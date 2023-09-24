Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Пелле Мэттсон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Пелле Мэттсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Матч возобновлен

86' Тактическая замена. Серен Тенгстедт уходит с поля и его заменяет Феликс Йоэль

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Удар от ворот произведет Силькеборг

84' Оливер Бундгар Кристенсен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Ибрагим Саид из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Ибрагим Саид из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Бюрги Николас нанес удар головой, но Николай Ларсен спокойно отбил мяч.

80' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Мбом Жан-Мануэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Ибрагим Саид получил желтую карточку от судьи

76' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Оливер Бундгар Кристенсен выиграл воздушное противоборство у Сонне Оливер

75' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

72' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Хорошую попытку сделал Линд Александр . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Мбом Жан-Мануэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Аниембе Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Мбом Жан-Мануэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Удар от ворот произведет Виборг

65' Клинг Андерс не смог попасть в створ ударом издали

65' Сонне Оливер из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Сёндергаард Мадс получил желтую карточку от судьи

63' Serginho навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Сёндергаард Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Матч возобновлен

60' Сёндергаард Мадс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Пелле Мэттсон ослабляет давление, выбив мяч.

58' Удар от ворот произведет Виборг

58' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Буш Александер Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Оливер Бундгар Кристенсен ослабляет давление, выбив мяч.

54' Удар от ворот произведет Силькеборг

53' Удар от ворот произведет Силькеборг

52' Пелле Мэттсон получил желтую карточку от судьи

52' Безумный фол. Пелле Мэттсон грубо играет против соперника. Пострадал Вестергорд Магнус

51' Удар от ворот произведет Виборг

51' Маккоуотт Каллум не смог попасть в створ ударом издали

48' Г О О О О Л - Линд Александр забивает ударом с левой ноги!

48' Сальквист Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Серен Тенгстедт нанес удар, но тот был заблокирован.

47' Мбом Жан-Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.