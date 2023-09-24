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  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Peter Kjaersgaard
Силькеборг
2:0
Конец матча
Виборг
0'
14' Желтая карточка
Томас Найджел
1:0
33' Гол
Линд Александр
42' Желтая карточка
Жуниор Ренато
2:0
48' Гол
Линд Александр
52' Желтая карточка
Маттссон Пелле
63' Желтая карточка
Сёндергаард Мадс
77' Желтая карточка
Ибрагим Саид
90'+6

Ход матча

14'
 
Томас Найджел
33'
Линд Александр
1:0
42'
 
Жуниор Ренато
46'
 
Ибрагим Саид
Томас Найджел
48'
Линд Александр
2:0
52'
Маттссон Пелле
 
57'
Тордарсон Стефан-Тейтюр
Маккоуотт Каллум
 
57'
 
Anosike Ementa
Жуниор Ренато
63'
 
Сёндергаард Мадс
64'
 
Бонде Якуб
Вестергорд Магнус
64'
 
Йенсен Исак
Sergio Andrade
72'
Карлсен Фредрик
Линд Александр
 
76'
 
Srdjan Kuzmic
Сёндергаард Мадс
77'
 
Ибрагим Саид
86'
Мусонда Лубамба
Эстрём Робин
 
86'
Феликс Йоэль
Тенгстедт Сёрен
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 627 Количество передач 506
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
20
Сальквист
Тобиас
40
Буш
Александер
Магнус
3
Эстрём
Робин
21
Клинг
Андерс
14
Бринк
Марк
6
Маттссон
Пелле
10
Тенгстедт
Сёрен
9
Линд
Александр
17
Маккоуотт
Каллум
1
Педерсен
Лукас
Лунд
24
Аниембе
Даниэль
4
Бюрги
Николас
5
Залетел
Жан
23
Бундгаард
Оливер
28
Вестергорд
Магнус
6
Сёндергаард
Мадс
18
Мбом
Жан-Мануэль
7
Sergio
Andrade
11
Жуниор
Ренато
9
Томас
Найджел
Силькеборг
4-3-3
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Силькеборг
Виборг

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

150%
87.5%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед

26 матчей

19.2%
30.8%
50%
5 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

46.2%
34.6%
19.2%
12 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

11.5%
30.8%
57.7%
3 победы 8 ничьих 15 побед

История матчей

ТМК
2:4
ТМК
1:2
СД
1:2
СД
2:0
СД
1:1
СД
4:1
ПД
3:3
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
1:2
ТМК
0:2
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
2:3
ТМК
1:2
СД
1:2
СД
0:0
СД
1:3
СД
1:5
ТМС
0:5
ТМС
3:2
ТМС
1:1
К
1:3
ПД
0:0
ПД
3:2
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

1.29
1.75

Среднее время на гол

70
51

Всего голов

17
27

Голов в среднем за матч

1.42
1.93

Среднее время на гол

63
46

Всего голов

35
48

Голов в среднем за матч

1.35
1.85

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
23

Среднее время на гол

66
48

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линд Александр 9 1
Маккоуотт Каллум 2 0.22
Тенгстедт Сёрен 2 (1) 0.22
Адамсен Тонни 1 0.11
Клинг Андерс 1 0.11
Маттссон Пелле 1 0.11
Куск Каспер 0 0
Эстрём Робин 0 0
Энгель Лукас 0 0
Сонне Оливер 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sergio Andrade 2 0.22
Ибрагим Саид 1 0.11
Anosike Ementa 1 0.11
Жуниор Ренато 1 0.11
Томас Найджел 1 0.11
Залетел Жан 1 0.11
Бундгаард Оливер 1 0.11
Сёндергаард Мадс 1 0.11
Якобс Ями 0 0
Гааей Антон 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальквист Тобиас 2 0
Адамсен Тонни 2 0
Маттссон Пелле 2 0
Сонне Оливер 2 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0
Куск Каспер 1 0
Бринк Марк 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибрагим Саид 2 0
Томас Найджел 2 0
Anosike Ementa 2 0
Гроннинг Йеппе 1 0
Аниембе Даниэль 1 0
Вестергорд Магнус 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Мбом Жан-Мануэль 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Бундгаард Оливер 1 0
Сёндергаард Мадс 1 0
Жуниор Ренато 1 0
Srdjan Kuzmic 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Виборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
1
Силькеборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Виборг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

8
6
Силькеборг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Виборг
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

9
7

Голы по времени матча

Забито

8
3
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
1
13%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90

Пропущено

3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
33%
3
30%
46-60
1
33%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

