 1 7 9 - 15 4
12.
Видовре
 8 0 2 6 3 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 1:0 5 4 0 1 7 - 3 12
2.
Норшелланн
 4 3 1 0 12 - 4 10
3.
Копенгаген
 0:1 4 3 0 1 9 - 4 9
4.
Брондбю
 1:0 4 3 0 1 8 - 3 9
5.
Люнгбю
 5 2 2 1 8 - 5 8
6.
Мидтьюлланн
 4 2 1 1 4 - 2 7
7.
АГФ Орхус
 5 2 1 2 5 - 8 7
8.
Виборг
 0:1 4 1 3 0 6 - 5 6
9.
Раннерс
 3 1 1 1 3 - 7 4
10.
Оденсе
 5 0 2 3 5 - 10 2
11.
Вайле
 4 0 0 4 4 - 8 0
12.
Видовре
 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 1:0 5 4 0 1 8 - 4 12
2.
Копенгаген
 0:1 5 3 1 1 9 - 6 10
3.
Норшелланн
 4 2 1 1 9 - 4 7
4.
Силькеборг
 1:0 4 2 1 1 8 - 5 7
5.
Оденсе
 3 2 0 1 8 - 4 6
6.
АГФ Орхус
 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Люнгбю
 4 1 1 2 3 - 6 4
8.
Мидтьюлланн
 4 1 1 2 5 - 10 4
9.
Вайле
 5 1 1 3 5 - 7 4
10.
Раннерс
 5 1 1 3 5 - 11 4
11.
Виборг
 0:1 5 1 0 4 3 - 9 3
12.
Видовре
 4 0 2 2 2 - 4 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 8 (1)
Брондбю Валлис Николай 6
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 4 (2)
Норшелланн Ингвартсен Маркус 4 (2)
Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 5
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
АГФ Орхус Поульсен Николай 4
Видовре Геммер Йонас 3
Вайле Эззатоллахи Саид 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 41'
    Ох, нехорошо это выглядит. Томас Найджел получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 41'
    Контроль мяча: Силькеборг: 58%, Виборг: 42%.
  • 40'
    Томас Найджел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 40'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 40'
    Эстрём Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 39'
    Виборг пытается что-то создать.
  • 39'
    Маккоуотт Каллум пробует нанести удар издали, но Лукас Лунд Педерсен держит все под контролем
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