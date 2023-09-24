Тур: 9. Стадион: ДжиЮСК Парк. Главный судья: Peter Kjaersgaard
2:0
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаТомас Найджел
1:0
33' ГолЛинд Александр
42' Желтая карточкаЖуниор Ренато
2:0
48' ГолЛинд Александр
52' Желтая карточкаМаттссон Пелле
63' Желтая карточкаСёндергаард Мадс
77' Желтая карточкаИбрагим Саид
90'+6
Ход матча
14'
33'
1:0
42'
48'
2:0
52'
63'
77'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
6 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
1 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
627 Количество передач 506
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
21
Клинг
Андерс
14
Бринк
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Андэрс ДахлПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Йенсен ИсакНападающий
-
-
25 Anel Zulic
-
-
Главный тренер: Джакоб Фриис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Силькеборг
Виборг
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
150%
87.5%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед
26 матчей
19.2%
30.8%
50%
5 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
46.2%
34.6%
19.2%
12 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
11.5%
30.8%
57.7%
3 победы 8 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
21
Голов в среднем за матч
1.29
1.75
Среднее время на гол
70
51
Всего голов
17
27
Голов в среднем за матч
1.42
1.93
Среднее время на гол
63
46
Всего голов
35
48
Голов в среднем за матч
1.35
1.85
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
Среднее время на гол
66
48
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линд Александр
|9
|1
|Маккоуотт Каллум
|2
|0.22
|Тенгстедт Сёрен
|2 (1)
|0.22
|Адамсен Тонни
|1
|0.11
|Клинг Андерс
|1
|0.11
|Маттссон Пелле
|1
|0.11
|Куск Каспер
|0
|0
|Эстрём Робин
|0
|0
|Энгель Лукас
|0
|0
|Сонне Оливер
|0
|0
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sergio Andrade
|2
|0.22
|Ибрагим Саид
|1
|0.11
|Anosike Ementa
|1
|0.11
|Жуниор Ренато
|1
|0.11
|Томас Найджел
|1
|0.11
|Залетел Жан
|1
|0.11
|Бундгаард Оливер
|1
|0.11
|Сёндергаард Мадс
|1
|0.11
|Якобс Ями
|0
|0
|Гааей Антон
|0
|0
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальквист Тобиас
|2
|0
|Адамсен Тонни
|2
|0
|Маттссон Пелле
|2
|0
|Сонне Оливер
|2
|0
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|1
|0
|Куск Каспер
|1
|0
|Бринк Марк
|1
|0
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибрагим Саид
|2
|0
|Томас Найджел
|2
|0
|Anosike Ementa
|2
|0
|Гроннинг Йеппе
|1
|0
|Аниембе Даниэль
|1
|0
|Вестергорд Магнус
|1
|0
|Мортимер Нилс
|1
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|1
|0
|Жамбурек Ян
|1
|0
|Бундгаард Оливер
|1
|0
|Сёндергаард Мадс
|1
|0
|Жуниор Ренато
|1
|0
|Srdjan Kuzmic
|1
|0
Результаты матчей
Силькеборг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Виборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
1
Силькеборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Виборг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
8
6
Силькеборг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Виборг
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
9
7
Голы по времени матча
Забито
8
3
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
1
13%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90
Пропущено
3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
33%
3
30%
46-60
1
33%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
8
6
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
3
50%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
16
9
4 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
2
13%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
4
25%
2
22%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
4
25%
4
44%
76-90
Пропущено
8
15
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
13%
1
7%
1-15
2
25%
4
27%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
1
13%
4
27%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
1
13%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Оденсе - Силькеборг 0:3 Янг Бойз ФД - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Видовре 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:3
Силькеборг - Норшелланн 2:0 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Брондбю 1:2 Силькеборг - Виборг 2:4 Силькеборг - Хельсингёр 1:0 Сённерйюск - Силькеборг 1:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Ольборг - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:3 Хорсенс - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Силькеборг - Оденсе 0:1 Ольборг - Силькеборг 4:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:0
Виборг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Виборг - Мидтьюлланн 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 2:1
Виборг - Видовре 0:0 Оденсе - Виборг 1:2 Виборг - Тистед 1:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Норшелланн - Виборг 4:1 Силькеборг - Виборг 2:4 АГФ Орхус - Виборг 0:0 Оденсе - Виборг 4:0 Виборг - Мидтьюлланн 0:1 Норшелланн - Виборг 0:0 Виборг - Копенгаген 1:2 Виборг - Брондбю 1:1 Раннерс - Виборг 0:2 АГФ Орхус - Виборг 3:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Норшелланн 1:0
Результаты матчей
Силькеборг
Виборг
Точный счет
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:0
3 раза 33%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
4 раза 44%
2
4 раза 44%
1
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Силькеборг
Виборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
23
31
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
63
45
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|21 - 11
|22
|2.
|9
|6
|1
|2
|16 - 8
|19
|3.
|9
|6
|0
|3
|17 - 10
|18
|4.
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|5.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|9 - 10
|13
|6.
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|7.
|8
|3
|2
|3
|9 - 12
|11
|8.
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|9.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|8 - 18
|9
|10.
|8
|2
|2
|4
|13 - 14
|8
|11.
|9
|1
|1
|7
|9 - 15
|4
|12.
|8
|0
|2
|6
|3 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|6.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|9 - 6
|6
|8.
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|9.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 7
|5
|10.
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|11.
|4
|0
|0
|4
|4 - 8
|0
|12.
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|12 - 7
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|3.
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|6.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|7.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|10.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|11.
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|9 (1)
|Брондбю
|Валлис Николай
|6
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|6
|Копенгаген
|Гонсалвеш Диогу
|5 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|4 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|5
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 3
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|4
|Видовре
|Геммер Йонас
|3
|Вайле
|Эззатоллахи Саид
|3