8
6
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
3
50%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

16
9
4 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
2
13%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
4
25%
2
22%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
4
25%
4
44%
76-90

Пропущено

8
15
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
13%
1
7%
1-15
2
25%
4
27%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
1
13%
4
27%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
1
13%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Оденсе - Силькеборг 0:3 Янг Бойз ФД - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Видовре 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:3
Силькеборг - Норшелланн 2:0 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Брондбю 1:2 Силькеборг - Виборг 2:4 Силькеборг - Хельсингёр 1:0 Сённерйюск - Силькеборг 1:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Ольборг - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:3 Хорсенс - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Силькеборг - Оденсе 0:1 Ольборг - Силькеборг 4:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:0
Виборг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Виборг - Мидтьюлланн 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 2:1
Виборг - Видовре 0:0 Оденсе - Виборг 1:2 Виборг - Тистед 1:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Норшелланн - Виборг 4:1 Силькеборг - Виборг 2:4 АГФ Орхус - Виборг 0:0 Оденсе - Виборг 4:0 Виборг - Мидтьюлланн 0:1 Норшелланн - Виборг 0:0 Виборг - Копенгаген 1:2 Виборг - Брондбю 1:1 Раннерс - Виборг 0:2 АГФ Орхус - Виборг 3:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Норшелланн 1:0

Результаты матчей

Силькеборг
Виборг

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:0
3 раза 33%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
4 раза 44%
2
4 раза 44%
1
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
Виборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
3
3
1
1.5
1
4
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
6
3
1.5
4
5
2
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 9 7 1 1 21 - 11 22
2.
Силькеборг
 9 6 1 2 16 - 8 19
3.
Брондбю
 9 6 0 3 17 - 10 18
4.
Норшелланн
 8 5 2 1 21 - 8 17
5.
АГФ Орхус
 0:0 9 3 4 2 9 - 10 13
6.
Люнгбю
 9 3 3 3 11 - 11 12
7.
Мидтьюлланн
 8 3 2 3 9 - 12 11
8.
Виборг
 9 2 3 4 9 - 15 9
9.
Раннерс
 0:0 9 2 3 4 8 - 18 9
10.
Оденсе
 8 2 2 4 13 - 14 8
11.
Вайле
 9 1 1 7 9 - 15 4
12.
Видовре
 8 0 2 6 3 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 5 4 0 1 8 - 3 12
2.
Норшелланн
 4 3 1 0 12 - 4 10
3.
Копенгаген
 4 3 0 1 9 - 4 9
4.
Люнгбю
 5 2 2 1 8 - 5 8
5.
Мидтьюлланн
 4 2 1 1 4 - 2 7
6.
АГФ Орхус
 0:0 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
Брондбю
 4 2 0 2 9 - 6 6
8.
Виборг
 4 1 3 0 6 - 5 6
9.
Раннерс
 0:0 4 1 2 1 3 - 7 5
10.
Оденсе
 5 0 2 3 5 - 10 2
11.
Вайле
 4 0 0 4 4 - 8 0
12.
Видовре
 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 5 4 1 0 12 - 7 13
2.
Брондбю
 5 4 0 1 8 - 4 12
3.
Норшелланн
 4 2 1 1 9 - 4 7
4.
Силькеборг
 4 2 1 1 8 - 5 7
5.
Оденсе
 3 2 0 1 8 - 4 6
6.
АГФ Орхус
 0:0 4 1 3 0 4 - 2 6
7.
Люнгбю
 4 1 1 2 3 - 6 4
8.
Мидтьюлланн
 4 1 1 2 5 - 10 4
9.
Вайле
 5 1 1 3 5 - 7 4
10.
Раннерс
 0:0 5 1 1 3 5 - 11 4
11.
Виборг
 5 1 0 4 3 - 10 3
12.
Видовре
 4 0 2 2 2 - 4 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 9 (1)
Брондбю Валлис Николай 6
Копенгаген Бардгджи Руни 6
Копенгаген Гонсалвеш Диогу 5 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 5
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
АГФ Орхус Поульсен Николай 4
Видовре Геммер Йонас 3
Вайле Эззатоллахи Саид 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Пелле Мэттсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 91'
      Шанс! Бонде Якуб из команды Виборг пробил головой, но мимо
    • 90'
      Мбом Жан-Мануэль из команды Виборг разыграл угловой с левого угла.
    • 90'
      Контроль мяча: Силькеборг: 56%, Виборг: 44%.
    • 90'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 90'
      Пелле Мэттсон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 89'
      Мусонда Лубамба из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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